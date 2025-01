Nur wenige von uns waren in den letzten Jahrzehnten für den Frieden auf der Straße.

Es ist nachvollziehbar, sich nicht für alles Leid auf der Welt verantwortlich zu fühlen und sich auch aus reinem Selbstschutz nicht permanent mit all dem Elend zu beschäftigen.

Jetzt bekommt das Thema Frieden für uns auf einmal eine existenzielle Bedeutung. Das scheint logisch, denn gäbe es einen Atomkrieg, wäre dies das Ende der Welt.

Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass der momentan drohende Krieg uns und unsere Liebsten doch tatsächlich direkt selbst betreffen könnte, anders als all die anderen Konflikte, die für uns meist weit entfernte Phänomene der Zeitgeschichte sind.

Die momentan auf dieser Welt stattfindenden kriegerischen Auseinandersetzungen sind ein Weckruf für jeden Einzelnen von uns.

Lassen wir ihn nicht ungehört verhallen!

.

Der Autor beantwortet brisante aktuelle Fragen und zeigt zudem auf, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die dafür sorgen sollen, dass wir aus dem gegenwärtigen, riesigen Hamsterrad nie ausbrechen. Es kommt auch ein Insider zu Wort, der mit weiteren brisanten Fakten aus dem Nähkästchen plaudert. Wer glaubt zu wissen, dass er als aufgewachter „Bürger“ tatsächlich bereits über alles Bescheid weiß, der wird hier eines Besseren belehrt! Hier weiter.

Fünf Feinde des Friedens

Ein Beitrag von Imke Querengässer – Die Alpenschau bedankt sich!

Menschen werden erst dann keine Kriege mehr führen, wenn sie in ihrem Inneren damit aufhören.

Wer sich auf den Weg nach einer Antwort auf die Frage macht, wo Frieden beginnt, kann zahllose Zitate zu diesem Thema finden, so zum Beispiel:

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“

Die meisten von uns werden diesem Satz im Stillen mit einem Seufzer zustimmen. Und in chaotischen, verwirrenden, emotional aufgeladenen Zeiten wie diesen kann der „böse Nachbar“ auch der Arbeitskollege sein, dem man jeden Tag begegnet und der mit seiner politischen Meinung nicht hinter dem Berg hält — und die der eigenen leider diametral entgegensteht.

Es finden sich aber auch Zitate wie dieses von Francesco Petrarca, einem italienischen Dichter aus dem 14. Jahrhundert:

„Fünf große Feinde des Friedens wohnen in uns: nämlich Habgier, Ehrgeiz, Neid, Wut und Stolz. Wenn diese Feinde vertrieben werden könnten, würden wir zweifellos ewigen Frieden genießen.“

Oder eines von Ernst Ferstl, einem österreichischen Lehrer und Schriftsteller, geboren 1955:

„Wer mit sich selber in Frieden lebt, kommt nicht in Versuchung, anderen den Krieg zu erklären.“

Die letzten Jahre haben für mich einen gewaltigen, oft schmerzhaften Aufwachprozess dargestellt und ich habe mich intensiv mit Themen auseinandergesetzt wie Massenpsychologie, Nudging, Manipulation, mit BlackRock, dem WEF, der WHO und diversen „Verschwörungstheorien“.

Parallel dazu aber auch — noch intensiver als die Jahre davor — mit mir selber und meinem Anteil und meiner Verantwortung an dem, was um uns herum passiert. Getreu dem Satz „Das Leben ist schön — von einfach war nie die Rede“ musste ich mich der bitteren, aber hilfreichen Erkenntnis stellen, dass kein Weg daran vorbeiführt, zuallererst bei uns selber anzufangen, wenn etwas Gutes in Gang kommen soll.

So regt sich bei mir beim ersten Zitat heute ein Unbehagen und ich fühle viel mehr Wahrheit in den beiden anderen Zitaten.

Wie also können wir Frieden erreichen? Wo beginnt er?

