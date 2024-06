Heilpflanze Melisse: Sanfte Medizin für Körper und Seele

Die Melisse ist eine der ältesten und bekanntesten Heilkräuter aus der Alpenapotheke.

In der Naturapotheke der Alpen gilt die Melisse seit jeher als besonders wertvolles Heilkraut und ist für ihre heilende Wirkung auf Körper und Seele bekannt.

Die Melisse gehört zu den Kräutern, die in der Volksheilkunde fast gegen alle Arten von Beschwerden verwendet wird. Ihre Verwendungsmöglichkeiten für die Gesundheit und auch in der Alpenküche sind sehr vielseitig.

Alles über die Heilkraft der Melisse, ihre Anwendung und Rezepte – auch aus der Alpen-Kulinarik – könnt ihr in folgendem Beitrag lesen.

.

Heilwirkung und Anwendung der Melisse

Ihr enthaltenes ätherisches Öl macht die Melisse in der Alpenmedizin zu einem vielseitigen und beliebten Heilkraut.

Das ätherische Öl der Melisse (Zitronenmelisse) enthält eine komplexe Mischung aus heilsamen Inhaltsstoffen. Hauptwirkstoffe sind dabei Citral und Citronellal. Weitere Inhaltsstoffe sind Gerbstoffe und Flavonoide.

Die Gesamtheit dieser Inhaltsstoffe wirkt beruhigend, schlafauslösend (wegen des hydroalkoholischen Extrakts), blähungstreibend, antiviral und den Gallenfluss fördernd (choleretisch).

Die Melisse wird als anregend und entspannend zugleich angepriesen. Besonders lindernd wirkt sie bei Reizungen des Nervensystems und fungiert so als wahres „Gute-Laune-Kraut“.

Angewendet wird die Melisse deshalb bei Schlafstörungen, Nervosität, Unruhe und Angstzuständen. Auch Kopfschmerzen und Migräne kann sie lindern.

Die Melisse kann gegen Appetitlosigkeit, Sodbrennen, nervösen Magen, Blähungen, Völlegefühl und andere Verdauungsbeschwerden helfen. Bei Asthma kann sie außerdem das Atmen erleichtern.

Klinisch belegt und zugelassen ist die äußerliche Anwendung von Melisse bei Lippenherpes. Außerdem kann die Heilpflanze als traditionelles pflanzliches Arzneimittel aufgrund langjähriger Erfahrung in folgenden Fällen angewendet werden:

bei leichten Stresssymptomen

als Einschlafhilfe

bei leichten krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden (wie Blähungen)

Darüber hinaus gibt es Hinweise aus einzelnen Studien, dass Melisse beispielsweise gegen Übelkeit, Kopf- und Zahnschmerzen, Menstruationsbeschwerden sowie unterstützend bei Bluthochdruck helfen kann.

Die Melisse kommt manchmal bei der Therapie einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse (Morbus Basedow) zum Einsatz. Außerdem ist es möglicherweise wirksam, die Heilpflanze bei Alzheimer und Demenz zu inhalieren (Aromatherapie).

Melisse als sanftes Hausmittel

Die Wirkstoffe der Melisse werden hauptsächlich innerlich angewendet. Besonders beliebt wegen seines guten Geschmacks ist Melissentee beziehungsweise Zitronenmelissentee. Für ihn werden die getrockneten Blätter der Heilpflanze verwendet.

Melissentee ist gut bei Unruhe und Einschlafstörungen. Auch bei Menstruationsbeschwerden ist er möglicherweise hilfreich.

Zur Tee-Zubereitung aus den losen Blättern einen Teelöffel fein geschnittene Melissenblätter (etwa 1 Gramm) mit einer Tasse heißem Wasser übergießen, den Aufguss etwa sieben Minuten zugedeckt ziehen lassen und dann abseihen.

Man kann drei- bis fünfmal täglich eine Tasse Melissentee trinken. Als Tagesdosis ab zehn Jahren werden 1,5 bis 4,5 Gramm empfohlen.

Bei jüngeren Kindern sollten folgende Tagesdosen eingehalten werden:

unter einem Jahr: 0,2 bis 0,5 Gramm

ein bis drei Jahre: 0,5 bis 1,5 Gramm

vier bis neun Jahre: 1,5 bis 3 Gramm

Melisse kann auch mit anderen Heilpflanzen kombiniert als Tee zubereitet werden – etwa mit Baldrianwurzel oder Passionsblume bei nervöser Unruhe und Schlafproblemen beziehungsweise mit Anis und Fenchel bei Magen-Darm-Beschwerden.

Abends hilft Melissentee, auf Wunsch mit Honig, beim Zur-Ruhe-kommen und Einschlafen. Morgens oder bei Abgespanntheit wirkt Melissentee hingegen belebend und erfrischend und gibt Stärke. Das ist kein Widerspruch, denn Entspannung und Kräftigung passen durchaus zusammen.





Bio-Zitronenmelissen-Tee >>>

.

