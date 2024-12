Dubai-Schokolade – Hype in der Weihnachtszeit – Rezept zum Selbermachen

Dieser Trend geht gerade an kaum jemandem vorbei. Der Run auf die Dubai-Schokolade ist enorm.

Mit Preisen bis zu 15 Euro pro Tafel ist die Dubai-Schokolade nicht nur ein Luxusgut, sondern vielerorts bereits ausverkauft.

Auf Social Media wird sie als Must-have gefeiert und Fans stellen sich geduldig in langen Schlangen an, um eine der begehrten Tafeln zu ergattern.

Was die Dubai-Schokolade so besonders macht, welche Effekte sie hat und ein Rezept zum Selbermachen erklären wir euch in folgendem Artikel.

Die Dubai-Schokolade ist eindeutig das Highlight unter den Trendprodukten im Foodbereich. Hier findest du nicht nur die besten Tipps & Tricks zum Selbermachen der Dubai-Schokolade, sondern auch kreative Rezeptideen mit der beliebtesten Schokolade der Welt!

Der Hype um die Dubai-Schokolade

Die Dubai-Schokolade ist zurzeit der Star unter den Trendprodukten und hat durch virale Social-Media-Beiträge weltweit für Furore gesorgt.

Die Dubai-Schokolade stammt ursprünglich vom Unternehmen Fix Dessert Chocolatier, das sie seit 2021 in Dubai anbietet. Unternehmensgründerin Sarah Hamouda gilt als Erfinderin.

Sie hat sich das Rezept während ihrer Schwangerschaft ausgedacht, wie sie berichtet. In Dubai kostet die Schokolade umgerechnet knapp 17 Euro. Dass sie sich zu einem globalen Hit entwickeln würden, hätte sie nie gedacht, sagte Hamouda dem US-Fernsehsender CNN.

Ihren Hype erlangte die Dubai-Schokolade durch ihre besonderen Zutaten: Sie enthält Engelshaar – eine Art knuspriger, feiner Teig, der für eine außergewöhnliche Textur sorgt – und Pistaziencreme, die ihr eine intensive, nussige Note verleiht.

Diese Kombination gibt der Dubai-Schokolade ihre einzigartig orientalische Note, die sie von herkömmlicher Schokolade abhebt und an ein kunstvolles Dessert erinnert.

Den entscheidenden Beitrag zur Popularität der Dubai-Schokolade haben Influencer und Food-Blogger geleistet – wie so oft bei Hype-Produkten. Viele präsentierten die Schokolade als Must-have und Lifestyle-Statement, was dazu beitrug, dass die Nachfrage explosionsartig anstieg.

Hinzu kommt der Reiz des Exklusiven: Da die Schokolade sehr teuer ist, weckt sie das Gefühl, etwas Einzigartiges zu besitzen, was wiederum die FOMO (Fear of Missing Out) verstärkt.

Die Kombination aus seltenen Zutaten, ästhetischer Präsentation und dem Hype durch Social Media hat die Dubai-Schokolade schnell zu einem Symbol für Luxus und Exklusivität gemacht, das weit über den eigentlichen Genuss hinausgeht.

Wie unterscheiden sich die Nährwerte der Dubai-Schokolade von herkömmlicher Schokolade?

Vergleicht man die Nährwerte, zeigt sich, dass die Dubai-Schokolade einige interessante Unterschiede zur herkömmlichen Vollmilchschokolade aufweist.

Die Dubai-Schokolade enthält etwas mehr Fett und Kalorien, was auf die reichhaltige Pistaziencreme zurückzuführen ist, die ungesättigte Fettsäuren liefert – gesünder als die Kakaobutter oder das Butterreinfett, das meist in herkömmlicher Schokoladen verwendet wird.

