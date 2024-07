Heilpflanze Ringelblume: Altes Hausmittel aus der Naturapotheke der Alpen

Die Ringelblume ist eine der ältesten Heilpflanzen, die in der Naturapotheke der Alpen verwendet werden.

Aufgrund ihrer wertvollen Inhaltsstoffe finden Ringelblumen als altes Hausmittel in der Alpen-Medizin eine vielfältige Anwendung bei einer Vielzahl von Beschwerden.

Die Wundheilpflanze ist seit langem für ihre entzündungshemmenden, antimikrobiellen und antioxidativen Eigenschaften bekannt.

Die Heilkraft der Ringelblume wurde bereits von Hildegard von Bingen (1098–1179) geschätzt, die ihr den Namen „Ringula“ oder „Ringella“ gab.

Heilwirkung, Anwendung und Rezepte mit dem Hausmittel Ringelblume stellen wir euch in folgendem Beitrag vor!

Heilpflanze Ringelblume: Altes Hausmittel aus der Alpen-Apotheke

Der Name „Ringelblume“ (lat. Calendula officinalis) geht auf die ringförmige Form der Blüte und die Anordnung der Blüten zurück. Ihre Samen krümmen sich zu einer rundlichen Form und weisen eine leichte ringelförmige Zeichnung auf.

Die Blüten bewegen sich mit dem Lauf der Sonne. Am Morgen sind sie noch geschlossen, um sich dann bis zum Mittag ganz zu öffnen und am Abend wieder zu schließen.

Wenn die Blüte um die Mittagszeit ganz geöffnet ist, wirken ihre Heilkräfte am stärksten. Die Ernte der Blüten ist demzufolge dann besonders empfehlenswert. Frisch oder getrocknet können die Blüten zu Essenzen, Tinkturen, Ölen, Salben oder Cremes weiterverarbeitet werden.

Als wichtige Wirkstoffe der Ringelblume gelten unter anderem Triterpensaponine, Flavonoide und ätherisches Öl. Ein wichtiger Wirkstoff ist das alpha-Cadinol, welches antientzündliche Eigenschaften aufweist.

Die Inhaltsstoffe, die in den Blüten der Ringelblume zu finden sind, üben eine wundheilungsfördernde und entzündungshemmende Wirkung aus. Die Ringelblume ist außerdem viren- und pilztötend (viruzid und fungizid), wirkt gegen Mikroorganismen (antimikrobiell) und beeinflusst das Immunsystem (immunmodulierend).

In der Alpen-Medizin wird die angenehm duftende Ringelblume neben der äußerlichen Anwendungen auch innerlich eingesetzt, zum Beispiel bei Magen-Darm-Störungen, Magengeschwüren, Gallebeschwerden, Leberschwäche und Menstruationsproblemen. Auf das Nervensystem wirkt die Ringelblume beruhigend.

Wichtigstes Anwendungsgebiet ist allerdings seit jeher die Wundheilungsförderung. Die Heilpflanze Ringelblume gilt als die „milde“ Form der Arnika. Wegen ihrer entzündungshemmenden, wundheilungsfördernden, abschwellenden und antimikrobiellen Wirkung ist sie in vielen Heil-Salben enthalten.

Als Ringelrosen-Butter in vielen Abwandlungen war sie bei unseren Vorfahren beliebt bei Verletzungen jeglicher Art. Daneben fand sie aber auch Verwendung bei Brustentzündungen, Narben und Lymphknoten-Entzündungen.

Die Blüten der Ringelblume werden äußerliche bei leichten Hautentzündungen (wie Sonnenbrand), kleinen Wunden sowie leichten Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut verwendet.

Die Alpenmedizin nutzt die Ringelblume außerdem noch für andere Beschwerden. Dazu zählen zum Beispiel:

Frostbeulen

Krampfadern

Furunkel

Ekzeme

Hämorrhoiden

Bindehautentzündung (Augenkompressen, die in Ringelblumentee getränkt wurden)

In der Kosmetikindustrie wird Ringelblumenextrakt in einer Vielzahl von wundheilenden und pflegenden Produkten verwendet. Zudem kann die Ringelblume bei der Behandlung von Ekzemen und Psoriasis helfen.

Die Ringelblume kann auch innerlich angewendet werden, zum Beispiel als Tee, als Salat-Zutat oder als leckeres Gewürz.

