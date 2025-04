Mittlerweile gibt es in Deutschland mehr als 1,8 Millionen Demenzerkrankte, darunter immer jüngere Menschen.

Laut einer Prognose der Deutschen Alzheimer Gesellschaft könnte die Anzahl demenzkranker Menschen bis zum Jahr 2050 auf rund 2,3 Millionen ansteigen.

Es sind vorwiegend die über 65-Jährigen, bei denen die Krankheit zu starken Beeinträchtigungen ihres bisherigen Lebens führt.

Viele von ihnen benötigen intensive Pflege. Angehörige sind damit häufig überfordert, denn Demenz hat viele tückische Facetten.

.

Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an – befördert vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Niedrig dosiertes Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei! Hier weiter.

Demenz: Wenn der Geist nachlässt

Demenz ist ein Oberbegriff, der mehr als 50 Krankheiten mit unterschiedlichen Symptomen und Krankheitsverläufen umfasst.

Zu den häufigsten Formen zählen die Alzheimer-Krankheit und die vaskuläre Demenz. Auch der Schweregrad ist stark variabel. Die ersten Symptome sind leicht, entwickeln sich jedoch mit der Zeit zu ernsten Behinderungen.

Jeder kann an Demenz erkranken. Vor Kurzem ging beispielsweise die Geschichte eines beliebten Actionheldes der Neunzigerjahre durch die Presse: Der Schauspieler Bruce Willis ist an frontotemporaler Demenz erkrankt.

Er leidet vorwiegend unter voranschreitenden Sprachstörungen und hat Schwierigkeiten, die passenden Worte zu finden oder Dinge zu benennen. Experten wissen, dass es im weiteren Verlauf dieser Demenzart zu Beeinträchtigungen des Gedächtnisses kommt.

.

Symptome bei Demenz

Diese heimtückische Krankheit äußert sich durch zahlreiche Symptome, die bei jeder Form von Demenz unterschiedlich sind.

Viele Angehörige fühlen sich überfordert, denn mit fortschreitender Krankheit benötigen viele Patienten intensive Pflege.

Bei einem schweren Krankheitsverlauf kann eine professionelle Seniorenbetreuung Angehörige entlasten, während die pflegebedürftige Person genau die Unterstützung bekommt, die sie benötigt.

.

Ob chronische Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Depressionen, Long Covid oder Alzheimer – der wahre Ursprung vieler dieser Symptome und Leiden liegt in einem chronisch entzündeten neurologischen System. Anthony William verrät, wie Gehirn und Nervensystem wirklich funktionieren, welche Gefahren lauern und warum so viele psychische Leiden falsch diagnostiziert werden. Alles zum Gehirn – unserem Superorgan! Hier weiter.

.

Alzheimer-Krankheit

Die Alzheimer-Krankheit macht sich zunächst durch leichte Veränderungen in der Persönlichkeit, der Gedächtnisleistung, der Orientierung oder des Denkvermögens bemerkbar. Häufig sind die Symptome anfangs nur schwach ausgeprägt, verstärken sich jedoch zunehmend.

Die Bewältigung des Alltages fällt den Betroffenen immer schwerer, sodass sie schließlich auf unterstützende Hilfe oder Rund-um-die-Uhr-Betreuung angewiesen sind.

.

Vaskuläre Demenz

Die Symptome der vaskulären Demenz (Durchblutungsstörungen im Gehirn) sind schon im Anfangsstadium etwas ausgeprägter.

Sprachstörungen, Muskelschwäche oder ein unsicherer Gang können erste Anzeichen sein; Stimmungslabilität, Antriebsschwäche oder eine Persönlichkeitsveränderung gehen häufig damit einher.

.

Lewy-Body-Demenz

Die Lewy-Body-Demenz zeigt sich primär an charakteristischen Änderungen der Bewegungsabläufe. Betroffene leiden unter eingeschränkter Mimik, einer Versteifung der Gliedmaßen und einer verlangsamten Bewegung. Hinzu kommen Gedächtnisbeeinträchtigungen, Aufmerksamkeitsverlust oder optische Halluzinationen.

Da diese Demenzform häufig mit einer Fehlregulation von Automatismen (beispielsweise Blutdruckschwankungen oder Inkontinenz) einhergeht, brauchen Betroffene in einem voranschreitendem Stadium Assistenz.

.

Frontotemporale Demenz

Diese Art der Demenz kann zu sehr unterschiedlichen Beeinträchtigungen des Gehirns führen. Abhängig davon, welche Teile der Hirnrinde betroffen sind, gibt es unzählige Symptome. Erkrankte haben beispielsweise keine Freude mehr an Hobbys und verlieren das Interesse an Freunden und Familie; es mangelt an Empathie.

Außerdem neigen sie zu Aggressivität und erhöhter Reizbarkeit. Zudem sind Wortfindungsstörungen oder falsche Grammatik charakteristisch. Zeigt sich durch die betroffenen Gehirnregionen eine semantische Demenz, scheint plötzlich das Wissen verloren zu gehen und auch die Gedächtnisleistung und das Denkvermögen nehmen ab.

