Das herrschende Paradigma unserer heutigen Medizin ist die Keimtheorie, laut der Mikroorganismen in unseren Körper eindringen und Krankheiten verursachen.

Ihr zufolge ist die Bekämpfung der Keime notwendig, um sie zu eliminieren und so alle Krankheiten zu besiegen. Die gesamte Ärzteschaft pocht auf die Keimtheorie und deshalb verabreichen sie uns auch Impfstoffe.

Es ist leichter einer Lüge zu glauben, die man schon hundert mal gehört hat, als die Wahrheit, die man noch nie gehört hat. (Robert Lynd) .

Wann sind Viren gefährlich? Warum eigentlich Masken? Was wissen wir über gentechnische Impfungen? Was geschieht mit unseren Gesundheitsdaten? Wem kann man noch trauen? Wem nützt die aktuelle Pandemie? – hier weiter.

.

Die Wahrheit über die Keimtheorie – Medizinischer Betrug aufgedeckt!

Haben Sie jemals die Keimtheorie in Frage gestellt? Kennen Sie die Alternativen zur Keimtheorie?

Wussten Sie, dass Louis Pasteur, der Mann, der sich die Keimtheorie ausgedacht hat, am Ende seines Lebens eingestand, das er falsch lag?

Wussten Sie, dass Studien und Experimente durchgeführt wurden, die zeigten, dass Sie sich mit Influenza und verschiedenen andere Viren nicht anstecken können?

Wussten Sie, dass es viele Ärzte, Wissenschaftler, Forscher und Ernährungswissenschaftler gibt, die der Keimtheorie nicht zustimmen?

Ärzte, Wissenschaftler, Forscher und Ernährungswissenschaftler, die sagen, dass Sie sich mit keinem Virus anstecken können und dass ein Virus von Ihrem eigenen Körper hergestellt wird, um Sie von Toxizität (Vergiftung) zu reinigen. .

Achtung der Countdown läuft bereits!

Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Erfahren wir bald die Wahrheit? – hier weiter.

.

Fehler in der Keimtheorie

Aus Angst vor Krankheiten werden „Waffen“ wie Antibiotika, Virostatika und Impfungen entwickelt – doch die moderne Menschheit ist kränker denn je.

Verursachen unsere Waffen womöglich chronische Krankheiten, die uns als Ersatz für die als infektiös geltenden akuten Krankheiten geißeln, aus denen die meisten Menschen mit gestärkter Widerstandsfähigkeit gegen die für die Krankheit verantwortlich gemachten und gefürchteten Mikroorganismen hervorgehen?

Zerstören wir mit unserem Krieg gegen die Keime gar unser Immunsystem? Seit Louis Pasteur als „Vater der Keimtheorie“ Berühmtheit erlangte, verschlechterte sich unsere Allgemeingesundheit trotz steigender Lebensdauer.

Und obwohl Pasteur von Ende des 19. Jahrhunderts bis heute in den Medien präsent war, prangerten einige Wissenschaftler sein Krankheitsmodell an. Etliche von ihnen lieferten auch Beweise, dass Pasteur ein Plagiator oder sogar ein Betrüger war.

Konzentrieren wir uns auf ein paar der wenigen Wissenschaftler und Ärzte, die dem Dogma der Keimtheorie nicht zustimmten. Dieses bezeichnet Mikroorganismen als die Wurzel allen Übels, weswegen sie um jeden – gesundheitlichen – Preis bekämpft werden sollten.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts stellte Pasteur die fragwürdige Behauptung auf, die Keime „von außen“ würden Krankheiten verursachen.

Etwa zur gleichen Zeit tätigte der deutsche Biologe und „Vater der modernen Pathologie“ Dr. Rudolf Virchow eine wichtige Aussage:

„Könnte ich mein Leben noch einmal leben, würde ich mich dem Beweis widmen, dass Keime nur krankes Gewebe als ihr natürliches Umfeld aufsuchen, anstatt es zu verursachen. Vergleichbar mit Moskitos, die stehende Gewässer aufsuchen, Wasser aber nicht in solche verwandeln.“ .

Gefährlich, harmlos oder tödlich? Abseits aller Hysterie: Jeder zehnte Todesfall ist auf eine Infektion zurückzuführen. Aber was ist reale Gefahr, was Panikmache? Sucharit Bhakdi klärt auf! – Schreckgespenst Infektionen >>>.

.

