Alpenschau Mondkraft heute 26. Januar 2022 – rückläufiger Merkur im Steinbock

Die Mondkraft heute bringt durch den rückläufigen Merkur im Steinbock eine neue Denkweise mit sich. Alle angestrebten Projekte und gefassten Zukunftspläne sollten noch einmal gründlich überdacht und überarbeitet werden. Verbinden wir Herz und Verstand! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto – Merkur im Steinbock.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Üben wir nicht zu viel Druck auf uns selbst und auf andere aus – Gelassenheit ist beim Halbmond im Skorpion die Devise!

Mondkalender und Mondkraft heute – rückläufiger Merkur im Steinbock

Der immer noch rückläufige Merkur wechselt vom innovativen Wassermann zurück in den ernsthaften Steinbock, wo er auch bis zum Ende seiner 1. Rückläufigkeit 2022 am 3. Februar bleiben wird. Merkur im Steinbock schenkt uns die Fähigkeit folgerichtig denken zu können, aber auch eine hohe Konzentrationskraft und geistige Beharrlichkeit sind dem Steinbock-Merkur eigen. Er macht den Kopf klar und das Herz weit, so dass wir den rückläufigen Merkur durchaus nutzen können, um Bilanz zu ziehen, etwaige Altlasten zu entsorgen und uns mit unseren neuen Visionen zu befassen, die wir gleich nach der Rückläufigkeit in die Realität umsetzen können.

Merkur im Steinbock lässt uns Pläne schmieden und neue Ziele setzen, die wir in den nächsten Monaten durchaus erreichen können. Nutzen wir den rückläufigen Merkur im Steinbock aber auch, um bereits geplante Projekte noch einmal zu überdenken und gegebenenfalls zu überarbeiten.

.

.

Da uns Merkur im Steinbock eine ausdauernde Konzentrationsfähigkeit und ein gutes Organisationstalent schenkt, können wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können.

Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken kann die Energie des Merkur-Steinbock durchaus hilfreich sein. Merkur im Steinbock macht uns zudem realistisch und zeigt uns, was nun zu tun ist, um eine Verbesserung unserer Lebensumstände zu erreichen. Und wer jetzt schon das neue Jahr planen will, der kann erst mal analysieren, wie das letzte abgelaufen ist und daraus neue Ziele ableiten. t.

Nutzen wir den strukturierten Merkur im Steinbock und fassen neue Ziele ins Auge.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem rückläufigen Merkur im Steinbock

Erst sortieren und prüfen und dann erkennen, was wir wirklich umsetzen können – das ist die Stärke vom Merkur im Steinbock. Bei der Gelegenheit können wir dann auch noch unsere Steuerunterlagen sortieren und alles Aussortieren, was wir nicht mehr brauchen oder verwenden können.

Beim Steinbock gilt es immer, Vertrauen zu entwickeln und das innere Licht zu suchen. Merkur im Steinbock lenkt deshalb unsere Gedanken auch in eine spirituelle Richtung. Positiv zu werten ist außerdem die Fähigkeit des Steinbock-Merkur, folgerichtig denken zu können. Merkur im Steinbock ist präzise in Wort, Schrift und Sprache und häufig gesegnet mir der Fähigkeit guter Rhetorik.

Es besteht allerdings die Neigung dazu, alles was nicht materiell und statusmässig wichtig ist, zu vernachlässigen und gering zu schätzen. Auch müssen wir uns davor hüten, Entscheidungen knallhart zu treffen und auf Biegen und Brechen alle Pläne durchsetzen zu wollen, denn dann würde vieles schief gehen, da sich Merkur ja immer noch in seiner Rückläufigkeit befindet.

Verbinden wir Herz und Verstand und gehen Schritt für Schritt an die Dinge heran!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

***** .



Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Unser Alltag ist oft geprägt von Belastungen, die wir nicht steuern können und die auf Dauer Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Innere Ruhe, eine gewisse Ausgeglichenheit und Gelassenheit helfen dabei, damit Stress und Belastungen nicht Überhand nehmen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken besonders auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten auch bei Zimmerpflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

