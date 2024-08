Hand-Fuß-Mund-Krankheit: Was du über die hoch ansteckende Virusinfektion wissen musst

Die Hand-Mund-Fuß-Krankheit ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, ausgelöst durch Viren.

Die Hand-Mund-Fuß-Krankheit ist bekannt aus Kitas, aber auch Erwachsene können sich anstecken.

Die Auslöser der Hand-Fuß-Mund-Krankheit, verschiedene Enteroviren, kommen überall in der Umwelt vor und sind hochansteckend.

Wirklich Ruhe hat man vor der Hand-Fuß-Mund-Krankheit eigentlich nie: Sie tritt das ganze Jahr über auf, mit Schwerpunkt im Spätsommer und Herbst.

Alles was man über die Hand-Fuß-Mund-Krankheit wissen muss, erklären wir euch in folgendem Beitrag.

.

Hand-Fuß-Mund-Krankheit: Ansteckung

Die Krankheit wird von Mensch zu Mensch übertragen.

Das geschieht zum Beispiel auf direktem Wege über Körperflüssigkeiten wie Nasen- und Rachensekret, Speichel oder Sekret der typischen Hautbläschen. So verteilen Infizierte beim Husten oder Niesen winzige Speicheltröpfchen in der Umgebung, die den Erreger auf Gesunde übertragen (Tröpfcheninfektion). Auch beim Berühren des Bläschensekrets ist eine Ansteckung möglich.

Zudem ist die Hand-Fuß-Mund-Krankheit über Schmierinfektion übertragbar. Die virushaltigen Sekrettröpfchen kontaminieren Gegenstände und Oberflächen wie Besteck oder Türklinken, die damit zur Ansteckungsquelle für Gesunde werden.

Außerdem scheiden Infizierte die Viren über den Stuhl aus. Wenn sie sich nach dem Stuhlgang nicht (richtig) die Hände waschen, verunreinigen sie auf diesem Wege unter Umständen Wasserhähne, Türklinken und andere Gegenstände.

Die Inkubationszeit der HFMK, also die Zeitspanne zwischen der Ansteckung und dem Auftreten der ersten Symptome, beträgt im Schnitt drei bis zehn Tage. Manchmal macht sich die Infektion aber auch schon vorher (frühestens einen Tag nach der Ansteckung) oder erst viel später (bis zu einem Monat danach) bemerkbar.

.

Welche Symptome können auftreten?

Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit beginnt typischerweise mit Fieber, Appetitlosigkeit und Halsschmerzen.

Die Betroffenen können sich matt und abgeschlagen fühlen. Nach etwa ein bis zwei Tagen bilden sich kleine schmerzhafte Bläschen und Geschwüre in der Mundhöhle.

Nach weiteren zwei Tagen tritt ein roter Ausschlag an den Handflächen und den Fußsohlen auf. Später werden daraus weiß-graue Bläschen, die schmerzhaft sein können.

Der Ausschlag kann auch am Gesäß, im Genitalbereich, an den Knien oder Ellbogen auftreten und stark jucken; man spricht dann von einem atypischen Krankheitsverlauf.

Hand-Fuß-Mund-Krankheit: Ursachen und Risikofaktoren

Verantwortlich für die Erkrankung sind verschiedene Enteroviren, vor allem Coxsackie-A-Viren und das Enterovirus A71. Sie sind überall verbreitet, und wenn in Kita, Kindergarten oder Schule jemand erkrankt, dauert es meist nicht lange, bis die hochansteckende Krankheit um sich greift.

Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit wird oft fälschlicherweise als Maul- und Klauenseuche bezeichnet. Diese Erkrankung kommt jedoch nur bei Rindern, Schafen und Schweinen vor und steht in keinem Bezug zur Hand-Fuß-Mund-Krankheit. Dennoch wird Letztere oft auch „falsche Maul- und Klauenseuche“ genannt.

Auch Erwachsene sind nicht vor der Hand-Fuß-Mund-Krankheit geschützt. Besonders gefährdet sind Menschen mit einer Abwehrschwäche. Die Ursache eines solchen Immundefizits sind beispielsweise andere Erkrankungen (wie HIV) oder eine immunschwächende Therapie.

Durch die Abwehrschwäche rufen die Erreger der Hand-Fuß-Mund-Krankheit im schlimmsten Fall eine Hirnhautentzündung hervor oder schädigen Organe wie Leber und Herz.

.