Modell des inneren Milieus

Zwei der größten zeitgenössischen Kritiker Pasteurs – die französischen Wissenschaftler und Ärzte Antoine Béchamp und Claude Bernard – griffen dieses Modell des „inneren Milieus“ auf.

Béchamp war ein Vertreter des Pleomorphismus, demzufolge sich Mikroorganismen von einer Art in eine andere verwandeln, passend zum sie umgebenden Blut oder Gewebe. Bernard war ebenfalls dieser Ansicht und verkündete, Keime seien nichts, das innere Milieu dagegen sei alles.

In unserem Körper existieren tatsächlich mehr Mikroorganismen als Körperzellen. Alle – egal ob gutartig oder wahrscheinlich eher nützlich – verwandeln sie sich bei jeder Art von Ungleichgewicht, einem niedrigem PH-Wert, einer chronischen Entzündung oder einem giftigem Umwelteinfluss in weniger wünschenswerte „Besucher“ unseres Körperinneren.

Unser Immunsystem stellt jedoch nicht das gesamte innere Milieu dar, sondern nur einen Teil davon.

.

Die Postulate von Koch

Pasteur hielt sich nicht an die Ende des 19. Jahrhunderts aufgestellten Postulate des Mediziners Robert Koch zur Bestimmung von Krankheitserregern.

Obwohl sie in der heutigen Mikrobiologie nicht ganz unangefochten sind, waren sie zu Pasteurs Zeiten für den Nachweis krankheitserregender Mikroorganismen ganz sicher zu beachten.

Ein Keim muss demnach:

in allen untersuchten Krankheitsfällen nachgewiesen sein,

in Reinkultur gezüchtet werden,

nach mehreren Generationen Züchtung in Reinkultur die ursprüngliche Krankheit auslösen können,

von einem geimpften Tier entnommen und wieder kultiviert werden können.

Pasteur ging nicht nach diesen Postulaten vor, da er oft einem Tier das Blut eines anderen Tieres injizierte, ohne die Mikroorganismen zu isolieren und zu kultivieren.

Doch aufgrund der politischen Begünstigung durch die französische Oberschicht und seiner eigenen Bemühungen setzte sich Pasteurs Keimtheorie gegenüber allen anderen Theorien über Krankheitsursachen durch.

Sein „Ein Keim – eine Krankheit“-Konzept erwies sich für die kurz danach entstandene Pharmaindustrie als äußerst profitabel. Bis heute bestimmt dieses Modell der Keimtheorie die moderne westliche Medizin.

.

Pleomorphismus – Widerlegung der Keimtheorie

Die Tatsache der Transformation der Mikroben, welche als Pleomorphismus bezeichnet wird, entzieht der Keimtheorie Pasteurs definitionsgemäß die Grundlage.

Dies besagt, dass sich hilfreiche oder gutartige Mikroorganismen entsprechend ihrem unmittelbaren biologischen Umfeld oder dem inneren Milieu in Krankheitserreger verwandeln können.

Pasteur selbst konnte bereits beobachten, dass Keime in ihrem Milieu ruhen, bis Veränderungen in ihrer Umwelt auftreten. Inzwischen wissen wir, dass es keine statische Bakterienform gibt, sondern dass sich die Bakterien laufend verändern, abhängig von ihrem sie umgebenden Milieu.

Durch Änderungen des Milieus lässt sich sogar im Labor die Virulenz von Bakterien gezielt verändern. Diese Beobachtung allein steht bereits im Widerspruch zur Invasionstheorie von Pasteur und Koch.

1933 präsentierte der brillante Wissenschaftler Royal Raymond Rife das von ihm so genannte „Universal Microscope“, ein großes und komplexes Gerät, mit dem er sogar Viren in Echtzeit vergrößern konnte.

Vor Rifes Erfindung war dies nämlich nicht möglich, da sich die Mikroorganismen unter dem Elektronenmikroskop nicht vermehren, von den Elektronenfeldern abgetötet werden und das damals übliche Einfärben von Blut und Gewebe die Proben bereits verunreinigte, bevor sie unter dem Mikroskop lagen.

Rife berichtete über Form- und Größenveränderungen der Mikroorganismen, oftmals mit bis zu sechzehn Verwandlungsstadien ein und desselben Mikroorganismus, und die Anhänger des Pleomorphismus fanden ihre Theorien durch Rifes Zaubermikroskop bestätigt.

Rife bestimmte für mehrere Viren im krankheitserregenden Stadium eine tödliche Lichtwellenfrequenz und heilte sechzehn Testpersonen von Krebs.

