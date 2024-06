Edgar Cayce: Der schlafende Prophet – Vorhersagen und Visionen

Edgar Cayce lebte von 1877 bis 1945 in den USA und wurde als „schlafender Prophet“ bekannt.

Er war zu Lebzeiten ein Medium, der Fragen zur Gesundheit, zur Reinkarnation, zur Existenz von Atlantis und zu religiösen Themen beantwortete.

Den außergewöhnlichen Beinamen „der schlafende Prophet“ verdankt Edgar Cayce dem Umstand, dass er seine Vorhersagen immer dann äußerte, wenn er sich in Trance befand.

Die Vorhersagen zur politischen und wirtschaftlichen Entwicklung mit genauen Orts- und Zeitangaben waren erstaunlich präzise. Alle, die ihn kannten, waren von seiner Willensstärke, Impulsivität und Risikofreude überrascht.

Wie lebte Edgar Cayce, woher kamen seine Eingebungen und welche sind seine berühmtesten Prophezeiungen? Wir haben die Antworten für Euch!

Edgar Cayce: Der schlafende Prophet

Edgar Cayce wurde im Jahr 1877 im US-Bundesstaat Kentucky geboren und entdeckte bereits als Jugendlicher seine seherischen Fähigkeiten.

Er empfand sich weniger als Wahrsager, sondern viel mehr als Medium, das mit der Anderswelt in Kontakt treten konnte. Dazu versetzte sich Cayce in einen tranceähnlichen Zustand, was ihm den Beinamen „Schlafender Prophet“ einbrachte.

Die besondere Gabe nutzte er am Anfang zur Heilung von erkrankten Personen. Er wurde von Menschen aufgesucht, die ihm Namen, Geburtsdatum und Ort eines Erkrankten nannten. Nachdem er sich selbst in Trance versetzt hatte, stellte das Medium eine Diagnose und empfahl ein Heilmittel. Die Äußerungen notierte eine Vertrauensperson und übergab sie den Hilfesuchenden.

Bis zu seinem Tod im Jahr 1945 begab sich der Prophet bis zu 30.000 Mal in Trance. Die in diesem Zustand gemachten Äußerungen wurden als „Readings“ bezeichnet. Rund 14.000 derartiger Aufzeichnungen sind bis heute erhalten. Während der Trance war immer eine Gehilfin anwesend, die die Prophezeiungen notierte.

Der Prophet selbst gab stets an, sich im Trance-Zustand an nichts erinnern zu können. Die Informationen stammen nach seiner Aussage aus dem Unbewussten, das für seinen Verstand im Wachzustand nicht zugänglich sei. Während der Sitzungen war stets Cayces Frau Gertrude Evans anwesend.

Selbst nach seinem Tod genießt Edgar Cayce eine ungeheuer große Popularität. Weltweit gibt es 25 Edgar Cayce Zentren und in Viginia Beach wacht seit 1947 die Association for Research and Enlightenment Inc. über das Erbe des schlafenden Propheten.

Die Methode des Channeling

Im modernen Sprachgebrauch würden die Lesungen des Hellsehers heute als Channeling bezeichnet.

Channeln bedeutet, dass ein Medium Botschaften von höher schwingenden Wesenheiten kanalisieren und weitergeben kann, ohne eigene Emotionen einfließen zu lassen.

Auch Edgar Cayce Prophezeiungen beruhten auf seiner intuitiven Fähigkeit, Kontakt mit feinstofflichen Dimensionen aufzunehmen und die empfangenen Botschaften zu kommunizieren.

Der amerikanische Prophet nutzte somit die Methode des Channelings, um mit mystischen, nicht leibhaftigen Wesen in Kontakt zu treten. Bei dieser Methode fungierte Cayce als Medium, das im tranceähnlichen Zustand Botschaften aus der Anderswelt empfing. Durch das Medium werden beim Channeling die Informationen der Geistwesen verbreitet.

Persönliche Gedanken und Gefühle des Mediums rücken in den Hintergrund und werden von der Person nicht bewusst wahrgenommen. Menschen mit einer spirituellen Veranlagung und einer medialen Begabung behaupten auch heute, mit den Geistern von Verstorbenen oder Engelswesen kommunizieren zu können.

