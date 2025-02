Ein bisschen „bekloppt“ – Erfahrungsbericht

„In die Klapse kommen“ — für viele ist das der denkbar schlimmste Albtraum.

Man scherzt manchmal darüber, der eine oder andere Zeitgenosse wäre dort wohl gut aufgehoben. Aber selten denkt man das ernsthaft.

Vielfach ist die Vorstellung auch, dort ginge es laut und chaotisch zu. Von innen kennen die wenigsten derartige Anstalten — jedenfalls nicht viele, die darüber hinterher in klarer Sprache berichten können.

In der Psychiatrie geht es jedoch vielfach überraschend normal zu. Ob man sich dort wohlfühlt, hängt wohl eher davon ab, welche Alternativen man „draußen“ hat.

.

Wir Menschen gelten als »Krone der Schöpfung«. Und doch leiden viele von uns unter chronischen, oft diffusen Beschwerden, werden Opfer ihrer schlechten Angewohnheiten und haben das Gefühl, sich im Kreis zu drehen. Was steckt hinter den scheinbar unlösbaren Problemen? Mithilfe der Andreas-Winter-Methode werden die individuellen Auslöser und Ursprünge ins Bewusstsein gehoben, emotional umgedeutet und unschädlich gemacht! Hier weiter.

Ein bisschen „bekloppt“

Dieser Erfahrungsbericht der Autorin ist besonders wertvoll und gibt einen detaillierten Einblick in die sogenannte „Klapse“, denn sie war sogar in einer geschlossenen Abteilung. Die Atmosphäre in der Psychiatrie beschreibt sie als eher ruhig.

Es ist eine Gesellschaft von Sedierten. Es schreibt hier also jemand, der die Psychiatrie von innen kennt. Ja, auch die geschlossene Abteilung. Der Artikel will ein bisschen was zur Aufklärung beitragen, weil diese zwei Worte „psychisch krank“ immer wieder benutzt werden im öffentlichen Raum.

Es gibt Freundschaften, es gibt Abneigungen, wie überall sonst auch. Eine interessante Frage ist aber: Sind Betroffene etwa an ihrem Schicksal selbst schuld, weil sie es nicht geschafft haben, sich „zusammenzureißen“?

Die Antwort der Autorin darauf ist differenziert. Manche haben es offenbar nicht eilig, rauszukommen, und fühlen sich ganz wohl. Dies versteht man besser, wenn man sich den „ganz normalen Wahnsinn“, speziell den Leistungsdruck draußen, vor Augen hält.

Ein Erfahrungsbericht von Beate Klopp – Die Alpenschau bedankt sich!

Zunächst einmal ist absehbar, dass die Degradierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, wie heute noch so geläufig, nicht mehr alltagsfähig sein wird in Zukunft. Denn die Seelen so vieler junger Menschen von heute haben bereits derartig gelitten, leider, dass eine Behandlung notwendig wurde, so dass das Stigma „psychisch krank“ seine Macht verlieren wird. Weil es einfach zu viele Biographien betrifft.

Bis diese Menschen erwachsen sind und den Umgang mit diesem Thema maßgeblich mitbestimmen, für all die, die heute über „Klapsen“ reden, ein paar Informationen. Wie sieht es eigentlich in so einer psychiatrischen Klinik aus? Nun ja, im Grunde weiß jeder, der schon mal ein Krankenhaus betreten hat, wie eine Psychiatrie aussieht.

.

Viele Krankheiten kommen nicht zufällig auf uns zu, sondern haben einen tieferen Sinn. So hat jede Krankheit und jedes körperliche und psychische Symptom eine bestimmte Ursache und eine bestimmte Bedeutung für unser System. Kennen wir die Funktionsweisen des Systems und die Symptome, haben wir keine Angst mehr vor Krankheiten und unser Körper setzt bestmögliche Selbstheilungskräfte frei! Hier weiter.

.

Es gibt einen Eingangs- und Empfangsbereich, wo das Versichertenkärtchen unter Umständen gebraucht wird, mehrere Abteilungen, lange Gänge mit vielen Zimmern, diverse Wartebereiche und Aufenthaltsgelegenheiten, zum Teil auch um das Gebäude herum. Auch die Beleuchtung ist wie in einem Krankenhaus, Leuchtstoffröhren, das medizinische Personal ist wie gewöhnlich an seiner Arbeitskleidung erkennbar.

Als ich in depressiver Phase mal am Fensterbrett im 5. Stock sitzend aus gefühlt heiterem Himmel eine attraktive Sogwirkung der unter mir befindlichen asphaltierten Straße spürte, rief ich mir nach einem Telefonat mit dem Sorgentelefon doch lieber mal einen Krankenwagen und ließ mich abholen.

