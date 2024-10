Energieheilung – Das alte Heilwissen der Inka

Die spirituelle Tradition der Anden, auch bekannt als Inka–Schamanismus, ist eine kraftvolle Form der Energiearbeit und der Energieheilung.

Sie lehrt Menschen, sich mit der Welt der Lebendigen Energien zu verbinden und auszutauschen, um psychische oder physische Wunden zu heilen, in sich zu ruhen und ein zufriedenes Leben zu führen.

Die Inka-Schamanen sagen, dass jede Erkrankung, jedes Unwohlsein im Ursprung eine Störung im leuchtenden Energiefeld (Aura) des Menschen ist.

Jedes Ungleichgewicht in der Aura wirkt sich auf kurz oder lang auf unser Wohlbefinden aus.

Die Störungen können kleinere Beschwerden wie z.B. Schlafstörungen, Müdigkeit, Migräne usw. manifestieren, aber auch schwere Erkrankungen.

Das alte Heilwissen der Inka bietet uns für alle Lebensthemen (z.B. Beziehung und Partnerschaft, leichte oder schwere Erkrankungen, mangelnde Kreativität, Lebensaufgabe finden, Geldthemen usw.) eine heilsame Unterstützung.

.

Die Schamanen der Inka besaßen bereits vor 5000 Jahren ein medizinisches System, das bis heute seinesgleichen sucht. Sie konnten lichtvolle Energiefelder analysieren, die den materiellen Körper umgeben. Das Energiefeld harmonisieren, die Aura sehen und in ihr zu lesen wie in einem Buch kann jeder erlernen! Hier weiter.

Das alte Heilwissen der Inka

Die Nachfahren der Inka, die Q’ero-Indianer aus Peru, sind bekannt als die Hüter des alten Wissens, da sie diese alte spirituelle Kunst bis heute in einer sehr reinen Form bewahrt haben.

Noch immer heilen sie mit Hilfe dieser alten Techniken Krankheiten, manifestieren Wünsche und helfen den Menschen, einen Zustand voll Glück, Zufriedenheit und Verbundenheit mit dem Leben zu erreichen.

Mit Hilfe des alten Heilwissens und der Heilkunst der Inka können die Ungleichgewichte durch lichtvolle Energien transformiert werden. Leichtigkeit und Lebensfreude kehren zurück und die Lebensthemen können lösungsorientiert mit neuer Kraft im Einklang mit der eigenen Seele Gestalt annehmen.

Die Heiltechniken der Inkas umfassen einen reichen Schatz verschiedener Methoden, die alle das Ziel haben ins Stocken geratene Energie wieder in Fluss zu bringen und das Wohlbefinden wieder herzustellen.

In ihrer Art besonders ist die Technik, mit der schwere Energie schnell transformiert werden kann. Das vereinfacht vor allem das Zusammenleben mit Mitmenschen, harmonisiert Beziehungen und hat eine große Heilkraft.

.

Energieheilung kann für jedes Leiden eingesetzt werden:

– Extraktion von Schmerzen, für die sich medizinisch keine Ursache finden lässt

– Traumaarbeit

– Erlösung von Fremdenergien

– Auflösen von ungesunden Seelenverträgen

– Innere Kindarbeit

– Illuminationsprozess

– Clearing der Chakren/der Aura/der Meridiane

– Extraktion von kristallinen Energien

– Erlösung von Seelenanteilen

– Seelenrückholung

– Klärung und Befriedung des Ahnenfeldes

– Auflösen karmischer Verstrickungen

– Naturrituale

– Begleitung im Sterbeprozess

– Befriedung von Plätzen

.

Die Paqos, Nachfahren der Inka, leben seit jeher im Einklang mit der Natur und behandeln sie mit Respekt, der uns modernen Menschen leider abhandengekommen ist. Doch gerade jetzt ist es wichtiger denn je, uns wieder mit Mutter Erde zu verbinden. Anhand von Meditationen, Zeremonien und praktischen Übungen können wir die Prinzipien der schamanischen Andentradition für unser eigenes Leben nutzen, um unsere wahre Natur zu entfalten und Heilung zu finden! Hier weiter.

