„Alte Handschrift“: Kleiner Schwedenbitter – Uromas Geheimrezept

»Die Gesundheit ist wie Salz: Man bemerkt es erst, sobald es fehlt«

Die meisten kennen sicherlich das Schwedenkräuter-Rezept von Maria Treben. Heute möchten wir euch jedoch das Originalrezept “Alte Handschrift” für den kleinen Schwedenbitter nicht länger vorenthalten, dass von Generation zu Generation in der Familie weitergegeben wurde.

Es unterscheidet sich vor allem in der Zubereitungsart und den Mengenangaben der Zutaten von anderen Herstellungsvarianten des Schwedenbitter.

Die “Alte Handschrift” liest sich bei der Beschreibung teilweise etwas sonderbar, da an den Wirkungsweisen sprachlich nichts verändert wurde.

Schwedenkräuter sind ein traditionelles Kräuterheilmittel, das man innerlich und äußerlich gegen eine große Zahl von Beschwerden und Krankheiten einsetzen kann.

Schwedenkräuter-Rezept und Zubereitung

10 g Aloe 20 g Angelikawurzel

10 g Eberwurzwurzel

20 g Chinesischer Naturkampfer (nur diesen!)

20 g Manna

10 g Myrrhe

20 g Rhabarberwurzel

0,4 g Safran

20 g Sennesblätter

20 g Theriak venezian

10 g Wermut

20 g Zitwerwurzel

Zutaten, die man nicht selbst ernten kann bzw. nicht zuhause hat, erhält man jederzeit in einer Apotheke. Es ist auch möglich, oder für ungeübte auch sinnvoll, alle Zutaten in der Apotheke zubereiten zu lassen.

Die Kräutermischung setzt man dann mit 3 Liter guten, 38-prozentigen Kornbranntwein in einem 5-Liter-Ansatzglas an und lässt die Mischung mindestens 14 Tage an der Sonne stehen. Tägliches Schütteln ist jedoch notwendig und darf nicht vergessen werden!

Nach 6 Monaten (solange muss man sich einfach gedulden) abseihen und filtrieren, anschließend in kleine, dunkle Flaschen abfüllen. Die Wartezeit lohnt sich, da nur so die Wirksamkeit ihre volle Kraft entfalten kann.

Die Flachen müssen gut verschlossen und kühl und dunkel gelagert werden. In unserer Familie ist der Keller ein geeigneter Aufbewahrungsort.

Der kleine Schwedenbitter wird über die Jahre noch wirksamer!

Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt Hildegard von Bingen die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ein ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Anwendungsarten des kleinen Schwedenbitter

Innerliche Anwendung: Prophylaktisch nimmt man nach Angabe “Der alten Handschrift” morgens und abends je 1 Teelöffel unverdünnt ein. Bei Unpässlichkeiten jeder Art können 3 Teelöffel mit Wasser oder Kräutertee verdünnt genommen werden.

Bei bösartigen Erkrankungen sind 2 bis 3 Esslöffel täglich wie folgt einzunehmen: Je 1 Esslöffel trinkt man verdünnt mit 1/8 l Kräutertee verteilt auf eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde nach jeder Mahlzeit.

Schwedenkräuter-Umschlag: Ja nach Körperstelle nimmt man ein kleineres oder größeres Stück Watte oder Zellstoff, befeuchtet es mit Schwedenbittertropfen und legt es auf die zu behandelnde Stelle, die man vorher mit Ringelblumensalbe einstreicht. Darüber kommt eine Plastikfolie, dann erst bindet man ein Tuch oder Binde darüber.

Den Umschlag lässt man je nach Erkrankung 2 bis 4 Stunden einwirken. Auf keinen Fall darf man auf das Einfetten der Haut mit Ringelblumensalbe vergessen! Personen die allergisch sind, sollen die Plastikhaut weglassen und nur ein Tuch darüber binden. Bei Hautreizungen muss man die Umschläge kürzer anwenden oder aussetzen.

Die Kraft der Gewürze können wir nicht nur zu kulinarischen und kosmetischen Zwecken nutzen. Zahlreiche anerkannte wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass Gewürze in vielen Fällen gleichwertig oder sogar stärker wirken als die entsprechenden synthetischen Medikamente. Gewürze stecken voller verborgener Heilkräfte! Eine Prise Gesundheit >>>.



