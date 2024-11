Heilströmen ist eine uralte wiederentdeckte Heilkunst aus Japan.

Die Technik Jin Shin Jyutsu, wie das Heilströmen auch genannt wird, kann dabei helfen, tief zu entspannen und blockierte Energieflüsse wieder in Gang zu bringen.

Durch sanfte Berührungen unseres Körpers können auch die Selbstheilungskräfte für akute und chronische Erkrankungen aktiviert werden. Akute körperliche Leiden verschwinden vielfach ganz oder bessern sich jedenfalls deutlich.

Heilströmen wirkt intensiv auf energetischen Ebenen, die als Grundlagen zur Gestaltung, Regeneration und Aktivierung unseres physischen Körpers dienen.

Alles über das Heilströmen, die heilende Kraft der Hände sowie wirkungsvolle Übungen haben wir für euch in nachfolgendem Artikel zusammengestellt!

.

Heilströmen eignet sich zur Behandlung der meisten Alltagsbeschwerden ebenso wie chronischer Krankheiten und zur seelisch-geistigen Weiterentwicklung. Die Heilenergien bringen die körpereigenen Engergieströme wieder in Harmonie und regen so die Selbstheilungskräfte an. Mit einfachen Maßnahmen kann die Gesundheit verbessert werden und man fühlt sich im wahrsten Sinne aus der eigenen Hand zwanzig Jahre jünger! Hier weiter.

Heilströmen: Heilen mit den eigenen Händen

Das Heilströmen wurde vom Japaner Jirô Murai wiederentdeckt. Er wurde 1886 als zweiter Sohn einer reichen und angesehenen Arztfamilie geboren. Als Zweitgeborener hatte er freie Berufswahl und studierte zunächst die Seidenraupenzucht. Während seines Studiums genoss er das Leben in vollen Zügen.

Mit 26 Jahren erkrankte er jedoch durch seinen extremen Lebenswandel so sehr, dass ihm die Ärzte nicht mehr helfen konnten. Aus Scham liess er sich in die Berge in eine kleine Hütte bringen, um dort zu sterben.

Er beschloss, nichts mehr zu essen und zu trinken und dadurch sein Sterben zu beschleunigen. Er meditierte und nahm die Finger- und Handpositionen ihm bekannter Buddhastatuen ein. Zunächst erkaltete sein Körper immer mehr, bis schon eine Kältestarre am ganzen Körper eintrat.

Jirô Murai glaubte nun zu sterben. Doch plötzlich bekam er am siebten Tag seines Rückzugs heftiges Fieber. Hitze durchströmte seinen ganzen Körper und brachte ihn in einen Zustand inneren Friedens, Dankbarkeit und Ehrfurcht.

Schon einen Tag später war er imstande, aufzustehen und ganz allein zurück in sein Heimatdorf zu gehen. Ergriffen von seiner Heilung beschloss er, dieses Geheimnis zu erkunden. Er war davon überzeugt, dass die Handhaltungen bei seiner Heilung eine wesentliche Rolle gespielt hatten und so widmete er sich ab sofort dem Studium dieser Handhaltungen.

Jirô Murai erprobte sein Wissen zunächst weiter an sich und an Obdachlosen. Seine Heilerfolge machten ihn bald schon bekannt und so wurde ihm die seltene Ehre zuteil, in der kaiserlichen Bibliothek in den alten Schriften studieren zu dürfen.

Dort fand er im Kojiki, dem Buch der alten Dinge, seine Erfahrungen und Forschungen bestätigt und konnte sein Wissen über diese uralte und uns allen eigentlich angeborene Heilkunst vertiefen und erweitern.

Jirô Murai vereinigte nun seine eigenen Forschungen und Erfahrungen mit dem überlieferten Wissen und nannte diese Heilkunst zunächst die „Kunst des Glücklichseins“. Später änderte er den Namen in die „Kunst der Langlebigkeit“, danach in die „Kunst der Güte“, bis er schliesslich erkannte, dass es sich um viel mehr handelte:

Nämlich um die „Kunst des liebenden Schöpfers durch den gütigen, mitfühlenden, bewussten und verstehenden Menschen“ – und genau das ist es, was „Jin Shin Jyutsu“ übersetzt bedeutet.

