Coenzym Q10 – Antioxidans und Energiequelle für Zellen, Haut und Anti Aging

Das Coenzym Q10 ist ein Mikronährstoff und Teil der Mitochondrien – den Energiekraftwerken unserer Zellen.

Als kleines Rad im Getriebe der Mitochondrien ist Q10 entscheidend daran beteiligt, dem Körper genügend Energie zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund seiner starken antioxidativen Wirkung, hat sich Coenzym Q10 als Anti-Aging-Mittel etabliert. Zudem beeinflusst Coenzym Q10 auch das Herz-Kreislauf-System positiv und trägt zur Erhaltung der Zellgesundheit bei.

Warum uns das Coenzym Q10 gesund hält und was bei einem Q10-Mangel passiert, erklären wir dir in folgendem Beitrag.

Q10 – Antioxidans und Energiequelle

Ohne Coenzym Q10 würde nichts mehr funktionieren.

In Bezug auf die Anwendungsgebiete unterstützt Coenzym Q10 die Behandlung von verschiedenen Beschwerden und Krankheiten, darunter:

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Bluthochdruck

Störungen des mitochondrialen Stoffwechsels

Diabetes mellitus

Migräne

Krebs

männliche Fertilitätsstörungen

Parkinson

Es scheint auch den Energiestoffwechsel bei intensiver sportlicher Betätigung zu fördern sowie die Erholung der Muskulatur zu beschleunigen. Bei der Einnahme bestimmter cholesterinsenkender Medikamente ist die zusätzliche Verabreichung von Coenzym Q10 sinnvoll, da diese Medikamente nicht nur die Cholesterinproduktion hemmen, sondern auch die Produktion von Coenzym Q10 blockieren.

Q10 spielt eine große Rolle bei der Energiebereitstellung in den Körperzellen. Aus diesem Grund kommt es vor allem in Lunge, Leber und Herz vor, also den Organen, die viel Energie benötigen. Als Ubichinon (ubique = überall) wird Coenzym Q10 in allen lebenden Zellen benötigt. Weiterhin fängt es schädliche Sauerstoffverbindungen ab und ist somit ähnlich wie Vitamin E als Antioxidans aktiv.

Coenzym Q10 hat wichtige Wirkungen in deinem Körper. Erstens verbessert es die Energieproduktion deiner Mitochondrien, zweitens steigt deine Zellgesundheit durch die Reduktion von oxidativem Stress und drittens schützt es deine Leistungsfähigkeit durch ein optimiertes Immunsystem. Wenn das nicht nach dem perfekten Allrounder klingt!

Q10 hilft bei der Energiegewinnung

Q10 wird in den Mitochondrien gebraucht – den Kraftwerken der Zellen. Als kleines Rad im Getriebe der Mitochondrien ist Q10 entscheidend daran beteiligt, dem Körper genügend Energie zur Verfügung zu stellen.

Wir Menschen holen uns Energie aus der Nahrung, die wir täglich essen. Diese Energie muss jedoch von jeder Zelle in körpereigene Energie umgewandelt werden.

Hier kommen die Mitochondrien ins Spiel. Fast in allen Körperzellen befinden sie sich. Tag für Tag bilden sie das Energie-Molekül Adenosin-Triphosphat (kurz: ATP), das wichtigste Molekül von allen. Und genau dafür benötigen unsere kleinen Zell-Kraftwerke das Q10. Kurzum: Ohne die Hilfe von Q10 könnten unsere Zellen keine Energie erzeugen.

Damit wir das Coenzym jedoch schnell, effektiv und vielseitig verwerten können, ist der Körper gezwungen, Q10 in seine aktive Form Ubiquinol aufzuspalten. (Ubichinon ist übrigens nur die inaktive Form.) Am besten und schnellsten gelingt dieser Aktivierungs-Prozess während der Verdauung. Daher wird die zusätzliche Aufnahme von bereits aktiviertem Q10 als Nahrungsergänzungsmittel immer beliebter.