Es ist ein unschätzbar wertvolles, wichtiges Zeichen, für den Frieden auf die Straße zu gehen und nicht müde zu werden, das Thema Frieden, wo immer es geht, anzusprechen: im Bekanntenkreis, in den sozialen Netzwerken, mit Aufklebern, Sprüchen auf T-Shirts, mit Postkartenaktionen, mit Leserbriefen, mit Schreiben an Politiker.

Wir dürfen uns aber dabei eines genau anschauen, und das ist unsere Motivation für dieses Handeln. Denn seien wir einmal ganz ehrlich: Nur wenige von uns waren in den letzten Jahrzehnten für Frieden auf der Straße — und das, obwohl es überall auf der Welt immer und durchgehend kriegerische Auseinandersetzungen gab und gibt.

So kann man bei Statista nachlesen, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg einen permanenten Anstieg an Kriegen und Bürgerkriegen gab mit einem Höhepunkt von 53 Konflikten im Jahr 1991. Diese gingen bis zum Jahr 2010 zurück auf 31 Konflikte und sind dann wieder angestiegen — im Jahr 2015 hatten wir bereits 54 kriegerische Konflikte. Und ich war weder 1991 noch 2015 für Frieden auf der Straße.

Auch die Zahl der Todesopfer ist unfassbar traurig und erschreckend: So wurden im Jahr 1995 circa 800.000 Menschen in kriegerischen Auseinandersetzungen durch ihre Mitmenschen getötet und auch da waren wohl nur wenige von uns zu diesem Thema aktiv — ich auf jeden Fall nicht.

Nun ist es eine vollkommen verständliche gesunde Einstellung, sich nicht für alles Leid auf der Welt verantwortlich zu fühlen und sich auch aus reinem Selbstschutz nicht permanent mit all dem Elend zu beschäftigen, das auf dieser Erde passiert.

Wir dürfen uns jedoch die Frage stellen, warum das Thema Frieden für uns plötzlich eine so existenzielle Bedeutung bekommen hat. Die Antwort scheint logisch — gäbe es einen Atomkrieg, wäre das das Ende der Welt.

Aber vielleicht ist es viel profaner — würde der momentan drohende Krieg uns und unsere Liebsten doch tatsächlich direkt selbst betreffen, anders als all die anderen Konflikte, die für uns meist weit entfernte Phänomene der Zeitgeschichte sind.

Ist es nicht so, dass uns der Frieden momentan so wichtig erscheint wegen einer plötzlich erwachten Urangst vor eigenem entsetzlichem Elend und Tod? Dies ist natürlich absolut legitim und verständlich. Wir sollten uns dessen aber sehr bewusst sein, denn sonst besteht die Gefahr, dass wir von diesem Gefühl der Angst getrieben etwas ganz Essenzielles außer Acht lassen:

Dass nämlich der Frieden nicht in der Ukraine, in Brüssel oder Washington, sondern in jedem von uns beginnt — und dann bei unserem Umgang mit unserem vermeintlich bösen Nachbarn weitergeht. Wir sollten uns bei all unserem Tun, unseren Aktionen für den Frieden sehr genau bewusst machen, aus welcher Haltung heraus wir handeln.

Kann es hilfreich für den Frieden sein, wenn wir angstgetrieben, verzweifelt, aus dem Gefühl der Hilflosigkeit heraus agieren? Oder können wir vielleicht die Angst, die Not und Verzweiflung zum Anlass nehmen, uns diesen für uns so oft kaum zu ertragenden Gefühlen zuzuwenden und lernen, sie anzunehmen und angemessen mit ihnen umzugehen, um uns nicht länger zu ihrem Spielball machen zu lassen?

Ich bin fest überzeugt, dass wir dem Frieden auf der Welt nur näher kommen werden, wenn wir uns auf den Weg machen, Frieden in uns zu finden.