Wie funktionierten die Readings des Sehers?

Für Edgar Cayce war es das Wichtigste, seine Gabe für Hilfsbedürftige einzusetzen.

Oft wies der schlafende Prophet Wege zur Heilung, selbst wenn Schulmediziner ihre Patienten bereits aufgegeben hatten. Cayce selbst sah sich nicht als reines Medium und versuchte zu unterbinden, wenn Geistwesen oder Verstorbene Kontakt aufnehmen wollten. Ärzte kamen zu dem Schluss, dass sich der Seher nicht in einem hypnotischen Trance-Zustand befand, sondern eher in einer Art Koma.

Sobald sich Edgar Cayce in den schlafähnlichen Zustand begab, setzten häufig verschiedene Körperfunktionen komplett aus oder verlangsamten sich drastisch. Deshalb erlaubten ihm die Ärzte an einem Tag nur eine gewisse Anzahl an Readings.

Bei jedem Channeling war ein Begleiter anwesend, der den Seher durch seine Trance führte, ihm Suggestionen eingab, ihn befragte und wieder aus der Trance holte. Dieser Begleiter war immer eine Vertrauensperson.

Prophezeiungen mit religiösem Hintergrund

Edgar Cayce war ein gläubiger Christ und sein Sprachstil während einer Sitzung hatte viel Ähnlichkeit mit den Formulierungen in biblischen Texten. Eine Reihe von Äußerungen, die er in Trance ausstieß, beschäftigte sich inhaltlich mit religiösen Fragen. So bezog er sich auf die Reinkarnation als ein Instrument Gottes.

Dabei war er der Überzeugung, dass Menschen niemals als Tiere wiedergeboren werden. Seiner Auffassung nach verbrachten die Seelen der Menschen viel Zeit auf anderen Planeten, um als Inkarnation auf der Erde aufzuerstehen. Aus diesem Grund spielt die Planetenkonstellation am Himmel zum Zeitpunkt der Geburt eine große Rolle.

Ganz im Sinne der spirituellen Lebensphilosophie „Neugeist“ traf Cayce eine Unterscheidung zwischen Jesus und Christus, wobei er Jesus als Seele charakterisierte und Christus als Zustand der Entwicklung beschrieb.

Edgar Cayce und der Atlantis-Mythos

Eine wichtige Rolle in den Weissagungen von Edgar Cayce spielte die versunkene Stadt Atlantis.

Der Prophet betonte immer wieder, dass es sich bei Atlantis nicht um einen Mythos, sondern um eine real existierende Welt gehandelt hat. Er verglich Atlantis mit einem Kontinent, der vor 10 Millionen Jahren von Menschen mit fortschrittlicher Technik besiedelt wurde.

Die Atlanter waren nach Auffassung von Cayes in zwei Gruppen eingeteilt: das Gute, die Söhne des Gesetzes, und das Böse, die Söhne des Belial. Edgar Cayce war überzeugt, dass viele der heute auf der Erde lebenden Menschen Inkarnationen der Atlanter sind. Im Lauf der Geschichte soll Atlantis dreimal zerstört worden sein.

Die Katastrophe, von der der griechische Philosoph Platon im 4. Jahrhundert v. Chr. berichtete, soll sich auf eine der drei Zerstörungen beziehen. Flüchtlinge, die dem Untergang entkommen konnten, sollen vor rund 10.500 Jahren die Iberische Halbinsel, die mexikanische Halbinsel Yukatan und die Ostküste der Vereinigten Staaten besiedelt haben.

Einen mystischen Charakter hat die Prophezeiung, dass es auf einer karibischen Insel einen blauen Stein geben soll, der seinen Ursprung in Atlantis hat. Dieser Stein soll laut Cayes über heilende Kräfte verfügen. Seltsamerweise wurde im Jahr 1974 in der Dominikanischen Republik meeresblauer Larimar als ebensolcher Atlantisstein entdeckt.

Das kobalthaltige Kristallgestein kommt, abgesehen von einem winzigen Vorkommen in Italien, an keinem anderen Ort der Welt vor. Aufgrund der Vorhersagen von Edgar Cayes trägt Larimar den Beinamen „Atlantisstein“.