Diese Demenz ist für Angehörige eine immense Herausforderung, denn sie hat sehr viele unterschiedliche Verläufe und Ausprägungen. Da es den Patienten meist an Empathie mangelt, haben sie auch kein Verständnis für wohlwollende Erklärungen nahestehender Personen. Dieser Umstand macht es für Familie und Freunde besonders schwer, Betroffene zu betreuen. Das passive Leid ist enorm.

.

Parkinson

Im Gegensatz zu vielen anderen Demenzarten ist bei Parkinson das Zwischenhirn betroffen. Dies macht sich hauptsächlich in motorischen Schwierigkeiten bemerkbar. Bewegungsabläufe werden roboterartig und verlangsamen sich. Auch Zittern oder unkontrollierbare, rhythmische Bewegungen sind häufige Begleiter.

Gleichgewichtsstörungen, Beeinträchtigung des räumlichen Sehens oder Einschränkungen der Gedächtnisleistungen sind ebenfalls charakteristische Symptome von Parkinson.

Demenz frühzeitig (selbst) erkennen

Je früher eine Demenzerkrankung erkannt wird, desto leichter lässt sie sich verlangsamen.

Jedoch ist nicht jede mangelnde Gedächtnisleistung oder Antriebslosigkeit ein Grund zur Sorge. Zeigen sich dauerhaft depressive Tendenzen und kommt es immer wieder zu Wortfindungsstörungen, kann dies ein Anzeichen für eine beginnende Demenz sein.

Allerdings sind es gerade jüngere Menschen, die sich bei einem Demenzverdacht schwerlich zu einem Arztbesuch motivieren lassen. Noch immer gilt das Vorurteil, dass vor allem ältere Personen an Demenz erkranken. Doch das stimmt längst nicht mehr, denn die Zahl der Betroffenen unter 65 Jahren steigt kontinuierlich.

Aufmerksame Eigenbeobachtung hilft dabei, erste Anzeichen zu erkennen. Lässt das Interesse an sozialen Kontakten, an der Arbeit und an Hobbys nach? Machen Geld- und Bankgeschäfte zunehmend Schwierigkeiten? Kommt es zu Sprachstörungen oder zu Problemen bei einfachen Tätigkeiten? Mangelt es an Empathie und sind immer wieder Gedächtnislücken zu beobachten? Diese Symptome könnten die Ursache einer beginnenden Demenzerkrankung sein.

Eine ärztliche Diagnose gibt Gewissheit, und die Chance auf eine Verlangsamung der Erkrankung. Experten stellen die Diagnose mit bildgebenden Verfahren und untersuchen das Gehirn auf Auffälligkeiten.

Veränderungen im Nervenwasser sind bereits in einer frühen Krankheitsphase nachweisbar. Damit können auch andere andere entzündliche Erkrankungen des Gehirns ausgeschlossen werden.

Längere Selbstständigkeit und eine bessere Lebensqualität

Die Demenzerkrankung lässt sich nicht heilen, allerdings können die Symptome gelindert und das Voranschreiten etwas verlangsamt werden. Da ein Großteil der Patienten Probleme mit der kognitiven Wahrnehmung und ihrer Gedächtnisleistung haben, konzentrieren sich viele Behandlungsansätze speziell auf diese Bereiche.

Sogenannte „Kim-Spiele“ trainieren die Merkfähigkeit und Gedächtnisleistung. Dabei werden immer mehrere Sinne angesprochen, um das Gehirn zu stimulieren. So gibt es beispielsweise Spiele, in denen die visuelle Wahrnehmung mit der auditiven Wahrnehmung kombiniert wird. Betroffene hören beispielsweise Geräusche und müssen sie mit Bildkarten verbinden.

Ist die Demenzerkrankung bereits stark vorangeschritten, kommt häufig eine “Milieutherapie” zum Einsatz. Hier geht es darum, dass sich Betroffene möglichst wohlfühlen und sich in ihrem kleinen Umfeld sicherer orientieren können.

Um die Patienten mit schönen Umwelteinflüssen zu stimulieren, finden sie beispielsweise in speziellen Betreuungseinrichtungen ein neues Zuhause, in denen alles auf die dauerhafte Stimulation der verschiedenen Hirnregionen ausgelegt ist – beispielsweise mit besonders farbigen Wänden und Haltegriffen für mehr Sicherheit bei der Fortbewegung.

.

Weitere wertvolle Tipps aus der Alpenregion findest du in unseren Kategorien:

Spiritualität >>>

Gesundheit >>>

Aktuelle Alpenschau >>>

Die neuroprotektive Wirkung von Methylenblau – also der aktive Schutz von Nervenzellen im Gehirn – sorgt für eine Verbesserung von Gehirnfunktion, Gedächtnis und Kreativität und hilft gleichzeitig, Depressionen und neurodegenerativen Demenzerkrankungen vorzubeugen! Hier weiter.

Hochwirksame 5-Minuten-Übungen lassen sich ganz einfach in den Alltag integrieren und schenken rund um die Uhr frische Energieschübe für alle, die mit klarem Kopf und voller Elan durch den Tag gehen wollen! Hier weiter.