Ich zitiere den spirituellen Lehrer Eckart Tolle, der sagt:

„Öffne Deine Augen und sieh die Angst, die Verzweiflung, die Gier und die Gewalt, die alles durchdringen. Sieh die abscheuliche Grausamkeit und das Leid auf einer unvorstellbaren Skala, die Menschen einander zugefügt haben und weiterhin zufügen. Du musst dies nicht verurteilen. Beobachte es. Das ist Wahnsinn. Das ist Unbewusstheit. Vor allem, vergiss nicht, Deinen eigenen Verstand zu beobachten. Suche die Wurzel dieses Wahnsinns dort.“

Das Aufwachen aus der Unbewusstheit beinhaltet zunächst einmal die Erkenntnis, dass wir uns selber beim Denken zuschauen können. Dabei dürfen wir feststellen, dass unsere Gedanken oft weder die Wirklichkeit abbilden, noch wahr sind.

Werden wir von Angst und Verzweiflung beherrscht, ohne uns dessen bewusst zu sein, handeln wir aus diesen Gefühlen heraus — und oft wird aus dem damit verbundenen Gefühl der Ohnmacht Wut:

Wir würden am liebsten unsere ignoranten Mitmenschen, die offensichtlich immer noch nicht die Dramatik unserer Lage erkennen wollen, aus ihren Häusern auf die Straße zerren, damit sie mit uns demonstrieren.

Wir möchten sie schütteln und anschreien, damit sie aufwachen — ob das der Weg zum Frieden sein kann, mag bezweifelt werden. Ich gehe davon aus, dass nur wenige Menschen mit dem Begriff des dysregulierten Nervensystems etwas anfangen können — obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass sehr viele von uns davon betroffen sind.

Hier kommt das Thema Entwicklungs-, Bindungs- und transgenerationales Trauma ins Spiel — ein Thema, das erfreulicherweise mehr und mehr ins Blickfeld gerät und dessen individuelle und gesellschaftliche Aufarbeitung und Heilung aus meiner Sicht einer der wichtigsten Schlüssel für eine friedlichere Welt ist.

Wenn es uns gelingen kann, uns unserer oft uralten Gefühle wie Angst, Hilflosigkeit und Wut bewusst zu werden, sie anzunehmen, sie aber nicht das Ruder übernehmen lassen, sondern mit einem bewussten, friedlichen Geist in Gespräche und auf die Straße gehen, leben wir den Frieden, den wir uns so sehr wünschen.

Wenn unser innerer Friede nicht länger davon abhängt, dass wir Hunderttausende überzeugen können, mit uns auf die Straße zu gehen, wenn wir uns ganz allein mit einem Schild an den Straßenrand stellen, nicht aus Angst und Verzweiflung und voller nicht zu erfüllender Hoffnung, sondern im tiefen Bewusstsein, hiermit ein Zeichen für den Frieden zu setzen, losgelöst von dem verzweifelten Wunsch, viele mögen es uns gleich tun — dann, genau dann können wir ein Leuchtturm sein, ein Stern in der Dunkelheit, ein wärmendes Feuer in einer oft so kalten Welt.

Strafen wir das zu Beginn zitierte Sprichwort Lügen: Akzeptieren wir, dass unser Nachbar keine Verantwortung für unseren inneren Frieden trägt und dass es uns weiter und weiter vom Frieden wegführt, wenn wir unsere Mitmenschen ändern wollen, um unsere unerwünschten Gefühle nicht mehr fühlen zu müssen.

Dies bedeutet keinesfalls, jedes von Menschen verursachte Leid zu akzeptieren, ganz im Gegenteil — wir können uns jedoch für bewusstes Handeln entscheiden und uns bei allem, was wir tun, die Frage stellen: „Was für ein Mensch möchte ich in dieser Situation sein?“

Zum Nachdenken das folgende Zitat:

„Die Kriege in uns selbst verursachen die Kriege im Außen. Das bedeutet aber auch: Der Frieden in uns selbst verursacht den Frieden im Außen.“

.

