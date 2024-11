5 Biologische Naturgesetze: Wegweiser zu ganzheitlicher Heilung

Die 5 Biologischen Naturgesetze wurden vom deutschen Arzt Dr. Ryke Geerd Hamer entdeckt.

Dr. Hamer erforschte die Zusammenhänge zwischen emotionalen Konflikten und körperlichen Erkrankungen und konnte wiederkehrende Muster erkennen.

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen fasste er in den sogenannten 5 Biologischen Naturgesetzen zusammen, die den Grundstein für seine neue medizinische Betrachtungsweise legten.

Die 5 Biologischen Naturgesetze haben nicht aber nicht nur eine medizinische, sondern auch eine tiefgehende spirituelle Dimension.

Die Integration der 5 Biologischen Naturgesetze in den Alltag kann zu einem umfassenden und gesünderen Lebensstil führen!

.

In Gesundheitsfragen sollte man nichts dem Zufall überlassen. Besonders dann nicht, wenn man bereits gesundheitliche Herausforderungen zu meistern haben. Die neuesten Erkenntnisse aus Medizin, Forschung und Naturheilkunde könnten der Schlüssel zu einer besseren Lebensqualität sein! Hier weiter.

Unklare Krankheitsursachen

Bis heute liegt über dem, was wir Krankheit nennen und Allem was damit zusammenhängt, ein nebulöser Schleier von Ungewissheit, Fragezeichen und Unklarheit trotz modernster medizinischer Techniken und Verfahren.

Unterschiedlichste Ideen, Konzepte und Gedankenmodelle versuchten in der Vergangenheit diesen Schleier zu lüften. Schauen wir uns unsere heutige moderne Medizin an, so stellen wir fest, dass wir bei einer unschlagbar genialen und effizienten Notfallmedizin dennoch zugeben müssen, dass alle Fachrichtungen des Gesundheitssektors an ihre Grenzen kommen.

Diese Grenzen beginnen spätestens dort, wo es um das Erfassen von Ursachen, Auslösern und Verläufen der unterschiedlichen körperlichen und psychischen Symptome geht.

Bei Weitem sind wir auch im Bereich der alternativen Medizin noch nicht an dem Punkt angelangt, wo wir sagen können, was ursächlich in uns geschieht.

.

Wegweiser – vom Symptom zum Auslöser zur Ursache

Die Intensität der Symptome und chronischer Verläufe liegt eher an der Abstraktionsfähigkeit von uns Menschen und der nicht mehr naturnahen Lebensweise – so haben wir oft lange und intensive Konfliktverläufe. In der Natur laufen diese SBSe wenige Sekunden, Minuten oder maximal Tage.

Wir sehen in diesen Sonderprogrammen also Anpassungsversuche unseres Organismus an herausfordernde Begebenheiten, welche rhythmisch verlaufen. Mikroben sind hierbei Symbionten und Helfer. Die Idee, dass eigentlich psychoemotional etwas unstimmig ist, wenn der Körper Symptome zeigt ist in vielen alten Kulturen bereits dagewesen, erst unsere „moderne“ Medizin ist davon abgewichen.

Mit den 5 BN finden wir nun einen direkten Zusammenhang von Psyche, Gehirn, Organ und vegetativem Nervensystem. Es ist also möglich durch das Modell der 5BN einen Zusammenhang zu äußeren Ereignissen, dem inneren Empfinden und der Reaktion des gesamten Organismus herzustellen.

Die 5BN sind also als Landkarte zu sehen, die anzeigt welcher Konflikt hinter einem Symptom steht. Das Symptom, organisch und psychisch, führt uns zum Auslösenden Konflikt. Der Konflikt führt uns zur Glaubens- und Wahrnehmungsstruktur des Menschen als Ursache des Konfliktempfindens.

5 Biologische Naturgesetze: Die Germanische Neue Medizin

Nach dem tragischen Tod seines Sohnes Dirk Hamer entwickelte Dr. Hamer die Theorie, dass alle Krankheiten, einschließlich Krebs, durch bestimmte biologische Konflikte ausgelöst werden. Diese Entdeckung führte zur Entwicklung der Germanischen Neuen Medizin.

