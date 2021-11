Alpenschau Mondkraft heute 14. November 2021

Die Mondkraft heute am 14. November 2021 führt mit positiven Konstellationen durch die Mondpause zum Mond in Widder. Es erwartet uns ein harmonischer Sonntag voller Energie und kraftvollem Voranstreben. Gehen wir Stresssituationen aus dem Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.50 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond in Fische zum Mond in Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir müssen unsere Vergangenheit liebevoll annehmen, wenn wir die Gegenwart verändern wollen. (Debbie Ford)

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Widder

Bevor um 16.50 Uhr der Mond von den Fischen in das Tierkreiszeichen Widder wechselt, wird uns die Mondkraft heute in der Mondpause zum Widder-Mond mit positiven Konstellationen verwöhnen. Die emotionale Stimmungslage ist trotz der Mondpause vollkommen ausgeglichen und wir fühlen uns bereit, voller Mut und Zuversicht nach vorne zu blicken. Durch unbändigen Tatendrang und neu gewonnener Energie bringen wir nach der Mondpause zum Widder-Mond viel Schwung und neuen Elan in unseren Alltag.

Während es uns sonst während einer Mondpause an Energie zu fehlen scheint, sorgen die positiven Einflüsse von Pluto und Sonne dafür, dass in der Mondpause zum Widder-Mond genau das Gegenteil der Fall ist. Wir können von den positiven Mondenergien profitieren, um mit neuer Kraft den kommenden Herausforderungen gelassen entgegen zu sehen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Wir können die Mondkraft heute in der Mondpause bereits gut nutzen, uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um Raum für Neues zu schaffen. Angetrieben durch die Widder-Energie können wir dann nach der Mondpause ungehindert loslegen und alles in Angriff nehmen, wozu uns bisher noch der nötige Mut gefehlt hat..

Versuchen wir jedoch zu unterscheiden zwischen Situationen und Erfahrungen, die alte Verletzungen und Befürchtungen aktivieren, und solchen, wo es darum geht, Mut zu zeigen und Neues zu wagen. Wer sich in Aufbruchstimmung versetzt sieht, sollte nicht mehr zögern und damit beginnen, gänzlich neue Wege zu gehen.

Gute Ideen können zügig umgesetzt werden und wer ohnehin temperamentvoll und wagemutig ist, wird durch die dynamische Widder-Energie nach der Mondpause noch bestärkt.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Widder nach der Mondpause

Mut zu beweisen, kann nun manches bewirken, doch nicht immer ist es auf Anhieb klar, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Wichtig ist, sich für die dynamischen Energien ein möglichst gut passendes Ventil zu suchen. Durch die positive kosmische Energie der Mondkraft heute können wir jedoch alte Ängste besiegen und in unser Seelenleben dadurch “Ordnung” bringen. Wir haben zudem die Fähigkeit, schon lange verdrängte Konflikte an die Oberfläche zu lassen und diese relativ schmerzlos aufzuarbeiten.

Damit wir uns bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Widder nach der Mondpause wohlfühlen, brauchen wir aber auch die Herausforderungen, die sich immer wieder zeigen werden. Wir müssen lediglich darauf achten, dass sich die impulsiven Energien nicht als Ungeduld, Reizbarkeit und Kompromisslosigkeit manifestiert. Vermeiden wir überstürzte Aktionen, auch wenn uns die Widder-Energie dazu verleiten wird, mit aller Gewalt nach vorne zu preschen.

Zügeln wir unsere Ungeduld und nehmen wir alle Herausforderungen mutig an!

.

..

Mondkraft heute mit dem Widder-Mond



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Jupiterjahr 2022 wieder ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender mit einem monatlichen Sonnen- und Mondhoroskop, spannenden Artikeln, Anregungen und vielen farbigen Bildern hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2022 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Migräne, Herzrhythmusstörungen, Darmprobleme, Schwindel, Tinnitus, Leistenschmerzen oder Schlaflosigkeit – Zahnerkrankungen können der Auslöser verschiedenster Krankheiten und Beschwerden sein.

Fluoridfreies Zahnpulver und fluoridfreie Zahnpasta erhalten die Zahngesundheit.

Fluoridfreie Zahnpasta >>>

Fluoridfreies Zahnpulver >>>

.

*****

.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da und schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten.

Ein Wegweiser der Hoffnung, der die Formel zur Heilung für selbst als unheilbare Krankheiten enthält.

Spontanheilung – Die Formel zur Heilung >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Manchmal fühlen wir uns einsam, ungeliebt oder sogar ausgegrenzt. Ein Gebet oder eine Meditation lassen uns spüren, dass wir nicht allein sind, dass wir geliebt und geschützt werden von einer höheren Macht. Nehmen wir uns also Zeit dafür!

Machen wir uns durch heilsamen Melodien, die die Energie des Mondes ungefiltert in unsere Herzen transportieren, die Heilkraft des Mondes zunutze.

Magische Entspannungsmusik zum Loslassen und Entspannen…

Heilende Mondklänge >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt um Früchte und Gemüse haltbar zu machen, einzulagern und einzufrieren. Widder-Tage eignen sich zudem gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

.

Stärke und Vitalität von Löwenzahn, Birke und Brennnessel sind in dieser Kerze enthalten und bringen uns mit unserer Lebenskraft in Verbindung – hier weiter.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Insgesamt sollte man beim Widder-Mond auf Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Kalender 2022 – »Christinas Visionen für eine neue Zeit« >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Mit dem Seelenorakel können wir Frieden mit der Vergangenheit schließen, die Gegenwart verstehen und die Zukunft positiv gestalten. Wir erhalten wichtige Entscheidungshilfen und Impulse, um unser volles inneres Potenzial auszuschöpfen und so zum bewussten Schöpfer unseres Lebens zu werden.

Das schamanische Seelenorakel >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

Blog via E-Mail abonnieren