Flüssigkeitsmangel: Was eine Dehydration so gefährlich macht!

Wasser steckt in jeder Zelle unseres Körpers und ist lebenswichtig.

Sämtliche Prozesse in unseren Körperzellen funktionieren nur, wenn ausreichend Wasser zur Verfügung steht.

Wenn der Körper austrocknet, der Wasser- beziehungsweise Salzhaushalt gestört ist, dann spricht man von einer Dehydration.

Je mehr Flüssigkeit fehlt und je stärker der Körper austrocknet, desto schwerwiegender sind die gesundheitlichen Beschwerden.

Flüssigkeitsmangel kann schlimmstenfalls zu einem lebensbedrohlichen Kreislauf- und Nierenversagen führen.

Wie man einen Flüssigkeitsmangel erkennt, welche Folgen die Dehydration für die Gesundheit hat und was man dagegen unternehmen kann, erklären wir in folgendem Beitrag.

.

Die innovative Aufbereitungstechnologie nutzt das natürliche Prinzip der Osmose, holt das Beste aus dem Leitungswasser und verwandelt es in erfrischend leckeres Trinkwasser. Durch die perfekte Kombination der drei integrierten Filter befreit die Wasseraufbereitungsanlage das Leitungswasser von belastenden Schadstoffen und chemischen Rückständen.

Trinke täglich das beste Wasser für ein gesundes und vitales Leben!

Hier mehr erfahren + Video >>>

Was ist eine Dehydration?

Von einer Dehydration spricht man, wenn es im Körper zu einem Flüssigkeitsmangel kommt.

Eine Dehydration entsteht demnach, wenn der Körper mehr Wasser verliert, als er aufnimmt. Das passiert oft schleichend, wenn man zu wenig trinkt.

Aber auch Durchfall und Erbrechen, starkes Schwitzen, Niereninsuffizienz oder entwässernde Medikamente (Diuretika) können rasch dazu führen, dass der Körper dehydriert.

Im Detail bedeutet das, dass sich um die Körperzellen herum – im sogenannten Extrazellulärraum – zu wenig Flüssigkeit befindet; manchmal auch in den Zellen selbst.

Die Dehydration kann so weit fortschreiten, dass der Körper regelrecht austrocknet. Fachleute sprechen dann von einer Exsikkose.

.

Erste Hinweise einer Dehydration – Selbsttest

Ein Anhaltspunkt für eine Dehydration ist der Hautfalten-Test,

Dafür drückt man die Haut am Handrücken oder Unterarm zu einer Hautfalte zusammen. Bei ausreichend Flüssigkeit im Körper glättet sich die Haut unmittelbar wieder.

Bei einer Dehydration kann die Hautfalte mehrere Sekunden stehen bleiben.

.

Warum ist Wasser so wichtig für den Körper?

Der menschliche Körper besteht bis zu 70 Prozent aus Wasser, das Blut sogar zu rund 90 Prozent.

Im Blut gelöst sind Mineralstoffe wie Natrium, Kalium und Magnesium – die sogenannten Elektrolyte. Die kleinen Elektrolytteilchen (Ionen) sind positiv oder negativ geladen und sorgen dafür, dass sich die Flüssigkeit innerhalb und außerhalb der Körperzellen richtig verteilt.

Sie sind auch wichtig für die Weiterleitung elektrischer Impulse im Herzen, in den Nerven und Muskeln. Außerdem sind sie an unterschiedlichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Verliert der Körper beispielsweise bei Durchfall Flüssigkeit und Elektrolyte, können diese Vorgänge gestört werden.

.

Was passiert bei einem Flüssigkeitsmangel?

Eine Dehydration hat verschiedene Folgen für den Körper.

Das Blut dickt infolge der geringeren Flüssigkeitsmenge ein. Die Niere scheidet zur Kompensation weniger Flüssigkeit aus.

Bei Fortschreiten des Flüssigkeitsverlustes kommt es zur Einschränkung des Blutkreislaufes mit vielen möglichen Symptomen.

Egal in welchem Alter – eine Dehydration kann tödlich sein, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird.

Dehydration: Symptome erkennen

Eine Dehydration kann sich durch verschiedene Symptome äußern. Nicht alle davon müssen auftreten.