Ringelblumensalbe zur Wundheilung

Zur äußeren Anwendung haben sich Cremes mit Ringelblume seit langem bestens bewährt. Sie führen zu einer schnelleren Heilung von Wunden, wunden Hautstellen, rissigen Händen, wundem Babypopo und Sonnenbrand.

Durch die desinfizierende, entzündungshemmende und wundheilende Wirkung der Inhaltsstoffe der Ringelblume kann diese den Heilungsprozess von leichten Entzündungen unterstützen und beschleunigen. Die abschwellende Eigenschaft der Ringelblume wirkt bei schweren Beinen angenehm belebend.

Ringelblume zur täglichen Körperpflege

Zur täglichen Körperpflege sind Produkte mit Ringelblume hervorragend geeignet. Gereizte und trockene Haut profitiert von der regenerierenden Wirkung der Ringelblume.

Sie wird wieder normalisiert und dies führt zum ursprünglichen Wohlbefinden der Haut zurück. Auch zur Pflege von rissiger Haut und spröden Lippen sind Pflegeprodukte mit Ringelblume bestens einsetzbar.

Ringelblumen Blätter für eine gesunde Ernährung

Als besonderen Genuss können die ganz jungen, essbaren Blätter verwendet werden. Diese werden fein geschnitten dem Salat untergemischt.

Mit ihrem pikant würzigen Geschmack verfeinern sie jeden Frühlingssalat.

Ringelblumen Blüten zur Dekoration von Speisen

Sehr beliebt sind die farbenfrohen Blüten der Ringel Blume zur Dekoration von Speisen. Die Blüten dienen als Ganzes oder feingezupft als essbare Dekoration von Salaten, herzhaften Speisen und süßen Speisen.

Ringelblume als Hausmittel – Rezepte

Ringelblumen Abkochung

Eine Ringelblumen-Abkochung hilft äußerlich bei Wunden und Entzündungen des Mund- und Rachenraumes.

Hierfür werden ein bis zwei Gramm Ringelblumen-Blüten mit 150 Milliliter heißem Wasser übergossen. Den Aufguss zehn Minuten ziehen lassen und dann die Pflanzenteile abseihen. Man kann mehrmals täglich mit dem abgekühlten Aufguss gurgeln oder den Mundraum spülen.

Mit der Abkochung können auch leicht entzündete Hautstellen oder kleine Wunden abgetupft sowie verschmutzte Wunden gereinigt werden. Es kann auch ein Umschlag für schlecht heilende Wunden hergestellt werden. Diesen sollte man jedoch nach spätestens 60 Minuten wieder abnehmen.

Ringelblumen Tee

Zur inneren Anwendung kann ein Teeaufguss aus Ringelblumenblüten hergestellt werden. Ringelblumen-Tee hilft gegen Brechreiz, bei Panikattacken und bei innerer Unruhe

Für einen Teeaufguss mit Ringelblumen Blüten werden 2 -3 Blüten mit 250 ml heißem Wasser übergossen. Nach ca. 10 min kann der Tee gesiebt und getrunken werden.

Drei Tassen täglich regen das Lymphsystem an und unterstützen den Entgiftungsprozesse des Körpers. Ebenso kann der Teeaufguss bei inneren Beschwerden, wie Magen-, Darmproblemen und Menstruationsschmerzen helfen.

Ringelblumenöl selber machen

Das Hautöl fördert die Wundheilung, pflegt raue Haut und wirkt innerlich angewendet stimmungsaufhellend.

Die Ringelblume regt die Hautzellen zur Teilung an. So regeneriert sich die Haut schneller. Zudem wirkt die Ringelblume leicht entzündungshemmend und schützt die Hautflora vor Pilzen und ungünstigen Bakterien.

ZUTATEN für das Ringelblumenöl:

25 g Ringelblumen-Olivenöl-Auszug

40 g Mandelöl

10 g Kokosöl

25 g Jojobaöl

ZUBEREITUNG:

Für den Ringelblumenauszug eine Handvoll getrocknete Ringelblumenblüten in ein Glas geben, mit 100 g Olivenöl aufgießen, zuschrauben und einen Monat ziehen lassen.

Abseihen und 25 g mit dem Jojoba-, Kokos- und Mandelöl mischen.

ANWENDNUNG:

Arme und Beine nach dem Waschen mit dem Hautöl einreiben. Wer sich einen intensiveren Duft wünscht, kann 5 Tropfen ätherisches Rosenöl dazugeben.