Schwere Verläufe bei Erwachsenen durch neue Variante

Untypisch schwere Verläufe einer HMFK werden vermutlich durch eine neue Variante ausgelöst, die als Coxsackie-Virus-A6-Variante bezeichnet wird. Die Variante bringt als Symptome mit: hohes Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit.

Im Gegensatz zum typischen Verlauf sind dann vor allem Hand- oder Fußrücken, Unterschenkel und -arme sowie Rumpf betroffen. Dabei zeigen sich vor allem auch Geschwüre und Krusten an der Haut, dafür sei die Mundschleimhaut seltener befallen als bei der klassischen Form. Sprich: keine Bläschen und Aphthen im Mund.

Wenn starke Symptome auftreten, sollte man unbedingt zu einer Ärztin oder einem Arzt gehen. Ein PCR-Test bringt im Zweifel Aufschluss, ob HMFK dahintersteckt.

In den meisten Fällen ist die Hand-Fuß-Mund-Krankheit jedoch nicht gefährlich. Wenn die Krankheit mild verläuft, erholen sich Patienten laut RKI meist innerhalb von fünf bis sieben Tagen ohne ärztliche Behandlung.

.

Wie gefährlich ist die Hand-Mund-Fuß-Krankheit für Schwangere?

Die Symptome bleiben bei Schwangeren, wie auch bei anderen Erwachsenen, meist mild und für das ungeborene Baby in der Regel harmlos.

Wenn eine Schwangere sich um den Geburtstermin herum infiziert, kann sie das Virus theoretisch an das Baby weitergeben. Dabei kann es in Einzelfällen zu schweren Verläufen bis hin zum Tod des Säuglings kommen.

Daher sollten sich vor allem Eltern von Säuglingen möglichst gut vor einer Infektion schützen, um nicht ihrerseits zu Überträgern zu werden.

Auch, wenn das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes bei Neugeborenen in den ersten beiden Lebenswochen am höchsten ist, zeigen die meisten Neugeborenen einen milden Krankheitsverlauf. Zudem ist das Ansteckungsrisiko für das Baby im Bauch sehr gering.

.

Wie lange ist die Hand-Mund-Fuß-Krankheit ansteckend?

Besonders ansteckend sind infizierte Personen während der ersten Woche der Krankheit.

Der Kontakt mit Bläschen ist dabei besonders ansteckend. Die Viren können aber auch noch über mehrere Wochen im Stuhl weiter ausgeschieden werden, wenn die Symptome schon wieder weg sind. Daher können die Patienten sehr lange ansteckend sein.

Richtiges Händewaschen kann das Risiko einer Infektion reduzieren, insbesondere nach dem Windeln-Wechseln eines erkrankten Säuglings ist das sehr wichtig.

Wie oft kann man die Hand-Mund-Fuß-Krankheit bekommen?

Ein Mensch kann sich mehrmals mit der Hand-Mund-Fuß-Krankheit anstecken.

Das liegt daran, dass ein Mensch nach der Erkrankung zwar immun gegen den auslösenden Erreger ist, aber mehrere unterschiedliche Erreger die Krankheit auslösen können.

Eine erneute Erkrankung durch einen der anderen Erreger ist daher möglich.

.

Brauche ich eine Krankschreibung?

Wenn Sie erste Symptome bemerken, sollten Sie ihre Ärztin oder ihren Arzt aufsuchen, die eine Diagnose machen und eine Krankschreibung ausstellen können. Um andere nicht anzustecken, sollten Sie für die Dauer der Krankschreibung zuhause bleiben.

Wenn kein Fieber mehr da ist und alle Bläschen abgeheilt bzw. eingetrocknet sind, ist es laut RKI wieder möglich, in Gemeinschaftseinrichtungen wie Arbeitsplätze oder Kitas zu gehen.

Auch bei einer asymptomatischen Erkrankung ist es in der Regel möglich, etwa nach einer Woche wieder zu arbeiten. Normalerweise ist es ohne schriftliches ärztliches Attest möglich.

Hand-Fuß-Mund-Krankheit: Vorbeugung

Eine Impfung gegen Hand-Fuß-Mund-Krankheit gibt es nicht.

Um einer Ansteckung beziehungsweise Weitergabe der Erreger vorzubeugen, ist eine gründliche Hygiene wichtig. Dazu gehört in erster Linie, sich regelmäßig mit Seife die Hände zu waschen.

Das gilt vor allem nach dem Niesen oder Husten, nach dem Toilettengang, nach dem Windelwechsel sowie vor und nach der Essenszubereitung.

Wenn ein Familienmitglied erkrankt ist, sollten potenziell kontaminierte Gegenstände und Oberflächen wie Türklinken und Toiletten besonders sorgfältig gereinigt werden.