Je nachdem, wie schnell die Dehydration entsteht und wie ausgeprägt sie ist, aber auch abhängig von Alter und Vorerkrankungen weisen verschiedene Anzeichen auf eine Dehydration hin:

Durst

trockene Haut

trockenes Mundgefühl, spröde Lippen

weniger, dunkler Urin

eingesunkene Augen

Kopfschmerzen

Übelkeit, Appetitlosigkeit, allgemeine Kraftlosigkeit

Muskelkrämpfe

Kreislaufbeschwerden

erhöhte Herzfrequenz (Tachykardie)

Benommenheit, Verwirrtheit

Bewusstlosigkeit

Starke Sonneneinstrahlung und Hitze beschleunigen eine Dehydration und es kommt schneller zu einer Hitzeerschöpfung oder einem Hitzschlag.

Starke Kopfschmerzen und Übelkeit können zusätzlich zur Dehydration ein Hinweis auf einen Sonnenstich sein.

.

Dehydration bei Kleinkindern und Babys

Kinder zeigen bei einer Dehydration ähnliche Symptome wie Erwachsene.

Sie scheiden zum Beispiel weniger und konzentrierteren Urin aus, sodass bei Babys und Kleinkindern die Windel trockener bleibt. Oft fühlen sie sich merklich unwohl, wirken weinerlich oder lethargisch.

Wichtige Zeichen sind zudem ein schnellerer Atem (mehr als 50 Atemzüge pro Minute bei Babys, mehr als 40 bei Kindern über einem Jahr) und ein schnellerer Herzschlag (über 160 Schläge pro Minute bei Babys, mehr 150 bei 1- bis 2-Jährigen, über 140 im Kindergartenalter).

Bei Babys kann zudem der weiche Punkt zwischen den Schädelknochen (Fontanelle) eingesunken wirken.

Diese Symptome sollte man unbedingt ernst nehmen und ärztliche Hilfe aufgesucht werden. Babys und Kleinkinder dehydrieren schneller als Erwachsene und können in kürzerer Zeit an ernsten Folgen leiden!

.

Dehydration bei älteren Menschen

Dehydration ist bei älteren Menschen ebenfalls kritisch – und ausgesprochen häufig.

Das Durstgefühl im Alter nimmt häufig ab, sodass Senioren und Seniorinnen einfach vergessen zu trinken. Aber auch ein gestörter Zuckerstoffwechsel (Diabetes mellitus) und Nierenerkrankungen kommen im Alter öfter vor und können dem Körper verstärkt Flüssigkeit entziehen.

Daher ist es für Angehörige und Pflegefachkräfte besonders wichtig, auf Anzeichen wie trockene Haut, rissige Lippen oder Benommenheit bei älteren Menschen zu achten.

Gleichzeitig sind ältere Menschen mit Herz- und Niereninsuffizienz häufig von Überwässerung betroffen, weswegen die richtige Flüssigkeitsmenge bei ihnen häufig ein schmaler Grad ist.

Welche Arten der Dehydration gibt es?

Auf biochemischer Ebene lassen sich drei Formen der Dehydration unterscheiden., die jeweils unterschiedlich entstehen und behandelt werden müssen.

Diese können jeweils unterschiedlich entstehen und müssen differenziert behandelt werden. Welche Art der Dehydration vorliegt, hängt davon ab, wie viel Wasser im Verhältnis zu den Elektrolyten – insbesondere Natrium – verloren gegangen ist.

Die positiv geladenen Natrium-Teilchen (Kationen) finden sich normalerweise vor allem außerhalb der Körperzellen, also im Extrazellulärraum.

Sie spielen eine wichtige Rolle dabei, das Verhältnis von Flüssigkeit innerhalb und außerhalb der Zellen durch den sogenannten osmotischen Druck stabil zu halten.

.

Arten der Dehydration

Isotone Dehydration:

Wasser und Natrium fehlen im gleichen Verhältnis, zum Beispiel infolge von Blutungen, Verbrennungen oder Durchfall. In dem Fall nimmt die Flüssigkeitsmenge außerhalb der Zellen ab.

.

