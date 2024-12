Brauchtum in den Alpenregionen: Geister, Hexen und Dämonen in den Rauhnächten

Die Zeit zwischen den Jahren – die Zeit der Rauhnächte – ist eine mythenumwobene Zeit.

Die Rau(c)hnächte gelten von jeher als die geheimnisvollste Zeit des Jahres: dunkel, kalt und eben rauh kommen sie daher.

Und wenn dann noch der eisige Wind um die Häuserecken pfeift und heult, ist der Weg zum Geisterglauben nicht mehr weit.

In den Raunächten zwischen Heiligabend und Drei Könige soll laut Volksglaube der Zugang zur Anderswelt geöffnet sein. Es heißt, die Geister fliegen zwischen ihrer und unserer Welt umher.

In den Raunächten treiben also Geister, Dämonen und Hexen ihr Unwesen. Wir verraten euch, wo und wie man den dunklen Mächten begegnen kann.

.

Mr. Miller fand 2013 im Darknet ein Buch, das ihm die Haare zu Berge stehen ließ. Zeitreisende leben unter uns – und sie wissen, was auf uns zukommt! Hier weiter.

Geister, Hexen und Dämonen in den Rauhnächten

Die Rauhnächte fallen also in die Zeit „Zwischen den Jahren“. Aber warum gerade dann – und woher stammt dieser Begriff überhaupt?

Hier kommt der Mond ins Spiel, beziehungsweise der germanische Mondkalender. In dem hat das Jahr 12 Monde. Und die entsprechen nicht unseren 12 Monaten mit 365 Tagen sondern sind nur 354 Tage lang.

Um ein Sonnenjahr voll zu machen, fehlen also 11 Tage – oder eben 12 Nächte – die als „tote Tage“ eingeschoben wurden.

Der Begriff „Raunächte“ leitet sich in einigen Überlieferungen auch von dem Brauch des Räucherns ab. Während der 12 Nächte werden Kräuter, Harze und Hölzer verbrannt, um das Zuhause von negativen Energien zu befreien, sich von Altlasten und bösen Geistern zu lösen und das Haus mit positiver Energie fürs nächste Jahr aufzuladen.

So dient das Räuchern bis heute nicht nur der physischen Reinigung, sondern auch der spirituellen Klärung. Dafür wurden spezielle Räuchermischungen verwendet, die je nach regionaler Tradition variierten. Früher verwendete man vor allem Weihrauch, mittlerweile gibt es beliebte Kräutermischungen mit Salbei oder Palo Santo.

Räuchern mit weißem Salbei >>>

Räuchern mit Palo Santo >>>

.

Die Rauhnächte sind auch für das Befragen von Orakeln geeignet. Sie gelten traditionell als eine Zeit, in der die Zukunft auf besondere Weise gedeutet werden kann. Deshalb sind bis heute Orakel und andere Formen der Wahrsagerei während der Raunächte populär. Man glaubt, dass die Ereignisse und Träume in den Raunächten auf Geschehnisse im neuen Jahr hinweisen. Deshalb steht jeder Tag einer Raunacht für einen der Monat im kommenden Jahr.

Tiere im Stall sollen um Mitternacht mancher Rauhnächte die menschliche Sprache sprechen und über die Zukunft erzählen – wer die Tiere allerdings sprechen höre, sterbe unmittelbar danach. In einigen Alpentraditionen dürfen sich die Tiere bei einem Hausgeist über ihren Herrn beschweren: Hat er sie im letzten Jahr schlecht behandelt, wird er bestraft.

Wer einmal einen echten Geist sehen möchten, sollte folgende Tipps beherzigen, aber sich später nicht beklagen, wir hätten davor nicht gewarnt.

.

1. Weiße Wäsche draußen aufhängen

Geister sind wilde Teufel, die ziemlich flott zwischen den Welten umherfliegen.

Da kann es passieren, dass sie sich während ihrer Jagd in der zum Trocknen aufgehängten Wäsche verfangen. Vor allem weiße Betttücher sollte man nicht aufhängen, warnen abergläubische Menschen.

Denn diese könnte die Geister mitnehmen, um im folgenden Jahr damit wiederzukommen und die weißen Tücher als Leichentuch für ihren Besitzer zu verwenden.

