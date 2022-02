Das freie Wort auf Telegram ist Geschichte – Es droht die totale Zensur aller Kritiker der Eliten!

Telegram war den Eliten der Politik schon lange ein Dorn im Auge.

Die letzten Monate war der Messengerdienst Telegram ein Hort der Freiheit. Fernab der Zensurmaschinerie der sozialen und herkömmlichen Medien konnte sich eine breite Bürgerbewegung vernetzen.

Der Dienst sei jedoch eine „Bedrohung der Demokratie und des Rechtsstaates“. Die Menschen würden den Blick auf das Ganze verlieren und in Verschwörungstheorien aufgehen.

Auf Druck des Bundeskriminalamtes wurden bereits 64 Telegram-Kanäle für den Zugriff aus der Bundesrepublik gesperrt. Unzählige Kanäle sind zudem bereits in ihrer Reichweite eingeschränkt.

Angeblich würde es sich dabei um Kanäle mit “Gewaltaufrufen” handeln. Dies ist jedoch eine bequeme Argumentation, um unliebsame Bürger stumm zu schalten.

Bei mehr als 500 Mio. Telegram-Nutzern zielt die Zensur auf die völlige Zerstörung der Meinungsfreiheit ab.

.

Die Tradition des »freien« Denkens ist durch vielfältige staatliche Restriktionen ernsthaft in Gefahr. Die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek rücken deshalb wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je.

Wir brauchen seine Ideen und Vorhersagen, um unsere bedrohte Freiheit verteidigen zu können. Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten! – Hier weiter.

Zensur auf Telegram – Gefahr für die Demokratie

Das freie Wort in den Kanälen und Gruppen stieß Machtpolitikern immer mehr auf.

Nach der deutschen Innenministerin Nancy Faeser (SPD) attackierte auch der österreichische Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) den Dienst. Besonders absurd war die Deutung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU):

“In anderen Teilen der Welt ist Telegram möglicherweise ein Kanal der Demokratie. Bei uns ist es ein Kanal der Verunsicherung und Fake-News.”

Es ist nicht verwunderlich, dass Corona-Tyrann Markus Söder empfindlich auf Kritik und Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Bayern und der gesamten Bundesrepublik reagiert. Doch in einem Gespräch mit der deutschen “Main-Post” hat der Ministerpräsident und Parteivorsitzende unlängst den Vogel abgeschossen. Er warnt vor einer “Corona-RAF” auf Telegram!

Zeitweise wurde sogar mit einem EU-weiten Verbot des Dienstes gedroht – Söder will zumindest für Deutschland eine Abschaltung.

Nun gab Telegram-Chef Pawel Durow erstmals im großen Stil nach, mindestens 64 Gruppenchats wurden für deutsche Rufnummern gesperrt. Dabei geht es offiziell um Chats, in denen illegale Inhalte geteilt wurden.

Doch längst schrillen bei Dissidenten alle Alarmglocken: Sie fürchten, nach der Erfahrung bei Facebook, YouTube & Co., dass dies nur eine Zwischenstufe zur allmählichen Tilgung unliebsamer Stimmen ist.

Regierungen machen Druck

Das deutsche Bundeskriminalamt hätte gerne weitaus breitere Sperren gesehen, die Regierung befindet sich weiterhin in Gesprächen mit Telegram.

Der bekannteste Kanal, der bislang ein Opfer des Rotstifts wurde, war jener von Attila Hildmann. Seine Thesen waren zwar auch im regierungskritischen Lager teilweise umstritten – dennoch zeigt die Ausbootung:

Auf kurz oder lang wird man in einer Salamitaktik gegen alle Kritiker vorgehen.

Bedrohlich daran ist auch, dass mit dem legistischen Grund argumentiert wird, mit Verstößen gegen „lokale Gesetze“.

Diese aktuelle Sperre kann nur schwer umgangen werden. Auch ein Download der originalen App oder der Gebrauch eines VPN-Tunnels kann diese Kanäle nicht wieder herstellen.

Erste Dissidenten versuchen es mit dem Aufbau einer Präsenz auf Plattformen wie „Gettr“.

Die Alpenschau auf Gettr abonnieren >>>

Denkfabriken und Zensurgesetze

Dass die Eliten und ihre Handlanger keine Gefangenen machen wollen, geben sie offen zu.

Wenn man die Macht hat, wird die Kontrolle zum wichtigsten Instrument. Telegram hat das Informationsmonopol der Mächtigen gebrochen.

Darauf reagieren sie nun mit einem immer autoritäreren Staat und immer schärferer Zensur. Dabei gilt: Je höher die Reichweite, desto schärfer die Zensur – Die es ja laut Grundgesetz nicht gibt!

Eine durch die „Bill & Melinda Gates Stiftung“ und dem Soros-Netzwerk finanzierte Denkfabrik empfahl schon im Vorjahr der deutschen Regierung eine Ausweitung ihrer Zensurgesetze auf Messenger wie Telegram.

Als besondere „Gefahr“ wird auch immer wieder unsere Alpenschau eingestuft. Dank kritischer Berichterstattung sind wir und viele andere alternative Medien den Eliten ein Dorn im Auge.

Die Wahrheit lässt sich jedoch durch nichts aufhalten – und wer versucht sie zu bremsen, könnte bald feststellen, dass ihn der beste Kleber nicht im Elite-Sessel hält.

Alle Kritiker will man mundtot machen, doch die Zensur ist der wahre Feind der Demokratie!

Quellen: Wochenblick und Heimat-Kurier – Die Alpenschau bedankt sich!

.

