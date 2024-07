Hanftee: Heilsame Wirkung und Anwendung (+Rezept)

Hanftee ist ein Traditionsgetränk mit heilsamer Wirkung.

Sowohl in der traditionellen chinesischen Medizin als auch in der indischen Tradition des Ayurveda findet der grüne Tee Anwendung.

Mit Hanftee kann man von der Wirkung von Hanf profitieren, ohne die Pflanze über die Atemwege aufzunehmen.

Die vielfältige Wirkung von Hanftee und der enthaltenen Cannabinoide erlaubt ein breites Anwendungsspektrum.

Welche positiven Eigenschaften Hanftee besitzt und was man bei der Zubereitung beachten sollte, erfährst du in folgendem Beitrag.

.

Studien haben gezeigt, dass die in Hanföl enthaltenen Omega-3-Fettsäuren dazu beitragen können, den Cholesterinspiegel im Blut zu senken und das Risiko von Herzkrankheiten zu reduzieren.

Hanföl kann auch dazu beitragen, die Gesundheit von Haut und Haaren zu verbessern.

Hanföl – das Wundermittel für Gesundheit und Haut >>>

Hanftee: Heilsame Wirkung und Anwendung

Hanftee wird aus den getrockneten Blättern der Hanfpflanze zubereitet.

Er enthält kein berauschendes THC oder nur so geringe Mengen des Stoffs, dass sie nicht spürbar sind. Stattdessen findet sich in dem Tee CBD, kurz für Cannabidiol, dem eine Reihe von heilenden Wirkungen nachgesagt werden.

Gut zu wissen: Stark konzentriertes THC befindet sich ausschließlich in den Blüten der Hanfpflanze. Aus diesen wird das sogenannte „Gras“ oder „Marihuana“ hergestellt.

THC kann aus den Blättern der Hanfpflanze nur durch ein bestimmtes Verfahren extrahiert werden, bei dem das sogenannte „Haschisch“ gewonnen wird.

Dieser Artikel behandelt ausschließlich Hanftee ohne THC und seine Wirkung. Außerdem erfährst du, wie du Hanftee zubereitest und anwendest.

.

Inhaltsstoffe und Wirkung von Hanftee

Hanftee ist eine gute Möglichkeit, von der Wirkung der Heilpflanze zu profitieren.

In der Cannabispflanze stecken zahlreiche Wirkstoffe, die sie zu einer altbewährten Heilpflanze machen. Zur wichtigsten Gruppe der Inhaltsstoffe gehören die Cannabinoide. Dazu zählt neben dem berauschenden THC vor allem CBD, also Cannabidiol. Der Stoff ist in der medizinischen Anwendung sehr beliebt und mittlerweile umfassend untersucht.

CBD zeigt dabei kein Missbrauchs- oder Abhängigkeitspotential. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass der Konsum von reinem CBD sich negativ auf die menschliche Gesundheit auswirkt. Im Gegenteil – der Stoff unterstützt den Körper auf vielfältige Art und Weise, wie ein Artikel der Harvard Medical School bestätigt.

Unter anderem wirkt er:

entkrampfend

schmerzstillend

beruhigend

entspannend

angstlösend

.

Neben den Cannabinoiden ist die Pflanze auch reich an weiteren Wirkstoffen. Dazu zählen unter anderem:

Flavonoide

Terpene

Antioxidantien

Die häufigsten Flavonoide in Hanftee sind Apigenin, Luteolin, Quercetin, Orientin, Kämperfol und Vitexin. Auch wenn in Hanftee geringere Mengen der Flavonoide enthalten sind spielen sie in der Wirkung eine entscheidende Rolle.

Hier kommt das Endocannabinoid-System (ECS) ins Spiel. Das ECS ist Teil des menschlichen Nervensystems. Als Wissenschaftler in den 1990er Jahren herausfinden wollten, warum Cannabis so gut im Körper wirkt entdeckten sie, dass wir Menschen (und auch die meisten Tiere) über ein körpereigenes Cannabinoidsystem verfügen.

Der menschliche Körper produziert also von sich aus Cannabinoide, die an vielen Körperfunktionen beteiligt sind bzw. diese mit regulieren. Diese körpereigenen Cannabinoide nennt man endogene Cannabinoide, deshalb auch der Name Endocannabinoid-System (ECS).

Bislang konnten zwei primäre Cannabinoid-Rezeptoren bestimmt werden: der CB1-Rezeptor und der CB2-Rezeptor. Diese sind über das zentrale und periphere Nervensystem verstreut. Sie beeinflussen elementare körperliche Prozesse wie zum Beispiel die Regulierung des Appetits, unser Gedächtnis, die Schmerzwahrnehmung, den Schlaf und auch die Immunfunktion des Körpers.

