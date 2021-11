Alpenschau Mondkraft heute 17. November 2021: Mond in Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Stier baut durch negative Planeteneinflüsse explosive Spannungen auf. Mars in Opposition zu Uranus bestimmt das Tagesgeschehen. Achtung Unfallgefahr! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond in Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Mars Opposition Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Beharrlichkeit tritt durch den Mond im Stier besonders deutlich hervor, weshalb wir allen Veränderungen eher kritisch gegenüberstehen – Bemühen wir uns, nicht zu engstirnig zu erscheinen und zeigen wir uns tolerant!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Stier

Die positive kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Stier hilft uns in erster Linie dabei, alles was noch anliegt zum Abschluss zu bringen. Es gelingt uns mit der Unterstützung der Venus, die auch Zeichenherrscher des Tierkreiszeichen Stier ist, alles Unbewusste und Ungeklärte zu verarbeiten. Das gibt unserem Gefühlsleben die nötige Klarheit und Stabilität für weitere Aufgaben. Wir können heute durch den Mond im Stier zudem alte Ängste besiegen und in unser Seelenleben dadurch “Ordnung” bringen. So können wir uns zumindest etwas gegen die störenden Einflüsse wappnen, die uns erheblich belasten werden.

Auch die Angst vor Veränderung macht uns zu schaffen, denn der gemütliche Mond im Stier hält uns davon ab, unsere eingefahrenen Lebensbahnen zu verlassen, da wir sonst die Sicherheit, die uns jetzt besonders wichtig ist, gefährdet sehen. Da wir auch nach finanzieller Sicherheit streben, verspüren wir zudem eine gewisse Verlustangst.

Wenn es uns nicht gelingt, unsere innere Mitte zu finden, sollten wir besonders auf Karmaplanet Saturn achten, der uns durch ein Quadrat zum Mond im Stier einiges abverlangen wird. Bei dieser Konstellation wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Während der Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt.

Bleiben wir soweit wie möglich in unserem seelischen Gleichgewicht, denn die kommenden Tage werden von Hemmungen und Spannungen durchzogen sein – Es ist die Ruhe vor einem neuen Sturm!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier – Mars Opposition Uranus

Mars in Opposition zu Uranus wird uns zwei Tage lang besonders zu schaffen machen. Äußerste Vorsicht ist geboten, denn wir neigen nun zu Auflehnung und Anmaßung. Ebenso sind wir sehr unbesonnen, weil wir seelische Spannungen verspüren, wobei wir vielleicht auch noch Nervenproben bestehen müssen.

Die größte Gefahr besteht jedoch bei dieser verhängnisvollen Konstellation darin, dass wir durch Unachtsamkeiten in Unfälle verwickelt werden können, sei es im Haushalt, im Arbeitsbereich oder im Verkehr. Mit den massiven Mars-Aspekten wachsen nämlich Mut und Risikofreude an, die in manchen Fällen bis zur Tollkühnheit gehen können.

Dieser Aspekt macht uns sehr reizbar, ruhelos, zerstörerisch, trotzig, streitbar und intolerant gegenüber anders lautenden Meinungen. Unser Motto lautet: „Jetzt erst recht!“ Wir sind außerdem aus Prinzip gegen alles und jeden.

Nur durch erhöhte Achtsamkeit kommen wir unbeschadet durch die nächsten beiden Tage!

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Körper und das Immunsystem müssen gerade in dieser Zeit besonders viel Arbeit leisten, um uns gesund zu halten. Ist das Immunsystem im Keller, sind wir viel anfälliger für Umwelteinflüsse und Viren. Um das Immunsystem zu stärken und die Verdauung zu verbessern, sollte man deshalb regelmässig MCT Öl zu sich nehmen.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Advent gilt als die Zeit der Vorfreude und großen Erwartungen. Doch in einer Welt, die von Krisen und Umbrüchen gezeichnet ist, sind diese 24 Tage oft gefüllt mit Stress und Konflikten, Sorgen und Einsamkeit. Der Lebensfreude-Adventkalender schenkt aufbauende Denkanstöße, Inspirationen und Weisheitsgeschichten für alle, die die dunklen Tage des Jahres mit Lebensfreude füllen und Kraft tanken wollen.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen, sollten wir auf unsere innere Stärke vertrauen. Wenn wir erkennen und annehmen, wie viel Kraft in uns steckt, finden wir auch zu unserem inneren Frieden zurück.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Heute sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