Nichts ist, wie es scheint! Wir erleben den merkwürdigen Zerfall unserer Welt und könnten in Ratlosigkeit versinken. Jedoch schenken aus der Zukunft geholte prophetische Bilder Zuversicht. Die Seher Europas sahen ein Chaos in ferner Zeit, die sehr wahrscheinlich die unsrige ist. Sie sahen aber auch, dass nach einem gewaltigen kriegerischen Umbruch eine Friedenszeit anbrechen soll. Das schenkt Hoffnung und Vertrauen! Hier weiter.

Wir befinden uns in jener Zeit, die künftig vielleicht als die Endschlacht um das Überleben der Menschheit in die Geschichtsbücher eingehen wird, und der Ausgang dieses Krieges ist ungewiss. Michael Morris öffnet uns mit diesem Buch die Augen – Hier weiter.

Der Mann war ein Mysterium. Er blutete nicht. Er empfand keinen Schmerz. Selbst Infektionen konnten ihm nichts anhaben – obwohl er seinen Körper mit Waffen aller Art durchstechen ließ. Quer durch alle Organe. Immer und immer wieder. Sei es, dass er mit kochendem Wasser übergossen oder ihm ein Schwert durch die Brust gestoßen wurde: Nichts schien ihn ernsthaft zu verletzen! Er wollte den Dritten Weltkrieg verhindern – und bezahlte dafür mit seinem Leben – Hier weiter.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Wer noch Augen hat zu sehen, wer noch Ohren hat zu hören, und seine sechs Sinne noch beisammen, der weiß es längst: Es geht abwärts. Und die einzige Chance, die wir haben, um in diesem Chaos morgens noch schwungvoll aus dem Bett zu kommen, ist in diesem Abwärtsgang eine höhere Ordnung zu erkennen – Hier weiter.

Wenn die wilde Jagd mit Feuer und Schwefel über alle Länder braust, ist die Zeit da, wo alles ein Ende nimmt! Vom Osten her wird es kommen und im Westen aufhören. Kein Mensch will´s glauben! Der bayerische Seher Mühlhiasl prophezeit für die Zukunft noch weit schlimmere Katastrophen – Hier weiter.

Etablierte Parteien liefern nicht, was sie versprechen, sind oft zu langsam und versuchen, im Namen der Demokratie die populistische Konkurrenz mit oftmals undemokratischen Mitteln zu bekämpfen. Doch dadurch machen sie sie nur noch stärker! Hier weiter.

Die Welt steht auf kann Fall mehr lang, heißt es in Nestroys berühmtem Kometenlied. Vieles von dem, was einst zum festen Bestand demokratischer Selbstverständlichkeiten zählte, scheint abgeschafft zu werden. Wir wissen nicht mehr, was wir für wahr halten sollen. Einer der scharfsinnigsten Analytiker österreichischer Politik zeigt, dass der große Weltuntergang wie immer in Österreich seine kleine Generalprobe hält! Hier weiter.

Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit, in der die Prozesse immer schneller, direkter und auch leichter gehen dürfen. Wir sind gerade als Kollektiv im Begriff, neue Ebenen zu erreichen, neue Bewusstseinsstufen und Dimensionen zu integrieren. Lasst uns gemeinsam eine neue, wundervolle Realität erschaffen, jenseits von Angst und Konkurrenz, dafür voller Liebe, Achtsamkeit und Frieden! Hier weiter.

In jedem Menschen steckt sowohl der Suchende als auch der bereits Erleuchtete. Im bewussten Zusammenspiel dieser beiden Pole wird es möglich, das volle innere Potenzial in sich zu entfalten. Werde zum Meister des eigenen Lebens! Hier weiter.