Merke: Q10 wird von deinem Körper dringend für die Energie-Gewinnung benötigt. Du solltest daher eine ausreichende Versorgung mit dem Coenzym sicherstellen – insbesondere, wenn du dich bereits im fortgeschrittenen Alter befindest. Dann scheint sich der Organismus nämlich immer schwerer damit zu tun, eine ausreichende körpereigene Q10-Konzentration in den Zellen aufrechtzuerhalten.

Eine Möglichkeit, neben Nahrungsergänzungsmitteln zusätzliches Q10 aufzunehmen, ist, über den Verzehr bestimmter Lebensmittel: Das Coenzym ist fettlöslich; es befindet sich daher in fettem Fisch wie Sardinen und Makrelen, aber auch in Fleisch, Pflanzenölen, Hülsenfrüchten, Nüssen und Sesam.

Q10 unterstützt die Herz-Gesundheit

Vielleicht fragst du dich jetzt: Was hat ein „Wunder-Mittel“ für junge Haut mit der Gesundheit meines Herzens zu tun? Ganz einfach: Q10 gehört zur Gruppe der Ubichinone. „Ubi“ bedeutet, dass dieser Stoff im gesamten Körper vorkommt. Ubichinon-10 findet man vor allem im Herz, den Nieren, der Leber und der Muskulatur.

Besonders abhängig von Q10 ist unser Herz. Schließlich wird es rund um die Uhr beansprucht und braucht daher wesentlich mehr Energie als unsere anderen Organe. Wie du bereits weißt, steht uns bei einem Q10-Mangel jedoch weniger Energie zur Verfügung.

Forscher diskutieren deshalb, ob ein Q10-Mangel unsere Herzleistung schwächen und Herzrhythmus-Störungen sowie Herzinfarkte auslösen kann. Manche befürworten sogar eine Q10-Behandlung von Herzinsuffienzi-Patienten. Unumstritten ist, dass sich die regelmäßige Einnahme von Medikamenten negativ auf unseren Q10-Spiegel auswirkt. So hemmen beispielsweise cholesterinsenkende Präparate (Statine) die körpereigene Herstellung von Ubichinon (inaktive Q10-Form).3)

Merke: Unsere Organe sind von einer einwandfreien Q10-Versorgung im Körper abhängig, besonders Herz, Lunge und Leber. Wer regelmäßig Medikamente nimmt, für den kann die Aufnahme von aktiviertem Q10 über eine Nahrungsergänzung sinnvoll sein. Das gilt vor allem für Patienten, die zur Senkung des Cholesterinspiegels Statine einnehmen. Diese blockieren nämlich die körpereigene Q10-Produktion.

Q10 kann unsere Haut schützen

Ein frisches, pralles Hautbild wünscht sich jeder. Q10 soll genau diesen Wunsch möglich machen, indem es als natürliches Antioxidans die Zell-Alterung unserer Haut hinauszögert.4) Das ist auch der Grund, warum das Coenzym in vielen Pflegeprodukten eingesetzt wird. Klingt nicht schlecht, oder?

Q10 kann keine Wunder bewirken. Es ist jedoch mutmaßlich in der Lage, freie Radikale unschädlich zu machen.5) Dabei handelt es sich um natürliche Abfallstoffe, die beispielsweise während der Energiegewinnung entstehen und auf Dauer unsere Zellstruktur angreifen können.

Freie Radikale können auch durch äußere Einflüsse in unseren Körper gelangen und stehen im Verdacht, enorme Zellschäden zu verursachen. Solche Zellschäden sollen über kurz oder lang unseren Alterungsprozess beschleunigen. Auf der Haut macht sich das durch ein fahles, faltiges Erscheinungsbild bemerkbar.

Merke: Deine Gesichts-Haut muss im Alltag viel mitmachen, von schwierigen Wetterbedingungen über UV-Strahlung bis hin zu Sonnenbrand. Wenn dein Körper ausreichend mit Q10 versorgt ist, kann das Coenzym seine antioxidative Wirkung entfalten und wahrscheinlich dabei helfen, freie Radikale zu neutralisieren und eine verfrühte Zell-Alterung aufzuhalten.

