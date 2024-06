Glutathion: Stärkstes Antioxidans und potenter Entgifter

Glutathion ist das wichtigste und stärkste Antioxidans und ein Schlüsselelement der körpereigenen Entgiftung.

Glutathion ist ein Tripeptid, bestehend aus den drei Aminosäuren Glycin, Cystein und Glutaminsäure.

Es ist unverzichtbar für die Entgiftung, effektiv bei chronischer Erschöpfung, schützt Mitochondrien und Zellen.

Glutathion bekämpft wirksam freie Radikale, deren Entstehung täglich von Schadstoffen aus Luft und Nahrung, durch UV-Strahlung, Lärm und Stress begünstigt wird.

Glutathion unterstützt außerdem das Immunsystem effektiver als jedes andere körpereigene Element und wirkt gegen Entzündungen.

In folgendem Beitrag erfährst du alles über das mächtige Antioxidans Glutathion!

Glutathion – Wirkung im Körper

Glutathion ist ein kraftvolles Antioxidans. Es schützt nicht nur selbst als Radikalfänger vor oxidativem Stress, es ist auch daran beteiligt, „verbrauchte“ Antioxidantien wie Vitamin C und Vitamin E zu reaktivieren.

Glutathion ist eine organische Verbindung und erfüllt im menschlichen Körper wichtige Aufgaben. Das „schwefelhaltiges Tripeptid“ verknüpft die Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin.

Glutathion wird auch GSH oder, wegen der chemischen Bezeichnung „γ-L-Glutamyl-L-Cysteinylglycin“, L-Glutathion genannt.

Grundsätzlich besitzen alle Körperzellen die Fähigkeit Glutathion herzustellen. Bevorzugt wird es jedoch in der Leber gebildet und ist dort in hoher Konzentration vorhanden. Es trägt einerseits als Antioxidans zum Schutz der Leberzellen bei, andererseits unterstützt es direkt die Entgiftungsfunktion der Leber.

Die Schwefelbestandteile im Glutathion sorgen dafür, das es „klebrig“ wird. Toxine bleiben am Glutathion-Molekül haften, werden durch den Körper transportiert und anschließend ausgeschieden.

Gesundheitlicher Nutzen von Glutathion:

verlangsamt Alterungsprozesse

stärkt das Immunsystem

wirksames Antioxidans

unterstützt die Entgiftung

wirkt entzündungshemmend

In unserem Organismus liegt Glutathion im Normalfall zu 80 bis 90 % in seiner aktiven Form (GSH) vor. Unter besonderen Belastungen oder Erkrankungen kann dieser Wert jedoch abfallen.

Dazu zählen u.a.:

Lebensgewohnheiten: z.B. übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen, Medikamenten-Einnahme

Umwelteinflüsse: z.B. starke Sonnenexposition, Umweltverschmutzung, Ozonbelastung

Erkrankungen: z.B. Diabetes mellitus Typ 2, Entzündungen, Infekte, Lebererkrankungen

Glutathion: Antioxidatives Schutzschild

Glutathion ist ein körpereigenes Antioxidans par excellence.

Der potente Radikalfänger ist ein „Meister“ in der Bekämpfung von aggressiven Sauerstoff- und Wasserstoffradikale, die anderenfalls zu Zell- und Gewebsschäden führen können.

Zudem unterstützt Glutathion auch die Regeneration weiterer wichtiger Antioxidantien, wie z.B. Vitamin C oder Vitamin E.

Glutathion: Entgiftung

Glutathion ist auch ein Schlüsselelement der körpereigenen Entgiftung.

Durch seine Bindung an ausscheidungspflichtige Substanzen können diese Abfallstoffe leichter über die Nieren ausgeschieden werden.

Vor allem an der Entgiftung von Xenobiotika (= körperfremde, meist chemische Stoffe wie z.B. Pestizide, Konservierungsmittel), Schwermetallen und schädlichen Schimmelpilzgiften ist der Vitalstoff wesentlich beteiligt.

Glutathion: Immun-Booster

Auch aus immunologischer Sicht ist man mit Glutathion gut gewappnet.