Was aber genau ist Jin Shin Jyutsu? Was muss man tun, um in den Genuss seiner heilenden Wirkung zu gelangen?

.

Heilströmen – Mit Intuition die Energiepunkte finden

Jin Shin Jyutsu harmonisiert Körper, Geist und Seele zugleich und ist kostenlos für jeden anwendbar.

Man braucht dazu nur den Atem, die Hände und das Wissen, wo sich die 26 Energiepunkte des Körpers befinden. Aber auch ohne das konkrete Wissen hat jeder sicher schon oft, ohne es zu bemerken, seine Hand auf einen oder mehrere dieser Energiepunkte gelegt und sich somit selbst geholfen.

Kleine Kinder nuckeln zum Beispiel am Daumen, um sich zu beruhigen. Schulkinder stützen mit ihren Händen oft den Kopf auf und halten damit automatisch genau die Energiepunkte, die die Konzentrationsfähigkeit fördern, das Denken unterstützen und die Dinge klar erkennen lassen.

Schwangere und Marktfrauen stemmen gern die Hände in den Rücken auf Höhe der Hüfte und verschaffen sich somit mehr Lebenskraft, nehmen sich Gewicht vom Rücken und befreien sich auf diese Weise unbewusst von Rückenbeschwerden.

Viele, die zum ersten Mal erfahren, wo die Energiepunkte des Körpers liegen und wofür sie jeweils hilfreich sind, haben Aha-Erlebnisse, weil sie plötzlich erkennen, dass sie ganz oft ihre Hand genau an der Stelle liegen haben, die für ihre Bedürfnisse die richtige ist.

Warum aber können wir mit den Händen unsere Selbstheilungskräfte aktivieren? Und was hat der oben erwähnte Atem damit zu tun?

.

Heilströmen – Der Energiekreislauf muss fliessen

Stellen wir uns unseren Blutkreislauf vor. Er durchströmt den gesamten Körper und versorgt auf diese Weise alle Bereiche, alle Organe und alle noch so kleinen Zellen mit frischem Sauerstoff und allen wichtigen Nährstoffen und Bausteinen, die der Körper für seine Funktionstüchtigkeit benötigt.

So wie es den Blutkreislauf gibt, gibt es auch Energiekreisläufe, die unentwegt durch den Körper strömen und den Körper auf allen Ebenen, also auch auf geistiger und seelischer Ebene mit Energie versorgen. So lange Blut und Energie ungehindert und frei fliessen können, ist alles gut.

Wenn sich aber irgendwo ein Stau bildet, kann dies schnell zu Problemen führen. Beim Blutkreislauf kann man dann zum Beispiel einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine Thrombose im Bein erleiden.

Liegen Blockaden in den Energiekreisläufen vor, können sich diese schliesslich auch auf körperlicher Ebene bemerkbar machen und so zu den verschiedensten organischen Erkrankungen führen.

Die Energiekreisläufe schliessen und Blockaden lösen

Die 26 Energiepunkte des Jin Shin Jyutsu sind Stellen, an denen solche Blockaden üblicherweise häufig vorkommen.

Genauso können genau an diesen Stellen mögliche Energiestaus in den umliegenden Körperbereichen gelöst werden. In den Händen und Füssen beispielsweise bündelt sich die Energie.

Legen wir nun die Handflächen oder die Fusssohlen aneinander, so schliesst sich ein Energiekreislauf und der Strom beginnt zu fliessen.

Wenn man die Hände auf bestimmte Energiepunkte des Körpers auflegt oder auch nur leicht darüber schweben lässt, ist das so, als würde man diesem Energiepunkt (sozusagen dem Motor) Starthilfe mittels Starthilfekabel geben.

Der Energiepunkt springt an, dreht sich weiter, befreit sich von seiner Blockade und die Energie, der Strom kann wieder frei fliessen.

