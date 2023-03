Gesund in den Frühling mit Bärlauch – Die besten Bärlauch-Rezepte

Die Heilpflanze Bärlauch sorgt dafür, dass wir gesund in den Frühling starten können.

Das Frühlingsgewächs ist antibiotisch, blutreinigend und schweißtreibend. Außerdem hilft es gegen Frühjahrsmüdigkeit, Bluthochdruck und Arterienverkalkung.

Mit dem Start der Bärlauch-Saison ist es auch Zeit für raffinierte Bärlauch-Rezepte – Wir stellen euch die besten Rezepte mit Bärlauch aus unserer Alpen-Kulinarik vor.

Längst haben wir das Wissen um die Wirkung von Bärwurz, Johanniskraut, Beinwell und Augentrost vergraben unter Bergen von Rezeptblöcken und Medikamentenschachteln.

Heben wir den fast vergessenen Schatz der Natur-Apotheke.

Heilpflanze Bärlauch als natürliches Antibiotikum

Bärlauch, der wilde Knoblauch, zählt zu den beliebtesten Frühlingskräutern.

Neben reichlich Vitalstoffen findet sich im Bärlauch der Wirkstoff Alliin, ein natürliches Antibiotikum mit vielfältiger Heilwirkung.

Bärlauch wirkt entgiftend sowie reinigend und kann uns über Frühjahrsmüdigkeit hinweghelfen und uns bei vielen Krankheiten unterstützen.

Als Heilpflanze dient der Bärlauch unter anderem zur Förderung der Verdauung, zur Senkung von Blutdruckhochdruck und des Cholesterinspiegel, sowie zur Vorbeugung von Arteriosklerose, Krebs und anderer Zivilisationskrankheiten.

Äußerlich angewendet ist nachgewiesen, dass er gegen Warzen oder Hühneraugen hilft. Er reinigt Magen, Leber, Darm, Nieren, Galle und Blut.

Bärlauch wirkt

adstringierend,

anregend,

antibiotisch,

appetitanregend,

blutreinigend,

blutdrucksenkend,

blutzuckersenkend,

cholesterinsenkend,

desinfizierend,

durchblutungsfördernd,

entschlackend,

entzündungshemmend,

harntreibend,

pilztötend,

schleimlösend,

schweißtreibend,

tonisierend

und tumorhemmend.

Bärlauch wehrt ungewollte Darmbakterien ab, ohne den nützlichen zu schaden. So wurde er bei unseren Vorfahren auch als Wurmmittel eingesetzt.

Ein Ungleichgewicht in der Darmflora, etwa durch Medikamente wie Antibiotika, wird durch Bärlauch wieder ausgeglichen. Auch wird die Darmflora bei Einnahme von Bärlauch gegen Parasiten gestärkt.

Kaum sind im Frühling die letzten Schneereste verschwunden und die ersten Frühlingsblumen strecken vorsichtig ihre Köpfe nach oben, weht durch die heimischen Wälder ein herber würziger Duft.

Allium ursinum, so der lateinische Name der Pflanze, oder für Nicht-Lateiner einfach Bärlauch. Der Bärlauch ist verwandt mit Schnittlauch, Zwiebel und Knoblauch, daher auch der typische Duft und Geschmack.

Feinschmecker treibt es jetzt in die Wälder, denn mit der Gewürzpflanze lassen sich allerlei köstliche Gerichte zubereiten. Bevorzugt findet man den Bärlauch mit seinen zungenartig bis lanzettförmigen, gestielten Blättern in feuchten, schattigen Auwäldern.

An der Unterseite sind die Blätter matt, daran erkennt man auch den Unterschied zu den ebenfalls um diese Jahreszeit wachsenden aber äußerst giften Maiglöckchen.

Also, Vorsicht beim Sammeln!

Die besten Rezepte mit Bärlauch

*Bärlauchöl

Zutaten:

100 g Bärlauch (etwa eine handvoll)

500 ml Pflanzenöl (besonders gut passt Olivenöl)

Zudem benötigst du ein Schraubglas mit 500 Millilitern Fassungsvermögen oder alternativ eine verschließbare Glasflasche mit breiter Öffnung. Um das Bärlauchöl zu filtern brauchst du ein Sieb und eine große Schüssel.

Die Zubereitung dauert etwa 20 Minuten. Anschließend muss das Öl zwei bis drei Wochen ziehen.

So machst du Bärlauchöl selber:

Wasche den Bärlauch und tupfe ihn vorsichtig trocken. Stelle sicher, dass der Bärlauch trocken ist, bevor du ihn weiter verwendest. Sonst kann er leicht faulen und das Öl verderben.

Hacke den Bärlauch grob mit einem scharfen Messer und fülle ihn in das Glasgefäß.

Fülle das Glas nun mit dem Öl auf. Der Bärlauch sollte vollständig mit Öl bedeckt sein und nicht an der Oberfläche schwimmen. Gegebenenfalls kannst du das Glas etwas schwenken, um Blätter an der Oberfläche zu bedecken. Gehe dabei vorsichtig vor und schüttle das Öl nicht.

Verschließe das Glas beziehungsweise die Flasche und lagere das Bärlauchöl zwei bis drei Wochen an einem kühlen, dunklen Ort.

Nach den zwei bis drei Wochen ist das Bärlauchöl gut durchgezogen und hat den Geschmack des Bärlauchs angenommen. Stelle dir nun eine Schüssel und ein Sieb bereit.

Gieße das Öl und die Bärlauchblätter in ein Sieb und fange das Öl in der Schüssel auf. Drücke die Bärlauchblätter gut aus, damit möglichst wenig vom Bärlauchöl verloren geht.

