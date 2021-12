Alpenschau Mondkraft heute 23. Dezember 2021: Mond im Löwen – Mondknoten im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen stärkt die Lebenskraft. Der Mondknoten im Stier fordert zum Loslassen vergangener Ereignisse auf. Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Mondknoten im Stier und Skorpion.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Mut und Entschlossenheit können wir durch die Löwe-Energie bisherige Grenzen leichter überwinden und so ein erfolgreiches Ergebnis erzielen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen versorgt uns mit einer unbändigen Lebenskraft und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Keinerlei negative Einflüsse belasten uns an diesem kraftvollen Tag, so dass wir unsere ganze Energie auf Projekte konzentrieren sollten, die wir gerade jetzt zu einem erfolgreichen Abschluss bringen können. Wir strahlen Lebensfreude pur aus und haben eine optimistische Lebenseinstellung, so dass unsere emotionale Stimmungslage gefestigt ist und wir durch den erhöhten Energiepegel voller Elan alles, was vor den Weihnachtstagen noch zu erledigen ist, angehen können.

Auch im zwischenmenschlichen Bereich können wir uns auf schöne Momente und wertvolle Erfahrungen freuen. Unser gesundes Selbstvertrauen, dass sich durch den Mond im Löwen zeigt, ermöglicht es uns, auch zu unseren Schwächen zu stehen und die Verantwortung in der Beziehung gleichmässig zu verteilen. In unseren gesamten Beziehungen wird somit ein deutlicher Wandel spürbar. Wir sind dazu aufgefordert, uns neu zu begegnen und das Gegenüber mit neuen Augen zu sehen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>> .

Vertrauen wir dem Wandel, der sich nun vollziehen wird. Geben wir uns der kosmischen Dynamik des Löwe-Mondes hin und lassen wir die Energien einfach fliessen. Wir erhalten einen aussergewöhnlich positiven Schub, der uns voller Lebensenergie und Lebensfreude zu vielen glücklichen und überraschenden Begegnungen und Augenblicken führen wird.

Der Drang nach Befreiung aus allem was uns einengt oder einschränkt wird übermächtig. Unsere Bereitschaft neue Wege zu gehen und dabei auch mutig etwas zu wagen sind ebenfalls sehr ausgeprägt. Nutzen wir daher die Gelegenheit, um etwas völlig Neues auszuprobieren – es wird uns zu ungeahnten Erfolgen führen.

Nutzen wir die positive Energie, die uns auf neue Wege und zu klaren Ansichten führen kann!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mondknoten im Stier

Der Mondknoten wechselt heute in den Stier, wo er bis zum Sommer 2023 verbleiben wird. Wir werden daraufhin gewiesen, was wir an vergangenen Informationen und Erfahrungen loslassen und auf was wir uns künftig stärker konzentrieren sollen. Der Stier im aufsteigenden Mondknoten sorgt dafür, dass wir uns mit unseren Idealen und Wertvorstellungen auseinandersetzen und unsere Komfortzone verlassen.

Der aufsteigende Mondknoten im Stier will uns dazu ermutigen, dass wir nicht mehr länger an abstrakten Ideen festhalten, sondern endlich handeln, mehr Selbstvertrauen zeigen und unsere Träume endlich manifestieren. Ziele im Leben erreicht man nicht nur durch Ideen, Pläne und Wünsche, sondern mit entsprechenden Handlungen. Wenn wir nichts dafür tun, werden wir auch nichts erreichen.

Da der absteigende Mondknoten vom Skorpion beherrscht wird, müssen wir uns vor Manipulation und Misstrauen in Acht nehmen. Die Skorpion-Energie wird aber auch eingreifen, wenn es uns nicht selbst gelingt, uns von Menschen, Energien und Gewohnheiten zu befreien, die uns nicht gut tun. Somit müssen wir jederzeit damit rechnen, dass sich vieles aus unserem Leben verabschieden wird – selbst wenn wir es noch gar nicht vorhaben.

Lösen wir uns von allen Ängsten und Abhängigkeiten – Geben wir die Opferhaltung auf!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Kyphi beflügelt unsere Sinne und versetzt uns in eine andere Welt. Schleier öffnen sich und wir werden empfänglich für die intuitive Schau. Kyphi ist besonders als Abendräucherung oder zur Meditation geeignet.

Das Räucherwerk der Pharaonen – Kyphi-Kugeln >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Studien zeigen, dass Gewichtsdecken die Schlafqualität verbessern. Die hervorgerufene Drucksimulation wirkt wie eine Umarmung, senkt den Cortisolspiegel und erhöht die Serotoninproduktion. Die Gewichtsdecke hilft dem Körper dabei, Ängste abzubauen, senkt den Blutdruck und die Herzfrequenz, beruhigt den Körper, sorgt für Entspannung, reduziert das Schnarchen und schenkt mehr Energie für den Tag.

Gewichtsdecke für einen gesunden Schlaf >>>.

.

*****

.

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit.

Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>>

Spermidin Kapseln – hier >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Lasst uns gemeinsam eine neue, wundervolle Realität erschaffen, jenseits von Angst und Konkurrenz, dafür voller Liebe, Achtsamkeit und Frieden.

Tools für die Neue Zeit >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es ist ein Tag vor Heiligabend und was wir bis jetzt nicht geschafft haben, wird sich vermutlich auch nicht mehr schaffen lassen. Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht zu bewahren.

.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam.

Der Alterungsprozess wird aufgehalten, unsere Haare erhalten neue Spannkraft, Falten verschwinden, die Organe regenerieren sich, und überflüssige Pfunde verschwinden – ganz ohne chemische und schädliche Zusatzmittel.

Erneuere deine Zellen >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Löwe-Tage im abnehmenden Mond sind für einen Rückschnitt von kränkelnden Pflanzen geeignet, denn die Säfte der Pflanzen sind jetzt am Rückzug. Dadurch „blutet“ die Schnittstelle nicht so stark und verheilt gut.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.