Alpenschau Mondkraft heute 30. Dezember 2021 – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond im Skorpion einen Tag der Regeneration. Ungewöhnlich positive Planetenkräfte unterstützen uns in allen Lebensbereichen. Wir müssen dieses Kraftgeschenk nur auspacken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond in Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Tauchen wir in die eignen Tiefen ein und lassen dabei unseren Emotionen freien Lauf – Fürchten wir uns nicht vor unseren Schattenthemen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Alles was wir die letzte Zeit bereits entschieden oder begonnen haben, kann sich durch die Mondkraft heute mit dem Skorpion-Mond entfalten und langsam zur Reife kommen. Durch die positiven Einflüsse von Herrscherplanet Pluto sowie Neptun und Venus befinden wir uns in einer kraftvollen Phase, die uns stärkt, aufbaut und widerstandsfähig macht. Wer aktuell krank ist oder mit anderen Belastungen zu kämpfen hat, erhält durch die Regenerationskraft des Skorpions wieder mehr Lebensmut. Dies ist zudem ein guter Tag, um sich mit tiefsinnigen Inhalten und Lebensfragen zu beschäftigen, weshalb wir uns genügend Zeit nehmen sollten, um uns mit Themen zu beschäftigen, denen wir bis jetzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben, wobei wir auch unseren Schattenthemen genügend Raum geben sollten.

Bei Auseinandersetzungen und Konflikten können wir die kraftvollen Einflüsse für Lösungen nutzen, denn die aufgewühlten Emotionen beruhigen sich, so dass alle Unstimmigkeiten aus dem Weg geräumt werden können und wir wieder zu einem harmonischen Miteinander finden.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Grosszügiges und tolerantes Verhalten gestaltet heute das zwischenmenschliche Zusammenleben äusserst angenehm und wohltuend freiheitlich. Eine spürbare Zunahme von persönlicher Freiheit verbessert auch das innere Wohlbefinden, was sich sowohl im beruflichen als auch im familiären Alltag positiv auswirken wird.

Nutzen wir den positiven Mondeinfluss, um uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen, die uns nicht weiterbringen und von denen wir uns spätestens morgen zum Jahreswechsel verabschieden müssen.

Lösen wir alle Gedanken von Mangel und Begrenzung in uns auf – Zeigen wir unsere wahre Stärke!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Neptun in Fische, Venus in Steinbock und Herrscherplanet Pluto im Steinbock sind uns bei dieser Mondkraft heute mit dem Skorpion-Mond besonders wohlgesonnen. Sie vermitteln uns Einfallsreichtum im Lösen alltäglicher Probleme und ein gutes Gespür für alle schwelenden Konflikte, die immer wieder die Gemüter erhitzen können. Im zwischenmenschlichen Bereich bringen wir viel Verständnis für andere auf, so dass wir vor allem den Venus-Einfluss nutzen können, um wieder mehr Wärme in unsere Beziehungen zu bringen.

Vor allem Pluto im Steinbock, der Zeichenherrscher des Skorpions, wird uns heute spürbar beeinflussen, denn er weckt unser sentimentales Wesen und lenkt unsere Gefühle in harmonische Bahnen. Die große Kraft von Pluto im Steinbock lässt unser Gefühlsleben, aber auch unsere Vitalität immer wieder erneuern, was uns eine starke psychische und körperliche Widerstandskraft verleiht.

Pluto bringt zudem Klarheit und wichtige Erkenntnisse für unseren weiteren Lebensweg, die uns einen entscheidenden Schritt vorwärts bringen können. Da auch Neptun in Fische seine Finger im Spiel hat, können wir seinen Einfluss nutzen, um selbst unsere Visionen zu einer erfolgreichen Umsetzung zu bringen.

Lassen wir uns keine der Chancen entgehen, die sich durch die Mondkraft heute mit dem Skorpion-Mond auf wundervolle Weise immer wieder zeigen werden!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Kyphi beflügelt unsere Sinne und versetzt uns in eine andere Welt. Schleier öffnen sich und wir werden empfänglich für die intuitive Schau. Kyphi ist besonders als Abendräucherung oder zur Meditation geeignet.

Das Räucherwerk der Pharaonen – Kyphi-Kugeln >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Schwefel zählt zu den lebenswichtigen Elementen, die der Körper für unterschiedliche Prozesse benötigt. MSM (Methylsulfonylmethan) ist eine organische Schwefelverbindung, die den menschlichen Körper mit wertvollen Schwefel versorgt. Mit dem Naturheilmittel lassen sich chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie das Immunsystem stärken und regulieren – ohne unangenehme Nebenwirkungen.

Wirkung, Anwendung und Rezepte >>>.

.

*****

.

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit.

Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>>

Spermidin Kapseln – hier >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Flor Essence ist eine Kräutermischung, die auf dem uralten Wissen der Ojibwa-Indianer Kanadas beruht und aus einer Kombination von acht Kräutern besteht, die harmonisch aufeinander abgestimmt sind.

Asthma, Allergien, Bluthochdruck, Depressionen, sogar Krebs und viele andere Krankheiten, all das soll Flor Essence, der Indianertee, heilen bzw. lindern können. Die indianische Powermedizin stärkt zudem auf natürliche Weise die Immunkraft.

Flor Essence Kräutermischung >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Lassen wir unserer Fantasie in jeder Lebenslage freien Lauf. Setzen wir ihr keine Grenzen, denn sie ist ein Ventil für die Seele, um im Hier und Jetzt mit uns zu kommunizieren. Die Fantasie auszuleben ist Befreiung und das Entdecken der eigenen Talente und Fähigkeiten, die uns ansonsten oft ein Leben lang verborgen bleiben.

.

Wir brauchen eine gesunde Zirbeldrüse, um ein gesundes, lebendiges und bewusstes Leben führen und uns für die Geheimnisse des Lebens öffnen zu können. Erlangen wir wahre Gesundheit und setzen unsere spirituellen Kräfte frei!

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Viele Gewürze und Heilkräuter haben eine heilende Wirkung, die sich nun besonders gut entfalten kann – hier weiter >>>.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken besonders auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.