Die Germanische Neue Medizin basiert auf fünf grundlegenden Naturgesetzen, die erklären, wie sich Krankheiten entwickeln und welchen biologischen Sinn sie haben. Das erste Gesetz, die “Eisenregel des Krebses”, besagt, dass jede Krankheit mit einem spezifischen emotionalen Konflikt beginnt. Diese Konflikte, auch als biologische Sonderprogramme bezeichnet, können zu physischen Symptomen führen.

Die weiteren Gesetze, wie das Gesetz der Zweiphasigkeit aller Krankheiten und das ontogenetische System der Tumoren und Krebsäquivalente, beschreiben die unterschiedlichen Phasen der Heilung und die Rolle von Mikroben bei der Genesung.

.

Spirituelle Bedeutung der Naturgesetze

Die 5 Biologischen Naturgesetze haben nicht nur eine medizinische, sondern auch eine tiefgehende spirituelle Dimension.

Sie betonen das Verständnis von Krankheiten als sinnvolle biologische Programme, die einzig dem Überleben dienen. Diese Sichtweise eröffnet einen neuen, heilsamen Zugang zu unserer eigenen Gesundheit und unseren emotionalen Konflikten.

Durch das Verständnis dieser Gesetze kann man lernen, mit den körperlichen und seelischen Herausforderungen des Lebens besser umzugehen. Die Betrachtung der 5 Biologischen Naturgesetze als spirituellen Leitfaden unterstützt die ganzheitliche Heilung und das innere Wachstum.

Viele Menschen berichten von positiven Erfahrungen durch die Anwendung dieser Prinzipien in ihrem Alltag, beispielsweise bei Beschwerden wie “5 biologische Naturgesetze Halsschmerzen” oder “5 biologische Naturgesetze Brustkrebs”.

.

Die 5 biologischen Naturgesetze

Viele Krankheiten kommen nicht zufällig auf uns zu, sondern haben einen tieferen Sinn. So hat jede Krankheit und jedes körperliche und psychische Symptom eine bestimmte Ursache und eine bestimmte Bedeutung für unser System. Kennen wir die Funktionsweisen des Systems und die Symptome, haben wir keine Angst mehr vor Krankheiten und unser Körper setzt bestmögliche Selbstheilungskräfte frei! Hier weiter.

.

Das erste Gesetz: Die Eisenregel des Krebses

Das erste biologische Naturgesetz, auch bekannt als die Eisenregel des Krebses, besagt, dass jede Krankheit mit einem emotionalen Schock oder Konflikt beginnt, der als DHS (Dirk-Hamer-Syndrom) bezeichnet wird.

Dieser Konflikt ist unerwartet, dramatisch und wird isoliert erlebt. Dr. Ryke Geerd Hamer entdeckte dieses Muster, während er selbst an Krebs erkrankte nach dem traumatischen Verlust seines Sohnes Dirk Hamer.

Die Lokalisierung des Konfliktschocks im Gehirn bestimmt, welche Organe oder Gewebe betroffen sind. Diese Entdeckung bildet die Grundlage für die neue Germanische Medizin Tabelle, die die Korrelationen zwischen Psyche, Gehirn und Organen aufzeigt.

Durch das Verstehen dieser Zusammenhänge können Erkrankungen wie 5 biologische Naturgesetze Brustkrebs oder 5 biologische Naturgesetze Halsschmerzen besser diagnostiziert und behandelt werden.

.

Das zweite Gesetz: Das Gesetz der Zweiphasigkeit aller Krankheiten

Das zweite biologische Naturgesetz beschreibt den biphasischen Verlauf jeder Krankheit, sofern der Konflikt gelöst wird. In der ersten Phase, der Konfliktaktivitätsphase, befindet sich der Körper im Stressmodus, was sich in physischen Symptomen wie kalten Extremitäten und Appetitlosigkeit äußern kann.