Es ist außerdem ratsam, engen Kontakt mit dem Betroffenen, zum Beispiel beim Umarmen oder Küssen, zu vermeiden. Das hilft, einer Ansteckung mit der Hand-Fuß-Mund-Krankheit vorzubeugen.

.

Hand-Mund-Fuß-Krankheit machen: Behandlung

Für die Hand-Mund-Fuß-Krankheit gibt es keine spezifische Behandlung oder Therapie.

Antibiotika sind wirkungslos, da sie nur gegen Bakterien wirken und nicht gegen Viren. Manchmal entwickelt sich zusätzlich zur viralen Hand-Fuß-Mund-Krankheit allerdings eine bakterielle Infektion (Superinfektion). Dann kann eine Antibiotika-Gabe nötig sein.

Man kann die Heilung ansonsten nicht beschleunigen. Das Gute: Normalerweise heilen die Bläschen nach einigen Tagen von selbst ab. Eine Behandlung beschränkt sich lediglich darauf, die Symptome zu lindern, zum Beispiel mit einem schmerzlindernden und fiebersenkenden Medikament (mit dem Wirkstoff Paracetamol).

Auch Acetylsalicylsäure (ASS) ist ein beliebtes Schmerz- und Fiebermittel. Es eignet sich allerdings nicht für Kinder: Bei ihnen löst das Medikament in Verbindung mit einer Virusinfektion in manchen Fällen schwerwiegende Komplikationen wie das Reye-Syndrom aus.

Gegen schmerzende Bläschen im Mund wird unter Umständen eine milde, schmerzlindernde Tinktur zum Auftupfen oder zum Spülen verschrieben. Diese enthält meist die Wirkstoffe Chlorhexidin oder Lidocain.

Auch verschiedene Mittel auf pflanzlicher Basis (Kamille, Melisse, Thymian) sollen bei Symptomen der Hand-Fuß-Mund-Krankheit möglicherweise Linderung bringen.

Abgekühlter Tee, wie z.B. Kamillen- oder Salbeitee kann auch gegen schmerzende Aphthen helfen. Gegen die juckende Bläschen an Hand oder Fuß können austrocknende Salben mit Gerbstoffen verschrieben werden und den Juckreiz lindern.

.

Natürliche Heilmittel erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Mit ihnen lassen sich viele alltägliche Beschwerden auf natürliche Weise lindern und heilen. Das Buch beschreibt über 60 häufig auftretende Krankheiten, ihre Ursachen und Symptome und erläutert Hausmittel, die Erwachsenen und Kindern wirklich helfen! Hier weiter.

.

Hand-Fuß-Mund-Krankheit: Hausmittel

Nicht nur mit schulmedizinischen Maßnahmen, auch mit Hausmitteln lässt sich etwas gegen die Beschwerden der Hand-Fuß-Mund-Krankheit tun. Einige Beispiele für geeignete Hausmittel:

Bei Fieber können Hausmittel wie Wadenwickel helfen.

Die Bläschen im Mund machen oft das Kauen und Schlucken schmerzhaft. Empfehlenswert sind dann gekühlte oder lauwarme Speisen, die nicht stark gekaut werden müssen (wie Joghurt, Pudding, Suppe) und Getränke wie abgekühlter Kamillen- oder Ringelblumentee.

Es kann lindernd wirken, die schmerzhaften Bläschen im Mund mit einem in Honig getunkten Wattestäbchen zu betupfen.

Um die Aphthen nicht weiter zu reizen, sollten auch scharfe, heiße oder säurehaltige Getränke und Lebensmittel besser gemieden werden. Gleiches gilt für scharfkantiges Essen wie Knäckebrot.

Trotz der schmerzhaften Bläschen im Mund sollten Betroffene genügend trinken. Besonders bei Kindern besteht sonst die Gefahr von Austrocknung. Wer beim Trinken starke Schmerzen hat, kann einen Strohhalm nehmen.

Bei starken Halsschmerzen und Bläschenbildung im Mund – ohne andere für eine Hand-Fuß-Mund-Krankheit typischen Symptome – kann es sich auch um eine Herpangina handeln. Typisch dafür sind u.a. Halsschmerzen und Bläschen im Mundraum. Am häufigsten haben Säuglinge und Kleinkinder eine Herpangina.

In jedem Fall sollte man sich bei Beschwerden medizinisch untersuchen lassen. Nur so kann eine fundierte Diagnose gestellt werden.

.

