Fruktose: Zu viel Fruchtzucker ist eine Gefahr für die Gesundheit (+Video)

Fruktose galt einst als der „gesündere“ Zucker.

In den letzten Jahren haben Untersuchungen gezeigt, dass Fruchtzucker verschiedene ungünstige Wirkungen haben kann.

Als problematisch anzusehen sind insbesondere gesüßte Getränke und Fertiggerichte, denen oft viel Fruchtzucker zugefügt ist.

Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem gesteigerten Konsum von Fructose und dem Auftreten von Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, erhöhten Harnsäurewerten und einer diabetischen Stoffwechsellage.

Diese Befunde werden unter dem Begriff „Metabolisches Syndrom“ zusammengefasst – die Folgeerkrankungen heißen Diabetes, Schlaganfall oder Herzinfarkt!

Wie Fruktose im Körper wirkt und warum der Fruchtzucker auch krank machen kann, erklären wir euch in folgendem Beitrag.

.

Zucker ist giftig, macht abhängig und krank, ist aber gleichzeitig allgegenwärtig. Zuckerfrei zu leben scheint geradezu unmöglich. Die Folge ist, dass viele Menschen immer weiter zunehmen und Diabetes und chronische Krankheiten auf dem Vormarsch sind. Der Arzt und Professor Dr. Robert H. Lustig deckt die Wahrheit über zuckerreiche Nahrung auf und bietet Lösungswege für ein Leben ohne Zucker! Hier weiter.

Fruktose: Zu viel Fruchtzucker ist schädlich für die Gesundheit

Versteckte Zucker in Lebensmitteln sind ein Problem, da sind sich Ärzte und Ernährungswissenschaftler einig.

Insbesondere mit Fruktose (Fruchtzucker) angereicherte Nahrungsmittel sind in Mengen ungesund und verantwortlich für Übergewicht, Fettleber und erhöhte Blutfettwerte, außerdem für Gichtanfälle.

Fruchtzucker ist entgegen der landläufigen Annahme keinesfalls gesünder als Haushaltszucker. Im Gegenteil, er macht in dreierlei Hinsicht dick:

Fruktose wird ohne Umwege in Fett umgewandelt und in den Fettdepots gespeichert

Fruktose verhindert die Fettverbrennung bei gleichzeitig vermehrtem Fettaufbau

Fruktose blockiert das Sättigungsgefühl.

Fruktose wird vielen Lebensmitteln zugesetzt

Fruchtzucker gehört zur Gruppe der Kohlenhydrate und zählt ebenso wie Traubenzucker (Glukose) zu den sogenannten Einfachzuckern (Monosaccharide). Hinsichtlich der Kalorienmenge unterscheiden sich die Fruktose und Glukose nicht voneinander: Sie liefern beide vier Kilokalorien pro Gramm.

Reine Fruktose ist doppelt so süß wie reine Glukose. Daher wird sie von der Lebensmittelindustrie besonders gerne zum Süßen eingesetzt – und zwar oft in Form von mit Fruktose angereichertem Sirup aus Maisstärke. Fruchtzucker ist zudem preisgünstiger in der Herstellung als Haushaltszucker und wirkt geschmacksverstärkend.

.

Fruchtzucker in Obst und Gemüse

Auch Früchte enthalten Fruktose, außerdem kommt sie in fast allen Gemüsesorten vor – allerdings im Vergleich zum Obst in wesentlich geringeren Mengen.

Beispiele für den Fruchtzucker-Gehalt pro 100 Gramm Frucht/Gemüse:

Apfel: 6 Gramm

Weintrauben: etwa 8 Gramm

Rosinen: 33 Gramm

Brokkoli: etwa 1 Gramm.

Fruchtzucker ist jedoch nicht gleich Fruchtzucker. Für den menschlichen Körper ist es entscheidend, ob er in Form einer Frucht oder als Bestandteil eines Schokoriegels, Fertiggerichts oder eines gesüßten Getränks geliefert bekommt.

Der Fruktosegehalt von Fruchtsäften ist im Vergleich zu den unverarbeiteten Früchten deutlich höher, da in den Säften die Ballaststoffe fehlen.

Generell sind frische und naturbelassene Nahrungsmittel den industriell hergestellten vorzuziehen, da sie außerdem wertvolle Bestandteile wie Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und Mineralien enthalten.

Besondere Vorsicht ist bei gesüßten Getränken geboten. Sogenanntes Functional Food, zum Beispiel Wellnessdrinks, enthält mit bis zu 40 Gramm pro Liter zum Teil sehr große Mengen an Fruchtzucker.

.

Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und einer Disharmonie im Körper, kann mit einer zuckerfreien Ernährung entgegengewirkt werden. Sie ist nicht einfach nur ein Trend, sondern bietet Ihnen, Ihrer Gesundheit und dem Wohlbefinden viele Vorteile! Hier weiter.

.

Wie Fruchtzucker im Körper wirkt

Zucker ist der wichtigste Brennstoff unserer Zellen.

Die Körperzellen bevorzugen allerdings Glukose zur Energiegewinnung. Glukose gelangt mithilfe des Hormons Insulin schnell aus dem Blut in die Zellen. Sie wird dort aktiv, also unter Energieverbrauch, eingeschleust.

Fruktose kann dagegen nur über Umwege zur Energieproduktion genutzt werden. Schon im Darm wird sie von Menschen unterschiedlich gut und vor allem langsamer als Glukose resorbiert: Sie strömt entlang eines Konzentrationsgefälles passiv und ohne Energieverbrauch aus dem Darm in die Zellen der Darmschleimhaut ein, um von dort aus ins Blut zu gelangen.

Mit dem Blut gelangt sie in die Leber und wird dort zu Fett umgebaut. Ein Großteil des auf die Weise entstandenen Fettes gelangt zurück in den Blutkreislauf. Es erhöht so die Blutfettwerte und wird in den Fettdepots eingelagert. Ein Teil wird auch direkt in der Leber eingespeichert.

Übermäßiger Fruchtzuckerkonsum macht krank

Studien haben bestätigt, dass sich eine erhöhte Fruktoseaufnahme ungünstig auf den Stoffwechsel auswirkt und die Entwicklung von Übergewicht und Fettleibigkeit sowie Fettstoffwechselstörungen und Diabetes Typ 2 begünstigt.

Außerdem steigert die erhöhte Zufuhr von Fruktose das Risiko für Bluthochdruck und Gicht. Auch eine Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung, die an Mäusen durchgeführt wurde, hat den Zusammenhang zwischen Fruktosekonsum und Übergewicht belegt.

Er beruht auf einer Beeinflussung des Fett- und Kohlenhydratstoffwechsels. In einer Untersuchung an Menschen konnte gezeigt werden, dass Fruktose vom Körper sehr viel schneller in Körperfett umgewandelt wird als Glukose.

.

Fruktose mindert Sättigungsgefühl

Fruktose führt zudem zu einem geringeren Sättigungsgefühl.

Normalerweise ist das Hormon Leptin dafür verantwortlich, dem Gehirn zu vermitteln, ob die Fettdepots ausreichend gefüllt sind. Leptin wird in den Fettzellen gebildet. Sind ausreichende Fettreserven vorhanden, hemmt Leptin das Hungergefühl.

Ein übermäßiger Fruktosekonsum führt allerdings zu einer Leptinresistenz. Das bedeutet, dass die Signalübertragung des Sättigungsgefühls nicht mehr funktioniert und das Sättigungsgefühl ausbleibt.

.

Zucker macht nicht nur dick, sondern bedroht auch unsere Gesundheit. Er entzieht dem Körper lebenswichtige Vitamine und Mineralstoffe und fördert beispielsweise das Entstehen von Diabetes und Arteriosklerose von der Volkskrankheit Karies ganz zu schweigen. Mit dem Anti-Zucker-Programm kann man lernen, mit weniger oder sogar ganz ohne den süßen Verführer auszukommen! Hier weiter.

.

Weniger Fruchtzucker essen – 5 Tipps

Unser Körper braucht keine Fruktose. Deshalb raten beide Experten, wenig davon zu essen. Fünf einfache Tipps für Ihren Alltag:

1. Trinken Sie Wasser und ungesüßten Tee oder Kaffee.

Machen Sie einen Bogen um Erfrischungsgetränke, aber auch Fruchtsäfte- und Schorlen, Smoothies sowie Milchmix-Getränke. Darin steckt üblicherweise Fruchtzucker. Auch Light-Produkte sind keine Alternative, da künstliche Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe auch ihre negativen Seiten haben.

2. Verzichten Sie auf hochverarbeitete Lebensmittel und Fertigprodukte.

Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) weist darauf hin, dass diese Produkte neben Zucker auch zu viel Salz und ungünstige Fette enthalten.

3. Reduzieren Sie Süßigkeiten.

Naschen Sie eine Handvoll naturbelassene Nüsse statt Gummibärchen oder Schokokuss. Walnüsse und Co. dämpfen den Heißhunger und versorgen Ihren Körper mit gesunden mehrfach ungesättigten Fettsäuren.

