Alpenschau Mondkraft heute 13. November 2021: Fische-Mond

Die Mondkraft heute am 13. November 2021 mit dem Fische-Mond löst gegensätzliche Einflüsse aus. Herrscherplanet Neptun unterstützt mit positiven Energien. Merkur und Uranus wirken zerstörerisch. Achten wir auf unsere Wortwahl! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun – Merkur Opposition Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bei jedem Atemzug stehen wir vor der Wahl, das Leben zu umarmen oder auf das Glück zu warten! (Andreas Tenzer)

Mondkalender und Mondkraft heute – Fische-Mond mit Herrscherplanet Neptun

Bei der Mondkraft heute mit dem Fische-Mond übernimmt Zeichenherrscher Neptun die Regie. Bis zum frühen Abend werden wir mit positiven Einflüssen beschenkt, die für einen harmonischen Tag sorgen werden. Die heilende Energie des Fische-Mondes beeinflusst unser Seelenleben positiv und besonders durch Meditation können wir mit der Mondkraft heute zu mehr Lebenskraft und Lebensenergie gelangen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Es entsteht eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen. Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen.

Heute gelingt es uns vorerst besser als sonst, anstehende Probleme zu bewältigen und dann aus unserer Erinnerung zu streichen, um uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft zu stürzen. Vergessen wir dabei aber nicht die Gegenwart, denn nur da ist der Schlüssel für zukünftige Entwicklungen und Erfolge verborgen. Folgen wir einfach unser Intuition, die von Herrscherplanet Neptun in Fische besonders gestärkt wird.

.

.

Es werden die kosmischen Grenzen auflöst, dadurch werden auch falsche Vorstellungen, geistige Begrenzungen und Illusionen aufgeweicht. Mit Neptun in Fische wird zudem so manches Geheimnis entschlüsselt und verborgene Informationen enthüllt. Uns sollte allerdings bewusst werden, dass einige Dinge nicht so sind wie sie scheinen.

Durch Meditation kann es uns gelingen, dass wir einen noch besseren Zugang zu kreativen Eingebungen erfahren. Darüber hinaus haben wir häufig Vorahnungen, die uns auf emotionaler Ebene erreichen.

Vertrauen wir unserer Intuition und öffnen unsere Herzen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Fische-Mond und Herrscherplanet Neptun

Während uns Herrscherplanet Neptun tagsüber mit unterstützenden Energien unter die Arme greift, ändert sich die Stimmung schlagartig, wenn sich um 17.29 Uhr Merkur und Uranus in Opposition zueinander befinden, die in uns unerbittlich gegeneinander arbeiten. Wichtig ist, sich für die angezeigten Spannungen ein möglichst gut passendes Ventil zu suchen.

Durch die Merkur Uranus Opposition sind wir sehr zerstreut, unkonzentriert, nervös, unberechenbar und aufbrausend. Wir haben zwar viele ungewöhnliche Ideen, die sich aber nicht realisieren lassen und neigen daher dazu, uns zu verzetteln. In unseren Ansichten sind wir sehr wechselhaft und mit Urteilen oftmals vorschnell, was uns mitunter sehr taktlos erscheinen lässt.

Dieser Spannungsaspekt beschleunigt zwar unser Denken, er bringt aber auch eine spürbare Hektik in unser Leben. Unsere Gedanken lassen sich zudem nur schwer auf ein Ziel hin auszurichten, so dass es in unserem Kopf ganz schön rund gehen kann, ohne dass wir den ins Auge gefassten Zielen auch nur einen Schritt näher kommen. Unsere Ungeduld im Gespräch kann außerdem in unserem Umfeld Widerstände wecken, da wir durch unüberlegte und vorschnelle Äußerungen unser Gegenüber sehr verärgern können, was eine Freundschaft oder sogar eine Beziehung für immer beenden könnte.

Halten wir unsere Zunge in Zaum und achten wir auf unsere Wortwahl, um die großen Konflikte zu vermeiden!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Man muss nicht immer diplomatisch sein, sondern kann seinem Frust und Ärger auch mal freien Lauf lassen. Ein Wutausbruch befreit und kann Veränderungen bewirken. Alles, was einen länger als drei Tage beschäftigt, sollte angesprochen werden, aber nicht vergessen: Der Ton macht die Musik!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir unsere Pflanzen.

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen und schneiden sollten wir möglichst beim Mond in Fische verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