Als mich der aufnehmende Arzt fragte, ob ich in die geschlossene Abteilung oder in den offenen Bereich wolle, entschied ich mich — zu meinem Schutz — für die geschlossene Abteilung. War auch gut so.

Man hatte mir zwar den Gürtel abgenommen, aber die an den Schuhen verbliebenen Schnürsenkel übten einige Zeit später eine ähnliche Sogwirkung aus wie zuvor die unter mir liegende Straße. In der offenen Abteilung hätte ich nicht unter Dauerbeobachtung gestanden, also: richtige Entscheidung.

Weil auch an mir die Vorstellung, dass in geschlossenen Abteilungen „nur Verrückte“ rumlaufen, nicht gänzlich vorbeigegangen ist, behielt ich meine Mitpatienten etwas anders im Auge, als ich das bei einem Beinbruch getan hätte.

Die allermeisten waren komplett unauffällig in ihrer Erscheinung und ihrem Verhalten, nur ab und zu merkte man, dass jemand unter dem Einfluss von sedierenden Mitteln steht. Ansonsten: krankenhausübliche Beschäftigungen wie im Bett liegen, lesen, rätseln, warten auf Visite, reden, rauchen.

Für das Rauchen musste man selbstverständlich raus, und das geht in einer geschlossenen Abteilung ganz einfach. Man sagt jemandem vom pflegenden Personal Bescheid, dass man kurz raus rauchen geht, dann wird die Verriegelung geöffnet und gut ist.

Nur mal so als Gegenbild zur Vorstellung der Gesellschaft, dass man in der Klapse vor allem irgendwelche bewegungseinschränkenden Jacken trägt, in Zimmern mit Gummiwänden sein Dasein fristet und dieses nicht verlassen darf.

Ja, natürlich habe ich auch mal gesehen, wie jemand „eingeliefert“ wird, auf der Bahre fixiert, ist ja auch ein Krankenhaus, und da kommt eben nicht jeder auf den eigenen zwei Beinen reinspaziert. Schön ist die geschlossene Abteilung sicherlich nicht.

Sie besitzt keine der seelischen Gesundheit dienende Atmosphäre, aber sie ist ein sicherer Ort insofern, als darauf geachtet wird, dass nichts Schlimmes passiert. Eine der seelischen Gesundheit dienende Atmosphäre wäre unter Umständen auch abträglich, weil sonst einige die Abteilung nicht mehr verlassen wollen würden.

Kann sich Otto Normalverbraucher mit seinen eigenen ignorierten seelischen Verletzungen gar nicht vorstellen, dass es Menschen geben kann, die aus der Psychiatrie gar nicht herauswollen. Ist aber so.

Wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt bei der geschlossenen Abteilung, die wegen der sicherheitsrelevanten Einrichtung den Charme einer sauberen öffentlichen Toilette besitzt.

Aber in den offenen Abteilungen ist es durchaus so, dass Patienten von gehässigen und kalten Mitmenschen und den gesellschaftlichen Anforderungen an den Einzelnen — wie etwa: „Arbeite hart, sonst bist du nichts wert“ — eine derartig erholsame Pause erhalten, dass sie die Klinik nicht mehr verlassen möchten.

In den offenen Abteilungen findet sich übrigens die depressiv verstimmte, einsame 74-jährige Nachbarin, bei der die ambulant verschriebenen Anti-Depressiva eine Verschlechterung ausgelöst haben.

Oder der alkoholkranke Arbeitskollege, der volltrunken mit Gedächtnisverlust bei Eiseskälte im Bahnhofsviertel entdeckt wurde. Oder die Studentin, die nach der Party berauscht und völlig glücklich überzeugt ist, dass sie fliegen könnte, wenn man es sie nur ausprobieren ließe.

.

In Gesundheitsfragen sollte man nichts dem Zufall überlassen. Besonders dann nicht, wenn man bereits gesundheitliche Herausforderungen zu meistern haben. Die neuesten Erkenntnisse aus Medizin, Forschung und Naturheilkunde könnten der Schlüssel zu einer besseren Lebensqualität sein! Hier weiter.

.

Viele von den Mitmenschen sind nur für ein paar Tage da. Andere für ein paar Wochen und machen dort therapeutisches Programm mit (in der Gruppe, einzeln, im Bastelraum, in der Sporthalle). Dazu gibt es — wie in den meisten Krankenhäusern — eher fades als gutes Essen, auf den gleichen Tabletts, aus den gleichen Essenwägen ausgeteilt.

