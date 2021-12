Alpenschau Mondkraft heute 11. Dezember 2021: Halbmond in Fische

Die Mondkraft heute mit dem Halbmond in Fische sorgt durch negative Mondenergie für einen herausfordernden Tag. Besondere Achtsamkeit verlangt ein schwieriger Aspekt zwischen Venus und Pluto, der die Beziehungsebene betrifft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Halbmond in Fische- aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun – Venus Konjunktion Pluto.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir alles etwas ruhiger angehen zu lassen, uns zu entspannen und Stresssituationen sowie Konflikten aus dem Weg zu gehen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in Fische

Der Halbmond in Fische hat durch seine negative Energie sowohl Auswirkungen auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen, die durch eine Venus Pluto Konjunktion besonders belastet werden. Es kann deshalb zu Konflikten und Missverständnisse innerhalb unserer Beziehungen führen, die gar zu einem handfesten Streit ausarten können, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen. Es besteht zudem eine erhöhte Tendenz zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung oftmals etwas überzogen ist. Um den negativen Einflüssen des Halbmondes entgegen zu lenken, können wir uns die positive Energie von Herrscherplanet Neptun in Fische zunutze machen, denn dieser hilft durch einen harmonischen Einfluss dabei, dass wir bei unangenehmen Konfrontationen die innere Ruhe bewahren können.

Wir befinden uns jedoch in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, für den ebenfalls der Halbmond in Fische verantwortlich ist, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für bestimmte Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was wir vorantreiben möchten bis morgen, wenn der Mond im dynamischen Widder steht, da der Halbmond heute einem erfolgreichen Wirken entgegensteht.

Probleme können sich durch den Halbmond in Fische in allen Bereichen zeigen, denn wir laufen Gefahr, dass jede Äußerung und jede Geste falsch ausgelegt wird und manchmal haben wir sogar das Gefühl, unser Gegenüber ist geradezu darauf aus, uns in Streitigkeiten und Konflikte hineinzuziehen. Lassen wir uns keinesfalls auf einen verbalen Schlagabtausch ein.

Viele von uns werden sich körperlich angeschlagen fühlen, denn der Halbmond löst gesundheitliche Störungen aus. Aber auch wie immer beim Halbmond müssen wir mit Konflikten in der Familie und Schwierigkeiten im Beruf rechnen. Gehen wir besonders achtsam durch diesen herausfordernden Tag, damit wir uns gegen den störenden Halbmond-Einfluss so gut es geht wappnen können.

Die durch den Halbmond in Fische auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in Fische

Neben den ohnehin eher schwierigen Einflüssen, sollten wir unsere besondere Achtsamkeit auf den gesamten Beziehungsbereich legen, denn eine Konjunktion zwischen der immer noch rückläufigen Venus und Machtplanet Pluto löst unangenehme Gefühle aus. Da bei einer Konjunktion beide Planeten am selben Platz stehen, entsteht eine starke Konzentration von beiden Kräften. So schafft diese Kombination aus Venus und Pluto leidenschaftliche Partnerschaften, die allerdings oft mit Manipulation und Machtausübung sowie Aggression einhergehen.

Dies Verbindung zwischen Venus und Pluto kann uns ganz schön durcheinander bringen, aber auch einige wichtige Entwicklungen in Gang setzen. Eventuell kann es sogar in irgendeiner Art gefährlich werden, weil wir extreme Erfahrungen miteinander verbinden und keine Angst davor haben, alle Facetten einer Beziehung kennenzulernen, die ja nicht immer nur schön ist. Es könnte dann zu heftigen Gefühlsausbrüchen kommen, die wir gar nicht mehr kontrollieren können und die uns glauben machen, in eine Abhängigkeit hineingeraten zu sein, aus der wir uns nicht mehr befreien können.

Dieser Aspekt wird zudem dunkle und oft unbewusste Bereiche in unseren Beziehungen deutlich machen. Venus steht aber auch für den Selbstwert und so macht diese Konjunktion mit Pluto deutlich, welch Schattenanteile und Ängste es in uns gibt, die unseren Selbstwert von innen heraus schwächen.

Zeigen wir beim Halbmond in Fische vor allem Gelassenheit, damit die negativen Einflüsse keinen zu großen Schaden anrichten können!

Mondkraft heute mit dem Halbmond in Fische



Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Symbole sprechen eine eigene, wundersame Sprache: Sie geben Schwingungen ab, die anregende oder harmonisierende Informationen in den Körper, in Organsysteme oder physiologische Abläufe transportieren können.

Symbole können Heilimpulse für Gesundheit und Wohlbefinden liefern.

Energetischer Organcheck >>>

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Unsere Lebenskraft wird maßgeblich von unsichtbaren Energien beeinflusst, die durch unseren Körper fließen. Jeder kennt es, wenn wir uns nach einem Gespräch völlig erschöpft fühlen oder wir unsere ständigen Sorgen und negativen Gedanken einfach nicht abschalten können. In solchen Situationen haben wir den Zugang zu unserem Feinstoffkörper und der unglaublichen Kraft, die er für uns bereithält, verloren.

Durch einfach umzusetzende Übungen wird es möglich, die durch den Feinstoffkörper fließende Energie wieder freizusetzen – für ein rundum gesundes und erfülltes Leben.

Entdecke die verborgene Welt der feinstofflichen Energien >>>

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es gibt Zeiten, in denen einfach nichts klappt und man selber kann tun, was man will, die Lage bessert sich nicht. Aber auch wenn alles dunkel erscheint und wir uns wie begraben fühlen, dann werden wir vielleicht gerade wie eine Blume neu gepflanzt. Haben wir also Geduld, wir werden wieder aufblühen!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir unsere Pflanzen.

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen und schneiden sollten wir möglichst beim Mond in Fische verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

