Halloween-Mondkraft heute 31. Oktober 2024 – Mondpause – Neumondphase

Die Mondkraft heute läutet mit Halloween eine Zeit des Wandels ein. Nach einer kurzen Mondpause fordert die Neumondphase zum Neumond im Skorpion zum Loslassen auf. Nutzen wir die Kräfte der Auflösung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 18.30 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage zum Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Mondpause – Neumondphase – Halloween.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Betrachtet man das Leben durch die richtige Brille, kann es wunderschön sein!

Mondkalender und Halloween-Mondkraft heute – Mondpause – Neumondphase

Dieser kosmisch intensive Oktober wird heute Nacht mit Halloween beendet und verstärkt das Thema vom ewigen Wandel, denn Halloween ist ein Fest des Übergangs. Das Alte geht und das Neue kommt. Wir können die Mondkraft heute somit nutzen, um auf Vergangenes zurück zu blicken. Was kann jetzt abgeschlossen werden? In welchen Bereichen lohnt es sich mehr zu investieren. Was hat uns gut getan und was hat uns Schmerzen bereitet?

Es ist eine gute Zeit um Dinge zu entsorgen, zu verändern und Rückschau zu halten. Möglicherweise werden durch die Mondkräfte auch persönliche Geheimnisse gelüftet und es können alle Altlasten mit der nötigen Umsicht bereinigt werden.

Nutzen wir die Energie der Mondkraft heute an Halloween, um uns über Dinge klar zu werden, die uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. Wir werden mit Nachdruck auf notwendige Veränderungen hingewiesen und zu einem Befreiungsschlag aufgefordert. Ja, manchmal darf auch etwas in die Brüche gehen! Warum? Damit etwas ganz Neues – völlig unerwartet – Platz in unserem Leben findet!

Wir wollen uns zwar immer aufgehoben fühlen und uns fest in dieser Welt verankert wissen, gleichzeitig wird durch die intensive Halloween Mondkraft heute das Gefühl in uns jedoch immer stärker, Dinge und auch Menschen loslassen zu wollen. Das kann mitunter zu einem schwierigen Akt der Balance führen!

Verlassen wir mutig die alten Trampelpfade und stellen die Weichen für unser Leben neu!

Kosmische Energie der Halloween-Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Nach einer kurzen Mondpause, die kaum zu spüren ist, treten wir um 18.30 Uhr in die wegweisende Neumondphase zum Neumond im Skorpion ein, der morgen am 1. November ab 13.48 Uhr seine ganze Intensität entfaltet, wobei sich bereits heute deutlich abzeichnet, dass eine Kehrtwende in unserem Leben ausgelöst wird. In dieser Neumondphase sollten wir Innenschau halten und uns mit Themen aus der Vergangenheit auseinandersetzen, die uns immer noch auf der Seele lasten.

Stellen wir uns auch der Vergangenheit und den damit verbundenen Gefühlen, denn dann bietet sich eine wundervolle Gelegenheit, in einer noch ungeklärten Frage Klarheit zu gewinnen. Wenn es uns dann zudem noch gelingt, was uns bewegt in Worte zu fassen, stehen die Chancen gut, dass wir endlich mit einer alten Geschichte abschließen können.

Die Neumondphase fordert uns aber auch dazu auf, einen Realitäts-Check durchzuführen. Da uns der Neumond im Skorpion in eine völlig neue Zeitära führen wird, die mit vielen unerwarteten Neuerungen durchzogen ist, sollten wir uns bereits heute überlegen, von welchem unnötigen Ballast wir uns befreien müssen und welche Projekte, die wir geplant haben, sich als nicht machbar erweisen.

Bereiten wir uns auf den wegweisenden Neumond vor, indem wir alles unnötige loslassen und uns von seelischem Ballast befreien!

