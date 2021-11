Alpenschau Mondkraft heute 6. November 2021: Mond in Schütze

Die Mondkraft heute am 6. November 2021 schenkt mit dem Mond in Schütze einen Energieschub für neue Pläne. Venus und Saturn unterstützen durch positive Einflüsse die Liebe und die seelische Widerstandskraft. Wagen wir den Sprung in einen neuen Lebensabschnitt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond in Schütze – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter – Wendepunkt.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Entfalten wir unser ungenutztes Potential, aber hüten wir uns vor Übertreibungen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Schütze

Die Mondkraft heute versetzt uns durch den Mond in Schütze in eine von Optimismus und Idealismus geprägte Aufbruchstimmung, so dass wir uns voller Selbstvertrauen selbst den großen Herausforderungen stellen können. Zudem weist die aufsteigende Energie mit dem Schütze-Mond an diesem kosmischen Wendepunkt der Mondkräfte auf unsere Lebensaufgabe hin. Wagen wir einen mutigen Schritt nach vorne und werden wir uns bewusst, welche Energien und Eigenschaften es nun zu entwickeln gilt. Wir werden zu überraschenden Erkenntnissen gelangen, die für gänzlich neue Perspektiven in unserem Leben sorgen können und die wir nicht mehr aus den Augen verlieren sollten.

Achten wir jedoch darauf, dass wir alle Pläne dennoch mit Bedacht angehen. Nur mit sorgfältiger Planung und Geduld sind konstruktive und innovative Durchbrüche möglich. Vermeiden wir mit allen Mitteln, durch unüberlegte und allzu ungestüme Vorgehensweise unsere Vorhaben voranzutreiben, denn nur durch kluges Handeln ist uns der Erfolg gewiss!

.

.

.Wir spüren durch die Mondkraft heute mit dem befreienden Mond in Schütze zunehmend, dass die Bereitschaft wächst, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, die angestrebten Ziele zu erreichen.

Schütze-Tage eignen sich aber auch hervorragend, um die schönen Seite des Lebens einfach zu genießen. Beschäftigen wir uns dennoch vorwiegend mit allem, was uns inspiriert, begeistert und beflügelt, denn für schöpferische und kreative Projekte können wir am meisten von den dynamischen Mondenergien profitieren.

Durch eine positive Lebenseinstellung können wir voller Mut alles anpacken, was uns im Leben weiterbringen wird!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze

Besonders positive Einflüsse werden uns heute durch Liebesplanet Venus und Karmaplanet Saturn geschenkt, die sich mit dem Mond in Schütze zu einem Sextil verbinden. Ein Sextil ist eine aktive und antreibende Kraft, die als produktiver Ansporn genutzt werden kann, wenn wir etwas im Leben erreichen wollen. Die Planeten verhelfen uns dabei zu ergänzenden Eigenschaften und wirken dabei durchaus günstig, weil keine Spannungen enthalten sind.

Obwohl die Venus gestern in den vernunftbetonten Steinbock gewechselt hat, erhält die Liebe durch die Verbindung zum dynamischen Mond in Schütze dennoch einen positiven Schub, so dass wir unserer Beziehung zu neuem Schwung verhelfen können. Aber auch das Knüpfen neuer Kontakte wird gefördert, die sich durchaus als Hilfe bei zukünftigen Vorhaben erweisen werden.

Saturn wird uns durch das Sextil zum Mond in Schütz in erster Linie dabei unterstützen, dass wir nicht durch Hauruck-Aktionen unsere Pläne verwirklichen, denn mit dieser Konstellationen sind wir Meister in der Beherrschung unserer ungestümen Gefühle. Wir verfügen zudem über eine starke körperliche und seelische Widerstandskraft, Ernst, Geduld und Beharrlichkeit. Durch spürbare Arbeitsfreude, Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein können wir dennoch viele Erfolge erlangen.

Lassen wir uns von den positiven Energien leiten und öffnen wir uns für die Liebe und das Leben!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze



.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Höchste Zeit ein Plätzchen für die Igel anzulegen, falls noch nicht geschehen. Ideal sind Holzstapel, Reisig- oder Steinhaufen. Oft ist im Garten auch Platz für ein Igelhaus >>>.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Heute können wir loslassen und so auch unsere innere Balance wiederfinden. Und dann: Auf zu neuen Ufern!

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Hände weg von den Pflanzen! Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage in Ruhe lassen.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten und verschieben wir anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