Gegessen wird allerdings weniger auf dem Zimmer, weil die meisten Patienten mobil sind, sondern im Gemeinschaftsraum. Aber ja, die Messer in der geschlossenen Abteilung sind nicht scharf und auch nicht spitz, aber das sind sie, wer ganz aufmerksam ist, auch in anderen Krankenhäusern nicht.

Der vielleicht überraschendste Einblick in die Psychiatrie ist, man kann mit fast allen, fast die ganze Zeit, ganz normal kommunizieren. Es gibt die üblichen Sympathien und Antipathien, wie auf einer großen Familienfeier, aber man teilt sich halt im schlimmsten Falle ein Zimmer und reißt sich deswegen am Riemen.

Man schließt Bekanntschaften für die Zeit des Aufenthalts, manchmal auch Freundschaften darüber hinaus. Wenn Zeit dafür ist, verliebt sich auch jemand in einen Mitpatienten. Man entwickelt Vorlieben für bestimmtes Pflegepersonal — und erlebt aus deren Machtposition heraus auch mal alltagsübliche Übergriffigkeiten wie „draußen“.

Die Ärzte („Lass mich Arzt, ich bin durch!“ — ein Psychiatriewitz) sind wie in anderen Krankenhäusern Halbgötter in Weiß, ziemlich gestresst, aber durchaus bemüht, und sie zu treffen ist stets der Höhepunkt im Alltag eines Patienten, auch weil der ziemlich langweilig sein kann.

Wie eingangs erwähnt, finden die Worte „psychisch krank“ öffentlich immer wieder Verwendung. Wenn ich den Kontext typisiere und betrachte, lässt sich zweierlei vermuten.

Sollte ich innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre in irgendeiner Form auffällig werden, dann werden meine Krankenhausaufenthalte von vor ein paar Jahren bemüht werden, um mich von der Gesamtgesellschaft abzugrenzen: „Eine von denen.“

Sollte ich später erst auffällig werden, dann sind die Kinder und Jugendlichen, die zu großem Hauf in ihrem Leben schon mal gefühlt haben wie ich oder die anderen, bereits erwachsen und werden mich wegen meiner Krankenhausaufenthalte nicht zum Abschaum der Gesellschaft erklären.

Wer weiß, vielleicht werden sie noch die „Weltherrschaft“ an sich reißen können, weil sie zu denen gehören, die nachweisen können, dass sie etwas für ihre seelische Gesundheit getan haben.

Aber wer weiß, vielleicht sehen ja auch alle einfach ein, dass man nach Corona nicht seelisch gesund sein kann, und es wird bald für höchstbedenklich gehalten, wenn sich jemand noch ernsthaft dafür hält.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit!

.

Weitere wertvolle Gesundheit-Tipps aus der Alpenregion findest du in unserer Kategorie:

„Gesundheit“

.

Selbstheilung ist immer möglich >>>

Königsweg zur Heilung >>>

Alpha-Heilung >>>

Hochwirksame 5-Minuten-Übungen lassen sich ganz einfach in den Alltag integrieren und schenken rund um die Uhr frische Energieschübe für alle, die mit klarem Kopf und voller Elan durch den Tag gehen wollen! Hier weiter.

Solange alle Zellen unseres Körpers im Austausch miteinander und mit der sie nährenden Matrix sind, fließt Energie ungehindert und der Mensch ist gesund. Ins Stocken geraten, wendet sich diese Kraft gegen uns. Die Vereinigung von moderner westlicher und traditioneller östliche Medizin führt zu Bewusstwerdung, Akzeptanz und Lebensfreude! Hier weiter.

Dankbarkeit und Liebe sind nicht nur zwei wunderbare Qualitäten, sondern die größten Kräfte in unserer Welt. Kurz-Meditationen für mehr Dankbarkeit, Liebe und Mitgefühl, für sich selbst und andere, für mehr Zufriedenheit und auch Achtsamkeit, für das Schöne in deinem Leben! Hier weiter.

Kurz innehalten, die Vorstellungskraft einschalten und den Alltag mit einem Abstecher ins Land der Fantasie hinter sich lassen. Wer macht das nicht hin und wieder, vor allem, wenn es mal hoch hergeht? Mit den Reisen in unser Inneres können wir noch weit mehr erfahren als nur kurze Wohlfühlmomente und Phasen der Entspannung! Hier weiter.