In dieser zutiefst persönlichen, sich selbst nicht schonenden und fesselnden Schilderung zeigt Dr. Cowan, dass unser Verständnis von Herzkrankheit vollkommen falsch ist. Dieses Missverständnis ist der Grund dafür, dass Herzkrankheiten die häufigste Todesursache weltweit sind. Er bietet einen revolutionären neuen Weg zum Verständnis des wichtigsten Organs in unserem Körper und zeigt, wie wir am besten dafür sorgen! Hier weiter.

Molekularer Wasserstoff ist zwar keine Pflanze, er kommt aber in der gesamten Natur vor. Er besitzt spezielle Eigenschaften, die ihn zu einem überlegenen Heilmittel und einem ebenso überlegenen Antioxidans machen. Das kleinste Molekül kann die Gesundheit revolutionieren! Hier weiter.

Politik und Mainstream-Medien behaupten immer wieder, Deutschland wäre ein »reiches Land«. Doch in Wirklichkeit gehört der deutsche Bürger in Europa zu den Ärmsten, obwohl wir die stärkste Wirtschaft haben und am härtesten arbeiten. Der Grund dafür: Deutschland ist zu einem Plünderland verkommen, das seine Bürger gnadenlos ausbeutet! Hier weiter.

Warum spricht Verteidigungsminister Boris Pistorius davon, dass Deutschland in 5 Jahren »kriegstüchtig« sein muss? Warum baut das US-Militär gerade in Rumänien eine Air Base, die doppelt so groß sein wird wie die in Ramstein? Und warum erklärt das Pentagon, die USA und ihre Verbündeten müssten sich auf langwierige Kriege vorbereiten? Tiefe geopolitische Einblicke in die geostrategischen Ziele und Machtspiele der USA, Russlands und anderer Akteure! Hier weiter.

Mit einer Mischung aus visionärer Kraft, List und Skrupellosigkeit schufen die Rockefellers ein Netz aus Unternehmen, Stiftungen und Organisationen, das über finanzielle Mittel und einen Einfluss verfügt, die ihresgleichen suchen. Die verborgenen Machenschaften einer der reichsten und einflussreichsten Familien der Welt wurden jetzt enthüllt! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Unsere Welt auf dem Weg in die fünfte Dimension. Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die klimatischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen! Hier weiter.

Und plötzlich große Klarheit

Unser tägliches Erwachen aus dem Schlaf ist immer ein Bewusstseinssprung. Ebenso ist auch das spirituelle Erwachen kein linearer Vorgang: Der aktuelle Zyklusübergang läuft auf einen globalen Bewusstseinssprung hinaus. Kreise schließen sich, neue öffnen sich. Ein dringender Weckruf in entscheidender Wendezeit! Hier weiter.

Unser Gehirn ist so verdrahtet, dass es sich automatisch auf Gefahren und Probleme konzentriert. Es gibt jedoch einen Weg, sich bewusst der Positivität zuzuwenden. Begib dich auf eine Reise von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Hilflosigkeit zum Handeln. Mache dich bereit für eine hellere, optimistischere Zukunft! Hier weiter.

Nach 4 Jahren intensiver Recherche, Sichtung und Auswertung unzähliger pharmaunabhängiger Forschungsergebnisse, Studien und Expertenmeinungen sowie anschließender Zusammenführung der brisanten Erkenntnisse zu diesem einzigartigen Werk erscheint nunmehr der vierte Band der populären Buchreihe Codex Humanus! Hier weiter.

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Mal nahm er Gestalt an, um Böses zu tun – mal flüsterte er schmeichelnd oder drohend, doch stets gedankengleich in die Ohren der Menschen und bewegte sie dazu, seine Dinge zu tun – hier weiter.

George Orwells Vision eines totalitären Staates, in dem Cyberüberwachung, Geschichtsrevisionismus und Gedankenpolizei den Alltag gläserner Bürger bestimmen, hat wie keine andere Dystopie bis heute nur an Brisanz gewonnen. Der Klassiker über einen allmächtigen Überwachungsstaat ist und bleibt beklemmend! aktuell! Hier weiter.