4. Fruchtzucker steckt nicht nur in süßen Lebensmitteln.

Fructose ist auch in Saucen (z.B. Ketchup) oder Gemüsekonserven, wie Rotkohl, enthalten. Werfen Sie einen Blick auf die Nährwertangaben. Achten Sie nicht nur auf „Fruchtzucker“ sondern auch auf „Fruktose-Glukose-Sirup“.

5. Tauschen Sie clever.

Greifen Sie morgens statt zum gesüßten Fruchtjoghurt oder Fertig-Müsli zu Naturjoghurt mit Beerenfrüchten und Haferflocken. Trockenobst wie Datteln, Aprikosen oder Rosinen sind wahre Fruchtzucker-Bomben. Besser nur in Maßen essen.

Problematisch ist auch die Entwicklung des Zuckergebrauchs in den letzten 100 Jahren.

Es wurde eine Verfünffachung auf aktuell ca. 35 Kilogramm pro Person im Jahr festgestellt.

Davon übernimmt mittlerweile der Fruchtzucker den Hauptanteil – mit den beschrieben Folgen.

Fruchtzucker: Das neue Gift der Zukunft?



Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit!

.

Zucker – das süße Gift >>>

Veganes und zuckerfreies „Glücks“-Rezept >>>

Weitere wertvolle Gesundheit-Tipps der Alpenschau findest du in unserer Kategorie:

„Gesundheit“ >>>

Unsere Lebens- und Essgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren gewandelt und dadurch haben Krebserkrankungen – aber auch andere chronische Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson, oder Zahnerkrankungen – besonders in den westlichen Ländern zugenommen. Wie Ernährung Krebs auslöst… erfahren Sie hier!

Fühlen Sie sich oft müde, abgeschlagen und antriebslos? Haben Sie vielleicht gesundheitliche Probleme oder immer wieder das Bedürfnis, sich mit etwas Süßem zu befriedigen, obwohl Sie eigentlich satt sind? Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und einer Disharmonie im Körper, kann mit einer zuckerfreien Ernährung entgegengewirkt werden. Sie ist nicht einfach nur ein Trend, sondern bietet Ihnen, Ihrer Gesundheit und dem Wohlbefinden viele Vorteile – Hier weiter.

Erythrit ist eine laktos-und glutenfreie Zuckeralternative. Der Zuckerersatz wird nahezu kalorienfrei verdaut und wird zu weniger als 10 Prozent verstoffwechselt, wodurch weniger Verdauungsprobleme verursacht werden. Es besteht zu 100 Prozent aus Kohlenhydraten, was bedeutet, dass Erythrit keinerlei Nährwerte wie Fett oder Proteine enthält. Durch seine Hitzebeständigkeit und zuckerähnliche Konsistenz eignet sich Erythrit als guter Ersatz für Zucker bei der Lebensmittelzubereitung – Hier weiter.

Hochverarbeitete Lebensmittel sind allgegenwärtig und sie manipulieren unseren Körper. Dies ist von der Industrie durchaus gewollt. Ihre Produkte sollen uns süchtig machen und uns dazu verführen, immer mehr zu kaufen und zu essen, mit fatalen Konsequenzen für die Gesundheit! Hier weiter.

Mittlerweile belegen mehr als 300 medizinische Studien zweifelsfrei die Anti-Karies-Wirkung von Xylit! Birkenzucker hemmt aber nicht nur die Entstehung von Karies, er unterstützt auch die Remineralisierung der Zähne, fördert die Ansiedelung und Vermehrung positiver Bakterien in der Mundhöhle, bremst die Bildung von Plaque und Zahnstein, regt die Heilung von Erkrankungen des Zahnfleisches an und neutralisiert sogar unangenehmen Mundgeruch – Zahngesundheit mit Xylit >>>.

Xylit Birkenzucker Premium >>>

In Küchenkräuter steckt so viel mehr als nur guter Geschmack. Sie sind voller heilsamer Wirkstoffe, die wunderbar auch als Tee, Creme, Öl oder selbst hergestellte Tinkturen mit erstaunlicher Wirksamkeit genutzt werden können. Schon mit wenigen Kräutern kann man sich auf der Fensterbank eine kleine, hochwirksame Hausapotheke errichten, die sich zudem in der Küche nutzen lässt! Hier weiter.

Tinkturen zählen zu den wichtigsten Naturheilverfahren. Die Pflanzenextrakte werden meist mit Alkohol haltbar gemacht und sind deswegen für viele Menschen nicht geeignet. Es gibt jedoch auch alkoholfreie Alternativen zur Zubereitung und Konservierung von Heiltinkturen, die in Vergessenheit geraten sind. Schöpfe aus dem jahrtausendealten Erfahrungsschatz der Pflanzenheilkunde und deine Gesundheit selbst in die Hand! Hier weiter.