Zum einen schützt der Vitalstoff die Immunzellen vor oxidativen Angriffen, zum anderen erhöht es die Aktivität verschiedener Immunzellen (z.B. natürliche Killerzellen, T-Helferzellen) und stärkt somit dem Immunsystem den Rücken.

Glutathion: Steuermann der Zellteilung

Glutathion mischt auch bei der Zellteilung mit.

So sorgt der Naturstoff für ein gesundes Zellwachstum, indem es regulierend auf die DNA-Bildung und -Reparatur wirkt und die Struktur von Proteinen schützt.

Was bedeutet „reduziertes Glutathion“?

Es handelt sich bei „reduziertem Glutathion“ nicht um ein besonders preiswertes, drittklassiges Glutathion, sondern um die aktive Form des vielfältigen Naturstoffs.

Stoppt ein aktives (= reduziertes) Glutathion ein freies Radikal, so wird dieses selbst oxidiert. Das „geopferte“ Glutathion mag jedoch nicht allein bleiben und verbindet sich deshalb mit einem anderen oxidierten Glutathion zu sogenanntem Glutathion-Disulfid (GSSG).

In Sachen Wirksamkeit sind diesem Doppelpack die „Hände gebunden“. Dennoch ist das verbrauchte Glutathion nicht verloren.

So kann ein spezielles Enzym (selenhaltige Glutathion-Reduktase) das „Abfallprodukt“ GSSG wieder in zwei aktive, reduzierte Glutathione umwandeln. Diese können dann sofort wieder auf „Radikal-Jagd“ gehen.

Lebensmittel mit Glutathion

Glutathion kommt in seiner natürlichen, reduzierten Form vor allem in Obst und Gemüse vor:

frischer Spargel

Spinat

Kartoffeln

Tomaten

Brokkoli

Zucchini

Avocados

Wassermelone

Orangen

Die Bildung des Glutathions kann angeregt werden, indem wir uns ausgewogen ernähren und auf Produkte achten, die ausreichend Selen und Limonen liefern.

Limonen ist ein Naturstoff, der in Fenchel, Sellerie, Kirschen, Soja- und Weizenprodukten vorkommt. Er fördert die Synthese eines glutathion-haltigen Enzyms mit antioxidativen Eigenschaften.

Ursachen eines Glutathion-Mangels

Der Körper kann Glutathion zwar selbst produzieren, doch es wird im Alltag zum Beispiel durch Stress oder Umwelteinflüsse schnell verbraucht.

Bei unausgewogener oder mangelhafter Ernährung kann ein Mangel an Glutathion-Bausteinen (Glutaminsäure, Cystein und Glycin) und damit einen Glutathion-Mangel begünstigt werden.

Die Fähigkeit zur Glutathion-Bildung verschlechtert sich außerdem ab Mitte 40 und nimmt besonders rapide nach dem 60. Lebensjahr ab.

Ein Mangel kann auch entstehen, wenn ein erhöhter Glutathion-Bedarf nicht ausgeglichen wird. Ein solcher kann bei sportlicher Betätigung, Umweltbelastungen, bestimmten Erkrankungen, Drogen- oder Nikotinkonsum auftreten.

Anzeichen für einen Glutathion Mangel

Bei einem Glutathion Mangel kann das antioxidative Schutzsystem des Körpers aus dem Gleichgewicht geraten. Der Organismus ist dann anfälliger für schädliche äußere Einflüsse.

Unter einem Glutathion Mangel leiden vor allem Menschen, die erhöhtem oxidativen Stress und reaktiver Sauerstoff-Spezies ausgesetzt sind. Auslösende Faktoren sind ungesunde Ernährung, Umweltgifte und die Belastung des Organismus durch Medikamente.

Um oxidativen Stress abzuwehren und dessen Schäden zu beheben, verbraucht der Körper vermehrt Glutathion, kann es aber in der erforderlichen Menge nicht produzieren.