Nach der Lösung des Konflikts folgt die Heilungsphase, in der der Körper sich regeneriert. Diese Phase wird oft von Symptomen wie Fieber, Entzündung oder Schwellung begleitet. Dieses Gesetz erklärt, warum Symptome manchmal schlimmer werden, bevor eine vollständige Heilung eintritt.

Beispiele hierfür sind 5 biologische Naturgesetze Rückenschmerzen oder 5 biologische Naturgesetze Blasenentzündung während der Heilungsphase.

.

Das dritte Gesetz: Das ontogenetische System der Tumoren und Krebsäquivalente

Das dritte biologische Naturgesetz beschreibt die Abhängigkeit der Krankheitsentwicklung vom embryologischen Ursprung des betroffenen Gewebes. Dr. Hamer stellte fest, dass verschiedene Gewebe des Körpers, die sich aus unterschiedlichen Keimblättern entwickeln, unterschiedlich auf Konflikte reagieren. Diese Reaktionen können zu Tumorwachstum oder Gewebsverlust führen.

Dieses Gesetz bietet eine tiefere Einsicht in Krankheiten wie Krebs und andere sogenannte “Krebsäquivalente”, und ist ein wichtiger Bestandteil von Werken wie dem Dr Hamer Tabellenbuch. Durch das Verständnis dieser Systematik können Therapeuten und Patienten zielgerichtete und natürliche Heilmethoden anwenden.

Das vierte Gesetz: Das ontogenetisch bedingte System der Mikroben

Das vierte biologische Naturgesetz erklärt die Rolle von Mikroben in der Heilungsphase. Dr. Hamer beobachtete, dass Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze nicht die Ursache von Krankheiten sind, sondern vielmehr symbiotische Helfer darstellen, die in der Heilungsphase aktiv werden, um geschädigtes Gewebe abzubauen oder wiederaufzubauen.

Dieses Wissen verändert die herkömmliche Sichtweise auf Infektionskrankheiten und führt zu einer neuartigen, ganzheitlichen Betrachtung und Behandlung. Krankheiten wie 5 biologische Naturgesetze Bluthochdruck oder 5 biologische Naturgesetze Kopfschmerzen können so besser verstanden und therapiert werden.

.

Das fünfte Gesetz: Das Gesetz vom Verständnis der “Krankheiten” als sinnvolle biologische Sonderprogramme

Das fünfte biologische Naturgesetz fasst die zuvor beschriebenen vier Gesetze zusammen und betont, dass alle sogenannten Krankheiten eigentlich sinnvolle biologische Sonderprogramme der Natur sind, die dem Organismus beim Überleben helfen.

Dr. Hamer postulierte, dass diese Sonderprogramme evolutionär entwickelt wurden, um Individuen in ungewöhnlichen Situationen zu unterstützen.

Diese Erkenntnis fordert uns auf, Krankheiten nicht mehr als Feinde zu betrachten, sondern als verständliche Reaktionen des Körpers auf Konflikte und Stress.

.

HEILUNG GESCHIEHT ist ein Segen für Menschen, die auf ihrer Lebensreise eine herausfordernde Zeit durch körperliche Dysfunktion oder Krankheiten zu bestehen haben. Alles, was benötigt wird, ist ein offenes Herz und die Aktivierung des Teiles seines eigenen Selbst, der empfänglich ist. Mögest du das Unmögliche für möglich halten und dich einem Moment der Gnade hingeben! Hier weiter.

.

Praktische Anwendung der 5 Biologischen Naturgesetze

Die praktischen Anwendungen der 5 Biologischen Naturgesetze bieten zahlreiche Möglichkeiten zur natürlichen Heilung und Therapie. Eine zentrale Methode ist die Konfliktlösung.

Da jede Krankheit laut Dr. Ryke Geerd Hamer und den 5 biologischen Naturgesetzen auf einem ungelösten Konflikt basiert, besteht die erste Therapie darin, diesen Konflikt bewusst zu machen und zu lösen.