Nach seiner Weigerung, seine Entdeckung von Morris Fishbein, Präsident der „American Medical Association“ und Lobbyist der Pharmaindustrie, aufkaufen zu lassen, wurde er geschäftlich ruiniert.

Seine wunderbaren Hochfrequenzgeräte und die von ihm zur Erforschung der Pleomorphismushypothese entwickelten Mikroskope wurden zerstört. .

Viruskriege der Gegenwart

Einen Aufruhr unter den Mikrobiologen gab es, als Dr. Stefan Lanka eine Belohnung von 100.000 Euro für denjenigen auslobte, der die Existenz des Masernvirus nachweisen könne.

Anfangs schien er seine „Wette“ verloren zu haben. Doch Lanka ging mit weiteren Experten und der Rückendeckung durch zwei unabhängige Labors in die nächste Instanz. Schlussendlich musste er nicht bezahlen.

Wie sich allerdings herausstellte, war der vorgelegte „Beweis“ aus mehreren unterschiedlichen Aufnahmen mit dem Elektronenmikroskop von verschiedenen Teilen zerstörter Zellen zusammengesetzt und konnte nicht wiederholt werden.

Im Februar 2016 urteilte der deutsche Bundesgerichtshof, es gäbe nicht genug Beweise für einen Existenznachweis des Masernvirus.

Dr. Lankas provokante Frage lautete daher nicht zu Unrecht: Wie kann dann eine Impfung wie die Masern-Mumps-Röteln-Impfung aus abgeschwächten Masernviren bestehen?

.

.

Er und einige andere Virologen stellten auch die Existenz eines HIV (Humanes Immundefizienz-Virus) als tatsächliches Virus oder gar Auslöser von Aids infrage. Ein paar von ihnen bezweifeln, dass ein einziges Virus unzählige Krankheiten verursachen kann.

Und sie alle hinterfragen die Tatsache, dass das Virus bisher noch bei keiner Diagnose isoliert werden konnte. Stattdessen führt man unzuverlässige Antikörpertests durch, deren Ergebnisse viele Menschen in eine lebensbedrohliche Krise stürzen – wegen eines Virus, das nach Meinung vieler Experten überhaupt nicht existiert.

Darunter sind auch bekannte Virologen wie Professor Peter Duesberg. Aufgrund seiner Behauptung, HIV löse kein Aids aus, wurde ihm der Zugang zu Forschungsfördermitteln gestrichen und er wurde von vielen seiner Kollegen ausgegrenzt.

Die Feststellung, Aids würde nicht durch ein Virus verursacht, sondern durch ein Überstrapazieren des inneren Milieus, einen selbstzerstörerischen Lebensstil und den übermäßigen Konsum von „Poppers“ (Amylnitrit), ist für sie schlicht inakzeptabel. Die Menschheit mit der Behauptung zu erschrecken, ein Virus würde Aids verursachen, ist hingegen völlig in Ordnung.

Auch der starke Einsatz von Antibiotika trägt zur Zerstörung des inneren Milieus bei, worunter besonders die nützlichen Darmbakterien leiden, die für eine gesunde Verdauung und eine gute Immunreaktion wichtig sind.

Ein weiteres zweifelhaftes Virus ist der angebliche Auslöser von Hepatitis C. Bisher wurde noch kein Virus isoliert und Kochs Postulaten entsprechend nachgewiesen. Es ist das nächste Beispiel für einen Test, mit dem Antikörper nachgewiesen werden. Nur wogegen, wenn es kein Virus gibt?

Betrachten Sie die „ansteckenden“ viralen Bedrohungen wie aktuell Corona, aber auch Vogelgrippe, Schweinegrippe, Ebola und Zika einmal objektiv, dann werden Sie zu dem Schluss kommen, dass damit gezielt Panik verursacht werden sollte, um mehr Impfungen auf den Markt zu bringen und mehr Menschen zu impfen.

Wie der „Vaccine Court“ (Spezialabteilung des „US Court of Federal Claims“) bewiesen hat, haben eine Vielzahl von geimpften Personen mit schwachen, starken oder chronischen Autoimmunerkrankungen zu kämpfen, einige auch mit Lähmungserscheinungen oder Autismus. Manche sterben sogar. .

Fatale Auswüchse zukünftiger Impfpläne

Welche Auswüchse jedoch der Glaubenssatz von der Keimtheorie bereits angenommen hat, zeigt sich darin, dass sich, laut Impfbericht der WHO, über 60 Impfstoffe gegen eine Vielzahl verschiedener Krankheiten in den letzten Teststadien befinden.