Äusserliche Anwendung von Melissen-Tee

Melissen-Tee kann man auch äusserlich als Umschlag oder Kompresse anwenden.

Dazu tränkt man ein Baumwolltuch mit Melissentee und legt es auf die betroffene Stelle.

Mit solchen Melissen-Umschlägen kann man Geschwüre, Beulen, Blutergüsse, Insektenstiche, aber auch Nervenentzündungen und Milchstau bei stillenden Müttern behandeln.

Auch der käufliche Melissengeist eignet sich für die äusserliche Anwendung. Man kann damit rheumatische Beschwerden, Prellungen und Gliederschmerzen lindern.

Für ein beruhigendes Vollbad können werden 50 bis 60 Gramm Melissenblätter in einem Liter Wasser zum Kochen gebracht, zehn Minuten ziehen lassen und dann abseihen. Diesen Sud ins 38 Grad warme Badewasser schütten.

Als Füllung für heilende Kräuterkissen ist die aromatische Zitronenmelisse ebenfalls bestens geeignet.

Lippenpflege gegen Herpes

Der hohe Anteil an Gerbstoffen in ätherischem Melissenöl ist für seine starke antivirale Wirkung verantwortlich.

Den Herpesvirus dauerhaft heilen kann die Melisse nicht, aber sie verhindert die Vermehrung der Bläschen und unterstützt das schnelle Abheilen. Auf noch nicht vollständig entwickelte Herpesherde aufgetragen wirkt es so stark antiviral, dass die schmerzhaften Bläschen gar nicht erst entstehen.

Das reine ätherische Melissenöl und Salben mit Melissenextrakt verfügen über diese stark antivirale Wirkung. Ein selbstgemachter Ölauszug mit Melisse besitzt nur einen geringen Anteil des ätherischen Öls.

.

Zutaten für die Lippenpflege gegen Herpes:

30 ml Ölauszug der Zitronenmelisse

8 g Bienenwachs

8 g Sheabutter

optional ein paar Tropfen ätherisches Melissenöl für eine verstärkte Wirkung

.

Zubereitung:

Alle Zutaten, bis auf das ätherische Öl in ein Glas geben und die Mischung langsam in einem Wasserbad erwärmen, bis alle Bestandteile geschmolzen sind.

Dann das Glas aus dem Wasser nehmen, das ätherische Öl unterrühren und den Balsam in Lippenstifthülsen oder kleine Tiegel füllen.

Für eine lange Haltbarkeit sind sauberes Arbeiten und sterile Utensilien wichtig. Zudem kann die Lippenpflege durch Zugabe einiger Tropfen Vitamin-E-Öl zusätzlich konserviert werden.

.

Ölauszug

Äußerlich kann die Melisse in Form eines Ölauszuges auf der Haut angewendet werden.

Dieser wirkt beruhigend, kühlend, schmerzlindernd und kann durch die antibakteriellen Wirkstoffen Beschwerden wie Insektenstiche, Juckreiz, gerötete und gereizte Haut sowie Entzündungen lindern.

Man verwendet am besten ein Pflanzenöl, das zum Hauttyp passt. Bei der Haltbarkeit des Ölauszuges kann man sich am Ablaufdatum des verwendeten Basisöls orientieren.

.

Pflanzenöl-Kaltauszug herstellen

.

Zutaten:

getrocknete Melissenblätter

Pflanzenöl

leeres Schraubglas

Kaffee- oder Teefilter

Braunglasflaschen zur Aufbewahrung

.

Zubereitung:

Die getrocknete Melisse in ein Schraubglas geben, bis es etwa dreiviertel voll ist. Mit dem Basisöl übergießen, bis alle Pflanzenteile vollständig bedeckt sind. Anschließend das Glas verschließen.

Bei Zimmertemperatur, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung für drei bis sechs Wochen reifen lassen. Das Glas alle zwei Tage sanft schütteln, damit sich die Wirkstoffe besser lösen und Schimmelbildung vorgebeugt wird. Eventuell entstandenes Kondenswasser am Deckel vorsichtig mit einem sauberen Tuch entfernen.

Nach der Reifezeit das Öl durch einen Teefilter abseihen und das fertige Öl in dunkle Glasflaschen abfüllen. Am besten lagert man das Melissenöl lichtgeschützt und kühl.

Die Zitronenmelisse in der Alpen-Kulinarik

Die Zitronenmelisse hat ein frisches, zitroniges Aroma, welches zu verschiedenen Getränken und Süßspeisen, aber auch zu herzhaften Gerichten wie Fisch passt. Auch Dressings, Dips und Saucen verleiht das Würzkraut eine frische Note.

Bei heißen Gerichten ist es empfehlenswert, das frische Kraut erst am Ende des Kochvorgangs dazuzugeben, damit das Aroma nicht verloren geht. Die Blüten können zur Dekoration von Desserts oder Salaten genutzt werden.