Ein weiteres bedeutendes Prinzip ist die Unterstützung des Körpers in der Heilungsphase. Hierzu gehören beispielsweise Ruhe, Wärme und ausreichende Flüssigkeitszufuhr, um den Körper bei der Regeneration zu unterstützen.

Spezifische Anwendungen sind die Behandlung von 5 biologische Naturgesetze Rückenschmerzen oder 5 biologische Naturgesetze Blasenentzündung durch natürliche Heilverfahren und eine konfliktlösende Therapie.

.

Erfahrungsberichte und Fallstudien

Die praktische Anwendung der 5 Biologischen Naturgesetze wird immer wieder durch zahlreiche Erfahrungsberichte und Fallstudien bestätigt.

Menschen, die unter chronischen Beschwerden wie 5 biologische Naturgesetze Halsschmerzen oder 5 biologische Naturgesetze Brustkrebs litten, berichten oft von signifikanten Verbesserungen, nachdem sie die Prinzipien der Germanischen Neuen Medizin angewendet haben.

Ein bemerkenswertes Beispiel ist ein Fall von 5 biologische Naturgesetze Bluthochdruck, bei dem die betroffene Person nach der Aufarbeitung eines langjährigen emotionalen Konflikts eine deutliche Senkung des Blutdrucks beobachten konnte.

Integration in den Alltag und die spirituelle Praxis

Die Integration der 5 Biologischen Naturgesetze in den Alltag kann zu einem umfassenden und gesünderen Lebensstil führen.

Dies beinhaltet regelmäßige Selbstreflexion, das Bewusstsein für eigene Konflikte und die aktive Konfliktlösung.

Ein tägliches Praktizieren von Entspannungstechniken und Meditation kann dabei helfen, das emotionale Gleichgewicht zu bewahren und so Erkrankungen vorzubeugen.

Auf spiritueller Ebene kann das Verständnis der 5 Biologischen Naturgesetze zu einer tieferen Verbindung von Körper, Geist und Seele führen.

Dieses Wissen ermöglicht es, Krankheiten als Teil eines größeren biologischen und spirituellen Prozesses zu betrachten, was zu einer ganzheitlichen Heilung beiträgt.

*****

Die Alpenschau wünscht allzeit gute Gesundheit durch die Integration der 5 biologischen Naturgesetze!

.

Weitere wertvolle Gesundheit-Tipps aus der Alpenregion findest du in unserer Kategorie:

„Gesundheit“

.

Selbstheilung ist immer möglich >>>

Königsweg zur Heilung >>>

Alpha-Heilung >>>

.

Negative Emotionen wie Wut und Hass hinterlassen Spuren der Vergiftung im Körper. Wer im seelischen Bereich festhält, kann auch auf körperlicher Ebene nicht auf die Dauer loslassen. Hinter jedem körperlichen Knoten steht ein seelischer. Wird dieser gelöst, kann auch der körperliche platzen! Hier weiter.

Es gibt Momente im Leben, die uns aus der Bahn werfen und unser Sein grundlegend erschüttern. Das kann z.B. eine Krankheit sein, ein Unfall oder ein anderes traumatisches Erlebnis. Oftmals bleiben blockierende Energien zurück, die in unserem Lichtfeld gespeichert sind und unser Leben noch Jahre später belasten. Mithilfe der Heiligen Geometrie können wir diese Energien reinigen und neu ausrichten! Hier weiter.



Hochwirksame 5-Minuten-Übungen lassen sich ganz einfach in den Alltag integrieren und schenken rund um die Uhr frische Energieschübe für alle, die mit klarem Kopf und voller Elan durch den Tag gehen wollen! Hier weiter.

Solange alle Zellen unseres Körpers im Austausch miteinander und mit der sie nährenden Matrix sind, fließt Energie ungehindert und der Mensch ist gesund. Ins Stocken geraten, wendet sich diese Kraft gegen uns. Die Vereinigung von moderner westlicher und traditioneller östliche Medizin führt zu Bewusstwerdung, Akzeptanz und Lebensfreude! Hier weiter.

