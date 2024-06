Heilpflanze Lavendel: Hausmittel aus der Naturapotheke der Alpen

Lavendel hat als Heilpflanze eine lange Tradition in der Naturapotheke der Alpen.

Lavendel ist in der Alpenmedizin als Alleskönner bekannt. Das alte Hausmittel steigert das Wohlbefinden und die Lebensqualität. Auch in der Alpen-Kulinarik findet der Lavendel Verwendung.

Traditionell wird Lavendel bei Hautproblemen, Schlaflosigkeit, Anspannung, Muskel-, Verdauungs- und Atemwegsbeschwerden eingesetzt.

Lavendel beruhigt Körper und Geist. Er hilft uns, belastende Gedanken und Ängste des ausklingenden Tages loszulassen. Er beruhigt Magen und Darm und verscheucht sogar lästige Insekten.

Die vielfältige Heilwirkung von Lavendel, seine Anwendung und Rezepte stellen wir euch in folgendem Beitrag vor.

.

Lavendel ist eine Heilpflanze für alle Sinne. Wissenswertes, einfache Gesundheitstipps und leckere Lavendel-Rezepte findest du hier >>>.

Lavendel: Hausmittel aus der Naturapotheke der Alpen

Es gibt nur wenige Heilpflanzen, die so universell einsetzbar sind wie der Lavendel.

Lavendel enthält Wirkstoffe mit heilenden und entspannenden Eigenschaften, wie zum Beispiel Gerbstoffe, Flavonoide und ein sehr wertvolles ätherisches Öl, bestehend aus Linalylacetat und Linalool.

Dieses Öl wird durch Destillation der Blüten gewonnen. Der echte Lavendel enthält mehr als hundert wirksame Inhaltsstoffe – andere Arten wirken kaum oder sind sogar giftig, zum Beispiel der Schopflavendel.

Vor allem Linalool und Linalylacetat wird eine beruhigende Wirkung zugesprochen. Linalool besitzt zusätzlich eine hemmende Wirkung auf das Wachstum einiger Bakterien und Pilze.

.

Lavendel hat folgende Wirkungen:

zentral dämpfend, beruhigend, angstlösend und stimmungsaufhellend

blähungstreibend (karminativ)

nervenschützend (neuroprotektiv)

krampflösend (antikonvulsiv)

keimwidrig (antimikrobiell)

Lavendel ist ein natürliches Heilmittel gegen innere Unruhe und Stress. Bei Stress produziert unser Körper vermehrt das Hormon Kortisol.

Bereits fünf Minuten intensives Schnuppern an Lavendel-Duft genügen, um die Kortisolkonzentration wieder sinken zu lassen.

Mittlerweile ist Lavendel ein zugelassenes Arzneimittel und wird vor allem bei innerer Unruhe, bei nervösen Erschöpfungszuständen, bei Einschlafstörungen und auch zur Behandlung von Angststörungen eingesetzt.

Lavendel blockiert nicht nur die Stresshormone, sondern kann auch den Abbau des Glückshormons Serotonin hemmen. Lavendel wird zudem nachgesagt, auch Alpträume zu verringern. Sogar Liebeskummer soll mithilfe von Lavendel erträglicher sein.

Als die „Blume der Medizin“ wurde Lavendel in der ersten medizinschen Universität der Welt in Salerno bei Neapel verehrt.

Paracelsus verwendete Lavendel gegen Nervenleiden und als herzberuhigendes Mittel. Auch Darmbeschwerden wurden als Indikationen genannt. Außerdem empfahl Paracelsus Lavendel als harntreibendes Mittel.

Anwendung von Lavendel

Lavendel kann anregen und entspannen, bei Abgeschlagenheit erfrischen und bei Stress beruhigen.

In der Alpenmedizin sind verschiedenste Anwendungsbereiche bekannt. Dort wird Lavendel u. a. innerlich bei Migräne, Krämpfen und Asthma eingesetzt und äußerlich zur Wundbehandlung.