Wundsalbe mit Ringelblume

Hildegard von Bingen war die Erste, die vor ca. 800 Jahren eine Ringelblumensalbe und deren wertvolle Wirkung beschrieben hatte.

Die Ringelblumen-Salbe ist eines der wichtigsten Hausmittel zur Behandlung von Rissquetschwunden, Sonnenbrand und Hautunreinheiten.

ZUTATEN:

35 g Ringelblumenöl

10 g Johanniskrautöl

5 g Bienenwachs

ZUBEREITUNG:

Ringelblumenblüten mit Mandelöl übergießen und 2 Wochen stehen lassen.

Dasselbe in einem eigenen Glas mit frischen Johanniskrautblüten machen.

Danach beide Öle und das Bienenwachs langsam gemeinsam erhitzen.

Sobald das Wachs geschmolzen ist, die Salbe in einen Tiegel abfüllen.

ANWENDUNG:

Die Wundheilsalbe wird in der Naturapotheke der Alpen bei Verbrennungen, kleineren Wunden, Nervenschmerzen oder geröteten Hautstellen verwendet.

Ringelblumentinktur selber machen

Ringelblumentinktur ist sowohl für die innerliche als auch für die äußerliche Anwendung geeignet.

Die ätherischen Öle der Blüten, welche auch für die schöne orange Farbe verantwortlich sind, wirken fungizid, desinfizierend und zusammenziehend.

Zur Herstellung der Ringelblumentinktur ein verschließbares Braunglas bis zu drei Vierteln mit Blüten der Ringelblume füllen.

Mit mindestens 40-prozentigem Alkohol aufgießen und diese Mischung bei Zimmertemperatur etwa vier Wochen stehen lassen. Danach die Mischung abseihen und diese an einem dunklen Ort aufbewahren.

Innerliche Anwendung der Ringelblumentinktur

Da die Ringelblume entzündungshemmend wirkt, können Entzündungen im Mund-und Rachenraum gelindert werden. Hierfür fünf bis zehn Tropfen der Ringelblumentinktur mit 200 ml Wasser verdünnen und zweimal täglich damit gurgeln.

Bei Übelkeit, Verdauungsproblemen und Gallenbeschwerden kann diese Tinktur ebenfalls helfen. Dazu zwei bis dreimal täglich zwischen den Mahlzeiten 200 ml Wasser mit fünf Tropfen der Ringelblumentinktur einnehmen.

Auch bei Menstruationsbeschwerden kann die Ringelblume Linderung verschaffen. Ihre krampflösenden und schmerzlindernden Inhaltsstoffe helfen Unterleibskrämpfe zu reduzieren. Ein bis dreimal täglich oder bei akuten Schmerzen zehn Tropfen der Tinktur in einem Glas Wasser einnehmen.

Äußerliche Anwendung der Ringelblumentinktur

Dank ihrer wundheilenden, antiseptischen und entzündungshemmenden Wirkstoffe ist die Ringelblume zur Behandlung von Wunden aller Art, wie zum Beispiel Quetschungen, Schürfwunden und Brandwunden, geeignet. Auch bei unreiner Haut und Akne kann sie Verbesserung bewirken.

Dafür einige Tropfen der Tinktur direkt auf die betroffene Stelle geben. Bei größeren Hautpartien eignet sich ein Umschlag oder Wickel mit einer Mischung aus etwa zehn Tropfen Tinktur und Wasser. Dieser muss mindestens zehn Minuten auf die Haut einwirken.

Auch zur Pflege gereizter Brustwarzen während der Stillzeit ist diese Tinktur zu empfehlen. Diese einmal täglich vorsichtig mit der Ringelblumentinktur einreiben.

Nebenwirkungen der Ringelblume

Die Ringelblume wird oft als die „milde Arnika“ bezeichnet.

Da das natürliche Vorkommen der Arnikapflanze nicht so reich und leicht zugänglich oder auch zu kultivieren ist, da diese unter Naturschutz steht und nur im Gebirge wächst, ist die Ringelblume eine gute Alternative.

Wechsel- oder Nebenwirkungen sind bei der Anwendung der Ringelblume kaum zu erwarten. Wer jedoch allergisch gegen Korbblütler ist, sollte allerdings auf Ringelblumenblüten innerlich wie äußerlich verzichten bzw. sich an eine Dosierung herantasten.

Bei offenen, entzündeten oder stark nässenden Wunden sollte ein Arzt konsultiert werden!

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit mit der Heilkraft der Ringelblume als bewährtes Hausmittel!