Darunter sind Impfstoffe gegen Durchfall, Mittelohrentzündungen, Magengeschwüre, Borreliose und Infektionen der Atemwege. Ein Irrwitz sondergleichen, besonders unter dem Aspekt der Miasmen, die durch solche Maßnahmen exorbitant verschärft werden!

„Schon bald werden wir gegen praktisch jede Krankheit impfen können. Die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten ist nahezu unbegrenzt.“ (Dr. Klaus Gritz, damaliger Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte und Mitglied der Ständigen Impfkommission STIKO)

Ein Unterfangen, das aufgrund der Naturgesetzmäßigkeiten von vorneherein zum Scheitern verurteilt ist. Auf der anderen Seite scheint jedoch damit der Weg zu noch mehr chronischen Erkrankungen – bereits vom frühesten Säuglingsalter an – geebnet bzw. vorprogrammiert zu sein.

Schon heute gibt es Kleinstkinder mit Asthma bronchiale, Colitis ulcerosa (eine chronische entzündliche Darmkrankheit), Epilepsie und anderen – gemäß Schulmedizin – unheilbaren Krankheiten zu beklagen, und die Zahl ist stetig steigend!

Sollte dieses „Allrounder-Impfprogramm“ Wirklichkeit werden, so wird sich die Kurve der chronischen Krankheiten bereits im frühen Kindesalter progressiv verändern. Volksgesundheit ade!

.

Leben mit Keimen

MRSA, Krebs, Viren und Bakterien tragen wir schon immer in uns.

Ein gesundes Gleichgewicht zwischen nützlichen Bakterien und einer gesunden Körperumgebung (Milieu in dem sich die Zellen befinden) hält uns im Gleichgewicht.

Wenn Sie dieses ausbalancierte Milieu mit antibakteriellen Seifen oder Antibiotika zerstören, dann töten Sie nicht nur die schlechten Bakterien, sondern vernichten auch das gesamte positive Gleichgewicht. Damit sind Sie auf lange Sicht noch anfälliger für neue Krankheiten.

Im Gegensatz zu Pasteur, der die Geisteshaltung hervorbrachte, Keime ängstlich abzutöten um Krankheiten vorzubeugen, müssen wir nur im Wesentlichen das Gleichgewicht und die Bedeutung der Körperumgebung, des Milieus, verstehen.

Dies erzeugen wir ständig selbst aufgrund unserer Lebensweise, unserer Ernährung, unserer Geisteshaltung und der Umwelt, in der wir uns befinden.

Wir entscheiden somit eigenverantwortlich, ob wir unsere internen Systeme entweder unterstützen oder eben nicht.

Das „Ein Keim – eine Krankheit“-Modell ist mit Sicherheit ein großartiges Geschäftsmodell für die medizinisch-pharmazeutische Industrie – und genau dahin hat uns die Keimtheorie gebracht.

Die Wahrheit ist jedoch, dass Krankheiten praktisch immer auf eine fehlerhafte Ernährung oder Lebensweise zurückzuführen sind.

Keime sind nur die „Müllabfuhr“ für totes und überflüssiges Gewebe und keine Krankheitserreger.

Lassen Sie diese Ausführungen zur Keimtheorie in Ihre Impfentscheidung einfließen!

Quellen: gesundheitmitbestimmen.ch, naturalwaves.de und Dr. Karl Probst – Die Alpenschau bedankt sich!

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Glauben Sie nicht, dass dies die letzte globale Krise ist, mit der wir konfrontiert werden, sie ist nur der Beginn. Was man uns über die Covid-19-Pandemie erzählt, ist unsinnig und unfasslich falsch! Diese Pandemie kam nicht zufällig zustande. Es war ein sorgfältig inszeniertes und geplantes Ereignis – eine Plandemie – hier weiter.

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

. Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

Das Wirken von »Egregoren« ist eines der bestgehüteten Geheimnisse. Es sind einflussreiche Zirkel in Politik, Wirtschaft und Religion, die – bewusst oder unbewusst – auf die Macht der Egregore setzen. Mark Stavish, ein ausgewiesener Experte für dieses Fachgebiet, zeigt auf zum Teil erschütternde Weise, wie an Macht interessierte Gruppen, Geheimgesellschaften oder Orden künstlich erschaffene Egregore einsetzen, um andere Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren – hier weiter.