.

In der südamerikanischen Kultur gibt es erstaunliche Parallelen zur heutigen Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), aber auch zur Aromatherapie.

Das alte Wissen über Energiepunkte im menschlichen Körper ist nicht nur in Asien zuhause. Die Inkas brachten es nämlich auch schon in Urzeiten auf den (Akupunktur-)Punkt und benutzten zusätzlich die energetisierende Wirkung von Aromaölen.

Kaum vorstellbar, aber die Inka und die Asiaten waren sich in vielen Punkten einig, nämlich zum Beispiel in Bezug auf den menschlichen Körper.

Der Vergleich alter Aufzeichnungen von Behandlungsmethoden der Inka zeigt beeindruckend, wie viele Punkte sich ziemlich genau mit chinesischen Akupunkturpunkten decken.

Aber auch Sucht war ein Thema, da das heimische Kokain offenbar gerne konsumiert wurde. Zur Entzugsbehandlung stimulierte der Schamane überwiegend herzstärkende Punkte, wie in der TCM.

Bei Magen-Darm-Problemen decken sich die Akupunkturpunkte gleichfalls. Ebenso wurden auch bei Muskelverspannungen oder Kopfschmerzen die gleichen Punkte wie in der TCM im Nacken und Schulterbereich mit einer speziellen Aromaölmischung eingerieben.



Der große Unterschied zur TCM liegt in der Vorgehensweise der Behandlung:

Die Schamanen verwendeten nicht wie in der chinesischen Akupunktur Nadeln, sondern behandelten die jeweiligen Punkte in Form einer Aromapressur. Dabei stand nicht unbedingt der ausgeübte Druck im Vordergrund, sondern anscheinend mehr die Tatsache, dass ätherische Öle eine stark energetisierende Wirkung auf die jeweilige Stelle ausüben.

Für diese Art der Behandlung verwendeten die raffinierten Inka gefertigte Bambusröhrchen, in denen jeweils eine Muskatnuss wie ein Roll-on funktionierte – so wie wir es heute von den Deos aus Glasflaschen mit Glaskugeln kennen.

In das Bambusröhrchen kam ein spezielles Aromaextrakt und dann wurden die Areale und Punkte, die den jeweiligen Beschwerden entsprechen, damit strichförmig oder rollend eingeschmiert oder beklopft.

Ein Unterschied zur heutigen Aromatherapie oder Aromapressur liegt vor allem in der Dosierung der ätherischen Öle.

Während die heutige Aromatherapie zur direkten Anwendung auf die Haut eine dreiprozentige Lösung empfiehlt, verwendeten die Inkas ätherische Öle in hoch konzentrierter Form.

.

Energieheilung – Aromaöl-Mischung für Körper und Seele

10 ml Johanniskrautöl wird mit folgenden Ölen vermischt:

3 Tropfen Wintergrün

2 Tropfen Lavendel

2 Tropfen Latschenkiefer

1 Tropfen Silbertanne

5 Tropfen Bergamotte

Diese spezielle Aromaöl-Mischung wurde von den Inka bei Kopf- und Rückenschmerzen oder für die Behandlung von Asthma eingesetzt.

Sie hat einen hohen schmerzlindernden und entzündungshemmenden Effekt (Wintergrün, Lavendel), wirkt auch auf die Atemwege und ist schleimlösend und durchblutungsfördernd (Silbertanne, Latschenkiefer).

Auf seelischer Ebene wirkt die Aromaöl-Mischung durch Bergamotte beruhigend und antidepressiv.

Quelle: Baghira von Esoterik-Plus – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Weitere wertvolle Wohlfühl-Tipps aus der Alpenregion findest du in unserer Kategorie:

„Spiritualität"

.

Die Kogi-Indianer haben die Hoffnung nicht verloren und machen sich zusammen mit Alan Ereira erneut auf, um uns vor uns selbst zu schützen und Mutter Erde zu retten. Der Film von und mit den Kogi-Indianern begleitet sie auf ihrer wichtigen Mission.