Hypertone Dehydration:

Es fehlt mehr Wasser als Natrium, zum Beispiel durch starkes Schwitzen. Das führt dazu, dass das Flüssigkeitsvolumen im äußeren Teil (Extrazellulärraum) und im inneren Teil (Intrazellulärraum) der Zelle verringert ist.

.

Hypotone Dehydration:

Es fehlt mehr Natrium als Wasser, zum Beispiel durch eine Erkrankung der Nieren oder Nebennieren. Auch der Versuch, einen Flüssigkeitsmangel durch viel Wasser, aber ohne Salze auszugleichen, kann zu einer hypotonen Dehydration führen. Der Extrazellulärraum ist verkleinert, die Zellen „angeschwollen“.

Anhand der Symptome sind isotone, hypotone und hypertone Dehydration nicht zu unterscheiden. Bei Dehydration kann es durch Veränderungen des Blutnatriumgehalts zu einer Vielzahl unterschiedlicher neurologischer Beschwerden, wie Bewusstseinsstörungen und Krampfanfällen, kommen.

.

Dehydration: Maßnahmen bei Flüssigkeitsmangel

Wenn man bei sich oder einer anderen Person eine Dehydration vermutet, ist die erste und wichtigste Maßnahme: Trinken!

Bei Erwachsenen, die zum Beispiel durch starkes Schwitzen oder Durchfall viel Flüssigkeit verloren haben, reicht es meistens aus, reichlich Wasser zu trinken; insbesondere bei Magen-Darm-Erkrankungen. Aber besser nicht eine ganze Flasche auf einmal, sondern in vielen kleinen Schlucken in Ruhe trinken.

Salzstangen, Zwieback, gezuckerter Tee oder Bananen unterstützen dabei, verlorene Elektrolyte aufzufüllen und den Kreislauf zu stabilisieren.

Bei leicht dehydrierten Kindern ist es wichtig darauf zu achten, dass die Dehydration nicht weiter zunimmt. Wenn das Kind ausreichend trinkt, kann bei bereits länger bestehenden Beschwerden auch auf eine Elektrolytlösung aus der Apotheke zurückgegriffen werden.

Einem Kind mit Magen-Darm-Infekt fällt das Essen und Trinken oft schwer oder es wird direkt mit Erbrechen quittiert. Dann kann es helfen, die Lösung in kleinen Schlückchen oder mit einem Löffel zu verabreichen.

Bei Hinweisen auf eine starke Dehydration – insbesondere bei Babys, Kleinkindern, älteren oder vorerkrankten Menschen – unbedingt ärztliche Hilfe aufsuchen und im Zweifel einen Krankenwagen rufen!

Die medizinischen Fachkräfte können verlorene Flüssigkeit und Elektrolyte mithilfe von Infusionen rasch wieder auffüllen und gleichzeitig kontrollieren, dass der Kreislauf stabil bleibt.

Dehydration vorbeugen: 5 Tipps

Damit es gar nicht erst zu einer Dehydration kommt, ist die wichtigste Maßnahme, über den Tag verteilt reichlich Wasser zu trinken.

Um den Flüssigkeitsbedarf zu decken, muss eine erwachsene Person mindestens 1,5 Liter trinken, ein zehnjähriges Kind etwa einen Liter und ein Kindergartenkind gut 800 Milliliter – zusätzlich zur Flüssigkeit, die im Essen steckt.

Bei sommerlichen Temperaturen und viel Bewegung steigt der Bedarf schnell auf das Doppelte. Bei den meisten gesunden Menschen ist das eigene Durstgefühl ein guter Anhaltspunkt.

.

Dehydration selbst behandeln

Wer dehydriert ist, sollte die fehlende Flüssigkeit und Elektrolyte schnell ersetzen.

Die meisten Menschen können eine leichte Dehydrierung in der Regel selbst gut in den Griff bekommen.

Bei Babys, Kleinkindern, älteren oder durch Krankheit geschwächten Personen ist es aber besser, direkt eine Ärztin oder ein Arzt aufzusuchen.

.

Das hilft bei leichter Dehydration:

Reichlich Trinken: Geeignet sind natriumhaltiges Mineralwasser, Früchte- oder Kräutertees.

Elektrolyte auffüllen: Gut verdünnte Saftschorlen mixen (ein Teil Saft und drei Teile Wasser) oder auf Elektrolytlösungen zurückgreifen. Kinder brauchen andere Elektrolytlösungen als Erwachsene – in der Kinderarztpraxis oder in der Apotheke nachfragen!