Schwedenkräuter unterstützen die Gesundheit und das Wohlbefinden

Schwedenkräuter stärken das Gedächtnis und das Gehirn, vertreiben Schmerz und Schwindel, wenn man öfters daran riecht oder schnupft, den Kopfwirbel befeuchtet, ein feuchtes Tuch auf den Kopf legt.

Schwedenkräuter helfen bei trüben Augen, nehmen Röte und Schmerzen, wenn die Augen entzündet und verschwommen sind. Sie vertreiben auch die Flecken und den grauen Star, wenn man zeitgerecht einen befeuchteten Wattebausch (mit lauwarmen, abgekochten Wasser verdünnt) auf die geschlossenen Augen legt. Heutzutage können natürlich auch Wattepads verwendet werden.

Pocken und Ausschläge aller Art, auch Krusten in der Nase oder am Körper, werden geheilt, wenn man oft und gut befeuchtet.

Bei Zahnschmerzen gibt man in etwas Wasser 1 Esslöffel voll dieser Schwedenkräutertropfen und behalte einige Zeit diese Flüssigkeit im Mund. Der Schmerz lässt nach und die Fäulnis klingt ab.

Blasen an der Zunge oder sonstige Schäden werden mit den Tropfen fleißig befeuchtet, wodurch die Heilung in kurzer Zeit eintritt.

Wenn der Hals erhitzt und wund ist, sodass man Speis und Trank schwer schlucken kann, so nehme man morgens, mittags und abends von den Tropfen, lasse sie langsam hinab und sie nehmen die Hitze und heilen den Schlund.

Hat man Magenkrämpfe, so nehme man bei einem Anfall 1 Esslöffel voll.

Bei Koliken nehme man 3 Esslöffel voll ein, langsam nacheinander, man wird bald die Linderung verspüren.

Schwedenkräuter zerteilen im Leib die Winde und kühlen die Leber, vertreiben alle Magenleiden und die der Eingeweide und helfen bei Stuhlverstopfung.

Sie sind auch ein vortreffliches Mittel für den Magen, wenn er schlecht verdaut und die Speisen nicht behält. Ebenso helfen Sie bei Gallenschmerzen. Täglich früh und abends 1 Esslöffel voll und bei Nacht Umschläge mit den Tropfen, werden alle Schmerzen bald vergehen.

Bei Wassersucht nehme man 6 Wochen hindurch früh und abends 1 Esslöffel von in weißem Wein.

Bei Ohrenschmerzen und Ohrensausen befeuchte man ein Wattebäuschchen und stecke es ins Ohr. Es hilft sehr gut und bringt selbst das verlorene Gehör wieder.

Wenn eine Frau Mutterschmerzen hat, so gebe man ihr 3 Tage hindurch früh 1 Esslöffel voll verdünnt in rotem Wein, lasse sie nach einer halben Stunde einen Sparziergang machen, dann kann sie frühstücken, jedoch keine warme Milch. In den letzten 14 Tagen der Schwangerschaft früh und abends 1 Esslöffel voll vedünnt in Wasser davon einnehmen, fördert die Geburt.

Um die Nachgeburt leichter los zu werden, gibt man der Wöchnerin alle 2 Stunden 1 Teelöffel voll verdünnt in Wasser, solange bis die Nachgeburt ohne Wehen abgeht. Stellen sich nach der Geburt beim Einschießen der Milch Entzündungen ein, werden sie beim Auflegen von feuchten Tüchern rasch genommen.

Sie treiben den Kindern die Blattern heraus. Man gebe den Kindern je nach Alter von den Tropfen, verdünnt mit Wasser. Wenn die Blattern zu trocknen beginnen, befeuchte man diese öfters mit den Tropfen, es bleiben keine Narben zurück.

Die Schwedenkräuter dienen den Kindern und den Erwachsenen gegen Würmer, ja sogar Bandwürmer vertreibt man damit, nur muss man sie den Kindern je nach Alter verabreichen. Ein feuchtes Tuch mit den Tropfen auf den Nabel binden und immer feucht halten.

Mit Schwedenkräutern hat man einen vielseitigen Tausendsassa in seiner Hausapotheke, der über manches Gesundheitsproblem hinweghelfen kann.

Es gibt kein Naturheilmittel, dass eine stärkere Heilkraft hat als der kleine Schwedenbitter, der deshalb auch als Lebenselixier bezeichnet wird.

Dieses Lebenselixier darf in keiner Hausapotheke fehlen.

Die Alpenschau wünscht euch viel Erfolg beim Ansetzen des kleinen Schwedenbitter.