Für eine Anwendung in der Alpenküche wird das gesamte Kraut vor oder auch während der Blüte verwendet. Zwar ist die Ernte den gesamten Sommer über möglich, allerdings schmeckt das Kraut kurz vor der Blüte am aromatischsten.

.

.

Zitronenmelissen-Sirup

Die Zubereitung eines Sirups ist einfach, benötigt jedoch einige Tage Zeit zum Ziehen. Dafür wird das gesamte Kraut mit Stielen verwendet.

.

Zutaten:

1 Bund frische Zitronenmelisse

1 Liter Wasser

1 kg Zucker

½ Bio Zitrone

leere Flaschen, zum Beispiel Bügelverschlussflaschen

.

Zubereitung:

Wasser und Zucker in einem Topf für ein paar Minuten sprudelnd kochen. Etwa 10 Minuten abkühlen lassen.

Zitrone in Scheiben schneiden, Melisse mit Stielen grob schneiden und zum Zuckerwasser geben. Erkalten lassen und abgedeckt für 48 Stunden kühl stellen.

Durch ein feines Sieb oder Tuch in einen Topf passieren und erneut für einige Minuten kochen. Heiß in sterile Flaschen füllen, sofort fest verschließen und abkühlen lassen. Dicht verschlossen ist der Sirup bei Zimmertemperatur für mehrere Monate haltbar.

.

Zitronenmelissen-Zucker

Die Zubereitung von Zitronenmelissen-Zucker ist eine einfache Methode, das intensive Aroma zu konservieren und für Getränke, Kuchen oder anderen Süßspeisen das ganze Jahr über zu nutzen.

.

Zutaten für 200 Gramm:

150 g Zucker

50 g frische Zitronenmelissenblätter

einen Mörser

ein leeres Schraubglas

.

Zubereitung:

Blätter der Zitronenmelisse auf einem Tuch oder einer Zeitung ausbreiten und an einem schattigen Ort langsam trocknen lassen.

Die getrockneten Blätter zusammen mit zwei Esslöffeln des Zuckers mörsern. Die Mischung mit dem restlichen Zucker in ein fest schließendes Glas geben.

.

Zitronenmelissen-Pesto

Dieses süße, zitronig-frische Pesto eignet sich als Dessert-Sauce, zum Backen oder als erfrischendes Topping zu Eis – es passt auch zu fast allen Süßspeisen!

.

Zutaten:

40 g frische Zitronenmelisse

1 Handvoll Nüsse (z.B. Haselnüsse)

1 EL geschmacksarmes Pflanzenöl wie Sonnenblumenöl

100 g Zucker

100 ml Wasser

.

Zubereitung:

Zucker und Wasser in einem Topf aufkochen, vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Melisse waschen, dicke Stiele und braune Blätter aussortieren.

Zusammen mit Öl und Nüssen zum Zuckerwasser geben und alles pürieren, bis eine homogene Masse entsteht. Dafür eignet sich beispielsweise ein Standmixer oder Pürierstab. Durch die Menge der Nüsse kann die Konsistenz individuell angepasst werden.

In sterile Gläser abfüllen und Deckel verschließen. Dicht verschlossen und kühl gelagert ist das Pesto für mehrere Wochen haltbar.

Tipp: Für ein intensiv-würziges Pesto eignen sich auch die Blätter der Pfefferminze.

Was bei der Anwendung der Melisse zu beachten ist

Wer allergisch gegen Melisse ist, sollte Zubereitungen mit dieser Pflanze meiden.

Vorsichtshalber sollte Melisse etwa in Form von Melissentee nicht in größeren Mengen über einen längeren Zeitraum eingenommen werden, da die Pflanze sogenannte Pyrrolizidinalkaloide enthalten kann. Diese Verbindungen wirken giftig auf die Leber und teilweise auch krebserregend.

Besonders Frauen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie Kinder sollten Melissentee nur in Maßen trinken. Für Babys und Kleinkinder sollte der Tee nur leicht dosiert beziehungsweise verdünnt werden.

Vorsicht ist angebracht, wenn Medikamente eingenommen werden. Es kann zu Wechselwirkungen kommen mit:

Medikamenten für die Schilddrüse

Beruhigungsmitteln

Medikamenten, die Einfluss auf das Hormon Serotonin haben

Barbituraten

Glaukom-Medikamenten

Eine Einnahme von Melisse-Zubereitungen sollte in diesen Fällen immer mit einem Arzt besprochen werden. Das gilt auch, wenn eine Operation bevorsteht.

Vor der Anwendung von Melissenöl und anderen ätherischen Ölen sollte außerdem immer die Verträglichkeit mit dem Armbeugentest geprüft werden: Hierfür einen Tropfen des ätherischen Öls in die Armbeuge geben und vorsichtig.

Wenn die betreffende Hautstelle in den darauffolgenden Stunden rot wird, zu jucken beginnt und vielleicht sogar Pusteln bildet, verträgt man das Öl nicht und sollte es dann nicht anwenden!

Quellen: Kostbare Natur und Netdoktor

.