Unser derzeitiges Geldsystem ist zum Scheitern verurteilt! Doch es gibt bereits eine Lösung für ein besseres und gerechteres Geld.

Die grösste Revolution aller Zeiten >>>.

Kritisch sein und alles zu hinterfragen ist heute vonnöten, denn Lügen hüllen sich in das Gewand von Wahrheit und täuschen damit viele Menschen. Der Plan, unterstützt vom Staat, Babies durch Impfungen krank zu machen, damit sie später als Erwachsene gute Abnehmer der Pharmalobby sind, wird nicht aufgehen – hier weiter.

Thorsten Schulte demaskiert die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in für das heutige Deutschland verständlich – hier weiter.

Seit Jahrzehnten arbeiten das Weltwirtschaftsforum (WEF) und sein Vorsitzender Klaus Schwab mit großem Erfolg daran, die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Weltordnung umzukrempeln. Ziel ist es, Macht und Einfluss einer globalen wirtschaftlichen Elite auszudehnen. Die Einflussnahme des WEF ist bereits weit fortgeschritten, aber noch ist es nicht zu spät, um sich den Fangarmen der Krake aus Davos zu entziehen! Hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Demokratie und Wohlstand, ein längeres Leben, mehr Gleichberechtigung und Bildung: Der Kapitalismus hat viel Positives bewirkt. Zugleich ruiniert er jedoch Klima und Umwelt, sodass die Menschheit nun existenziell gefährdet ist – Hier weiter.

Bargeld ist Freiheit: Alles, was wir mit Scheinen oder Münzen bezahlen, bleibt anonym. Deutschland und Österreich sind die letzten europäischen Länder, in denen noch eine Mehrheit der Bürger mit Bargeld bezahlt. Doch das soll sich bald ändern. Eine mächtige Allianz hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bargeld zurückzudrängen und schließlich ganz abzuschaffen. Ein Angriff auf unser Bargeld ist jedoch ein Angriff auf unsere Freiheit! Hier weiter.

Seit Jahrzehnten fordern Eltern und andere engagierte Menschen von den Regierungen und Gesundheitsbehörden eine Studie über die gesundheitlichen Folgen, die vollständig Geimpfte im Gegensatz zu Ungeimpften zu erwarten haben. Das öffentliche Gesundheitswesen hat eine derart umfassende Studie bis heute verweigert. Der bislang umfassendste Vergleich zwischen geimpften und ungeimpften Bevölkerungsgruppen! Hier weiter.

Deutschland war mit dem »Netzwerkdurchsetzungsgesetz« Vorreiter bei der Einführung des Zensurkomplexes. Hinter den Zensurbemühungen steht ein Geflecht aus amerikanischen und englischen Geheimdiensten sowie transatlantischen Thinktanks, die vorab definieren, welche Meinungen richtig und welche falsch sind – Hier weiter.

Innerhalb von 2 Jahrzehnten hat sich die globale Geldmenge verfünffacht! Bargeld hat wegen der Inflation kaum noch einen Wert. Die Covid-19-Pandemie und der Ukraine-Krieg beschleunigen das ungezügelte Gelddrucken weiter und lösen einen Reset des globalen Finanzsystems aus. In der kommenden Finanzkrise sollten Sie deshalb auf Silber setzen! Hier mehr Informationen >>>.

Überall auf der Welt verschwinden Menschen spurlos. Immer wieder. Die Anzahl der Fälle geht in die Tausende. Aber diese Menschen verschwinden nicht einfach so, etwa weil sie ein neues Leben beginnen wollen, weil sie Selbstmord begehen oder weil sie in irgendein Loch fallen. Sie verschwinden spurlos – und es kann jedem passieren! Hier weiter.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob beim Corona-Virus, beim Genderthema, beim Klimawandel oder bei so etwas Banalem wie dem Älterwerden: Wir müssen die Natur bekämpfen und nicht nur das: Wir müssen sie besiegen. Wilfried Nelles unternimmt in diesem Buch einen psychologischen Streifzug durch die aktuellen Themen unserer Zeit und beschreibt die lebensfeindliche Haltung, die sich darin ausdrückt – Hier weiter.

Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen – Hier weiter.

Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an – befördert vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Niedrig dosiertes Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei.

Lithium – Das Supermineral für Gehirn und Seele >>>

Kolloidales Lithium >>>

Zu verstehen, wie unsere Psyche tickt, ist der Schlüssel zum Begreifen der Ursachen. Viele sogenannte Krankheiten oder Verhaltensstörungen – etwa Allergien, chronische Schmerzen, Suchtverhalten, Übergewicht, Burn-out und andere psychische Beschwerden – haben tiefe Wurzeln.

Mithilfe der Andreas-Winter-Methode werden die individuellen Auslöser und Ursprünge ins Bewusstsein gehoben, emotional umgedeutet und unschädlich gemacht.

Die Andreas-Winter-Methode >>>

Alex Jones, der wohl meistverfolgte Mann dieses Planeten, enthüllt die ausgefeilten Taktiken des Tiefen Staates, wie etwa die Schaffung eines autoritären Systems nach chinesischem Vorbild, genauso wie Versuche, Menschen mithilfe von Genmanipulation und Social Engineering zu verändern, sowie die erschreckende Zunahme der Macht der Geheimdienste, des militärisch-industriellen Komplexes und von Big Pharma. Hier weiterlesen >>>.

Deutschland ist unsicherer denn je, und das nicht nur für Frauen! Wir befinden uns in einem Zeitalter des fortschreitenden Zerfalls der inneren Sicherheit. Es tummeln sich so viele Kriminelle auf unseren Straßen wie nie zuvor. Und das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Wenn der Staat seinen Aufgaben nicht mehr nachkommt und man Angriffe auf Leib und Leben befürchten muss, dann ist es an der Zeit, sich selbst zu schützen. Genau das kann man mit freien Waffen, die dabei helfen, sich adäquat zu verteidigen. So finden Sie ganz einfach die für Sie persönlich optimale Waffe zur Selbstverteidigung >>>

Hildegard von Bingen (1098-1179) schrieb einen Großteil ihrer Werke in der Form von Visionen – wie andere Klosterfrauen des Mittelalters. Damit beanspruchte sie Autorität für sich: keine Amtsautorität, sondern unmittelbare göttliche Beauftragung. Hildegard Gosebrink führt uns das Leben Hildegards vor Augen und erschließt die Felder, auf denen sie als Universalgenie gewirkt hat – Hier weiter.

Clemens Kuby zeigt, wie wir uns von krank machenden Belastungen befreien und unser Leben harmonischer und erfüllender ausrichten. Seine Anleitung zum Andersdenken liefert die wichtigsten Stufen zum Gesundwerden! Hier weiter.

Es ist immer möglich, den Körper und die Seele von Ängsten und Spannungen zu befreien und das Bewusstsein neu auszurichten auf eine gesunde, glückliche, erfüllte Zukunft. Verschiedene Techniken, Übungen und Einstellungen öffnen den Zugang zur ureigenen Kraft, Kreativität und Weisheit. So kann das Vertrauen in die eigenen Selbstheilungskräfte und die eigenen Potenziale gefunden, gestärkt und entfaltet werden! Hier weiter.

„Jede Heilung ist eine Selbstheilung und die Vorstellungskraft dient dabei als Heilmittel“. Kein Krankheitsbild ist zu 100% sicher vor unseren eigenen Selbstheilungskräften. Die Wirkung jeglicher Medizin wird durch innere Ruhe und unsere Vorstellungskraft verstärkt – Hier weiter.

