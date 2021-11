Alpenschau Mondkraft heute 11. November 2021: Halbmond in Wassermann

Die Mondkraft heute am 11. November 2021 sorgt mit dem Halbmond in Wassermann für Belastungen in allen Lebensbereichen. Jupiter kann die störenden Einflüsse abmildern. Gut Ding will Weile haben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Halbmond in Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unsere Wahrnehmung ist durch die Wassermann-Energie besonders intensiv. Nutzen wir diese, um intuitiv die richtigen Entscheidungen zu treffen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in Wassermann

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond in in Wassermann für jede Menge negativer Energie, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf Beziehungen und Freundschaften Auswirkungen hat. Es kann zu Konflikten und Missverständnissen führen, die sogar zu einem handfesten Streit ausarten können, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen. Es besteht auch ein erhöhter Hang zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung oftmals etwas überzogen ist.

Es entsteht zwar in uns das Bestreben, unsere Wünsche verwirklichen zu wollen, wir bringen aber nicht die notwendige Geduld für die Erreichung unsrer Ziele auf. So handeln wir vorschnell und unbedacht, weil uns einfach alles zu lange dauert.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

Für viele von uns bringt dieser anstrengende Halbmond in Wassermann auch menschliche Enttäuschung und Absagen mit sich und kann sich auch noch am nächsten Tag nachteilig auf Beziehungen und Freundschaften auswirken und für unerwartete Konflikte sorgen.

Wir besitzen durch den negativen Halbmond-Einfluss zudem keine Energie-Reserven, so dass wir schnell überlastet sind, was sich besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen in massiven gesundheitlichen Störungen äußern kann. Wir sollten uns deshalb heute eine Auszeit gönnen – auch von unseren Beziehungen.

Üben wir uns in weiser Gelassenheit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in Wassermann

Wie schon eingangs erwähnt, können wir den positiven Einfluss von Glücksplanet Jupiter nutzen, um die negativen Energien des Halbmondes weitgehend abzumildern, denn er unterstützt alle unsere Handlungen positiv, wenn wir die Jupiter-Energie auch zu nutzen wissen. Zudem können wir mit einer Portion Glück beschert werden, wenn wir nicht zu übermütig sind, sondern das rechte Mittelmaß finden.

Durch den Einfluss von Jupiter haben wir außerdem die Möglichkeit, uns mit einem tieferen und persönlicheren Gerechtigkeitsgefühl in Verbindung zu bringen. Zudem können wir unsere Glaubensmuster überprüfen und gegebenenfalls auch korrigieren. Wenn wir unter unseren Möglichkeiten gelebt haben, ist ein Wachstum möglich. Haben wir aber zu hohe Erwartungen von uns und der Welt gehabt, gilt es, diese zu relativieren.

Versuchen wir unsere innere Ruhe zu bewahren, denn nur dann können wir den auf uns einströmenden negativen Einfluss des Halbmond entgegen treten, ohne grössere Schäden zu nehmen!

Mondkraft heute mit dem Halbmond in Wassermann



Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Füße, Zehen

Organsystem: Drüsensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Jupiterjahr 2022 wieder ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender mit einem monatlichen Sonnen- und Mondhoroskop, spannenden Artikeln, Anregungen und vielen farbigen Bildern hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2022 >>>

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Symbole sprechen eine eigene, wundersame Sprache: Sie geben Schwingungen ab, die anregende oder harmonisierende Informationen in den Körper, in Organsysteme oder physiologische Abläufe transportieren können.

Symbole können Heilimpulse für Gesundheit und Wohlbefinden liefern.

Energetischer Organcheck >>>

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da und schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>>.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Unsere Lebenskraft wird maßgeblich von unsichtbaren Energien beeinflusst, die durch unseren Körper fließen. Jeder kennt es, wenn wir uns nach einem Gespräch völlig erschöpft fühlen oder wir unsere ständigen Sorgen und negativen Gedanken einfach nicht abschalten können. In solchen Situationen haben wir den Zugang zu unserem Feinstoffkörper und der unglaublichen Kraft, die er für uns bereithält, verloren.

Durch einfach umzusetzende Übungen wird es möglich, die durch den Feinstoffkörper fließende Energie wieder freizusetzen – für ein rundum gesundes und erfülltes Leben.

Entdecke die verborgene Welt der feinstofflichen Energien >>>

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es gibt Zeiten, in denen einfach nichts klappt und man selber kann tun, was man will, die Lage bessert sich nicht. Aber auch wenn alles dunkel erscheint und wir uns wie begraben fühlen, dann werden wir vielleicht gerade wie eine Blume neu gepflanzt. Haben wir also Geduld, wir werden wieder aufblühen!

.





Durch Heilströmen öffnet sich das Leben hin zu mehr Gelassenheit und Stressfestigkeit. Glücksempfindungen geben uns beim Strömen eine Ahnung von der Leichtigkeit des Seins. Akute wie chronische körperliche Leiden verschwinden vielfach ganz oder bessern sich jedenfalls deutlich!

Wohlbefinden durch Selbstheilung >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können alle Pflanzen umtopfen, die keine Wachstumskraft mehr haben, da sie bei diesem Mondstand schneller anwurzeln und sich wieder erholen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Der Mond macht uns aufgeschlossen für modische Trends, die unsere natürliche Schönheit unterstreichen! Die neuesten Mode-Trends findest du hier >>>.

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Stärke und Vitalität von Löwenzahn, Birke und Brennnessel sind in dieser Kerze enthalten und bringen uns mit unserer Lebenskraft in Verbindung

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Umtopfen – Umsetzen oder Umtopfen von Pflanzen steht an Wassermann-Tagen unter keinem guten Stern.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden. Gießen wir auch unsere Pflanzen nicht!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Kalender 2022 – »Christinas Visionen für eine neue Zeit« >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Mit dem Seelenorakel können wir Frieden mit der Vergangenheit schließen, die Gegenwart verstehen und die Zukunft positiv gestalten. Wir erhalten wichtige Entscheidungshilfen und Impulse, um unser volles inneres Potenzial auszuschöpfen und so zum bewussten Schöpfer unseres Lebens zu werden.

Das schamanische Seelenorakel >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

