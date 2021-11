Alpenschau Mondkraft heute 16. November 2021: willensstarker Widder-Mond

Die Mondkraft heute am 16. November 2021 mit dem Widder-Mond unterstützt alle Vorhaben durch Sonne und Pluto mit enormer Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit. Jupiter sorgt für Glücksgefühle und bringt so manche Vorteile mit sich. Blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond in Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der heutige Tag ist wie geschaffen für alles, was Mut, Entschlossenheit und Tatkraft erfordert. Wer ohnehin temperamentvoll und wagemutig ist, wird durch die Widder-Energie noch bestärkt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Widder-Mond

Die Mondkraft heute lässt durch den dynamischen Widder-Mond unsere Energie wieder auf Hochtouren laufen. Wir spüren einen regelrechten Energieschub, wobei wir die kraftvollen Mondenergien für alle unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen können. Unterstützung erhalten wir dabei von Energieplanet Mars, der als Herrscherplanet des Widders dafür sorgt, dass wir durch mentale Stärke und die Entschlossenheit, erfolgreich sein zu wollen, unsere ins Auge gefassten Ziele leichter erreichen können.

Der Widder-Mond mit seinen dynamischen Energien spornt uns durch den Einfluss von Zeichenherrscher Mars zu mutigen Entscheidungen an, die Konsequenzen nach sich ziehen können. Diese werden sich jedoch auf unserem weiteren Lebensweg positiv auswirken, so dass wir uns ohne Bedenken auch an die großen Herausforderungen wagen können.

Die Mondkraft heute richtet unseren Blick wieder deutlich nach vorne in die Zukunft. Falls es in unserem Leben noch die eine oder andere Situation gibt, die wir unbedingt ändern möchten, ist nun der Moment gekommen, kräftig mit der Faust auf den Tisch zu hauen.

Aber Vorsicht, denn der kämpferische Widder-Mond ist nicht der richtige Zeitpunkt für Diplomatie, sondern für heftige Auseinandersetzungen – also denken wir kurz nach, bevor wir zum Angriff übergehen.

Wer also jetzt eine nötige Veränderung durchführen oder gar einen endgültigen Schlussstrich unter eine Angelegenheit ziehen will, kann dies mit Bedacht in Angriff nehmen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Widder-Mond

Die Aufbruchstimmung, in die uns die Mondkraft heute mit dem Widder-Mond versetzt, wird durch ein Sextil zwischen Sonne und Pluto unterstützt, dass uns für alle Vorhaben mit der nötigen Willenskraft und einem gestärkten Durchsetzungsvermögen versorgt. Bei dieser Konstellation trifft die Willens-und Schöpferkraft der Sonne auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto.

Aufgrund unseres starken Willens sind wir fähig, für uns selbst und auch für andere neue Kräfte zu schöpfen. Unterschwellig strahlen wir durch das Sonne Pluto Sextil Macht und ungeheure Kräfte aus, die uns dazu befähigen, Situationen durchzustehen, bei denen andere längst kapitulieren. Selbst wenn unsere Energiereserven aufgebraucht sind, erhalten wir Zugang zu höheren Sphären, die uns neue Kräfte tanken lassen.

Auch Jupiter ist uns heute wohlgesinnt und sorgt durch ein Sextil zum Widder-Mond für innere Ausgeglichenheit und eine positive Einstellung zum Leben, so dass uns bei allem was wir tun, immer ein Glücksgefühl begleiten wird. Wir wissen die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben, zu schätzen und können diese in unsere zukünftigen Aktionen mit einfließen lassen.

Nutzen wir die vorwärtsstrebenden Energien der Mondkraft heute mit dem dynamischen Widder-Mond, um alle bereits gefassten Pläne in die Tat umzusetzen und neue Ziele anzuvisieren!

Mondkraft heute mit dem Widder-Mond



Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

*****

*****

*****

*****

Mond-Magie der Mondkraft heute

Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt um Früchte und Gemüse haltbar zu machen, einzulagern und einzufrieren. Widder-Tage eignen sich zudem gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Widder vermeiden:

Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Insgesamt sollte man beim Widder-Mond auf Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