Solange alle Zellen unseres Körpers im Austausch miteinander und mit der sie nährenden Matrix sind, fließt Energie ungehindert und der Mensch ist gesund. Ins Stocken geraten, wendet sich diese Kraft gegen uns. Die Vereinigung von moderner westlicher und traditioneller östliche Medizin führt zu Bewusstwerdung, Akzeptanz und Lebensfreude! Hier weiter.

Dankbarkeit und Liebe sind nicht nur zwei wunderbare Qualitäten, sondern die größten Kräfte in unserer Welt. Kurz-Meditationen für mehr Dankbarkeit, Liebe und Mitgefühl, für sich selbst und andere, für mehr Zufriedenheit und auch Achtsamkeit, für das Schöne in deinem Leben! Hier weiter.

Von Lampenfieber über Schlafstörungen, Schmerzen, Bluthochdruck bis hin zu Burn-out und Beziehungsproblemen – Meditationen mit Mudras und Mantras bieten effektive Hilfe in Krisensituationen. Selbst wer noch nie meditiert hat, kann die Kurzmeditationen anwenden, um sich selbst zu stabilisieren. Der Geist kommt zur Ruhe und man kann besonnen auf anstehende Herausforderungen reagieren! Hier weiter.

Wer sich in einer Krise befindet, kann oft gar nicht glauben, dass auch aus einer Krise Kraft zu schöpfen ist. Pater Anselm Grün zeigt in seinem Vortrag, wie eine Krise als Gelegenheit für inneres Wachstum begriffen werden kann. Dann wird eine Krise nicht mehr ausschließlich als etwas Negatives sondern als Geschenk wahrgenommen, das uns dem Eigentlichen in unserem Leben näher bringen will! Hier weiter.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können! Hier weiter.

Wir alle müssen über die Jahre zahllose kleinere, seelische Stiche und Vergiftungen verkraften. Und wie für den Körper gilt auch für die Seele: Eine schleichende Vergiftung über Jahre macht auf Dauer krank – nur merken wir es oft nicht einmal! Machen wir uns noch heute auf den Weg der Selbstheilung und erobern uns unsere Lebensfreude, Leichtigkeit und Energie zurück!

Heile deine Seelenwunden >>>.

Immer mehr Menschen leiden unter negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt sowie eine häufig sehr negative Berichterstattung in den Medien verstärken diesen Trend noch weiter. Doch wir haben die Wahl, uns von dieser Spirale zu befreien und ein glückliches Leben zu führen. Warten wir nicht länger auf Veränderung. Lassen wir unser Leben von Positivität erfüllt sein! Hier weiter.

Wenn man sich auf die Geschichte und das Wirken von Hildegard von Bingen einlässt, wird schnell klar, dass man in eine andere Welt eintaucht. Zu ihrer Zeit standen wir Menschen Mutter Natur noch viel näher, wir lebten und arbeiteten in ihr und mit ihr, waren tief verbunden und Teil von ihr. Die Faszination für Hildegard und ihre Welt zeigt sich noch in vielerlei weiteren Aspekten! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Das sanfte Rauschen der grünen Blätter, das leise Knacken der Äste, der frische Duft von Moos, Erde und Holz der Wald gilt als ein kraftvoller Ort der Ruhe, den man mit allen Sinnen erfahren kann. Diese 46 Karten enthalten wertvolle Tipps und Übungen, mit denen man schnell zu innerer Ruhe finden, Kraft schöpfen und die Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Es ist eine sanfte, wirksame Therapie für alle, die sich nach einer kleinen Auszeit sehnen.

Waldbaden to go >>>

Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Brain Fog, Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein. Mit einfachen Übungen können wir das Atemvolumen regulieren. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unser Energielevel. Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Entdecke den Schamanen in dir! Erfahre, wie sich schwere Energien, die sich infolge negativer Erfahrungen im menschlichen Energiekörper festgesetzt haben, lösen lassen. Lerne, wie du verloren gegangene Seelenanteile zurückholen und und deinem Krafttier begegnen kannst! Hier weiter.

„Alles, was ich zum Leben und Glücklichsein brauche, schenkt mir die Erde, wenn ich mich nur daran erinnere, dass ich Liebe bin und ein Wesen aus Licht.“ In der westlichen Welt sind wir fokussiert auf die Heilung durch Methoden. Die schamanische Medizin sieht den Heiler hingegen als Gefäß der Liebe. Heilung funktioniert weniger durch Zeremonien, vielmehr durch die Energie, die dahinter steht – Lichtvoll leben >>>.

Die Glücksregeln für die Liebe verändern die Sichtweise auf Beziehungen grundlegend. Singles lernen, wie sie einen Partner in ihr Leben ziehen, der zu ihnen passt und Paare erfahren, wie sie bei sich selbst ansetzen können, um ihre Beziehung liebevoller zu gestalten – ohne den Partner verändern zu wollen. Die 21 Glücksregeln, die den Seelenpartner in greifbare Nähe rücken lassen… findest du hier >>>.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr! Hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.