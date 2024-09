Eine Depression kann viele Gesichter haben – auch ein lächelndes.

Bei einer maskierten Depression stehen jedoch körperliche Beschwerden, wie beispielsweise Schmerzen, so im Vordergrund, dass die Depression nur schwer oder gar nicht erkannt wird.

Oft sind die Symptome aber auch unscheinbar und so gut versteckt, dass Betroffene selbst nicht bemerken, an welcher Krankheit sie wirklich leiden.

Diese Form der Depression wird nicht auf der Gefühlsebene wahrgenommen, sondern verdrängt und vitalisiert bzw. körperlich erlebt.

Was es mit der maskierten Depression auf sich hat und welche Symptome darauf hinweisen, erklären wir euch in folgendem Beitrag.

Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an.

Befördert wird alles vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Niedrig dosiertes Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei.

Lithium – Das Supermineral für Gehirn und Seele >>>

Kolloidales Lithium >>>

Die maskierte Depression: Wenn der Körper spricht

Jeder Mensch erlebt depressive Störungen auf sehr unterschiedliche Weise.

Hinter Rückenschmerzen, Herzrasen, Schwindel oder auch Allergien können sich deshalb auch tiefere Zusammenhänge verbergen. In manchen Fällen verstecken sie eine maskierte Depression.

Diese Sonderform einer depressiven Störung wird auch als larvierte oder somatisierte Depression bezeichnet. Sie kann sogar bei Kindern auftreten, die nicht in der Lage sind, in Worte zu fassen, was mit ihnen vorgeht. Die maskierte Depression äußert sich dann zum Beispiel durch nächtliches Einnässen, Kopfschmerzen und Schulprobleme.

Ältere Menschen sind ebenfalls anfällig für diese Art von Problemen. Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters befinden sie sich in einer klinischen Situation, in der Schmerzen, eine schlechte Verdauung, Infektionen, Schwindel oder andere Beschwerden zum Alltag gehören. Deshalb wird an erster Stelle keine maskierte Depression vermutet.

Wir dürfen nicht vergessen, dass der Körper ein Spiegelbild der Innenwelt eines Menschen ist, der vielleicht im Stillen leidet.

Maskierte Depression und die Risikogruppen

Schätzungsweise leiden fast 10 % der Menschen, die über Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder andere Beschwerden klagen, an einer maskierten Depression. Doch nur 50 % der Betroffenen erhalten eine richtige Diagnose.

Oft wandern die Patienten von einem Spezialisten zum anderen, ohne die wahren Ursachen für ihre Beschwerden herauszufinden. Sie erhalten Schmerzmittel, Entzündungshemmer oder andere Medikamente, die die Situation nur verschlimmern.

Versteckte Depressionen sind selbst für Therapeuten oftmals nur schwer auf den ersten Blick zu erkennen. Ein melancholischer Gesichtsausdruck verrät nicht immer eine behandlungsbedürftige Schwermut, wie viele vermuten. Häufig überspielen depressive Menschen ihren inneren Zustand und ihre Verzweiflung hinter einem aufgesetzten Lächeln.

Neben den klassischen Symptomen (wie etwa Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit und Trauer) können auch auffällige Veränderungen des Verhaltens auf eine maskierte Depression hinweisen. Bei Männern können Aggressivität, Gereiztheit und Wut auftreten.

Diese unspezifischen Symptome können die klassischen Anzeichen einer Depression überlagern. Und auch Gefühlsschwankungen können Anzeichen einer versteckten Depression sein – teilweise wechseln die Emotionen innerhalb kurzer Zeit. Hinzu kommen nicht selten Ungeduld, mangelnde Kritikfähigkeit und wenig Entscheidungsfreude.

Kinder leiden häufig an somatisierten Depressionen, die sich durch Hyperaktivität oder Bettnässen äußern können. In vielen Fällen kommt es auch zu Essensproblemen oder Stimmungsschwankungen.

Doch auch Erwachsene und ältere Menschen besuchen häufig einen Facharzt, der Tachykardie diagnostiziert, die eigentlich durch eine Depression ausgelöst wird. Häufige Symptome sind außerdem Verdauungsprobleme und chronische Müdigkeit.

Weigerung, das Problem anzuerkennen

Viele Patienten weigern sich, die Diagnose „Maskierte Depression“ zu akzeptieren.

Sie sind nicht in der Lage, mit ihren Emotionen umzugehen und zu akzeptieren, dass etwas mit ihrer Innenwelt nicht in Ordnung ist. Dadurch kommt es zu einer klassischen Somatisierung.

Und es gibt noch einen tiefgründigeren Aspekt: In unserer scheinbar fortschrittlichen Gesellschaft werden körperliche Probleme besser akzeptiert als psychische. Dies ist leider auch heute noch eine Tatsache.