In Küchenkräuter steckt so viel mehr als nur guter Geschmack. Sie sind voller heilsamer Wirkstoffe, die wir wunderbar auch als Tee, Creme, Öl oder selbst hergestellte Tinkturen mit erstaunlicher Wirksamkeit nutzen können. Schon mit wenigen Kräutern können wir auf der Fensterbank eine kleine, hochwirksame Hausapotheke errichten. 10 Kräuter gegen 100 Krankheiten >>>.

Weshalb gibt es trotz aller Fortschritte auf dem Gebiet der modernen Medizin noch immer so viele chronisch Kranke? Weshalb sterben trotz enormer Anstrengungen auf dem Gebiet der Krebsforschung noch immer so viele Menschen an Krebs? Weshalb können in vielen Fällen die wirkungsvollen Selbstheilungskräfte ihre Aufgabe nicht erfüllen? Die Antwort auf diese Fragen findest du hier >>>.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Der Fermentierungsprozess macht den Extrakt haltbar, wodurch er ohne Pasteurisierung geliefert werden kann. So enthält der Extrakt außerdem lebende Milchsäurebakterien.

Löwenzahn-Extrakt >>>

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Uns wird weisgemacht, dass es an unseren Genen liegt, wenn wir krank werden. Oder dass wir einfach Pech haben und allein Ärzte die Schlüssel für unsere Gesundheit in Händen halten. Deshalb suchte auch Dr. Lissa Rankin, als sie gesundheitliche Probleme bekam, Hilfe in der westlichen Schulmedizin. Doch als die ihr nicht helfen konnte, sondern alles nur noch schlimmer machte, beschloss sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen – hier weiterlesen.

Die innovative Aufbereitungstechnologie nutzt das natürliche Prinzip der Osmose, holt das Beste aus unserem Leitungswasser und verwandelt es in gesundes Trinkwasser. Durch die perfekte Kombination der drei integrierten Filter befreit die Wasseraufbereitungsanlage das Leitungswasser von belastenden Schadstoffen und chemischen Rückständen, auch von Viren, Bakterien sowie Pestiziden.

Smardy Blue Wasserbar – für ein gesundes und vitales Leben >>>.

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können, erfährst du hier >>>.

Übergewicht und ein Blutzuckerspiegel, der außer Kontrolle geraten ist, sind meist der Beginn einer längeren Krankheitsgeschichte mit vielen weiteren unangenehmen Folgeerkrankungen. Mit der neuen Haferkur öffnet sich ein einfacher und wirksamer Weg, selbst chronische Krankheiten nachhaltig zu lindern und zu heilen – HIER WEITER.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Oxymel ist ein Elixier, das aus der harmonischen Vereinigung von Honig und Essig entsteht. Oxymel wird aus Sonnenblumenhonig und Apfelessig hergestellt. Diese Kombination verleiht Oxymel seine großartigen Eigenschaften und macht es zu einem wahren Schatz – Hier weiter.

Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge und fördern ganzheitlich Gesundheit und Wohlbefinden vom Säugling bis ins hohe Alter. Rezepturen mit genauen Dosierungsvorschlägen zur Steigerung der Immun-Abwehr, gegen Magen-Darm-Erkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma und viele andere akute und chronische Beschwerden… findest du hier >>>.

Hildegard von Bingen legte mit ihren Heilmethoden den Grundstein für die moderne Naturheilkunde. Ihr Ansatz zur Gesundheit ist ein ganzheitlicher und ihre Heilmethode fußt auf folgenden Säulen: Ernährungstherapie, Naturheilmittel aus Pflanzen, Edelsteintherapie, ausleitende Verfahren sowie Seelenpflege – Hier weiter.

Die überlieferten Originalrezepturen der Hildegard von Bingen enthalten exakte Mengenangaben der einzelnen Inhaltsstoffe sowie genaue Anleitungsschritte, damit jeder die Mittel auch zu Hause selbst zubereiten kann. Alle enthaltenen Rezepte haben sich bereits vieltausendfach bewährt. Ergänzt sind sie jeweils durch viele pflanzenkundliche und wissenschaftliche Details hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Wirkung – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>