Nun kannst du das fertige Bärlauchöl wieder in eine verschließbare Glasflasche füllen.

An einem dunklen, kühlen Ort hält sich das Bärlauchöl etwa ein Jahr lang.

*Bärlauch-Stangerl

Zutaten für die Stangerl:

500g Weizenmehl

300g Wasser

1/4 Würfel frische Bio-Hefe

eine kleine Prise Zucker (für die Hefe)

1/2 Esslöffel Natursalz

Zubereitung Teig für die Stangerl:

1. Wasser in eine Rührschüssel einwiegen, Bio-Hefe und etwas Zucker zugeben und verrühren.

2. Mehl und Salz zugeben und zu einem Teig verkneten.

3. Je 80g vom Teig abstechen und auswiegen.

4. Daraus Stangen formen und diese mit einem Löffel platt drücken.

*Bärlauch-Suppe

30 g Butter

70 g Zwiebel, fein geschnitten

80 g Bärlauch, fein geschnitten

20 g Mehl

0,7 l Gemüsefond oder Rindsuppe

0,2 l Schlagobers (Sahne)

3 EL Sauerrahm

Salz

Muskatnuss gemahlen

Butter in einem Topf schmelzen. Zwiebel darin glasig rösten, den fein geschnittenen Bärlauch beigeben und anschwitzen. Mehl beigeben, mit der heißen Suppe aufgießen und glatt rühren.

8 Minuten leicht köcheln lassen. Danach den Sauerrahm beigeben. (Vorsicht, Suppe sollte jetzt nicht mehr kochen.) Gut mixen und mit Salz und Muskatnuss abschmecken.

*Bärlauch-Knödel

150 g Bärlauch

Salz

700 g Topfen (Quark)

100 g Butter

200 g Semmelbrösel

3 Eier

2 Dotter

Pfeffer

Salz

2 Knoblauchzehen, gepresst

Kürbiskernbutter

180 g Butter

300 g Kürbiskerne

Salz

Bärlauch waschen und in Salzwasser blanchieren (kurz überkochen). In kaltem Wasser abschrecken, gut ausdrücken und dann fein schneiden. Topfen mit Bärlauch, handwarmer Butter und allen anderen Knödelzutaten vermengen.

2 Stunden im Kühlschrank kalt stellen und rasten lassen, damit die Masse gut formbar wird. Knödel formen und ca. 12 Minuten in siedendem Salzwasser kochen.

Butter in einer Pfanne schmelzen, Kürbiskerne darin rösten und Salzen. Die gekochten Knödel in der Kürbisbutter wälzen und anrichten.

*Bärlauch-Butter

Für 40 kleine Portionen Bärlauchbutter benötigst du:

250 g Butter (oder vegane Margarine)

150 g Bärlauch

2 TL (selbst gemachten) Senf

1 TL Currypulver

2 EL Zitronensaft

Abrieb einer Zitrone

Salz und Pfeffer

Tipp: Du kannst deine Bärlauchbutter wunderbar zusätzlich mit geriebenem Käse verfeinern. Damit kannst du den würzigen und salzigen Geschmack der Bärlauchbutter noch ein wenig verstärken.

Um Bärlauchbutter selber herzustellen, brauchst du nur etwa eine halbe Stunde. Allerdings müssen die Zutaten später für mindestens drei Stunden eingefroren werden, damit aus ihr eine feste Buttermasse wird. Diese Zeit solltest du fest einplanen, bevor du die Bärlauchbutter tatsächlich für dein Essen verwenden kannst.

Gehe bei der Zubereitung wie folgt vor:

Lege die Butter oder Margarine auf die Heizung, um sie weich werden zu lassen.

Wasche den Bärlauch in der Zwischenzeit und schüttle anschließend das Wasser ab.

Hacke den Bärlauch klein.

Gib die Butter mit dem Bärlauch zusammen in eine Rührschüssel und vermische beides gut miteinander.

Füge den Senf, das Currypulver, den Zitronensaft sowie den Zitronen-Abrieb zur Mischung dazu.

Gib nach Belieben Salz und Pfeffer hinzu und rühre die Masse kräftig um.

Fülle die Bärlauchbutter in Förmchen ab und friere die Butter für mindestens drei Stunden ein.

Quelle: Baghira von Esoterik-Plus

Weitere besondere Rezepte aus der Heilkraft der Natur findest du in unserer Kategorie:

„Alpen-Kulinarik“ >>>

Schon unsere Großmütter haben auf die Kraft der Natur vertraut und wussten, dass man Erkältungen, Prellungen oder Hautprobleme am besten mit natürlichen Hausmitteln in den Griff bekommt. Denn Kräuter, Gewürze und sogar einfache Lebensmittel können bei vielen Beschwerden Linderung verschaffen oder Heilung bringen. Wie du solche Hausmittel ganz einfach herstellen kannst und gegen welche Erkrankungen sie genutzt werden, erfährst du hier >>>.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Mit gesunder Ernährung zu einem starken Immunsystem >>>.

Tausende haben hervorragende Erfahrungen mit dem 8-Kräutertee Flor Essence gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee kann Krankheiten vorbeugen oder heilen, weil er entsäuert, entgiftet, entschlackt und das Immunsystem stärkt – Keine Gesundheit ohne Entgiftung! – Hier weiter.

Die Botschaft deines Körpers schlüsselt die Zusammenhänge zwischen Stress oder emotionalen Belastungen und Organkrankheiten auf und hilft, die Sprache der Organe zu verstehen, die eigenen ungesunden Verhaltensmuster zu erkennen und wieder gesund zu werden. Wie du die Botschaften deines Körpers richtig deuten kannst erfährst du hier >>>.