Wann hast du dir zuletzt eine kleine Pause gegönnt? Unser Alltag ist oft so hektisch, dass wir unseren Körper und seine Bedürfnisse ganz übersehen. Dieser Aufsteller schenkt dir neue Inspiration, um mit kleinen Ritualen wieder neue Kraft zu tanken, zu innerer Balance zu finden und einfach das eigene Wohlbefinden zu stärken. Tu deinem Körper und Geist etwas Gutes! Hier weiter.

Dankbarkeit und Liebe sind nicht nur zwei wunderbare Qualitäten, sondern die größten Kräfte in unserer Welt. Kurz-Meditationen für mehr Dankbarkeit, Liebe und Mitgefühl, für sich selbst und andere, für mehr Zufriedenheit und auch Achtsamkeit, für das Schöne in deinem Leben! Hier weiter.

Kurz innehalten, die Vorstellungskraft einschalten und den Alltag mit einem Abstecher ins Land der Fantasie hinter sich lassen. Wer macht das nicht hin und wieder, vor allem, wenn es mal hoch hergeht? Mit den Reisen in unser Inneres können wir noch weit mehr erfahren als nur kurze Wohlfühlmomente und Phasen der Entspannung! Hier weiter.

Von Lampenfieber über Schlafstörungen, Schmerzen, Bluthochdruck bis hin zu Burn-out und Beziehungsproblemen – Meditationen mit Mudras und Mantras bieten effektive Hilfe in Krisensituationen. Selbst wer noch nie meditiert hat, kann die Kurzmeditationen anwenden, um sich selbst zu stabilisieren. Der Geist kommt zur Ruhe und man kann besonnen auf anstehende Herausforderungen reagieren! Hier weiter.

Wer sich in einer Krise befindet, kann oft gar nicht glauben, dass auch aus einer Krise Kraft zu schöpfen ist. Pater Anselm Grün zeigt in seinem Vortrag, wie eine Krise als Gelegenheit für inneres Wachstum begriffen werden kann. Dann wird eine Krise nicht mehr ausschließlich als etwas Negatives sondern als Geschenk wahrgenommen, das uns dem Eigentlichen in unserem Leben näher bringen will! Hier weiter.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können! Hier weiter.

Diese Affirmationen machen Mut, sich selbst und die Welt bewusst zu bejahen, vermitteln innere Stärke und Selbstachtung, bauen Vertrauen auf. Affirmationen für ein Leben in der Fülle – Hier weiter.

Wir alle müssen über die Jahre zahllose kleinere, seelische Stiche und Vergiftungen verkraften. Und wie für den Körper gilt auch für die Seele: Eine schleichende Vergiftung über Jahre macht auf Dauer krank – nur merken wir es oft nicht einmal! Machen wir uns noch heute auf den Weg der Selbstheilung und erobern uns unsere Lebensfreude, Leichtigkeit und Energie zurück!

Heile deine Seelenwunden >>>.

Wir alle haben es selbst in der Hand, wie glücklich wir sind. In einer Karten-Box mit Impulsen und Affirmationen kannst du erfahren, wieviel Glück und positive Energie in deinem Leben ist. Zieh einfach eine Karte und lass dich inspirieren! Hier weiter.

Immer mehr Menschen leiden unter negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt sowie eine häufig sehr negative Berichterstattung in den Medien verstärken diesen Trend noch weiter. Doch wir haben die Wahl, uns von dieser Spirale zu befreien und ein glückliches Leben zu führen. Warten wir nicht länger auf Veränderung. Lassen wir unser Leben von Positivität erfüllt sein! Hier weiter.

Wenn man sich auf die Geschichte und das Wirken von Hildegard von Bingen einlässt, wird schnell klar, dass man in eine andere Welt eintaucht. Zu ihrer Zeit standen wir Menschen Mutter Natur noch viel näher, wir lebten und arbeiteten in ihr und mit ihr, waren tief verbunden und Teil von ihr. Die Faszination für Hildegard und ihre Welt zeigt sich noch in vielerlei weiteren Aspekten! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Auf- und Abstieg, Annehmen und Hergeben, Gewinnen und Verlieren, Leben und Sterben – zwischen diesen Polen vollzieht sich unsere Existenz in immer wiederkehrenden Kreisläufen. Doch nicht nur unser individuelles Dasein ist von diesen Zyklen bestimmt, sondern das ganze Leben auf der Erde. Nutzen wir den Rhythmus der Natur als Kraftquelle! Hier weiter.