Unser Extra-Tipp: Auch Vitamin C und E sind bekannte Antioxidantien. Letzteres weist sogar eine strukturelle Verwandtschaft mit Q10 auf. Außerdem sind die Spurenelemente Zink und Selen wertvolle Antioxidantien, die dem Q10 auch noch direkt in die Hand spielen: Sie sind wichtig für dessen Aktivierung.

Q10 hat Einfluss auf unser Immunsystem

Bestimmt kennst du das selbst: Wenn dein Körper keine Energie zur Verfügung hat, lässt die nächste Erkältung nicht lange auf sich warten.

Auch das ist einfach zu erklären: Wie du weißt, gefährdet ein Q10-Mangel deine Energie-Versorgung. Das macht dein Immunsystem auf Dauer angreifbar und der Körper hat Mühe, Viren und Bakterien abzuwehren.

Damit du vital und gesund durchs Leben gehen kannst, ist eine optimale Q10-Versorgung daher unerlässlich. Nur wenn du genügend Energie zur Verfügung hast, bist du in der Lage, Krankheiten abzuwehren und Heilungsprozesse in Gang zu bringen.

Merke: All deine Körper-Prozesse sind miteinander verknüpft und voneinander abhängig. Q10 hat aufgrund seiner wichtigen Aufgaben im Körper auch Einfluss auf dein Immunsystem. Solltest du ständig krank sein, lautet unser Tipp deshalb: Vereinbare zeitnah einen Termin bei deinem Arzt und lasse deinen Q10-Spiegel im Vollblut bestimmen.

Bist du ausreichend mit Q10 versorgt?

Beginnen wir mit der guten Nachricht: Unser Körper kann Q10 aus den Aminosäuren Phenylalanin und Tyrosin selbst herstellen. In der Regel bewegt sich die Q10-Konzentration in den Zellen bei jungen Menschen daher in einem optimalen Bereich.

Mit zunehmendem Alter scheint das für unseren Organismus jedoch wesentlich schwerer zu sein. Er schafft es dann nicht mehr, eine vorteilhafte Q10-Konzentration in den Zellen aufrechtzuerhalten.

Problematischer wird auch, das aufgenommene Q10 in seine aktivierte Form Ubiquinol aufzuspalten. Die Vorteile der aktivierten Form: Sie kann von deinem Körper 3,5–8 Mal besser aufgenommen werden als Ubiquinon, eine nicht aktivierte Form.

m fortgeschrittenen Alter ist es daher sinnvoll, aktives Q10 durch Nahrungsergänzungsmitteln aufzunehmen. Das gilt erst recht, wenn du zusätzlich Medikamente (beispielsweise Statine bei hohen Cholesterinwerten) nimmst und oft erkältet bist.

Der erste Schritt ist jedoch eine Blutuntersuchung durch deinen Arzt. Wir empfehlen dir dabei, deine Q10-Konzentration immer im Vollblut bestimmen zu lassen. Denn Q10 sitzt in den Zellen. Die normale Blutuntersuchung findet jedoch im Serum statt, also außerhalb der Zelle.

Fazit

Ein Mangel an Coenzym Q10 kann eine Vielzahl von gesundheitlichen Problemen verursachen, die von Müdigkeit und Muskelschwäche bis hin zu schweren kardiovaskulären und neurologischen Störungen reichen.

Chronische Erkrankungen wie Herzschwäche, Diabetes mellitus, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen können den Bedarf an Coenzym Q10 erhöhen oder seine Verfügbarkeit im Körper verringern.

Statine, die zur Senkung des Cholesterinspiegels eingesetzt werden, können die Produktion von Coenzym Q10 im Körper hemmen und so zu einem Mangel führen.

Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Coenzym Q10-haltigen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch und Nüssen ist, sowie gegebenenfalls die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln können helfen, einen Mangel zu verhindern und die Gesundheit zu fördern.

Eine ausreichende Versorgung mit dem wichtigen Nährstoff Q10 ist entscheidend für die Erhaltung der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens.

