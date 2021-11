Alpenschau Mondkraft heute 9. November 2021: Steinbock-Mond

Die Mondkraft heute am 9. November 2021 mit dem Steinbock-Mond stellt uns durch Herrscherplanet Saturn vor wichtige Entscheidungen. Pluto im Steinbock wirkt emotional aufwühlend und fordert radikale Veränderungen. Beweisen wir Stehvermögen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond in Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gefühle bilden unsere Verbindung zum Leben – ohne sie sind wir schal und hohl und von echter Erfüllung abgeschnitten – John Ruskan.

Mondkalender und Mondkraft heute – Steinbock-Mond

Bei der Mondkraft heute mit dem Steinbock-Mond müssen wir damit rechnen, dass die Gespenster der Vergangenheit besonders aktiv sind. So könnte es sein, dass sich alte Verletzungen, Ängste und nicht verdaute Erfahrungen der Vergangenheit bemerkbar machen, die uns auf unserem geplanten Weg vorerst behindern werden. Wir können jedoch die Gelegenheit nutzen, alle alten Geschichten, die noch belastend in uns schlummern, zu klären, so dass wir uns von alten Gewohnheiten oder auch aus der Vergangenheit stammenden Ängsten endgültig verabschieden können.

Herrscherplanet Saturn erwartet von uns, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden. Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin.

Zum einen steigt nun in einigen Fällen die Dringlichkeit einer Grundsatzentscheidung und zum anderen können Erkenntnisse ein neues Licht auf die Geschehnisse der Vergangenheit werfen und uns tief berühren.

Wem es beim Mond im Steinbock gestern allerdings gelungen ist, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Zeichenherrschers Saturn, einen wichtigen Schritt nach vorne machen.

Beweisen wir Stehvermögen und nutzen wir diese Zeitqualität, um stabile Ziele zu setzen, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Steinbock-Mond und Pluto im Steinbock

Durch eine Konjunktion zwischen zwischen dem Steinbock-Mond und Machtplanet Pluto, der sich ebenfalls im Steinbock befindet, werden wir mit Zwängen und Kräften konfrontiert, die alles andere als angenehm sein können, denen wir aber widerstehen müssen. Es könnte durchaus sein, dass wir zu radikalen Veränderungen in gewissen Lebensbereichen gezwungen werden, wobei das überall dort der Fall sein wird, wo diese Veränderungen längst schon notwendig gewesen wären.

Zudem müssen wir uns auch durch den Pluto-Einfluss alten Ereignissen und Handlungen erneut stellen, um eine konstruktive Lösung finden. Kämpfen wir daher für alles, was uns am Herzen liegt und gehen wir keine Kompromisse ein, die wir nicht mehr vertreten können.

Oft markieren Pluto-Energien entscheidende Wendepunkte und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Leider kann es dazu manchmal nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was uns bislang lieb und teuer gewesen ist. Pluto macht also radikal Schluss mit dem, was nicht mehr stimmt in unserem Leben und konfrontiert uns knallhart mit der Wahrheit.

Lassen wir uns durch den massiven Pluto-Einfluss nicht entmutigen, denn der Steinbock-Mond zeigt möglicherweise andere Wege auf, die zum Ziel führen!

Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock



Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut.

Es ist eine wertvolle Hilfe bei Bindegewebsschwäche, Krampfadern, Cellulitis, Hand- und Fußschweiß, schlecht heilende Wunden, Furunkel und Eiterungen, Arteriosklerose, Rheuma, Osteoporose und Wachstumsstörungen.

Bambus Silizium ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat eine entzündungshemmende Wirkung.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da und schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Das Lebensfreude-Kartenset gibt wertvolle Denkanstöße und hilfreiche Impulse, mit denen wir unsere Sorgen und Belastungen überwinden sowie Körper, Geist und Seele stärken können. Die einfachen Übungen helfen uns, eine neue Selbstwirksamkeit zu trainieren und diese aktiv in unser Leben zu integrieren. So können wir uns auf die positiven Erfahrungen im Leben freuen, die Herausforderungen meistern und die Krisen überstehen.

Gib jedem Tag die Chance, der schönste in deinem Leben zu sein!

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

Schon seit Tausenden von Jahren werden Zeichen für Heilzwecke eingesetzt. Mit einfachen Hilfsmitteln, wie einem Glas Wasser, Papier und Stift, können wir unser Energiesystem wieder in Harmonie bringen. Beschwerden, Erkrankungen und Einschränkungen können wir so selbst lindern bzw. heilen und sogar unsere Haustiere mit dieser sanften Heilmethode kurieren.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Laut Feng Shui kann eine kränkelnde Zimmerpflanze das Wohlbefinden einschränken und die Energie mindern. Der Mond im Steinbock ist der beste Termin für einen Rückschnitt.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Denken wir nach der Rasur daran, die Stellen mit einer beruhigenden Salbe einzucremen.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Gehen wir raus und tanken neue Kraft!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