Gleichzeitig punktet sie mit weniger Zucker und Kohlenhydraten sowie einem etwas höheren Eiweißgehalt. Dennoch bleibt klar: Zum Abnehmen eignet sich definitiv keine der beiden Sorten wirklich. Die Dubai-Schokolade hat durch die Pistazienfüllung zwar hochwertigere Fette, dafür aber auch eine höhere Kalorienzahl – ein Genuss, bei dem Zurückhaltung ratsam ist.

Über eine gesündere Alternative kann man daher nicht wirklich sprechen – die Dubai Schokolade bleibt, wie herkömmliche Schokolade, ein kalorien- und fettreiches Vergnügen. Besonders auch wegen der großzügigen 200-Gramm-Tafel, als die sie üblicherweise verkauft wird.

Dieser größere Umfang kann dazu verleiten, mehr zu naschen als beabsichtigt, besonders, da die Schokolade durch die Füllung weniger lange haltbar ist, sobald sie angebrochen wurde. Hier empfiehlt es sich also, lieber zu teilen und gemeinsam zu genießen, statt die Tafel allein zu verputzen – ein besserer Kompromiss für Figur und Geschmack.

Dubai-Schokolade – Rezept zum Selbermachen

Damit für die Dubai-Schokolade nicht übermäßig viel Geld ausgeben werden muss, haben wir hier ein Rezept für euch, mit dem ihr die Trend-Schokolade ganz einfach zu Hause selbst machen könnt.

Zutaten:

150 g Kuvertüre Vollmilch

100 g Kadayif Teigfäden – Engelshaar

20 g Butter

125 g gezuckerte

Pistaziencreme

1 TL Sesampaste

1 EL gehackte Pistazien um Bestreuen

Zubereitung:

Kuvertüre klein hacken und im Wasserbad schmelzen.

Die Hälfte der Kuvertüre in eine Form geben und im Kühlschrank

fest werden lassen.

Kadayif klein schneiden und mit Butter anrösten. Zusammen

mit Pistaziencreme und Sesampaste zu einer cremigen

Masse verrühren und abkühlen lassen.

Die Pistazien-Kadayif-Masse in eine Silikonform geben und mit der

restlichen Kuvertüre bedecken.

Gehackte Pistazien aufstreuen und im Kühlschrank fest werden lassen.

Die Dubai-Schokolade aus der Form stürzen und genießen.

Tipp

Wer es weniger süß und nussiger mag, kann statt Pistaziencreme pures Pistazienmus und 1–2 EL Puderzucker verwenden.

Wer keine Silikonformen hat, kann auf eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform zurückgreifen. Durch das Backpapier kann die fertige Dubai Schokolade leicht aus der Form herausgelöst werden.

Tahini: Rezept für Sesampaste

Tahini ist die Grundlage für Hummus, Baba Ghanoush und weitere köstliche Saucen und Dips. Mit unserem Rezept gelingt die Sesampaste ganz einfach, die auch eine Zutat für die Dubai-Schokolade ist.

Zutaten:

450 g Sesamsaat (geschält)

60 ml Pflanzenöl (z. B. Sesamöl)

½ Tl Salz

Außerdem: Einmach- oder Twist-off-Glas (500 ml)

Zubereitung:

Sesamsaat unter stetigem Rühren in einer beschichteten Pfanne ohne Öl anrösten, bis sie eine leichte Bräune erhält.



Etwas abkühlen lassen. Sesamsaat, Pflanzenöl und Salz in einen leistungsstarken Mixer geben und so lange mixen, bis eine homogene Masse entsteht.



In ein steriles Einmach- oder Twist-off-Glas füllen.

Die restlichen Zutaten für die Dubai-Schokolade findet man mittlerweile in allen größeren Supermärkten oder kann diese auch ganz einfach im Internet bestellen.

Die Alpenschau wünscht euch viel Erfolg mit dem Rezept für die Dubai-Schokolade!

Weitere traditionelle Rezepte aus der Alpen-Kulinarik findest du in unserer Kategorie:

Alpen-Kulinarik

Alpen-Kulinarik >>>