In den vergangenen Jahren wurde herausgefunden, dass viele Flavonoide mit dem Endocannabinoid-System interagieren. Quercetin beispielweise aktiviert CB 1-Rezeptoren und PPArgamma; Apigenin, Orientin und Quercetin inhibieren auch den Nuclear Transcription Faktor NF-kB, einen der stärksten proinflammatorischen Transkriptionsfaktoren, der für die Induktion von proinflammatorischen Komponenten verantwortlich ist.

Im Zusammenhang mit dem Endocannabinoid-System ist auch auf den Entourage-Effekt hinzuweisen, ebenfalls ein Begriff aus der Cannabisforschung. Dieser Entourage-Effekt besagt, dass die einzelnen Inhaltsstoffe der Hanfpflanze, wie eben Cannabinoide und Flavonoide in Synergie miteinander am besten vom Körper aufgenommen werden und wirken können.

Somit können im Falle von Hanftee das Cannabinoid CBDa und die Flavonoide jeweils von einander in ihrer Wirkung besonders gut profitieren.

Anwendung von Hanftee

Die vielfältige Wirkung von Hanftee und der enthaltenen Cannabinoide erlaubt ein breites Anwendungsspektrum.

.

Hanftee bei Schmerzen:

Der Hanftee ist ein ideales Mittel gegen die Schmerzen.

Eine Tasse Hanftee kann bei Menstruationsbeschwerden bis hin zu chronischen Schmerzerkrankungen Linderung verschaffen.

Die Wirkstoffe werden über den Verdauungstrakt und die Leber aufgenommen. Die Wirkung von Hanftee kommt in ca. 30-90 Minuten nach dem Genuss. Die Wirkung dauert jedoch etwa 4-8 Stunden, und die Höhepunkt tritt etwa 2-3 Stunden nach ihrem Beginn auf.

Aufgrund der langsam einsetzenden langanhaltenden Wirkung suchen die Menschen, die an den chronischen Krankheiten wie Krebs, AIDS, MS oder rheumatoider Arthritis leiden, ist Hanftee eine wirkungsvolle Hilfe.

Gerade bei Schmerzen, die auf herkömmliche Behandlung nicht ansprechen, hat CBD große Erfolge gezeigt.

.

Hanftee bei Schlafstörungen

Die beruhigende Wirkung von Hanf beeinflusst auch unsere Schlafqualität positiv.

Ein entspannter, ruhiger und tiefer Schlaf regeneriert den Körper und die Körperzellen. Bei Schlafstörungen wirkt Hanftee beruhigend und das Einschlafen fällt einem leichter.

Der Tee wirkt auf die CB1- und CB2 Rezeptoren ein, reguliert hiermit ihre Funktionen und beeinflusst somit positiv die Lebensprozesse wie Schlaf, Verdauung, Stoffwechsel und das Immunsystem.

Außerdem ist Hanftee dafür bekannt, beruhigend auf das Nervensystem zu wirken und wenn das Nervensystem runtergefahren ist, schläft es sich um so entspannter.

.

Hanftee bei Migräne

Wissenschaftliche Studien besagen, dass Migräne als neurologische Erkrankung angesehen wird und rund 10 % der Bevölkerung darunter leiden.

Menschen, die an Migräne leiden und einige Tage Hanftee zu sich nehmen, berichten über positive gesundheitliche Veränderungen.

Sogar die Begleiterscheinung einer Migräne, wie die Übelkeit. wird durch regelmäßiges Trinken von Hanftee unterdrückt.

Hanftee bei Angst und Depression

Entspannen mit einer Tasse Hanftee beeinflusst die psychische Gesundheit.

Angst und Depression sind einige der häufigsten und unangenehmsten psychologischen Schwierigkeiten, denen Menschen gegenüberstehen. Es wird geschätzt, dass mehr als 350 Millionen Menschen weltweit depressiv sind. Und einer von dreizehn Menschen leidet unter Angstzuständen.

Der Hanftee hat viele Eigenschaften, die in diesen Fällen helfen können. Studien zeigen, dass das Hanf viele Substanzen enthält, die die Nerven schützen, die eine wichtige Rolle bei der Regulation des emotionalen Verhaltens spielen.

Diese Effekte können zum Teil durch viele Substanzen im Hanf erklärt werden. Das Hanf enthält Antioxidantien, die die Zellen reparieren und die DNA vor Schäden schützen. Es hat auch starke entzündungshemmende Wirkungen, die die Gehirnödem entgegenwirken.

Entzündliche Veränderungen im Gehirn gelten als eine Hauptursache für Depressionen und Angstzustände. Bei der Entzündungreduzierung hilft das Hanf dem Gehirn selbst, durch Stress verursachte Schäden zu überwinden.



