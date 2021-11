Alpenschau Mondkraft heute 20. November 2021: Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge lässt nach dem intensiven Vollmond im Stier die positiven Impulse weiter wirken. Zeichenherrscher Merkur verleiht den Gedanken Flügel. Lassen wir an diesem Wendepunkt der Mondkräfte alle Veränderungen furchtlos geschehen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Wendepunkt der Mondkräfte.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unsere Aufmerksamkeit huscht heute voller Neugier von Thema zu Thema. Planen wir deshalb heute keine Aufgaben ein, die für längere Zeit unsere Konzentration verlangen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Zwillinge

Nach dem zum teil sehr fordernden Vollmond im Stier und einer mehr oder weniger unruhigen Vollmondnacht, wirken die intensiven Impulse, die der Vollmond gesetzt hat, am Wendepunkt der Mondkräfte heute und auch in den nächsten Tagen noch spürbar nach. Falls wir die Auflösungskraft des Vollmondes also bisher nicht so richtig zu nutzen wussten, können wir immer noch alles loslassen, was uns nicht mehr weiter bringen wird, denn auch die positiven Einflüsse, die den Vollmond im Stier begleitet haben, werden uns weiterhin tatkräftig unterstützen.

Mit dem luftig-leichten Mond in Zwillinge erwartet uns zudem ein sanfter, vielleicht auch sinnlicher Tag, an dem sich eine freudige Energie manifestieren kann und ein gutes Gelingen auf allen Ebenen zu erwarten ist. Es bieten sich deshalb noch einmal tolle Möglichkeiten, wenn wir die positiven kosmischen Einflüsse, die aus dem Vollmond im Stier resultieren, zu nutzen wissen.

.

.

Da der Mond in Zwillinge als Herrscherplanet den Merkur hat, ist dies auch eine gute Zeit für Kopfarbeit, denn alles was wir jetzt planen, hat Aussicht auf Erfolg. Eignen wir uns dabei das nötige Wissen an und erweitern wir unseren Horizont, denn dann fällt es uns leichter, die Dinge, die nun vor sich gehen, besser zu verstehen und zu begreifen.

Blitzartige Eingebungen, für die sich Zeichenherrscher Merkur ebenfalls verantwortlich zeigen wird, können zudem dafür sorgen, dass wir endlich die Lösung für ein bereits lang anstehendes Problem finden, mit dem wir uns immer wieder beschäftigt haben.

Wenn wir es schaffen, unser Gefühlsleben mit den kommunikativen Fähigkeiten zu verbinden, schenkt uns die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge viele Chancen und positive Energie für alle Lebensbereiche!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge

Nutzen wir den Mond in Zwillinge vor allem dazu, um die Kommunikation mit anderen zu suchen, denn unterstützt durch Saturn, der ein Trigon zum Mond bildet, legen wir ein beherrschtes Verhalten an den Tag und können nun viele Missverständnisse beseitigen. Saturn gibt uns unter diesem Aspekt auch das Gefühl, wieder mehr Halt zu besitzen, außerdem verfügen wir über eine logische Betrachtungsweise und zeigen organisatorisches Talent. Wir nehmen durch den Saturn-Einfluss auch harte Zeiten in Kauf, um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen.

Die Mondkraft heute kann uns mit dem Zwillinge-Mond zudem helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die kosmischen Energien, um auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase nämlich auf all jenes, was wir lange vor uns hergeschoben haben.

Geistige Klarheit regt unsere Gedankenwelt an, wobei wir durch den luftig-leichten Mond in Zwillinge und den positiven Mondkräften auch mit der nötigen Energie und Lebenskraft ausgestattet werden, um alle anstehenden Veränderungen, die der Vollmond im Stier angestoßen hat, gleich heute in Angriff nehmen zu können.

Wir können uns, unterstützt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge, auf alle Veränderungen mutig einlassen und unsere Widerstände aufgeben!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Der Mond in Zwillinge fördert nicht nur eine positive Wissbegier, sondern auch die Lust an Klatsch und Tratsch. Denken wir jedoch daran: Wer viel fragt, muss damit rechnen, selbst einige Fragen gestellt zu bekommen. Überlegen wir also gut, ob uns die Neuigkeiten aus unserem Umfeld wirklich wichtig sind.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade heute einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Jetzt können alle Zimmerpflanzen, die kränkeln, zurückgeschnitten werden, denn die Säfte der Pflanzen sind am Rückzug. Dadurch „blutet“ die Schnittstelle nicht so stark und verheilt gut.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond vermeiden:

Gesundheit – Der Mond im Zwilling ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