Dieses „wieder in Schwung bringen“ der Energie kann man theoretisch auch allein mit dem Atem erreichen.

Der Meister Jirô Murai sagte:

„Der Atem ist unser grösster Heiler, dann kommen die Hände!“

Doch wir haben leider verlernt, richtig und bewusst zu atmen. Daher ist es für den Anfang sehr viel leichter, die Hände zu benutzen und zusätzlich bei manchen Übungen den Atem bewusst wahrzunehmen.

Je länger man die Hände und den Atem bewusst einsetzt, um den Körper zu energetisieren, zu reinigen und zu heilen, desto tiefer wird man sich auch der Heilmöglichkeiten des Atems und der Hände bewusst.

.

Mudras im Jin Shin Jyutsu

Mudra bezeichnet eine bestimmte Hand- und Fingerposition.

Eben solche, die Meister Jirô Murai sich bei den Buddhastatuen abgeschaut und in der schlimmsten Phase seiner Krankheit eingesetzt hatte. Das Wort Mudra kommt aus dem Sanskrit und bedeutet „das, was Freude bereitet“.

Durch das Beugen, Dehnen und Aneinanderlegen einzelner Finger wird Energie durch bestimmte Teile unseres Körpers geleitet und zugleich unser Denken und Bewusstsein beeinflusst. Die Mudras können uns dabei helfen, zu einer höheren Bewusstseinsebene zu gelangen.

.

Mudra Nr. 5 – bei Müdigkeit und Erschöpfung

Beim Mudra Nr. 5 zum Beispiel legt man die Fingerbeere des Daumens auf den Fingernagel des Mittelfingers und bildet so einen geschlossenen Kreis.

Genau durch diesen Kreis schiebt an den Daumen der anderen Hand und berührt auch hier mit diesem den Fingernagel des Mittelfingers der anderen Hand.

Auf diese Weise sind zwei Kreise miteinander verbunden. Die restlichen Finger werden dabei locker gestreckt.

Diese Fingerposition reinigt und energetisiert alle Körperfunktionen.

Sie hilft bei Müdigkeit und Erschöpfung, bei Stimmungsschwankungen, bei Heisshunger auf Süssigkeiten und bei der Regeneration der Haut.

.

Mudras können jederzeit und überall praktiziert werden und helfen, die Aufmerksamkeit zu zentrieren. Die Wirkung dieser Fingerübungen ist vielfach bewiesen. Mudras können zur Vorbeugung und zur Unterstützung der Heilung verschiedenster Krankheiten und seelischer Probleme eingesetzt werden. Durch innere Reinigung und richtiges Atmen wird die positive Wirkung des Finger-Yoga noch verstärkt! Hier weiter.

.

Heilströmen – Energetisieren der Finger

Die einfachste Anwendungsmöglichkeit des Jin Shin Jyutsu ist das lockere Umschliessen eines Fingers mit den Fingern der anderen Hand.

Jeder unserer zehn Finger ist mit 14.400 Funktionen im Körper verbunden. Das Energetisieren eines jeden einzelnen Fingers reinigt und stärkt daher den gesamten Körper. Außerdem entspannt und harmonisiert es unser Denken.

Unsere Gedanken spielen bei unserem körperlichen Wohlbefinden eine entscheidende Rolle. Somit tun wir uns ganzheitlich auf jeder Ebene etwas Gutes, wenn wir immer mal wieder zwischendurch einen Finger locker umschlossen halten.

Vor dem Fernseher, beim Bus fahren oder als Beifahrer im Auto können alle zehn Finger nacheinander jeweils ein paar Minuten gehalten werden. Das ist Wellness für den gesamten Körper in kürzester Zeit.

Jin Shin Jyutsu gegen Angst

Da jeder Finger andere Energiepunkte des Körpers in sich vereint, kann man bei Bedarf auch nur einen einzigen Finger halten. Der Zeigefinger zum Beispiel unterstützt Niere und Blase und hilft bei Ängsten jeglicher Art.