Zur Ruhe kommen, sich entspannen, das innere Bewusstsein neu erwecken, die Herzaura stärken: Dadurch finden wir wieder die Geborgenheit des All-eins-Seins und erfahren liebevolle Heilung. Die so zurückgewonnene Energie verleiht uns Kraft und Zuversicht für den Alltag und weit darüber hinaus! Hier weiter.

Angst, Hektik und täglicher Stress sowie Enttäuschungen oder persönliche Verluste reißen uns aus der seelischen Balance und schwächen unser Immunsystem. Wir werden anfälliger für Krankheiten. Deshalb ist es notwendig, unsere körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken. Entspannung aktiviert die Heilkraft der Seele und verbessert die innere Stabilität – Hier weiter.

Das sanfte Rauschen der grünen Blätter, das leise Knacken der Äste, der frische Duft von Moos, Erde und Holz der Wald gilt als ein kraftvoller Ort der Ruhe, den man mit allen Sinnen erfahren kann. Diese 46 Karten enthalten wertvolle Tipps und Übungen, mit denen man schnell zu innerer Ruhe finden, Kraft schöpfen und die Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Es ist eine sanfte, wirksame Therapie für alle, die sich nach einer kleinen Auszeit sehnen.

Waldbaden to go >>>

Lese dieses Buch und sei dir bewusst, dass deine Gedanken, die du während des Lesens denkst, und deine Gefühle, die du während des Lesens fühlst, deine persönliche Matrix aufbauen, deine Realität, deine Wirklichkeit! Hier weiter.

Wer kennt es nicht: Stressige Phasen, in denen man einfach nicht abschalten kann, innere Unruhe oder Gereiztheit bis hin zu Verspannungen, Kopfschmerzen und anderen körperlichen Symptomen. Das Anspannungskarussell dreht sich immer schneller und irgendwann wünscht man sich nichts mehr als einen Stoppschalter, um einfach aussteigen zu können. Die gute Nachricht: Einen solchen Knopf gibt es – Hier weiter.

Lasse dich durch heilsame Klangvibrationen massieren und erlebe, wie sich Spannungen und Blockaden lösen. Michael Reimann verzaubert dich mit unnachahmlicher Klangmischung aus tibetischen, japanischen und indischen Klangschalen eingebettet in feinste Kompositionen. Genieße innere Harmonie, Glück und Zufriedenheit – Hier weiter.

Diese Klangschale hat eine große Schwingungswirkung. Die Kraft der Blume des Lebens, des Ursymbols für Manifestation, schwingt bei jeder Drehung der Klangschale mit und hilft uns tiefer in unsere eigene Mitte zu kommen, Blockaden zu lösen und neue Lebensenergie freizusetzen – Hier weiter.

Augentrainerin und Optikermeisterin Caroline Ebert hat zusammen mit dem bekannten spirituellen Musiker Michael Reimann Musikstücke entwickelt, die gezielt Ihre Sehkraft unterstützen. Frequenzen, die die Aktivität von Sehnerv, Augenmuskeln oder bestimmten Gehirnarealen erhöhen, wurden sublim in traumhafte Klanglandschaften integriert – Hier weiter.

Diese Schwingung ist kohärent mit unserem Herzschlag und synchronisiert unsere Gehirnhälften. Lebende Energien werden freigesetzt, um zu allen 12 Geisteskräften zu fließen und deren Qualitäten im menschlichen Körper zu aktivieren. So kann Heilung in einem ganzheitlichen Sinn entstehen – Hier weiter.