Innerliche Anwendung von Lavendel:

Kopfschmerzen

Erschöpfungszustände

Nervosität

Durchfall

Steigerung des Harnflusses

Äußerliche Anwendung von Lavendel:

Neuralgien

Kopfschmerzen

Verbrennungen

Sonnenbrand

Wunden

Erkältung

.

100 Prozent naturreines ätherisches Lavendelöl >>>

.

Lavendelöl

Das aus den Lavendelblüten isolierte ätherische Öl („Lavendelöl“, Lavandulae aetheroleum) ist ein „Allrounder“ in der Aromatherapie.

Es ist äußerst vielseitig einsetzbar, sowohl allein als auch in Mischungen mit anderen ätherischen Ölen.

Häufige Anwendungsbereiche des Lavendelöls sind zum Beispiel:

Hauterkrankungen und Hautprobleme (Ekzeme, Akne, Psoriasis, Furunkel, Abszesse, allergische Hautreaktionen, Hautgeschwüre, Juckreiz, Sonnenbrand, Insektenstiche, Haarausfall, Narben und Wunden aller Art etc.)

Kopf-, Muskel-, Zahn- und Ohrenschmerzen

Blähbauch (Meteorismus) und andere Verdauungsstörungen

Erkältungen, Bronchitis

Verstauchungen und Zerrungen

Ängste, Panikattacken, Stress, Nervosität und Schlafstörungen

Als eines der wenigen ätherischen Öle darf Lavendelöl direkt (unverdünnt) auf die Haut aufgetragen werden, etwa auf Wunden (z.B. Brandwunden, Schnitt- oder Schürfwunde).

Hierfür gibt man einige wenige Tropfen des ätherischen Öls sofort auf die betroffene Hautstelle. Das kann man etwa alle halbe Stunde wiederholen, bis eine Linderung eintritt.

Allerdings muss man darauf achten, dass das Lavendelöl nicht in die Augen oder auf die Schleimhäute gelangt (gilt für alle ätherischen Öle)!

Bei Zahnschmerzen kann man einen Tropfen Lavendelöl auf das schmerzende Zahnfleisch geben. Bei Ohrenschmerzen einen Tropfen auf einen Wattebausch träufeln und diesen außen ins Ohr legen, aber nicht in den Gehörgang drücken!

Rezepte mit Lavendel

Lavendel-Öl selber machen

Lavendelöl ist eine echte Allzweckwaffe und ist mit etwas Geduld einfach herzustellen.

.

Zutaten:

40 g Lavendelblüten (getrocknet)

1 l Mandelöl

Topf

Löffel

Geschirrtuch

Einmachglas

Flasche

Trichter

.

Zubereitung:

Den Topf so hoch mit Wasser füllen, dass das Einmachglas darin schwimmen kann.

Die Lavendelblüten und das Öl ins Einmachglas füllen, ins Wasserbad stellen und bei niedriger Temperatur langsam erhitzen.

Das Gemisch aus Blüten und Öl regelmäßig umrühren und darauf achten, dass es nicht zu kochen beginnt.

Das Erhitzen dauert etwa ein bis zwei Stunden. Hin und wieder überprüfen, ob noch ausreichend Wasser im Topf ist.

Wenn das Lavendelöl richtig gut durchgezogen ist, kann man es vom Herd nehmen.

Den Trichter in die Flasche stecken, das Geschirrtuch darüber legen und das Lavendelöl in die Flasche füllen.

.

Lavendel Tee

In Form von Tee unterstützt Lavendelkraut bei sämtlichen nervösen und stressbedingten Zuständen.

Der Tee beruhigt und gleicht aus, ohne müde zu machen, sei es zum Beispiel vor einer Prüfung, bei wichtigen finanziellen Entscheidungen oder anderen nervlichen Belastungen.