Wir ahnen es, wir spüren es und wollen es nicht wahrhaben: Die guten Zeiten, in denen wir zuletzt gelebt haben, neigen sich rasend schnell dem Ende zu. Von einem Frieden auf unserer Welt kann dann keine Rede mehr sein. Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden.

Wichtige Botschaften des großen Propheten, die unsere Zeit betreffen >>>.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz empfehlen jedem Bürger, einen Lebensmittel-Notvorrat anzulegen. Grundlage dieses Buches ist die sehr exakt ausgearbeitete Lebensmittelliste Deutschlands. Denn was macht man mit den vielen Konserven?

Dieses Buch bietet Ihnen die richtigen Rezepte. So verwerten Sie die Lebensmittel in der sinnvollsten Reihenfolge, essen leckere Gerichte, vermeiden Mangelerscheinungen und bleiben fit – Hier weiter.

Was tun, wenn nach einer Katastrophe der Strom zum Kochen ausfällt, frische Lebensmittel nicht verfügbar, aufgebraucht oder verdorben sind? Vorbereitung ist die beste Vorsorge! – Die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>

Katastrophen kommen und gehen jedes Jahr. Doch bist du wirklich darauf vorbereitet? Mit diesem Prepper Buch erlernst du nicht nur eine selbstständige Einstellung und essenzielle Überlebensstrategien, sondern erhältst konkrete Anleitungen für jedes Krisenszenario. Egal ob Naturkatastrophen, Pandemien, Blackout oder sogar theoretische Zombie-Apokalypsen!

Krisenmanagement, Sicherheit Zuhause, Selbstverteidigung oder Flucht sowie viele weitere Know-hows sind durch praxiserprobte Methoden, welche dich und deine Familie schützen können, ab sofort mehr als nur Buzzwords für dich – hier weiter.

Corona-Impfung – Alles was Sie wissen sollten!

Sind die Impfungen wirklich sicher? Überwiegt der Nutzen das Risiko? Das kann niemand sagen. Die Studien laufen noch, die Impfstoffe sind nur vorläufig zugelassen. Wer als Arzt die vorhandenen Risiken verschweigt, verstößt damit nicht nur gegen fundamentale Regeln von Wissenschaft, Medizin und Ethik. Er macht sich unter Umständen sogar wegen Körperverletzung strafbar und riskiert erhebliche Schadensersatzansprüche – hier weiter.

Der Klimawandel bewegt uns alle – weil er uns alle gleichermaßen betrifft. Vor allem die Fridays-for-Future-Bewegung hat der diffusen Angst, die daraus resultiert, enormen Auftrieb gegeben. Zeit also, dem etwas entgegenzusetzen und wieder zu einem offenen Diskurs zurückzukehren – Was Sie über den Klimawandel wissen sollten >>>.

Der New-York-Times-Bestsellerautor Dr. Joseph Mercola und Ronnie Cummins, Gründer und Leiter der Organic Consumers Association, haben sich zusammengetan, um die Wahrheit über Covid-19 zu enthüllen und den Wahnsinn zu beenden.

Hier finden Sie aktuelle und neu enthüllte Beweise >>>

Wenn der Zombie-Journalismus Sie erwischt, sind Sie erledigt: blutleer, hirntot, Teil der Horde. Die Armee der Zombie-Journalisten ist dabei, alles zu töten, was uns lieb und teuer ist: Demokratie, Grundrechte, Meinungsfreiheit. Wer das Wort »Freiheit« auch nur noch flüstert, muss befürchten, medial in Stücke gerissen zu werden. Jeder zweite Bürger wagt es nicht einmal mehr, seine Meinung öffentlich kundzutun – Hier weiterlesen >>>.

Millionen Menschen haben ihren Job verloren. In unserem Wirtschaftssystem läuft etwas gewaltig schief – und es wird noch schlimmer kommen, wenn wir nicht endlich den Hebel umlegen. Norbert Häring zeigt, wie einflussreiche Unternehmen die Corona-Krise nutzen, um ihre Macht zu zementieren und eine lang geplante Agenda zur digitalen Kontrolle umsetzen. Zeit für ein neues System, das allen dient, nicht einer kleinen Elite – hier weiter.

Die Beweise sind überwältigend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Betrug auffliegen wird. Doch dann wird es für viele bereits zu spät sein. Lesen Sie dieses Buch! – hier weiter.