Von Lampenfieber über Schlafstörungen, Schmerzen, Bluthochdruck bis hin zu Burn-out und Beziehungsproblemen – Meditationen mit Mudras und Mantras bieten effektive Hilfe in Krisensituationen. Selbst wer noch nie meditiert hat, kann die Kurzmeditationen anwenden, um sich selbst zu stabilisieren. Der Geist kommt zur Ruhe und man kann besonnen auf anstehende Herausforderungen reagieren! Hier weiter.

Wer sich in einer Krise befindet, kann oft gar nicht glauben, dass auch aus einer Krise Kraft zu schöpfen ist. Pater Anselm Grün zeigt in seinem Vortrag, wie eine Krise als Gelegenheit für inneres Wachstum begriffen werden kann. Dann wird eine Krise nicht mehr ausschließlich als etwas Negatives sondern als Geschenk wahrgenommen, das uns dem Eigentlichen in unserem Leben näher bringen will! Hier weiter.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können! Hier weiter.

Wir alle müssen über die Jahre zahllose kleinere, seelische Stiche und Vergiftungen verkraften. Und wie für den Körper gilt auch für die Seele: Eine schleichende Vergiftung über Jahre macht auf Dauer krank – nur merken wir es oft nicht einmal! Machen wir uns noch heute auf den Weg der Selbstheilung und erobern uns unsere Lebensfreude, Leichtigkeit und Energie zurück!

Heile deine Seelenwunden >>>.

Immer mehr Menschen leiden unter negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt sowie eine häufig sehr negative Berichterstattung in den Medien verstärken diesen Trend noch weiter. Doch wir haben die Wahl, uns von dieser Spirale zu befreien und ein glückliches Leben zu führen. Warten wir nicht länger auf Veränderung. Lassen wir unser Leben von Positivität erfüllt sein! Hier weiter.

Wenn man sich auf die Geschichte und das Wirken von Hildegard von Bingen einlässt, wird schnell klar, dass man in eine andere Welt eintaucht. Zu ihrer Zeit standen wir Menschen Mutter Natur noch viel näher, wir lebten und arbeiteten in ihr und mit ihr, waren tief verbunden und Teil von ihr. Die Faszination für Hildegard und ihre Welt zeigt sich noch in vielerlei weiteren Aspekten! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Das sanfte Rauschen der grünen Blätter, das leise Knacken der Äste, der frische Duft von Moos, Erde und Holz der Wald gilt als ein kraftvoller Ort der Ruhe, den man mit allen Sinnen erfahren kann. Diese 46 Karten enthalten wertvolle Tipps und Übungen, mit denen man schnell zu innerer Ruhe finden, Kraft schöpfen und die Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Es ist eine sanfte, wirksame Therapie für alle, die sich nach einer kleinen Auszeit sehnen.

Waldbaden to go >>>

Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Brain Fog, Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein. Mit einfachen Übungen können wir das Atemvolumen regulieren. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unser Energielevel. Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Uns wird weisgemacht, dass es an unseren Genen liegt, wenn wir krank werden. Oder dass wir einfach Pech haben und allein Ärzte die Schlüssel für unsere Gesundheit in Händen halten. Deshalb suchte auch Dr. Lissa Rankin, als sie gesundheitliche Probleme bekam, Hilfe in der westlichen Schulmedizin. Doch als die ihr nicht helfen konnte, sondern alles nur noch schlimmer machte, beschloss sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen – Hier weiterlesen.

Entdecke den Schamanen in dir! Erfahre, wie sich schwere Energien, die sich infolge negativer Erfahrungen im menschlichen Energiekörper festgesetzt haben, lösen lassen. Lerne, wie du verloren gegangene Seelenanteile zurückholen und und deinem Krafttier begegnen kannst! Hier weiter.

„Alles, was ich zum Leben und Glücklichsein brauche, schenkt mir die Erde, wenn ich mich nur daran erinnere, dass ich Liebe bin und ein Wesen aus Licht.“ In der westlichen Welt sind wir fokussiert auf die Heilung durch Methoden. Die schamanische Medizin sieht den Heiler hingegen als Gefäß der Liebe. Heilung funktioniert weniger durch Zeremonien, vielmehr durch die Energie, die dahinter steht – Lichtvoll leben >>>.

Die Glücksregeln für die Liebe verändern die Sichtweise auf Beziehungen grundlegend. Singles lernen, wie sie einen Partner in ihr Leben ziehen, der zu ihnen passt und Paare erfahren, wie sie bei sich selbst ansetzen können, um ihre Beziehung liebevoller zu gestalten – ohne den Partner verändern zu wollen. Die 21 Glücksregeln, die den Seelenpartner in greifbare Nähe rücken lassen… findest du hier >>>.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr! Hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.