Suppen und Brühen geben dem Körper bei Infektionskrankheiten mit Durchfall und Erbrechen fehlende Salze zurück.

Getränke meiden, die dem Körper Wasser entziehen. Dazu zählen alkoholische Getränke, Energydrinks, Limonaden und Cola.

Wasserreiches Obst und Gemüse wie Melonen, Gurken, Tomaten, Erdbeeren und Pfirsiche versorgen den Körper mit extra Flüssigkeit.

Bei herzinsuffizienten Menschen muss gleichzeitig darauf geachtet werden, dass sie nicht zu viel Flüssigkeit zu sich nehmen.

Hyperhydratation – Wasservergiftung

Dass zu wenig Wasser nicht gut für uns ist, wissen wir jetzt. Aber kann auch zu viel Wasser schädlich sein?

Die Antwort lautet ja: Nehmen wir innerhalb weniger Stunden fünf Liter Wasser oder mehr zu uns, kann der Elektrolyt-Haushalt gefährlich gestört werden.

Da die Konzentration an Elektrolyten innerhalb der Körperzellen höher ist als im Wasser, lässt ein physikalischer Ausgleichsprozess mehr Flüssigkeit in die Zellen einströmen.

Die Salzkonzentration im Körper nimmt dann bedenklich ab, der Körper reagiert und schaltet auf Sparflamme, um das Defizit auszugleichen. Dieses Notprogramm beeinträchtigt vor allem Herz, Hirn, Lunge und Nieren. Die Folge sind Herzrhythmusstörungen.

Zudem hören die Nieren auf, Urin zu produzieren, damit der verbliebene Salzgehalt aufrechterhalten werden kann. In der Folge kann Wasser in die Lunge eindringen und das Gehirn anschwellen lassen.

Schwindel, Erbrechen, Kopfschmerzen und Krämpfe können auftreten. Im äußersten Fall führt eine Wasservergiftung zum Tod.

Quellen: Cerascreen, Volksstimme und AOK – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Dies könnte Dich auch interessieren:

Die japanische Wasserkur >>>

Honigwasser – Heilen mit der Kraft der Natur

Weitere wertvolle Tipps aus der Naturapotheke der Alpen findest du in unserer Kategorie:

„Naturheilkraft“ >>>

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

In Küchenkräuter steckt so viel mehr als nur guter Geschmack. Sie sind voller heilsamer Wirkstoffe, die wunderbar auch als Tee, Creme, Öl oder selbst hergestellte Tinkturen mit erstaunlicher Wirksamkeit genutzt werden können. Schon mit wenigen Kräutern kann man sich auf der Fensterbank eine kleine, hochwirksame Hausapotheke errichten, die sich zudem in der Küche nutzen lässt! Hier weiter.

Tinkturen zählen zu den wichtigsten Naturheilverfahren. Die Pflanzenextrakte werden meist mit Alkohol haltbar gemacht und sind deswegen für viele Menschen nicht geeignet. Es gibt jedoch auch alkoholfreie Alternativen zur Zubereitung und Konservierung von Heiltinkturen, die in Vergessenheit geraten sind. Schöpfe aus dem jahrtausendealten Erfahrungsschatz der Pflanzenheilkunde und deine Gesundheit selbst in die Hand! Hier weiter.

Ringelblume, Spitzwegerich, Salbei oder Birke enthalten natürliche Extrakte, die zu Körperpflegeprodukten verarbeitet werden können. Man kann aus diesen Heilpflanzen ganz einfach Cremes, Masken und Lippenbalsam, aber auch Deodorant, Shampoos, Zahnpasta, Massageöl oder Duftstäbchen für zu Hause herstellen. Über 80 Do-it-yourself-Ideen für Haut- und Haarpflegeprodukte garantiert frei von synthetischen Zusatzstoffen, dazu noch günstig und nachhaltig! Hier weiter.