Ob man Angst vor dem Zahnarztbesuch hat oder vor einem Vortrag, den man zu halten gedenkt, hält man davor einfach 10 Minuten lang den Zeigefinger mit der jeweils anderen Hand und wiederholt dies so oft wie möglich. Man wird daraufhin mit Sicherheit viel mutiger an die „Angstsache“ herangehen können.

Wenn man nur wenig Zeit hat und nur schnell mal ein paar Minuten einen einzigen Finger halten kann, dann kann auf einfache Weise herausgefunden werden, welchem Finger man seine wenige Zeit widmen sollte:

Hierfür mit Zeigefinger und Daumen der anderen Hand jeden Finger an der Fingerwurzel kneifen, bis es weh tut. Der Finger, bei dem das Kneifen am meisten wehgetan hat, benötigt am dringendsten einen kleinen Energieschub. Folglich sollte man diesen Finger locker umschlossen halten.

Mit etwas Übung und Achtsamkeit kann man nach kurzer Zeit spüren, dass der Finger, den man gerade hält, irgendwann anfängt, zu pulsieren.

Das kann ein starkes Pulsieren wie beim Herzschlag sein, ein ganz zartes, kaum wahrnehmbares Pochen oder ein kribbelndes, warmes Gefühl. Jeder Mensch ist einzigartig und nimmt sich auf seine eigene Art und Weise wahr.

Wenn man dieses Pulsieren spürt, kann die Energie wieder frei fliessen und man kann zum nächsten Finger übergehen, zum nächsten Energiepunkt oder natürlich auch aufhören.

.

Jin Shin Jyutsu ist eine traditionelle japanische Heilkunst für den Erhalt der Lebensenergie, die sich in verschiedenen Tiefen von den unsichtbaren kosmischen Kräften bis hin zum sichtbaren Körper zeigt. Durch das Auflegen der Hände auf bestimmte Punkte des Körpers, den sogenannten Sicherheitsenergieschlössern, setzt das heilende Strömen ein und sorgt so für inneres Gleichgewicht! Hier weiter.

.

Die 26 Sicherheits-Energie-Schlösser des Jin Shin Jyutsu

Im Jin Shin Jyutsu werden die Energiepunkte Sicherheits-Energie-Schlösser genannt.

Wenn sich irgendwo ein Energiestau bildet, funktioniert das nächstliegende Sicherheits-Energie-Schloss wie eine Sicherung und schnappt zu. So verhindert es, dass sich die Blockade ungehindert im ganzen Körper ausbreitet.

Durch das Handauflegen auf ein solches Sicherheits-Energie-Schloss kann die Blockade in diesem Bereich gelöst werden und das Schloss wie mit einem passenden Schlüssel wieder aufgeschlossen werden. Die Hand ist also der Schlüssel, der immer in jedes Sicherheits-Energie-Schloss passt.

Das gilt übrigens auch für fremde Hände. Man kann sich selbst und genauso leicht auch anderen helfen. Die Hände können dabei ganz locker auf der Kleidung aufliegen oder über einer blutenden Wunde schweben oder auch auf einen Gips aufgelegt werden.

Die Energie beginnt zu fliessen, sobald eine gewisse Nähe zu dem Energiepunkt hergestellt ist. Jeder einzelne der 26 Energiepunkte ist dabei so gross, dass man ihn gar nicht verfehlen kann.

.

Jogging für Faule – Heilströmen statt Jogging

Der 25. Energiepunkt rund um die Sitzbeinhöcker zu finden.

Wenn wir auf einem Stuhl sitzen und die Hände unter die Pobacken schieben, spüren wir die Spitzen der Sitzbeinhöcker. Die Hände liegen nun genau richtig auf den beiden Sicherheits-Energie-Schlössern der Nummer 25.

Dabei ist für die Wirkung ganz egal, ob man auf den Handinnenflächen oder Handaussenflächen sitzt. Wenn man die Nummer 25 so hält, kommet man zur Ruhe, beugt Ermüdung und Erschöpfung vor und regeneriert sich auf allen Ebenen. Der Muskeltonus im gesamten Körper wird reguliert.

