Swiss Casinos: Alpines Spielvergnügen für Schweizer!

Viele Schweizer sind fasziniert vom Glücksspiel.

Der mit den Spielen verbundene Nervenkitzel und die Hoffnung auf einen großen Gewinn führte auch dazu, dass sich viele Schweizer in Online Casinos anmelden.

Die Spiele können auch mobil auf dem Handy gespielt werden, sodass sie praktisch überall zur Verfügung stehen.

In der Vergangenheit war es so, dass es für die Schweizer Spieler sehr viele ausländische Online-Casinoangebote gab, wobei die meisten Betreiber wegen Steuervergünstigungen in Malta, Gibraltar oder in der Karibik saßen.

Damit verbunden war, dass viel Schweizer Geld ins Ausland floss und die Schweiz keine Steuern aus den Einnahmen der Casinos generieren konnte. Dem wurde jedoch vor einiger Zeit ein Riegel vorgeschoben. Vorausgegangen war dem ein Volksentscheid im Jahr 2019, als die Schweizer über das Glücksspiel in der Schweiz abgestimmt haben.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielgesetzes für die Schweiz im Jahr 2020 dürfen nur noch in der Schweiz konzessionierte Anbieter Online-Casino-Spiele in der Schweiz anbieten. Ausländische Anbieter werden, soweit sie bekannt sind, gesperrt.

Damit ist sichergestellt, dass hohe Sicherheitsstandards eingehalten und dem Spieler- und Sozialschutz in ausreichendem Maße Rechnung getragen werden. Darüber hinaus dürfen sich die Schweiz und die Kantone über satte Steuereinnahmen freuen.

Lizenz der Eidgenössischen Spielbankenkommission

Wer in der Schweiz ein Online Casino betreiben möchte, muss sich um eine Konzession der Eidgenössischen Spielbankenkommission bemühen und sehr weitreichende Auflagen erfüllen.

Bei onlinecasinosschweiz.info/swisscasinos/ gibt es mehr Informationen zu diesem Thema und zu den Swiss Casinos. Mittlerweile wurden für insgesamt 21 Online Casinos Konzessionen vergeben. Diese werden überwiegend durch die Schweizer Spielbanken betrieben, darunter sind jeweils das:

Casino Baden,

Casino Luzern,

Casino Pfäffikorn,

Casino Davos,

Casino Interlaken,

Casino Bern,

Casino du Lac Meyrin,

Casino Lugano,

Casino Neuchatel.

Wie ist das Spielangebot bei den Schweizer Online Casinos zu bewerten?

Das Angebot an Casinospielen ist in den Online Casinos Schweiz ist sehr umfangreich und vielfältig. Es stehen den Spielern sehr viele Online-Spielautomaten, aber auch reichlich Spieltische für Tisch- und Kartenspiele zur Verfügung.

Bei den Spielautomaten finden sich klassische Slots wie Blazing Star oder Book of Dead, moderne Video Slots wie Oceans Treasure oder Jungle Spirit Call of the World oder auch progressive Jackpots oder auch Video Poker.

An den virtuellen Spieltischen wird Roulette, Blackjack, Baccarat, Craps und Poker in den verschiedensten Varianten angeboten. Nicht zuletzt gibt es auch zahlreiche Live-Casinospiele, bei denen sich die Spieler per Stream virtuell an einen echten Spieltisch im Casino setzen und ihre Einsätze machen können.

Die Einsätze bei den Spielen reichen von wenigen Cent bei den Spielautomaten bis hin zu tausenden Schweizer Franken an den Spieltischen, genauso wie in den Land-basierten Schweizer Spielbanken. Eine kostenlose Demoversion zum Testen steht ebenfalls zur Verfügung.

Die Provider der Spiele gehören zu den renommiertesten der Glücksspielbranche.

Mit dabei sind zum Beispiel Novoline, Merkur, NetEnt, Microgaming, Evolution Gaming, Yggdrasil oder Play’n Go. Die Auszahlungsrate der Spiele liegt meist zwischen 94 und 97 Prozent. Die Fairness und Sicherheit der Spiele wurden bei der Vergabe der Konzession geprüft.

Bonusangebote

Jeder Spieler, der sich neu in einem der Swiss Casinos für die Schweiz anmeldet, kann sich bei der ersten Einzahlung auf das Spielerkonto einen Willkommensbonus sichern. Dabei handelt es sich in der Regel um ein zusätzliches Bonusgeld.

Die Höhe des Bonusgelds hängt von der Höhe der Einzahlung ab. Oft gibt es zu dem Bonusgeld auch noch Freispiele obendrauf. Bevor ein Bonus oder die Gewinne aus den Freispielen ausgezahlt werden können, müssen bestimmte Bonus- und Umsatzbedingungen erfüllt werden. Hier wird üblicherweise ein gewisser Bonusumsatz im Casino gefordert.

Sichere Ein- und Auszahlungen

Wer in einem in der Schweiz konzessionierten Online Casino spielt, kann sich sicher sein, dass seine Gewinne beziehungsweise sein Guthaben garantiert ausgezahlt wird.

Um das Spielerkonto zu befüllen, können die verschiedensten Zahlungsmethoden wie Visa, Mastercard, Twint paysafecard, Apple Pay oder die Überweisung mit PostFinance genutzt werden. Einzahlungen werden sofort auf dem Spielerkonto gutgeschrieben.

Über die zur Auszahlung angeforderten Beträge können die Spieler in der Regel schon nach ein paar Stunden oder spätestens in ein bis zwei Tagen verfügen, je nach gewählter Zahlungsmethode. Bei Fragen oder Problemen gibt es einen gut erreichbaren Kundenservice, der auch an den Wochenenden oder am Abend weiterhilft.

Sozialschutz in den Online Casinos Schweiz

Zum Zusammenhang mit der Lizenzvergabe müssen die Schweizer Online Casinos vor der Aufnahme des Spielbetriebs ein umfassendes Sozialkonzept erarbeiten. In diesem müssen alle Maßnahmen zum Schutz der Spieler dargelegt und erläutert werden.

Es muss die Information der Spieler über Risiken umfassen, Spieler müssen sich Limits setzen können und es muss eine Überwachung des Spielverhaltens seitens der Betreiber erfolgen, um notfalls, wenn ein Spieler ein auffälliges Spielverhalten an den Tag legt, beschränkend eingreifen zu können.

