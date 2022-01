Alpenschau Mondkraft heute 14. Januar 2022 – Merkur rückläufig

Die Mondkraft heute löst mit Merkur rückläufig massive Kommunikationsstörungen, Missverständnisse und Verzögerungen aus. Altlasten machen sich bemerkbar und das Leben gerät aus den Fugen. Üben wir uns in Geduld und Gelassenheit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Wendepunkt – Merkur rückläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Es liegt an uns, wie viel Energie wir dem rückläufigen Merkur zuschreiben. Wenn wir klar kommunizieren, uns bei technischen Defekten nicht aus der Ruhe bringen lassen und keine Verträge unterzeichnen, werden wir entspannt durch diese Rückläufigkeit kommen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Merkur rückläufig

Zum ersten Mal in diesem Jahr wird Merkur rückläufig und mahnt uns bis 3. Februar zu erhöhter Vorsicht. Da dem Merkur in der Astrologie eine Bedeutung für den Verstand, die Kommunikation, die Weiterentwicklung und sogar die Weiterbewegung, auch in technischer Hinsicht, zugeschrieben wird, wirkt sich der rückläufige Merkur hauptsächlich auf diese Bereiche aus. Ist Merkur rückläufig ergeben sich deshalb häufiger als sonst Probleme in der Kommunikation, denn es sind immer wieder Missverständnisse möglich, Gespräche bringen kein Ergebnis, wir finden einfach nicht die richtigen Worte und legen die unseres Gegenübers auf die Goldwaage.

Es fällt uns ausserdem schwerer, etwas Neues zu lernen, jedoch nicht nur, weil unser Geist das Wissen nur mühsam aufnimmt, sondern es mangelt uns durch Merkur rückläufig auch an der nötigen Konzentration. Schwierigkeiten tauchen immer wieder auf und auch unsere Altlasten können uns im wahrsten Sinne des Wortes erdrücken. Nur mit Gelassenheit, Geduld und innerer Ruhe kommen wir relativ unbeschadet durch diese Zeit.

.

.

In dieser besonderen Zeit gerät unser Leben aus dem Ungleichgewicht und stürzt so manchen regelrecht ins Chaos. Es kann plötzlich zu zwischenmenschlichen Spannungen kommen, Streitereien und Gereiztheit. Man kann sich auch besonders unruhig fühlen, schlechter schlafen und im beruflichen Bereich einige Rückschläge erleben, weil das eigene Denkvermögen negativ beeinflusst wird.

Vorsicht walten lassen sollte man auch beim Kauf von technischen Geräten wie Computer, Fernseher, Telefon, Auto und ähnlichem, da diese störanfälliger sind. Ist manches jedoch unumgänglich, sollte man alles genau unter die Lupe nehmen und sich Zeit lassen, denn es werden oft wichtige Details übersehen oder es sind nicht alle Folgen absehbar.

Achten wir darauf, was sich in unserem Leben abspielt!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur rückläufig

In den Phasen, in denen Merkur rückläufig ist, bekommen wir es immer wieder mit unseren Altlasten zu tun. Falls durch unser eigenes Verschulden die letzten Monate etwas gewaltig schief gegangen ist, sollte man versuchen, gemachte Fehler wiedergutzumachen. Entschuldigen wir uns, wenn andere davon betroffen waren und revidieren wir getroffene Entscheidungen. Wir können deshalb die Gelegenheit nutzen, während der Rückläufigkeit von Merkur falsche Entscheidungen zu korrigieren, denn in diesem Zeitraum sind die Auswirkungen einer Korrektur nicht so gravierend.



Sollte so mancher schon länger mit dem Gedanken gespielt haben, sich beruflich neu zu orientieren, so ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür, einen Plan zu erstellen, um diese Gedankengänge in die Tat umzusetzen. Allerdings sollte man sich damit Zeit lassen, nichts überstürzen und auch alle Erfahrungen der Vergangenheit mit einbeziehen.

Zusammenfassend sollten wir also Merkur rückläufig nutzen, um alles, was wir anpacken und was sich uns an Schwierigkeiten in den Weg stellt, mit Geduld, Gelassenheit und innerer Ruhe in Angriff zu nehmen. Oft schieben wir Dinge vor uns her – während der Rückläufigkeit wird es Zeit, diese Dinge in Ordnung zu bringen.

Deshalb: Schaffen wir Ordnung, erledigen und erlösen wir uns von Altlasten, ziehen wir Bilanz, überdenken wir unsere Ziele, schmieden wir Pläne… aber überstürzen wir nichts! Versuchen wir keinesfalls, etwas zu erzwingen – das würde sowohl im Privatleben als auch in beruflichen Angelegenheiten zu nichts führen.

Solange Merkur rückläufig ist, sollten wir eine Atempause einlegen!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

*****

.

.

***** .



Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Mond-Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade heute einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Jetzt können wir unsere Pflanzen zurückschneiden, denn die Säfte der Pflanze sind am Rückzug. Dadurch „blutet“ die Schnittstelle nicht so stark und verheilt gut.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