Verzaubere Dein Leben! Was möchtest Du realisieren? Möchtest Du die große Liebe in Dein Leben einladen? Einen Arbeitsplatz, der Dir Spaß macht oder lieber einen erfolgreichen, begnadeten Auftritt hinlegen oder eine Neuanschaffung tätigen? Hier weiter.

Die Glücksregeln für die Liebe verändern die Sichtweise auf Beziehungen grundlegend. Singles lernen, wie sie einen Partner in ihr Leben ziehen, der zu ihnen passt und Paare erfahren, wie sie bei sich selbst ansetzen können, um ihre Beziehung liebevoller zu gestalten – ohne den Partner verändern zu wollen. Die 21 Glücksregeln, die den Seelenpartner in greifbare Nähe rücken lassen… findest du hier >>>.

Millionen Menschen weltweit haben oft bedingt durch Bewegungsmangel und einen vorwiegend sitzenden Lebensstil mit chronischen Schmerzen zu kämpfen. Die revolutionäre MELT-Methode macht es nun möglich, diese lästigen Beschwerden ein für alle Mal loszuwerden und das bei einem Zeitaufwand von nur wenigen Minuten am Tag. Hier weiter.

Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Brain Fog, Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein. Mit einfachen Übungen können wir das Atemvolumen regulieren. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unser Energielevel. Hier weiter.

Dieses Buch ist eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und ein Weckruf an den Rebellen, der in jedem Menschen schlummert. Das Manifest für dein Leben! Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Uns wird weisgemacht, dass es an unseren Genen liegt, wenn wir krank werden. Oder dass wir einfach Pech haben und allein Ärzte die Schlüssel für unsere Gesundheit in Händen halten. Deshalb suchte auch Dr. Lissa Rankin, als sie gesundheitliche Probleme bekam, Hilfe in der westlichen Schulmedizin. Doch als die ihr nicht helfen konnte, sondern alles nur noch schlimmer machte, beschloss sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen – Hier weiterlesen.

Entdecke den Schamanen in dir! Erfahre, wie sich schwere Energien, die sich infolge negativer Erfahrungen im menschlichen Energiekörper festgesetzt haben, lösen lassen. Lerne, wie du verloren gegangene Seelenanteile zurückholen und und deinem Krafttier begegnen kannst! Hier weiter.

„Alles, was ich zum Leben und Glücklichsein brauche, schenkt mir die Erde, wenn ich mich nur daran erinnere, dass ich Liebe bin und ein Wesen aus Licht.“ In der westlichen Welt sind wir fokussiert auf die Heilung durch Methoden. Die schamanische Medizin sieht den Heiler hingegen als Gefäß der Liebe. Heilung funktioniert weniger durch Zeremonien, vielmehr durch die Energie, die dahinter steht – Lichtvoll leben >>>.

Die Glücksregeln für die Liebe verändern die Sichtweise auf Beziehungen grundlegend. Singles lernen, wie sie einen Partner in ihr Leben ziehen, der zu ihnen passt und Paare erfahren, wie sie bei sich selbst ansetzen können, um ihre Beziehung liebevoller zu gestalten – ohne den Partner verändern zu wollen. Die 21 Glücksregeln, die den Seelenpartner in greifbare Nähe rücken lassen… findest du hier >>>.

Bei vielen von uns befindet sich die DNA noch im Schlafmodus. Aber wenn die Lichtstränge angeregt werden, kann der Mensch sein volles Potenzial aus den feinstofflichen Bereichen entfalten – diese eigens dafür erschaffenen Klänge sollen dabei helfen. Die Aktivierung erkennen Sie daran, dass Sie sich lichtvoller, freier, weiter, klarer, heller, wacher und bewusster fühlen, jünger und frischer aussehen, neue Kräfte entwickeln und Ihr inneres Genie entfesseln – Hier weiter.

Die in Kolloiden enthaltenen kleinsten Bestandteile von Metallen haben eine erstaunliche Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Mit einer Reihe von Metallen wie Gold, Silber oder Magnesium lassen sich Kolloide herstellen – hier zur Anleitung.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr! Hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.