Auch bei körperlichen Symptomen wie Einschlafstörungen, Wechselbeschwerden, Nervenleiden, Bauchkrämpfen, hohem Blutdruck uvm. ist Lavendeltee eine natürlich wirksame Medizin.

Mit einem Lavendel Tee können sowohl nervliche Erschöpfung als auch Verdauungsstörungen oder Blähungen natürlich behandelt werden.

Ebenso lassen sich mit Lavendel Tee Wunden auswaschen oder mit Kompressionsauflagen 30 Minuten lang gereinigt werden. Das ist gut gegen Wundschmerzen oder auch bei Sonnenbrand.

.

ZUBEREITUNG:

Dreimal täglich 1-2 TL (0,8-1,6 g) getrocknete Lavendelblüten mit 200 ml 80 °C warmem Wasser aufgießen und abgedeckt 10 Minuten ziehen lassen.

Anschließend abseihen und den Lavendel Tee warm trinken oder als Kompresse auflegen.

ACHTUNG: Kindern (4-10 Jahre) Tee mit nur 1 g Lavendelblüten verabreichen.

.

Lavendel Tinktur

Triebe mit Blüten bei Sonnenschein abschneiden. Die Blüten anschließend von den Trieben zupfen und etwas zwischen den Fingern zerreiben bzw. im Mörser leicht zerstoßen.

Ein sauberes, verschließbares Schraubglas zu zwei Drittel mit den zerkleinerten Blüten befüllen und das Ganze mit 40%igem Alkohol (Wodka, Korn) auffüllen. Gut schütteln.

Nun etwa 4 Wochen bei Zimmertemperatur stehen lassen. Danach durch ein Sieb abseihen und in kleine Flaschen umfüllen. Kühl und dunkel gelagert hält die Lavendel-Tinktur mindestens 1 Jahr.

Bei Schlafproblemen und Unruhezuständen abends zwanzig bis dreißig Tropfen der Tinktur mit einem Glas Wasser einnehmen. Diese Tinktur kann auch dabei helfen besser durchzuschlafen.

Durch das enthaltene Tannin kann die Tinktur zudem Depressionen und Angstzustände lindern. Hierfür nimmt man dreimal täglich bis zu zwanzig Tropfen mit etwas Wasser ein. Die Lavendeltinktur wirkt stimmungsaufhellend, beruhigend und stärkend auf die Seele.

Dank der Bitterstoffe im Lavendel ist er auch bei Magenproblemen ein beliebter Helfer. Die Lavendeltinktur wirkt entkrampfend und blähungslindernd und kann bei nervösen Magen- und Darmbeschwerden sowie bei Krämpfen und Übelkeit helfen. Sie kann außerdem bei Blähungen und Appetitlosigkeit Linderung verschaffen.

Durch ihre schmerzlindernden und entspannenden Wirkstoffe kann die Lavendeltinktur auch bei Kopfschmerzen und Migräne Linderung verschaffen. Dazu die Schläfen mit ein paar Tropfen der Tinktur massieren oder ein paar Tropfen auf ein kleines Tuch geben und auf Stirn oder Nacken legen.

Bei Rheuma und Muskelkater können die heilenden Wirkstoffe der Tinktur helfen, die Schmerzen zu lindern. Hierfür die betroffenen Körperstellen zwei bis dreimal täglich einreiben.

Auch bei Akne, unreiner Haut und Entzündungen kann die Lavendel-Tinktur Linderung verschaffen. Das enthaltene Linalool wirkt antiseptisch und kann helfen Schwellungen zu mildern, Schmerzen zu lindern und Narbenbildung vorzubeugen.

.

Beruhigendes Lavendel Entspannungsbad >>>

.

Lavendel als Badezusatz

Ein Sud aus Lavendelblüten im Badewasser ergibt ein herrlich duftendes, entspannendes Vollbad. Es hilft bei Ruhelosigkeit, Lärmempfindlichkeit, Rheuma und Muskelkater.