Ringelblume, Spitzwegerich, Salbei oder Birke enthalten natürliche Extrakte, die zu Körperpflegeprodukten verarbeitet werden können. Man kann aus diesen Heilpflanzen ganz einfach Cremes, Masken und Lippenbalsam, aber auch Deodorant, Shampoos, Zahnpasta, Massageöl oder Duftstäbchen für zu Hause herstellen. Über 80 Do-it-yourself-Ideen für Haut- und Haarpflegeprodukte garantiert frei von synthetischen Zusatzstoffen, dazu noch günstig und nachhaltig! Hier weiter.

Hildegard von Bingen wusste schon im 12. Jahrhundert um die vorbeugende und heilende Wirkung von Ingwer, Ringelblume, Bockshornklee und Co. Viele ihrer Rezepte haben noch heute Gültigkeit in der Alternativmedizin und unterstützen nach wie vor bei der Vorbeugung und Heilung zahlreicher Beschwerden. Der reich bebilderte Ratgeber hilft nicht nur dabei, kleine Beschwerden mit Naturheilmitteln zu kurieren, sondern ebnet auch den Weg zu einer natürlichen Lebensführung. So lebt man selbstbestimmt im Einklang mit sich selbst und der Natur! Hier weiter.

Hildegard von Bingen Wegerich-Spray

Das Wegerich-Spray ist ein bei Hildegard von Bingen beschriebenes Mittel bei Insektenstichen. Einfach die Stelle einsprühen und die wohltuende Wirkung spüren. Der Wegerich-Spray sollte in keinem Haushalt und in keiner Handtasche fehlen!

Hildegard von Bingen Wegerich-Spray >>>

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können! Hier weiter.

Wenn man sich auf die Geschichte und das Wirken von Hildegard von Bingen einlässt, wird schnell klar, dass man in eine andere Welt eintaucht. Zu ihrer Zeit standen wir Menschen Mutter Natur noch viel näher, wir lebten und arbeiteten in ihr und mit ihr, waren tief verbunden und Teil von ihr. Die Faszination für Hildegard und ihre Welt zeigt sich noch in vielerlei weiteren Aspekten! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Oxymel ist ein Elixier, das aus der harmonischen Vereinigung von Honig und Essig entsteht. Oxymel wird aus Sonnenblumenhonig und Apfelessig hergestellt. Diese Kombination verleiht Oxymel seine großartigen Eigenschaften und macht es zu einem wahren Schatz – Hier weiter.

Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge und fördern ganzheitlich Gesundheit und Wohlbefinden vom Säugling bis ins hohe Alter. Rezepturen mit genauen Dosierungsvorschlägen zur Steigerung der Immun-Abwehr, gegen Magen-Darm-Erkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma und viele andere akute und chronische Beschwerden… findest du hier >>>.

Hildegard von Bingen legte mit ihren Heilmethoden den Grundstein für die moderne Naturheilkunde. Ihr Ansatz zur Gesundheit ist ein ganzheitlicher und ihre Heilmethode fußt auf folgenden Säulen: Ernährungstherapie, Naturheilmittel aus Pflanzen, Edelsteintherapie, ausleitende Verfahren sowie Seelenpflege – Hier weiter.

Die überlieferten Originalrezepturen der Hildegard von Bingen enthalten exakte Mengenangaben der einzelnen Inhaltsstoffe sowie genaue Anleitungsschritte, damit jeder die Mittel auch zu Hause selbst zubereiten kann. Alle enthaltenen Rezepte haben sich bereits vieltausendfach bewährt. Ergänzt sind sie jeweils durch viele pflanzenkundliche und wissenschaftliche Details hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Wirkung – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Die Botschaft deines Körpers schlüsselt die Zusammenhänge zwischen Stress oder emotionalen Belastungen und Organkrankheiten auf und hilft, die Sprache der Organe zu verstehen, die eigenen ungesunden Verhaltensmuster zu erkennen und wieder gesund zu werden. Wie du die Botschaften deines Körpers richtig deuten kannst erfährst du hier >>>.



Übergewicht und ein Blutzuckerspiegel, der außer Kontrolle geraten ist, sind meist der Beginn einer längeren Krankheitsgeschichte mit vielen weiteren unangenehmen Folgeerkrankungen. Mit der neuen Haferkur öffnet sich ein einfacher und wirksamer Weg, selbst chronische Krankheiten nachhaltig zu lindern und zu heilen – HIER WEITER.

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.