Ob Salben, Öle, Tinkturen oder Tees – viele Naturheilmittel lassen sich mit Ringelblume, Salbei, Rotklee und anderen Kräutern und Pflanzen aus dem eigenen Garten oder Balkon einfach selber herstellen. Mit den Rezepten lässt sich leicht die eigene Hausapotheke herstellen. Für Husten, Schnupfen, Heiserkeit, bei Schlafstörungen und Regelbeschwerden sowie für die vielen weiteren Wehwehchen des Lebens. Kurzum: Alles für einen gesunden Alltag! Hier weiter.

Hildegard von Bingen wusste schon im 12. Jahrhundert um die vorbeugende und heilende Wirkung von Ingwer, Ringelblume, Bockshornklee und Co. Viele ihrer Rezepte haben noch heute Gültigkeit in der Alternativmedizin und unterstützen nach wie vor bei der Vorbeugung und Heilung zahlreicher Beschwerden. Der reich bebilderte Ratgeber hilft nicht nur dabei, kleine Beschwerden mit Naturheilmitteln zu kurieren, sondern ebnet auch den Weg zu einer natürlichen Lebensführung. So lebt man selbstbestimmt im Einklang mit sich selbst und der Natur! Hier weiter.

Hildegard von Bingen Wegerich-Spray

Das Wegerich-Spray ist ein bei Hildegard von Bingen beschriebenes Mittel bei Insektenstichen. Einfach die Stelle einsprühen und die wohltuende Wirkung spüren. Der Wegerich-Spray sollte in keinem Haushalt und in keiner Handtasche fehlen!

Hildegard von Bingen Wegerich-Spray >>>

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können! Hier weiter.

Wenn man sich auf die Geschichte und das Wirken von Hildegard von Bingen einlässt, wird schnell klar, dass man in eine andere Welt eintaucht. Zu ihrer Zeit standen wir Menschen Mutter Natur noch viel näher, wir lebten und arbeiteten in ihr und mit ihr, waren tief verbunden und Teil von ihr. Die Faszination für Hildegard und ihre Welt zeigt sich noch in vielerlei weiteren Aspekten! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Oxymel ist ein Elixier, das aus der harmonischen Vereinigung von Honig und Essig entsteht. Oxymel wird aus Sonnenblumenhonig und Apfelessig hergestellt. Diese Kombination verleiht Oxymel seine großartigen Eigenschaften und macht es zu einem wahren Schatz – Hier weiter.

Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge und fördern ganzheitlich Gesundheit und Wohlbefinden vom Säugling bis ins hohe Alter. Rezepturen mit genauen Dosierungsvorschlägen zur Steigerung der Immun-Abwehr, gegen Magen-Darm-Erkrankungen, Kopfschmerzen, Rheuma und viele andere akute und chronische Beschwerden… findest du hier >>>.

Hildegard von Bingen legte mit ihren Heilmethoden den Grundstein für die moderne Naturheilkunde. Ihr Ansatz zur Gesundheit ist ein ganzheitlicher und ihre Heilmethode fußt auf folgenden Säulen: Ernährungstherapie, Naturheilmittel aus Pflanzen, Edelsteintherapie, ausleitende Verfahren sowie Seelenpflege – Hier weiter.

Die überlieferten Originalrezepturen der Hildegard von Bingen enthalten exakte Mengenangaben der einzelnen Inhaltsstoffe sowie genaue Anleitungsschritte, damit jeder die Mittel auch zu Hause selbst zubereiten kann. Alle enthaltenen Rezepte haben sich bereits vieltausendfach bewährt. Ergänzt sind sie jeweils durch viele pflanzenkundliche und wissenschaftliche Details hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Wirkung – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Die Botschaft deines Körpers schlüsselt die Zusammenhänge zwischen Stress oder emotionalen Belastungen und Organkrankheiten auf und hilft, die Sprache der Organe zu verstehen, die eigenen ungesunden Verhaltensmuster zu erkennen und wieder gesund zu werden. Wie du die Botschaften deines Körpers richtig deuten kannst erfährst du hier >>>.



Übergewicht und ein Blutzuckerspiegel, der außer Kontrolle geraten ist, sind meist der Beginn einer längeren Krankheitsgeschichte mit vielen weiteren unangenehmen Folgeerkrankungen. Mit der neuen Haferkur öffnet sich ein einfacher und wirksamer Weg, selbst chronische Krankheiten nachhaltig zu lindern und zu heilen – HIER WEITER.

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.