Für ein Lavendelbad gibt man ungefähr 50 g getrocknete Lavendelblüten in einen Liter Wasser und bringt sie zum Kochen. Weitere 10 Minuten zugedeckt köcheln lassen.

Den abgeseihten Sud ins Badewasser geben, das nicht wärmer als Körpertemperatur sein sollte. Für den Kreislauf ist ein Bad von mindestens 20 Minuten ratsam.

Besonders abends vor dem Schlafenlegen ist das Lavendelbad sehr zu empfehlen. „Aufgekratzte“ Kinder und gestresste Erwachsene können dadurch wunderbar zur Ruhe kommen.

Lavendel-Duftkissen

Lavendel im Kleiderschrank lässt die Wäsche frisch duften und hält außerdem sehr effektiv Motten fern. Zu diesem Zweck hängt man ein mit getrockneten Blüten gefülltes Baumwollsäckchen in den Schrank. Alternativ und ganz ohne Nähen lässt sich eine Socke mit Lavendel füllen.

Wenn das Säckchen seinen Duft verliert, einfach kräftig durchkneten, und schon verströmt es wieder angenehmen Lavendelduft. Mit der Zeit verlieren sich die Duftstoffe und das Kissen hat keine Wirkung mehr. Dann ersetzt man die Blüten einfach durch eine frische Füllung, und genießt wieder frischen Lavendelduft im Kleiderkasten.

Ein Schlaf-Kräuterkissen mit reichlich Lavendel sorgt für einen tiefen Schlaf. Es hält aber auch Hausstaub-Milben fern. Für ein größeres Kissen eignen sich als Füllstoff Zirbelholzspäne oder andere Späne von unbehandeltem Holz, oder auch Dinkelkörner.

Dazu mischt man je nach Größe und gewünschter Duftintensität getrocknetes Lavendelkraut mit dem Füllstoff seiner Wahl, und genießt einen guten Schlaf. Die Wirkung kann mit wenigen Tropfen Zirbenöl intensiviert werden.

.

Lavendelessig

Lavendelessig ist ein tolles Gesichtswasser für fettige Haut oder bei Akne. Es stimuliert das Wachstum neuer Hautzellen und reguliert die Talgdrüsentätigkeit.

Für das Gesichtswasser nimmt man am besten frische Lavendelblüten und legt diese für eine Woche in guten Essig.

Tägliches Schütteln führt zu einem intensiveren Ergebnis. Zum Schluss abseihen und in Flaschen füllen – fertig ist ein wunderbares, pflegendes Gesichtswasser.

Sparsam dosiert kann dieser Essig auch als besondere Salatwürze verwendet werden!

.

Lavendel Wickel

Auch eine lokale Behandlung der schmerzenden Stelle mit einem Lavendelwickel kann aufgrund der durchblutungsfördernden Eigenschaften des Lavendelöls Linderung bringen.

12 Tropfen ätherisches Lavendelöl mit 50 ml Mandel-, Oliven- oder Sonnenblumenöl mischen. Ein sauberes Tuch (zum Beispiel Geschirrtuch) dreifach zusammenlegen und 1–2 TL der Mischung darauf verteilen.

Anschließend auf die betroffene Körper­stelle legen und die Kompresse mit einem längeren Tuch fest umwickeln. Jedoch nur so fest, dass noch ein bis zwei Fingerspitzen dazwischen passen. Mit dem Wickel 10–20 Minuten an einem gemütlichen Plätzchen ausruhen.

.

Inhalation mit Lavendelöl

Inhalieren mit Lavendelöl empfehlen Aromatherapeuten beispielsweise bei Erkältungen, Schnupfen, Halsentzündung und Bronchitis.

Einen Esslöffel Honig mit ein bis drei Tropfen Lavendelöl mischen und das Ganze in eine Schüssel mit 250 bis 500 ml warmem Wasser einrühren. Nun den Kopf darüber halten, Kopf und Schüssel mit einem Handtuch abdecken (damit kein Dampf entweichen kann) und langsam und tief ein- und ausatmen.

