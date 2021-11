Alpenschau Mondkraft heute 10. November 2021: Mond in Wassermann

Die Mondkraft heute am 10. November 2021 beschert uns mit dem Mond in Wassermann Missverständnisse und Konflikte. Merkur, Mars und Saturn fordern uns heraus und stören das seelische Gleichgewicht. Gehen wir achtsam durch den Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond in Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Konzentrieren wir uns heute auf das Wesentliche, auf unsere Essenz. Wenn wir uns jetzt energisch für eine Sache einsetzen, dann jedoch nie, ohne anderen das gleiche Recht zuzugestehen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann bringt schwierige Konstellationen mit sich, die für Probleme und Missverständnissen in allen Bereichen sorgen können. Auch in Liebesdingen sowie im Familienleben werden wir heute mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert, so dass wir alles andere als einen harmonischen Tag erleben. Wir wollen jedoch durch die Wassermann-Energie immer Gutes tun, so dass es uns ein Anliegen ist, dass wir nicht zu sehr in Konflikte verwickelt werden – was wir dazu beitragen können, dass Situationen nicht eskalieren, sollten wir ohne Zögern auch tun!

Wir können allerdings, wenn wir uns schon mit gewissen Widrigkeiten abfinden müssen, auch gravierende Veränderungen in unserem Leben zulassen und uns zudem von allem befreien, was gar nicht mehr stimmig ist und auch nicht mehr zu uns passt. Das kann sowohl berufliche Belange, alte Verletzungen und sogar unsere Beziehungen betreffen. Wägen wir heute gut ab, ob eine Trennung nicht besser ist, als weiterhin des lieben Friedens willen gegen seine Überzeugung weiterzumachen.

Falls uns allerdings die Wandlung in nutzbare Mondenergie nicht gelingt, werden uns frustrierende Erlebnisse die Stimmung gewaltig verderben und uns zudem von der Verwirklichung unserer Ziele abhalten, die vom Steinbock-Mond noch gefördert wurden.

Gehen wir besonders achtsam durch diesen schwierigen Mondtag und vermeiden wir allzu radikale Entscheidungen, die wir später bereuen würden. Blicken wir jedoch über den Tellerrand hinaus und fragen wir uns, was unsere Seele zum Erblühen bringen kann.

Zeigen wir Fingerspitzengefühl!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann

Besonders Karmaplanet Saturn wird uns heute besonders belasten und angefeuert durch Quadratstellungen zu Merkur und Mars für seelische Unausgeglichenheit sorgen, wobei wir besonders auf unsere Wortwahl achten sollten, da wir bei Diskussionen auf hitzige Konfrontation gebürstet sind, was schwerwiegende Konflikte auslösen könnte, die zu unüberwindbaren Differenzen führen würden.

Durch die Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt!

Dieser Aspekt kann sogar wie ein schwerer Schatten auf der Seele lasten, wenn wir nicht dagegen lenken. Wir spüren nämlich eine ungewöhnliche Schwere und auf beinah allen Gebieten tauchen Schwierigkeiten und Hindernisse auf, was zu Gemütsdepressionen und Unzufriedenheit mit der gesamten Lebenssituation führen kann.

Wer sich schützen will, muss vor allem achtsam und konzentriert sein und darf sich nicht verleiten lassen, vermeintlich wichtige Entscheidungen zu treffen!

Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann



Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Füße, Zehen

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute

Diese Zeitqualität steht für eine gesteigerte Sensibilität und unterstützt den Zugang zu unserer intuitiven Seite. Finden wir eine gute Balance zwischen unserem Verstand und unserer Intuition, die momentan sehr gut funktioniert.

Eine bewusste Ernährungsumstellung fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die spirituellen Fähigkeiten und die Selbstheilungskräfte. Dies Ernährungstipps – von Superfood-Snacks bis Chakra-Smoothies – stärken direkt die spirituellen Sinne und Fähigkeiten!

Nähre deine Intuition >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können alle Pflanzen umtopfen, die keine Wachstumskraft mehr haben, da sie bei diesem Mondstand schneller anwurzeln und sich wieder erholen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Der Mond macht uns aufgeschlossen für modische Trends, die unsere natürliche Schönheit unterstreichen! Die neuesten Mode-Trends findest du hier >>>.

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Umtopfen – Umsetzen oder Umtopfen von Pflanzen steht an Wassermann-Tagen unter keinem guten Stern.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden. Gießen wir auch unsere Pflanzen nicht!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

