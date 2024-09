Berührende Geschichte: Das Leben ist zu kurz für irgendwann!

Man kann nie wissen, wie lang der gemeinsame Weg noch ist.

Deshalb sollten wir die Zeit nutzen und für jeden Meter dankbar sein, den wir mit uns wichtigen Menschen zusammen gehen können.

Eine berührende Geschichte, die nachdenklich stimmen sollte!

.

Wir haben Angst vor dem Tod. Nicht alle von uns, aber doch die meisten. Wäre es nicht beruhigend, eine Art Gebrauchsanweisung für das Sterben zu haben? Und einen lieben Menschen an der Seite, der keine Angst hat? Ein Buch der Hoffnung und des Mutes für das letzte große Loslassen – inklusive angeleiteter Meditation! Hier weiter.

Die Ohrringe für einen besonderen Anlass

Ein Mann öffnete im Beisein seines besten Freundes die Kommodenschublade seiner Ehefrau und holte ein in Seidenpapier gehülltes Päckchen heraus. Schöne Ohrringe lagen darin. Er warf das Papier weg und betrachtete den Schmuck.

„Die habe ich ihr gekauft, als wir zum ersten Mal in New York waren. Das ist acht oder neun Jahre her. Sie trug die Ohrringe nie. Sie wollte sie für eine besondere Gelegenheit aufbewahren. Jetzt scheint der richtige Moment dafür zu sein!“

Er näherte sich dem Bett und legte die Ohrringe zu den Kleidern, die vom Bestattungsinstitut mitgenommen werden sollten. Denn seine Frau war plötzlich verstorben.

Als der Mann sich zu seinem Freund umdrehte, sagte er:

„Bewahre nichts für einen besonderen Anlass auf! Jeder Tag, den du lebst, ist Anlass genug.“

.

Der Berg der Zuversicht >>>

.

Der Freund dachte noch lange an diese Worte. Sie veränderten sein Leben. Fortan las er viel mehr als früher und putzte weniger.

Er setzte sich öfter auf seine Terrasse und genoss die Landschaft, ohne auf das Unkraut im Garten zu achten. Er verbrachte mehr Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden.

Er hatte begriffen, dass das Leben eine Sammlung von Erfahrungen ist, die es zu schätzen gilt.

Er sagte sich:

Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Frau meines Freundes getan hätte, wenn sie gewusst hätte, dass sie morgen nicht mehr sein wird.

Ich glaube, dass sie noch ihre Familie und engen Freunde angerufen hätte. Vielleicht hätte sie mit ein paar Personen telefoniert, um sich zu versöhnen oder sich für alte Streitigkeiten zu entschuldigen.

Der Gedanke, dass sie vielleicht noch chinesisch essen gegangen wäre – ihre Lieblingsküche –, gefällt mir sehr. Es sind diese kleinen unerledigten Dinge, die ich mit Blick auf die gezählten Tage bedauern würde.

Schade fände ich es, gewisse Freunde nicht mehr gesehen zu haben, mit denen ich mich ‚irgendwann mal‘ in Verbindung setzen wollte. Schade, nicht die Briefe geschrieben zu haben, die ich ‚irgendwann mal‘ schreiben wollte. Schade, meinen Nächsten nicht oft genug gesagt zu haben, wie sehr ich sie liebe.“

Verpasse, verschiebe und bewahre nichts, was Freude und Lächeln in dein Leben bringen könnte.

Sage dir immer, dass jeder Tag etwas ganz Besonderes ist!

Quelle: Zeitblüten – Die Alpenschau bedankt sich!