.

2. Unordentlich sein

Schmutz und Unordnung ziehen die Wilde Jagd an.

Wer also auf den traditionellen Weihnachtsputz verzichtet, sollte auf der Hut sein. Zur Mitte der Rauhnächte, nämlich zu Silvester, sollte Wotan mit den Toten zur wilden Jagd aufbrechen.

Denn in dieser Zeit steht nach altem Volksglauben das Geisterreich offen. Die Geister und die Seelen der Verstorbenen haben Ausgang. Dämonen können Umzüge veranstalten oder mit der wilden Jagd durch die Lande ziehen.

3. Sich auf eine Straßenkreuzung setzen

In den Raunächten gehören Kreuzungen angeblich den Teufeln und Hexen.

Von ihnen kann man die Zukunft erfahren –sofern man sich in die Mitte der Kreuzung setzt und mit Kreide einen Kreis um sich herum zeichnet.

Der Kreis sollte so groß gewählt sein, dass einen die Teufel nicht greifen können. Um Mitternacht, so behauptet man, erscheinen den im Kreis sitzenden Menschen dann zum Beispiel Leichenzüge und Hochzeiten, was wiederum auf die Geschehnisse des kommenden Jahres hindeuten soll.

.

4. Mit einem Holzschemel in die Kirche gehen

Wer sich zur Christmette in der Kirche auf einen Holzschemel setzt, soll Hexen sehen können.

Die Damen sitzen dann mit Hut und mit dem Rücken zum Altar in den Bankreihen.

.

5. In der Dreikönigsnacht das Haus verlassen

Die Dreikönigsnacht – die Nacht von 5. auf 6. Jänner – gilt als die bedeutendste und schlimmste Raunacht.

Sie ist auch die letzte Nacht, in der die Wilde Jagd durch die Lüfte saust. Jetzt suchen sie verstärkt nach Opfern, die sie mitreißen können.

Wer also lebensmüde ist, sollte nach dem Abendläuten aus dem Haus gehen. Wir hoffen natürlich, dass du dich anders entscheidest…

.

Der Perchtenlauf

Auch die Perchten haben schon so manches Jahrhundert überdauert.

Der Perchtenlauf ist heute noch in Süddeutschland und Österreich verbreitet und lässt sich auf einen vorchristlichen Volksglauben zurückführen. Es heißt, dass sich die Pforte zur Welt der Toten zwischen den Jahren öffnet und Geister, wie auch Dämonen die Möglichkeit bekommen, auf unserer Erde zu weilen und den Menschen zu schaden.

Deshalb erscheint, der Sage nach, Frau Percht (mancherorts auch als Frau Holle bekannt). Sie belohnt Fleiß und Ordnung und bestraft Ungehorsam und Unordnung. Gemeinsam mit ihren Gefolgsleuten – dem Teufel, den guten Schönprechten (stehen für das Leben, Licht und Ordnung), Musikern, Tänzern und Schlenzern, die die Zuschauer ärgern sollen – vertreibt sie mit Glocken, Trommeln und anderen lauten Geräuschen das Böse.

Auf den modernen Perchtläufe versammeln sich Menschen mit gruseligen Masken und Pelzumhängen. Mit Kuhglocken, Glockenspielen, Trommeln oder Ruten vertreiben sie die Geister. Bekommt man als Zuschauer von den Schlenzern einen leichten Schlag mit der Rute, soll das Glück, Fruchtbarkeit und Gesundheit bringen.

Aus diesem Brauchtum hat sich das heutige Silvesterfeuerwerk entwickelt: Das laute Knallen um Mitternacht soll böse Geister vom neuen Jahr fernhalten.

Insgesamt sind die Raunächte eine Zeit, in der Menschen auf der ganzen Welt durch verschiedene Bräuche und Rituale versuchen, sich auf das kommende Jahr vorzubereiten und spirituelle Erfahrungen zu sammeln.

Ob man an die magische Bedeutung dieser Tage glaubt oder nicht, die Raunächte bieten eine Gelegenheit zur Reflexion, Reinigung und Neuausrichtung für das bevorstehende Jahr.

*****

Die Alpenschau wünscht euch noch eine mystische Rauhnacht-Zeit!

