Alpenschau Mondkraft heute 27. Januar 2022 – befreiender Mond in Schütze

Die Mondkraft heute versetzt mit dem befreienden Mond in Schütze an diesem kosmischen Wendetag in eine von Optimismus und Hoffnung geprägte Stimmung. Pluto und Merkur schenken unterstützende Energien. Blicken wir voller Zuversicht nach vorne! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 8.35 Uhr im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond in Schütze – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter – Wendepunkt.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns begeistern, aber vergessen wir nicht, dass es durchaus mehrere Sichtweisen einer Situation und mehr als nur eine Wahrheit geben kann!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Schütze am Wendepunkt

Wir starten zwar durch die Mondpause in den Tag, so dass es etwas dauern kann bis wir so richtig in Schwung kommen, aber da der dynamische Mond in Schütze bereits um 8.35 Uhr das Zepter übernimmt, werden wir mit einer Welle von neuer Energie durchströmt. Da wir es vorwiegend nur mit unterstützenden Konstellationen zu tun bekommen, können wir uns ganz auf die Ziele fokussieren, die wir erreichen wollen. Es gelingt uns außerdem, alte Ängste los zulassen und unsere innere Stärke zu aktivieren, so dass wir voller Kraft alles in Angriff nehmen können, was zu einem erfolgreichen Ende geführt werden soll.



Wir genießen es, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren. Besonders jedoch zeichnen wir uns durch unsere Wahrheitsliebe aus. Auf die Barrikaden gehen wir allerdings, wenn wir das Gefühl haben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit wird eingeschränkt, da wir es nicht ertragen können, eingeengt oder in eine starre Alltagsroutinen gepresst zu werden!

Beschäftigen wir uns bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze mit allem, was uns inspiriert, begeistert und beflügelt, denn schöpferische und kreative Projekte profitieren von den dynamischen Mondenergien. Richten wir unseren Blick wieder voller Zuversicht in die Zukunft und trauen wir uns, Träume und Visionen in die Realität umzusetzen.

Der Mond in Schütze erweckt in uns auch das Bedürfnis, zu erkennen. Alles, was mit Erkenntnis zu tun hat, wie Religion, Philosophie und Spiritualität spricht uns deshalb bei der Mondkraft heute verstärkt an. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, sind wir zu großen Bewegungen fähig. Diese Bewegungen können sich sowohl im Inneren als auch im Äußeren abspielen.

Blicken wir nach vorne – gespannt und voller Vorfreude, was als nächstes kommt.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze

Die dynamischen Energien werden von Merkur und Pluto, die zum Mond in Schütze ein harmonisches Sextil bilden, kraftvoll unterstützt. Wir erhalten durch Merkur neue Impulse und erkennen, wo wir im Leben eine neue Richtung einschlagen müssen, die mehr unseren Vorstellungen entspricht. Unterstützt werden auch unsere lange gehegten Träume und Wünsche und unser spirituelles Wachstum wird gefördert. Die große Kraft von Pluto stärkt unser Gefühlsleben, aber auch unsere Vitalität wird wieder erneuet, was uns eine starke psychische und körperliche Widerstandskraft verleiht.

Wir streben danach, Wissen und Erkenntnis zu erlangen, wobei wir durch den freiheitsliebenden Schützen bereit sind, weite Wege zu gehen, um dieses Wissen zu erhalten. Wir können durch den Einfluss von Merkur unsere Gedanken jetzt mit größerem Nachdruck als sonst kommunizieren, wobei wir dazu neigen, unsere Meinung auch vehement zum Ausdruck zu bringen. Dabei geht es uns weniger um unterhaltsamen „Small Talk“ als vielmehr um Wahrheiten und Hintergründe. Pluto regt zudem Dominanzstreben und Nachdrücklichkeit an, doch sind durch seinen Einfluss in der Regel weniger Widerstände vom Umfeld zu erwarten.

Darüber hinaus sind wir durch das Mond Pluto Sextil fähig, überholte Strukturen, an denen unser Herz hängt, fallen zu lassen und diese durch neue zu ersetzen. Das Gleiche gilt auch für unser alltägliches Leben, weshalb wir zuhause immer wieder praktisch Unbrauchbares ausmisten oder auch ganz neue Verwendungen für ausgediente Dinge finden werden.

Lassen wir alles los, was uns noch belastet und einschränkt – Folgen wir dem Ruf der Freiheit!

Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze



Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Hochwertige Nahrung enthält geordnete Informationen, die unser Zellwachstum positiv steuern können, und interagiert mit unserer DNA in einer Weise, die sich wertvoll auf unsere Gesundheit auswirkt.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die kreativen und schöpferischen Impulse, um den Beginn einer neuen Lebensphase anzustoßen.

Es gibt kein Patentrezept für das Morgen, aber einen Weg, mit Gedankenkraft unsere Ziele zu erreichen. Mit Hilfe von grundlegendem Wissen können wir unser Leben in neue Bahnen lenken. Wagen wir den Schritt, die alten Wege zu verlassen und uns für etwas zu öffnen, das voller Überraschungen ist. Gestalte dein Leben einfach neu!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen – Vergessen wir auch die Pflanzen im Winterquartier nicht.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Wir können alles loslassen und so auch unsere innere Balance wiederfinden. Und dann: Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten und verschieben wir anstrengende körperliche Arbeiten.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