20 Minuten auf diese Weise zu sitzen entspricht 30 Minuten joggen – heisst es. Deshalb sagen Jin Shin Jyutsu-Praktiker zu dieser Übung auch „das Jogging für Faule“. Probiere diese Übung einmal aus, wenn du das nächste Mal in einem nicht enden wollenden Meeting sitzt oder abends vor dem Fernseher.

Jeder einzelne Energiepunkt von 1 bis 26 stärkt, schützt und reguliert spezielle Körperregionen oder Gefühlszustände. Jedem Punkt sind vielschichtige Bedeutungen zugeordnet, die in ihrer Ganzheit sehr komplex sind und doch alle miteinander in Verbindung gebracht werden können.

Solange man noch nicht genau weiß, wo die einzelnen Punkte liegen und welche Bedeutung sie haben, hält man fürs Erste einfach jeden einzelnen der zehn Finger. Damit werden auf jeden Fall alle 26 Energiepunkte erreicht und energetisiert.

Praktische Jin Shin Jyutsu-Übungen für den Alltag

Nachfolgend stellen wir euch einige äusserst hilfreiche Übungen vor, die man als Jin-Shin-Jyutsu-Anfänger leicht anwenden und in den Alltag einbauen kann.

.

Die Drei-Minuten-Atemübung für gute Laune und mehr Kraft

Diese Atemübung ist perfekt für alle, die wenig Zeit und viel Stress haben oder sich krank und kraftlos fühlen. Atme die nächsten drei Minuten ganz bewusst ein und aus und lächle während dieser Zeit.

Stell dir vor, wie wie dein gesamter Atem beim Ausatmen vorne durch den Körper hinabfliesst, bis er schliesslich durch die Zehenspitzen aus deinem Körper herausströmt wie der Dampf bei einem Dampfbügeleisen.

Dann halte ganz kurz inne und mache eine winzig kleine Atempause, um sogleich durch deine Füsse wieder den Atem hineinfliessen zulassen. Der Atem fliesst jetzt mit dem Einatmen die ganze Körperrückseite hinauf bis zu deinem Kopf.

Sobald du oben am Hinterkopf die Schädelbasis erreicht und überschritten hast, atmest du wieder über die gesamte Körpervorderseite hinab aus bis durch die Füsse und nach einer kurzen Pause atmest du wieder durch die Füsse ein und auf der Körperrückseite hinauf.

Das machst du drei Minuten lang mit einem Lächeln auf deinem Gesicht. Dabei ist es ganz egal, ob du sitzt, liegst oder stehst. Du kannst das also auch morgens unter der Dusche machen oder wenn du noch im Bett liegst.

Mit dieser Atem-Übung kannst du dich in nur drei Minuten regenerieren und ruhig und gelassen werden, den Stress abschütteln und neue Kraft tanken. Durch das Lächeln bekommst du ausserdem gleich auch noch gute Laune!

.

Jin Shin Jyutsu-Übung gegen Schmerz und Anspannung

An der Ferse liegen zwei wichtige Energiepunkte: Die 5 und die 16. Die 5 liegt an der Innenseite der Ferse zwischen Knöchel und Fusssohle. Die 16 liegt genau gegenüber an der Aussenseite zwischen Knöchel und Fusssohle. Dieser Bereich wird Fessel genannt und hier kannst du deine persönlichen Fesseln sprengen.

Denn die 5 löst Ängste, die oft zu Verspannungen und die wiederum zu Schmerzen führen. Die 16 löst tief eingegrabene Erlebnisse und kann das Schmerzgedächtnis löschen. Wenn du mit einer Hand die 5 hältst und gleichzeitig mit der anderen Hand die 16 kannst du auf diese Weise Schmerzen aller Art lösen.

Halte diese beiden Punkte so lange, bis der Schmerz nachlässt.

.

Jin Shin Jyutsu-Übung bei Infekten und Entzündungen

Bei Entzündungen und Infekten werden gerne Antibiotika verschrieben, die zwar oft schnell helfen, aber leider nicht nur die bösen Erreger vernichten, sondern auch die nützlichen Bakterien in unserem Körper gleich mit.