Der schlafende Prophet über den 3. Weltkrieg

In diesem Zusammenhang sprach der Seher von Streitigkeiten in Ägypten und Libyen, Syrien und Ankara, in Gebieten oberhalb Australiens, im Persischen Golf sowie nahe der Davisstraße (Meerenge zwischen Grönland und der kanadischen Baffininsel).

Nach dem 2. Weltkrieg wollte ein Fragesteller wissen, ob eine internationale Währung denkbar ist und ob sich die Wechselkurse stabilisieren. Edgar Cayce antwortete, dass es eine lange Zeit dauern wird, bis dies geschieht: „Es kann einen weiteren Krieg über genau solche Konditionen geben.“

Kritik an den Prophezeiungen von Edgar Cayce

Cayce-Skeptiker führen an, dass die Aussagen auf wissenschaftlicher Basis nicht nachweisbar sind.

Insbesondere die Formen der ganzheitlichen Heilung sind vielen Kritikern ein Dorn im Auge. Zahlreiche Christen halten die Idee der Reinkarnation für unhaltbar, die Kirche hat generell Zweifel, dass Menschen mediale Fähigkeiten besitzen.

Neben vielen Treffern lag Edgar Cayes mit einigen Prognosen auch deutlich daneben, was Kritiker zum Anlass nahmen, die Prophezeiungen des Mediums grundsätzlich infrage zu stellen. Zu den krassesten Fehlprognosen gehörte die Vorhersage, dass das Jahr 1933 ein gutes Jahr werden sollte. Wirtschaftlich war es das nicht einmal in den Vereinigten Staaten.

Politisch trat mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland das Gegenteil ein. Die Prognose, dass der Westen Amerikas aufbrechen und sich das Wasser der großen Seen in den Golfstrom ergießen würde, hat sich bis heute ebenfalls nicht erfüllt.

Doch etliche der Edgar Cayce Prophezeiungen sind tatsächlich eingetroffen, etwa die Rassenunruhen in den USA, die beiden Weltkriege oder die Ermordung das US-Präsidenten J.F. Kennedy. Diese verblüffend präzisen Prognosen haben mittlerweile auch eine ganze Reihe der hartgesottenen Kritiker überzeugt.

Berühmte Edgar Cayce Prophezeiungen

Einige der bekannten Kurzaussagen des Sehers sind:

„Wenn wir die Fähigkeiten gebrauchen, die uns gegeben sind, werden wir morgen noch mehr bekommen.“

„Es gibt nichts auf der Erde, was nicht eine Manifestation Gottes wäre.“

„Sie entwickeln sich zu dem, was Sie im Sinn und Geist behalten.“

Vor allem für das Ende des 20. Jahrhunderts sah Cayce drastische Veränderungen vorher.

Er prophezeite ein goldenes Zeitalter, doch gleichzeitig warnte er eindringlich vor einer „Neuen Ordnung der Dinge“ und sprach von Weltuntergangsszenarien.

So sagte er vorher, dass die Erde aufbrechen und ein Großteil Japans im Meer versinken wird. Durch größere Vulkanaktivitäten soll Japan innerhalb von drei Monaten in der südlichen Hemisphäre zu massiven Erdbeben und starken Überschwemmungen kommen.

Edgar Cayce – seine Visionen und Vorhersagen

Wir nehmen dich im folgenden Video mit auf eine Reise durch das Leben von Edgar Cayce, von seinen bescheidenen Anfängen bis zu seiner weltweiten Anerkennung als einer der bedeutendsten Hellseher des 20. Jahrhunderts.

Entdecke die visionären Einblicke in globale Ereignisse des schlafenden Propheten, darunter die Weltkriege, den potenziellen dritten Weltkrieg und die mystische Geschichte von Atlantis.

Erfahre mehr über seine Vorhersagen zu bedeutenden Weltveränderungen, wie etwa der Einführung eines Einheitsgeldes und anderen revolutionären Ideen, die unsere Zukunft formen könnten.

Erkunden wir die Geheimnisse und die zeitlose Weisheit, die Edgar Cayce der Welt hinterlassen hat.



Quelle: Questico, Wahrsager und Edgar Cayce – Die Alpenschau bedankt sich!