Deshalb ziehen es Patienten oft vor, über Rückenschmerzen zu sprechen, anstatt eine Depression zu akzeptieren. Es fällt vielen schwer, über Emotionen zu sprechen, doch genau dies wäre der erste Schritt in Richtung Heilung.

Sich zu verstecken, zu schweigen, Emotionen oder Gefühle zu verbergen, führt immer zu körperlichen Beschwerden und mit der Zeit ist es sehr wahrscheinlich, dass das ursprüngliche Problem chronisch wird.

Maskierte Depression – Beispiel:

Als Depressive neige ich zum chronischen Grübeln (= Gedankenkarussell)



Negative Gedankenkreise behindern wiederum meinen Schlaf, auch esse ich schlechter und weniger.



Wenn ich dauerhaft schlecht schlafe, weniger oder ungesund esse, dann bin ich automatisch schlechter drauf und mir geht die Energie flöten.



In wenigen Tagen stellt sich Unwohlsein ein. Ich kann mich schlecht konzentrieren und schwerer erinnern.



Durch den Schlafmangel und wenig Essen entstehen Schwindel und Schwäche.



Das nagt gewaltig an meinem Selbstbewusstsein. Ich bin zu fahrig und kraftlos. Bekomme Angst.



Ein geringes Selbstbewusstsein befeuert meine Grübelattacken.



Der Kreislauf beginnt von vorn…

Die maskierte Depression und ihre Diagnose

Mit der richtigen Diagnose verbessert sich die Situation der Betroffenen jeden Tag.

Die entsprechende Behandlung und die Willenskraft der Patienten sind die Grundlage, um psychische Probleme zu bewältigen, die körperliche Schmerzen auslösen.

Dies ist ermutigend, denn die maskierte Depression zählt zu den häufigsten Problemen in unserer modernen Gesellschaft. Es handelt sich für viele Ärzte um eine Herausforderung, deren Ursachen oft unbekannt bleiben, da nur die körperlichen Symptome behandelt werden.

Die Gesundheit beginnt mit dem emotionalen Wohlbefinden. Alltägliche Glücksmomente und Illusionen, die es uns ermöglichen, Träume und Projekte zu verwirklichen, helfen dabei, unser emotionales Gleichgewicht zu bewahren. Es lohnt sich, die Herausforderungen anzunehmen, um dies zu erreichen.

„Der Mensch wird nur gesund, wenn er über seine Schattenseiten spricht!“ — C. G. Jung

Was hilft bei (maskierten) Depressionen?

Sind die Gemütsschwankungen weniger ausgeprägt, so helfen oftmals „leichtere“ Maßnahmen wie beispielsweise die Einnahme von Johanniskraut.

Zuvor sollte jedoch der Arzt befragt werden, denn in Verbindung mit anderen Medikamenten sind schwerwiegende Nebenwirkungen möglich. Vielfach zeigen auch Traubensilberkerzen-Präparate, ätherische Öle oder homöopathische Behandlungen Wirkung bei leichteren Beschwerden.

Neben typischen Symptomen wie Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und Interessensverlust leiden depressive Menschen oft unter innerer Unruhe sowie massiven körperlichen und seelischen Anspannungen. Aus diesem Grund sollten Entspannungs- und Meditationskurse zum festen Bestandteil jeder Behandlung gehören.

Kontinuierliche Zeiten im Entspannungsmodus fördern die geistige und körperliche Regeneration, außerdem ermöglichen sie es dem Patienten, besser mit belastenden Situationen und Stress umzugehen. Besonders bewährt haben sich hierbei die Progressive Muskelrelaxation sowie Autogenes Training.

Schmerzen haben neben einer körperlichen oft auch eine psychische Ursache. Mentale Belastungen und der tägliche Stress spielen dabei eine große Rolle. Daher können Meditationen und Entspannungsübungen helfen, das Schmerzgedächtnis positiv zu verändern! Hier weiter.

Dem Stimmungstief davonspazieren

Regelrecht antidepressiv wirken können Wanderungen durch den Wald.

Durch die bessere Durchblutung kommt es zu einer höheren Ausschüttung von Endorphinen, was Stimmung und Glücksempfinden zu Gute kommt. Auch Sport kann unsere Stimmung aufhellen.

Denn wer regelmäßig joggt oder in die Pedale tritt, der fördert die Produktion des Neurotransmitters Dopamin im Gehirn – und somit das Gefühl für Glück und Freude.

Ausreichender Schlaf, der mäßige Genuss von Alkohol, Nikotin und Kaffee sowie die Vermeidung wiederkehrender Überforderungssituationen sind weitere wirkungsvolle Faktoren im Kampf gegen Depressionen.

Die Alpenschau wünscht euch allzeit gute Gesundheit!

Weitere wertvolle Gesundheit-Tipps aus der Alpenregion findest du in unserer Kategorie:

„Gesundheit“

