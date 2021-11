Alpenschau Mondkraft heute 18. November 2021: Stier-Mond in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt in die Vollmondphase zum Vollmond in Stier und lässt spüren, dass ein Wandel unumgänglich ist. Eine günstige Verbindung zwischen Merkur und Neptun bringt Besonnenheit in die unruhigen Mondenergien. Lassen wir alles los, was uns am Weiterkommen behindert! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond in Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Vollmondphase zum Vollmond in Stier.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Besorgnis ist wie das Beten darum, dass deine schlimmsten Befürchtungen eintreten! – Weisheit der Hopi-Indianer.

Mondkalender und Mondkraft heute – Stier-Mond in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt in die Vollmondphase zum Vollmond in Stier, der morgen am 19.11. um 9.57 Uhr stattfindet, und uns ganz besondere Energien zur Verfügung stellen wird. Bereits heute können wir damit beginnen, alle alten Strukturen, Menschen, die uns Kraft kosten und Verbindungen die unsere Energie schwächen aufzulösen. Für unseren weiteren Weg brauchen wir die Freiheit, das heißt frei zu sein von allem Belastenden und allem, was sich in unserem Leben wie ein Kampf anfühlt. Die Energien dieser Vollmondphase zum Vollmond in Stier greifen uns dabei unter die Arme und unterstützen uns beim Loslassen.

Auch wenn wir noch immer mit negativen Einflüssen zu kämpfen haben, können wir durch ein Trigon zwischen Merkur und Neptun mit Besonnenheit so manche Situation entschärfen, da es uns gelingt, wieder mehr auf unsere Mitmenschen einzugehen. Zudem verfügen wir über einen sechsten Sinn und haben durchaus ­Vorahnungen, was die nächste Zeit an Ereignissen mit sich bringt. Vertrauen wir außerdem bei allem was wir tun unserer Intuition.

Unsere Ideen für eine bessere Zukunft nehmen in der Vollmondphase zum Vollmond in Stier immer mehr Form an, alles wird bereits konkreter und sichtbarer. Die kosmischen Energien dieser Mondphase leiten somit alles in eine positive Richtung und fordern uns auf, alles loszulassen, was noch störend ist.

Wir können durch den Stier-Mond in der Vollmondphase unsere Ideen entweder weiter aufgreifen und in der Zeit nach dem Vollmond entwickeln, oder wir nehmen uns etwas komplett Neues vor – egal was wir anpacken, es wird alles zu einem positiven Ende führen.

Nutzen wir die Vollmondphase zum Vollmond in Stier um tief in uns hinein zu horchen, damit wir erkennen, was wir noch der Transformation und Heilung übergeben müssen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Vollmondphase zum Vollmond in Stier

In dieser Zeit der Veränderung und des Wandels zeigt sich, was echt, wahrhaftig und beständig ist. Es findet eine bewusste Neuorientierung in Bezug auf Werte und Beziehungen statt und es gilt zu erkennen, wofür sich der Einsatz lohnt und wo es darum geht, etwas geschehen zu lassen oder zu verabschieden.

Wir verspüren in der Vollmondphase zum Vollmond in Stier eine besondere Energie für alle Vorhaben und zur Neuorientierung, die viele von uns jetzt anstreben. Durch den Neptun-Einfluss können wir intuitiv erkennen, was richtig und was falsch ist und sind meist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um Verbindungen zu knüpfen, die sich vorteilhaft für uns auswirken werden.

Durch eine stärkende Verbindung vom Mond im Stier mit Heiler Chiron kann es zudem von unvermuteter Seite zu einer positiven Wende kommen, wobei diesem Tag auch eine gewisse Heilung innewohnt. Heilung durch Chiron geschieht jedoch meistens erst nach radikalen Veränderungen, denen wir jedoch durch die Vollmondphase ohnehin ausgesetzt sind.

Das Motto der Mondkraft heute mit dem Stier-Mond in der Vollmondphase sollte lauten: Carpe Diem – Nutze den Tag!

Die Mondkraft heute mit Neptun in Fische



Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Stier-Mond in der Vollmondphase besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Stier-Mond in der Vollmondphase vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Heute sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