.

Hanftee lindert Symptome von Übelkeit

Die Übelkeit ist ein Symptom bei vielen schweren Erkrankungen.

Viele Menschen, besonders diejenigen, die sich einer Chemotherapie unterziehen, leiden regelmäßig an Übelkeit. Der aktive Wirkstoff THC im Hanftee fördert den Appetit und lindert die Übelkeit.

Das Trinken von Hanftee kann helfen, die Übelkeit zu lindern, und außerdem reizt es den Magen nicht. Es ist auch vorteilhaft für die Förderung eines gesunden Appetits.

Dies hilft, unerwünschten Gewichtsverlust zu verhindern, mit dem Krebs-Patienten oft zu kämpfen haben, die einer Chemotherapie unterzogen werden.

.

Hanftee lindert Verdauungsprobleme

Hanf ist seit langem für die Unterstützung von Erkrankungen des Verdauungstraktes bekannt.

Für diejenigen, die an Magen-Darm-Erkrankungen leiden, wie Reizdarmsyndrom oder Morbus Crohn, kann die Verwendung von Hanftee helfen, Krampfanfälle, Durchfall oder Verstopfung loszuwerden.

Es hat sich gezeigt, dass das Hanf an endogene Cannabinoidrezeptoren im Verdauungstrakt zu binden scheint, wodurch Muskelkrämpfe, Schmerzen und der Stuhlgang stimuliert werden.

Das Trinken von Hanftee kann eine ausgezeichnete Möglichkeit sein, diese unangenehmen Symptome, die mit der Krankheit des Verdauungssystems verbunden sind, zu lindern, da Cannabinoide direkt in den Magen und den Darm fallen.

.

Hanftee als Schutz vor Alzheimer-Krankheit

Hanftee kann als Vorbeugung gegen Alzheimer-Krankheit dienen.

Präklinische Studien, die im Journal of Alzheimer’s Disease veröffentlicht wurden, zeigten, dass kleine Dosen von THC die Produktion von Beta-Amyloid-Proteinen verlangsamen. Beta-Amyloid-Proteine sind ein charakteristisches Merkmal der Alzheimer-Krankheit.

Trotz vorläufiger Ergebnisse deuten viele Studien darauf hin, dass Cannabinoide als Schutz für Nervenfasern fungieren – ein Schlüsselfaktor, um das Auftreten der Alzheimer-Krankheit zu verhindern.

.

Rezept für Hanftee

Die folgenden Punkte solltest du beachten, damit du von den medizinischen Aspekten von Hanftee profitieren kannst:

Die Inhaltsstoffe von Hanftee sind nur schlecht wasserlöslich.

Da die Wirkstoffe fettlöslich sind, kannst du den Tee in Milch oder pflanzlicher Milch aufkochen lassen oder zumindest einen Schluck davon hinzufügen.

Der Wirkstoffgehalt nimmt mit der Zeit stark ab. Daher solltest du den Tee immer frisch zubereiten und nicht über mehrere Tage aufbewahren.

Taste dich an die richtige Dosis heran, um zu sehen, wie dein Körper darauf reagiert. Beginne zunächst mit etwa einem halben Gramm für einen halben Liter Tee. Beobachte die Wirkung des Hanftees, bevor du die Dosis steigerst.

.

Grundrezept für die Zubereitung von Hanftee

1 Teelöffel Hanftee mit 200–300 ml heißem Wasser übergießen.

Entscheidend ist dann die Ziehzeit. Lässt man Hanftee nur kurz ziehen (ca. 5 Minuten) entfaltet er eine belebende und aktivierende Wirkung. Ab 10 Minuten werden beruhigende und schlaffördernde Inhaltsstoffe aktiv. 15 Minuten gilt für eine schlaffördernde Wirkung als die optimale Ziehzeit.

Wie oft du Hanftee trinkst und wie viele Tassen du täglich konsumierst, ist dir überlassen – hier gibt es keine Vorschriften oder feste Regeln. Du musst dir auch keine Sorgen machen, dass du eine Abhängigkeit entwickelst. Das enthaltene CBD macht nicht süchtig.

Es ist jedoch sinnvoll, den Körper immer erst einmal sanft und behutsam an neue Nahrungsmittel heranzuführen. Wir empfehlen daher, mit einer Tasse pro Abend oder Morgen zu starten.

Den Tee regelmäßig – also täglich – zu trinken, kann auf jeden Fall sinnvoll sein, denn Hanftee wird auch eine entgiftende Wirkung nachgesagt.



Quellen: Utopia und Biobloom – Die Alpenschau bedankt sich!

.