Nie waren die Heilungsversprechen größer als heute, und doch ist die ärztliche Behandlung zu unserer häufigsten Todesursache geworden. Wer den Therapieempfehlungen der Mediziner rückhaltlos vertraut, schadet sich häufiger, als er sich nützt. Erschreckend viele Behandlungen sind ohne nachgewiesene Wirksamkeit, und oft wäre das Abwarten des Spontanverlaufs sogar wirksamer und nachhaltiger. Schonungslos ehrlich seziert Dr. med. Gerd Reuther nach über 30 Jahren als Arzt seinen Berufsstand – hier weiter.

Zum Thema „Corona“ kursieren widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen. Unterschiedliche Ansichten über die Gefahren durch die Pandemie führen zu tiefgehenden Disputen und sorgen für Verwirrung der Menschen. Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi und Prof. Dr. rer. nat. Karina Reiss klären sachlich auf – mit aktuellen Daten, Fakten und Hintergründen – hier weiter.

Das, was Menschen verbindet, wird getrennt. Geld wird gedruckt und an jene verteilt, die mitmachen. Der Mittelstand wird abgeräumt, Großkonzerne übernehmen. Opposition und Rechtsstaat befinden sich in Quarantäne. Wer aufmuckt, dem droht Zensur. Und überall die Angst – hier weiter.

Die Zeit beschleunigt sich. Die Lebensbedingungen auf der Erde verändern sich. Ein neues Zusammenleben der Menschheit hat begonnen. Die alten Maya wussten bereits von der bewusstseinsmäßigen Wende in unserer Zeit. Sie haben es kalendarisch errechnet – und heute erlebt es die ganze Welt – hier weiter.

Das Wirken von »Egregoren« ist eines der bestgehüteten Geheimnisse. Es sind einflussreiche Zirkel in Politik, Wirtschaft und Religion, die – bewusst oder unbewusst – auf die Macht der Egregore setzen. Mark Stavish, ein ausgewiesener Experte für dieses Fachgebiet, zeigt auf zum Teil erschütternde Weise, wie an Macht interessierte Gruppen, Geheimgesellschaften oder Orden künstlich erschaffene Egregore einsetzen, um andere Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren – hier weiter.

Haben Sie sich jemals gefragt, ob in der Unendlichkeit des Universums anderes, hochentwickeltes Leben existiert? Haben Sie sich jemals auch nur im Ansatz vorzustellen gewagt, dass die Außerirdischen bereits auf unsere Erde reisten, und es immer noch tun, um Menschen zu kontaktieren und auszubilden? Absurd, meinen Sie? Hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, erfährst Du hier.

Michael Meyen zerstört den Mythos der Leitmedien, befreit uns aus der Propaganda-Matrix und macht all jenen Mut, die sich für eine bessere, gerechtere Welt engagieren: Freiheit ist möglich, braucht jedoch einen vollkommen neuen Journalismus – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Lösungen für ein gutes Miteinander kommen nicht von selbst, es braucht Toleranz und Dialogfähigkeit, auch Nein-sagen ist erlaubt >>> hier weiter >>>.

Es ist einfacher, einen weisen Menschen zu erkennen, als Weisheit selbst zu beschreiben. Viele von uns denken spontan an den Dalai Lama, an Nelson Mandela, vielleicht an Papst Franziskus. Aber was macht deren Weisheit aus? Und was bedeutet Weisheit eigentlich genau? Fällt sie einem Menschen zu wie eine Gabe, oder beruht sie auf Fähigkeiten, die sich unter Umständen sogar erlernen lassen? Hier die Antworten >>>.

Der patentierte Ding-Filter vernichtet als einziger Luftreiniger dauerhaft Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich im Filter ansammeln, sogar multiresistente Keime. Sehr wirksam auch gegen Tonerstaub, Pollen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und Tierhaare – Luftreiniger LR 1 >>>

Durch diese Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich. Ein Handy kann von unbefugten Dritten wie ein Abhörgerät verwendet werden, indem die Täter von außen auf das Handy zugreifen und die Kamera oder das Mikrofon aktivieren. Auch dieser Zugriff wird durch die Schutzhülle verhindert – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit…

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

»Wir wissen, dass DMSO ein Jahrhundertmittel ist, doch es hat für uns keinen Wert.« Dachverband der US-Pharmaindustrie.

DMSO-Das-Heilmittel-der-Natur – Hier >>>

DMSO in höchster Qualität – Hier >>>

Achtung: Der Countdown läuft bereits! Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Alessandro de Poloni informiert seine Leser über geheime Aktionen in den Bereichen Politik, Wissenschaft und Medizin – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Blog via E-Mail abonnieren