Eine „trockene Inhalation“ mit Lavendelöl kann Ängste, Schlafprobleme, Nervosität, Stress und Panikattacken lindern. Hierfür einen Tropfen Lavendelöl in den Handflächen verreiben, um dann daran zu riechen.

Alternativ können ein bis zwei Tropfen Lavendelöl auf ein (Papier-)Taschentuch geträufelt werden und wiederholt daran „schnüffeln“. Abends kann man das Taschentuch auf den Nachttisch oder neben das Kopfkissen (entfernt von den Augen!) legen.

Lavendel in der Alpen-Kulinarik

Lavendelbutter

Lavendelbutter ist eine originelle Abwechslung und sehr schnell hergestellt. Als salzige Variante harmoniert sie sehr gut mit frischem Brot, Baguette, Kartoffeln und Fleisch.

Zur Herstellung mischst du 125 g Butter mit 1 TL getrockneten Lavendelblüten, 1-2 TL Petersilie und Salz nach Geschmack.

Süße Lavendelbutter hingegen wird gern zu Weißbrot, Muffins oder Scones gegessen. Für diese Butter mischst du 125 g zimmerwarme Butter mit 1 TL getrockneten Lavendelblüten und 4 TL Honig.

.

Lavendel Gewürzsalz

Auch zum Würzen kann man das Heilkraut verwenden. Es unterstützt ganz nebenbei die Verdauung und reguliert die Darmtätigkeit.

Du kannst schmackhaftes Gewürzsalz herzustellen, indem du 3 Tassen Ursalz (Alternativen sind auch Meersalz oder Steinsalz) mit 3 Esslöffeln getrockneter Lavendelblüten mischt.

Die beiden Zutaten werden miteinander vermengt und in einem verschlossenem Glas für eine Woche aufbewahrt. Danach die Lavendelblüten mit einem groben Sieb vom Salz trennen und sparsam genießen.

Lavendelmarmelade

Für ungefähr 500 g Marmelade werden 30 g Lavendelblüten, 500 ml Wasser und Gelierzucker benötigt.

Die Herstellung ist einfach: Wasser abmessen Lavendelblüten hinzugeben und pürieren. Mit Gelierzucker laut Packungsangabe einkochen In heiß ausgespülte Gläser abfüllen, verschließen und auskühlen lassen.

.

Lavendel-Limonade

Der Lavendel gibt dem Sommergetränk nicht nur eine auffällige Farbe und eigenen Geschmack, er bringt auch jede Menge heilkräftige Inhaltsstoffe mit sich, die bei Kopfschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden Linderung verschaffen und zu allgemeiner Entspannung beitragen.

.

Zutaten für etwa drei bis vier Liter Lavendel-Limonade:

3-4 EL getrocknete Lavendelblüten

100 g Zucker oder eine Zuckeralternative

1 Zitrone oder Zitronensaft

kaltes Wasser oder Mineralwasser

.

Zubereitung der Lavendel-Limonade:

Lavendelblüten mit 200 Millilitern Wasser und dem Zucker in einen kleinen Topf geben, aufkochen und für zwei bis drei Minuten köcheln lassen, bis sich der Zucker gelöst hat.

Herd ausschalten und weitere 30 Minuten abgedeckt ziehen lassen. In der Zwischenzeit die Zitrone in Scheiben schneiden und kaltes Mineralwasser bereitstellen.

Den entstandenen Sirup abseihen und in eine saubere Flasche füllen. Eine Zitronenscheibe und einen Esslöffel Lavendelsirup in ein Glas geben und mit kaltem Wasser auffüllen.

Für eine ganze Karaffe Lavendel-Limonade vier bis fünf Esslöffel Sirup und einige Zitronenscheiben hineingeben und mit einem Liter Wasser auffüllen. Je nach Geschmack mit Eiswürfel und frischen Lavendelblüten ergänzen.