Die Folge ist nicht selten ein nun erst recht geschwächter und anfälliger Organismus. Probiere deshalb beim nächsten Infekt die folgende Jin Shin Jyutsu-Übung aus:

Das gleichzeitige Halten dieser beiden Punkte hilft bei allen Entzündungen und Infekten, die die Körpervorderseite betreffen.

Lege die linke Hand neben deinem Nacken über die Schulter, so als würdest du einen Kleiderbügel auf die Kleiderstange hängen (Die Hand ist der Haken des Bügels, die Schulter die Stange).

Wenn du den rechten Arm nun vor und zurück schwingst, spürst du mit den Fingerspitzen der linken Hand die innere, obere Spitze des Schulterblatts. Hier ist der Energiepunkt Nr. 3. Er wird das „persönliche Antibiotikum“ genannt.

Gleichzeitig legst du die rechte Hand unter die rechte Pobacke auf den Energiepunkt Nr. 25, den du ja schon kennst. Dieser Punkt ist der Regenerationsspezialist und hilft bei allen Erneuerungsprozessen, bringt Kreislauf und Stoffwechsel in Schwung.

Für die Körperrückseite gehe wie oben erklärt vor, lege also ebenfalls die linke Hand auf der rechten Schulter ab (Energiepunkt 3). Die rechte Hand legst du jedoch gleichzeitig vorne auf die rechte Leiste. Hier in der Leiste ist der Energiepunkt 15.

Dieser Punkt hilft heilen und bringt Freude und Lachen. Diese positiven Gefühle stärken das Immunsystem, entspannen Körper und Geist und helfen beim Einschlafen.

Halte diese Kombinationen mindestens 20 Minuten lang oder solange, bis du eine Besserung verspürst oder auch bis du eingeschlafen bist.

Wenn dir das Halten der beiden Energiepunkte 3 und 25 oder 3 und 15 zu anstrengend ist, dann halte stattdessen einfach den Mittelfinger. Im Mittelfinger sind die Verbindungen zu den Energiepunkten 3 und 25. Die Verbindung zum Punkt 15 ist im kleinen Finger.



Heilströmen für den Notfall

Auch für den Notfall gibt es im Jin Shin Jyutsu Hilfe:

Bei blutenden Wunden stoppt die Blutung schneller, wenn man die rechte Hand auf die Wunde oder leicht schwebend darüber legt und über kreuz die linke Hand auf die rechte obendrauf legt.

Bei Verbrennungen oder allem, was aus dem Körper herausgezogen werden soll (zum Beispiel Splitter, Gift, Eiter) wird zuerst die linke Hand auf die Stelle gelegt und kreuzweise die rechte Hand auf die linke obendrauf.

Bei Herzenge hält man zugleich beide Handgelenke.

Bei Schock (zum Beispiel nach einem Unfall) werden die Hände ganz locker auf die Knie-Innenseiten abgelegt.

Bei drohender Ohnmacht so fest wie möglich auf die Mitte zwischen Nase und Oberlippe (Philtrum) drücken. Hier liegt ein Reflexpunkt.

.

Viele „Wehwehchen“ werden sich durch das Heilströmen tatsächlich in Luft auflösen.

Aber bitte nicht vergessen: Bei ernsthaften Erkrankungen ist der Weg zum Arzt angesagt. Allerdings kann das Heilströmen wunderbar auch bei den heftigsten Therapien unterstützend gegeben werden.

Allgemein kann gesagt werden, dass das Heilströmen, auch wenn man keinerlei Beschwerden hat, unterstützen kann.

So kann beispielsweise der Stoffwechsel angeregt werden. Den Blutdruck kann man normalisieren, ebenso die Verdauung. Man muss es nur erst einmal ausprobieren.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit und viel Erfolg mit dem Heilströmen!

.

Weitere wertvolle Gesundheit-Tipps aus der Alpenregion findest du in unserer Kategorie:

„Gesundheit“

.