Ein Mangel an Glutathion kann zu folgenden Beschwerden und Erkrankungen führen:

Fatigue-Syndrom

chronische Müdigkeit

Leistungsabfall

erhöhte Infektanfälligkeit

Ein Glutathion-Mangel lässt sich darüber hinaus meist bei Krankheiten wie Herzerkrankungen, Hepatitis, Atemwegsinfekten und Epilepsie feststellen. Jedoch sind diese Erkrankungen nicht die Folge eines Mangels, sondern oftmals der Auslöser.

Ein normaler Glutathion-Spiegel kann durch die Aufnahme von Glutathion-Nahrungsergänzung unterstützt werden.

Neben hochwertigem reduziertem Glutathion bietet Glutathion Dual Plus eine synergistisch ergänzende Kombination aus Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B12, Folsäure, Selen, Zink und Mangan.

Glutathion Dual Plus

Von einer Nahrungsergänzung mit Glutathion können Menschen profitieren, die

unter Immunschwäche leiden

die Entgiftungsfunktion der Leber unterstützen möchten

Glutathion-Mangel haben

Autoimmunreaktionen vorbeugen möchten

unter Störungen und Beschwerden leiden

gerne mehr Energie hätten.

Die vorbeugende Einnahme von Cystein kann sinnvoll sein, um die Glutathion-Synthese anzukurbeln und einen Mangel zu umgehen.

Ratsam ist zusätzlich die Erhöhung von Selen, aber auch auf ausreichend Vitamin C sollte man achten, denn beide Stoffe fördern die körpereigene Produktion von Glutathion.

Glutathion: Wirkung auf die Haut

Glutathion kann nicht nur im Körper sondern auch für die Haut viele positive Effekte mit sich bringen.

Wenn es uns gut geht, dann strahlen wir nicht nur von innen heraus. Auch unsere Haut strahlt. Sie ist gut durchblutet, besitzt einen rosigen Teint, ein ebenmäßiges, glattes Hautbild, ist straff und gut durchfeuchtet.

Freie Radikale können jedoch unsere Hautstrukturen sowohl in der Tiefe als auch an der Oberfläche beschädigen. Dies spiegelt sich in einer vorzeitigen Faltenbildung, nachlassender Hautelastizität und vermehrter Bildung von Pigmentflecken wider.

Glutathion kann Zeichen vorzeitiger Hautalterung reduzieren. Neben den unten beschriebenen drei Haupteffekten soll sich Glutathion auch auf Hautunreinheiten und das Erscheinungsbild von Narben positiv auswirken. Die entzündungshemmenden Eigenschaften kommen jenen zugute, die unter Akne oder Rosazea leiden.

Glutathion – Anti-Aging:

Antioxidantien sind hochwirksam in der Bekämpfung von freien Radikalen, die unsere Zellen angreifen und beschädigen. Dieser Effekt ist ein maßgeblicher Punkt in der Verlangsamung der natürlichen Hautalterung.

Freie Radikale können zum Beispiel Kollagenzellen angreifen, genau hier wird der Zusammenhang zwischen Anti-Aging und Antioxidantien deutlich. Glutathion wirkt besonders stark antioxidativ und kann so Fältchen und kleine Linien vermindern.

Glutathion – Einheitlicher Hautton:

Die in Glutathion enthaltenen Aminosäuren haben einen besonderen Effekt für unseren Hautton, sie wirken in unserer obersten Hautschicht Hyperpigmentierungen aktiv entgegen.

Nebenbei wird auch die Neubildung sonnenbedingter Flecken vermindert. Dadurch wirkt unser Hautton ebenmäßiger und insgesamt heller.

Glutathion – Hautschutzbarriere:

Unsere Hautschutzbarriere spielt eine wesentliche Rolle für unsere Hautgesundheit. Glutathion hat positive Effekte, dass diese intakt und in Balance bleibt.

Hildegard von Bingen Wegerich-Spray

Das Wegerich-Spray ist ein bei Hildegard von Bingen beschriebenes Mittel bei Insektenstichen. Einfach die Stelle einsprühen und die wohltuende Wirkung spüren. Der Wegerich-Spray sollte in keinem Haushalt und in keiner Handtasche fehlen!

Hildegard von Bingen Wegerich-Spray >>>