In einer verschlossenen Flasche im Kühlschrank aufbewahrt, ist der Sirup etwa eine Woche lang haltbar. Zum Aromatisieren von Tee, Lavendelkuchen oder einem ausgefallenen Salatdressing kann der Lavendelsirup ebenfalls verwendet werden.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit mit der Heilkraft vom Lavendel!

.

Weitere wertvolle Tipps aus der Naturapotheke der Alpen findest du in unserer Kategorie:

„Naturheilkraft“ >>>

Dies könnte dich auch interessieren:

Kurkuma – Heilkräftiges Gewürz >>>

Naturheilmittel Ingwer: Die besten DIY Rezepte >>>

Heilende Gewürze aus der Naturapotheke der Alpen >>>

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Hildegard von Bingen Wegerich-Spray

Das Wegerich-Spray ist ein bei Hildegard von Bingen beschriebenes Mittel bei Insektenstichen. Einfach die Stelle einsprühen und die wohltuende Wirkung spüren. Der Wegerich-Spray sollte in keinem Haushalt und in keiner Handtasche fehlen!

Hildegard von Bingen Wegerich-Spray >>>

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können! Hier weiter.

Wenn man sich auf die Geschichte und das Wirken von Hildegard von Bingen einlässt, wird schnell klar, dass man in eine andere Welt eintaucht. Zu ihrer Zeit standen wir Menschen Mutter Natur noch viel näher, wir lebten und arbeiteten in ihr und mit ihr, waren tief verbunden und Teil von ihr. Die Faszination für Hildegard und ihre Welt zeigt sich noch in vielerlei weiteren Aspekten! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Oxymel ist ein Elixier, das aus der harmonischen Vereinigung von Honig und Essig entsteht. Oxymel wird aus Sonnenblumenhonig und Apfelessig hergestellt. Diese Kombination verleiht Oxymel seine großartigen Eigenschaften und macht es zu einem wahren Schatz – Hier weiter.

Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge und fördern ganzheitlich Gesundheit und Wohlbefinden vom Säugling bis ins hohe Alter. Rezepturen mit genauen Dosierungsvorschlägen zur Steigerung der Immun-Abwehr, gegen Magen-Darm-Erkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma und viele andere akute und chronische Beschwerden… findest du hier >>>.

Hildegard von Bingen legte mit ihren Heilmethoden den Grundstein für die moderne Naturheilkunde. Ihr Ansatz zur Gesundheit ist ein ganzheitlicher und ihre Heilmethode fußt auf folgenden Säulen: Ernährungstherapie, Naturheilmittel aus Pflanzen, Edelsteintherapie, ausleitende Verfahren sowie Seelenpflege – Hier weiter.

Die überlieferten Originalrezepturen der Hildegard von Bingen enthalten exakte Mengenangaben der einzelnen Inhaltsstoffe sowie genaue Anleitungsschritte, damit jeder die Mittel auch zu Hause selbst zubereiten kann. Alle enthaltenen Rezepte haben sich bereits vieltausendfach bewährt. Ergänzt sind sie jeweils durch viele pflanzenkundliche und wissenschaftliche Details hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Wirkung – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Die Botschaft deines Körpers schlüsselt die Zusammenhänge zwischen Stress oder emotionalen Belastungen und Organkrankheiten auf und hilft, die Sprache der Organe zu verstehen, die eigenen ungesunden Verhaltensmuster zu erkennen und wieder gesund zu werden. Wie du die Botschaften deines Körpers richtig deuten kannst erfährst du hier >>>.



Übergewicht und ein Blutzuckerspiegel, der außer Kontrolle geraten ist, sind meist der Beginn einer längeren Krankheitsgeschichte mit vielen weiteren unangenehmen Folgeerkrankungen. Mit der neuen Haferkur öffnet sich ein einfacher und wirksamer Weg, selbst chronische Krankheiten nachhaltig zu lindern und zu heilen – HIER WEITER.

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.