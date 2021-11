Alpenschau Mondkraft heute 5. November 2021: Mond in Skorpion – Venus in Steinbock

Die Mondkraft heute am 5. November 2021 sorgt durch den Mond in Skorpion für starke Emotionen. Herrscherplanet Pluto regiert das Unterbewusstsein. Venus in Steinbock fordert uns in Liebesdingen heraus. Gehen wir liebevoll mit uns selbst um! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond in Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto – Venus in Steinbock.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Gefühlsintensität ist größer als sonst. Über wir deshalb nicht zu viel Druck auf andere aus und seien wir auch uns selbst gegenüber nicht zu perfektionistisch.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Skorpion

Nach dem zum Teil sehr aufwühlenden Neumond in Skorpion, sorgt die Mondkraft heute durch den Mond in Skorpion weiterhin für starke Emotionen. Wir haben einen besonderen Sinn für Dramatik und menschliche Abgründe. Oberflächliches scheint uninteressant, weil wir die Wahrheit und den tieferen Sinn hinter allem suchen. seiner kosmischen Kraft alte Ängste besiegen können und in unser Seelenleben dadurch “Ordnung” bringen werden. Da jedoch Pluto im Steinbock, als Herrscherplanet des Skorpions, ebenfalls in das kosmische Geschehen eingreift, können wir den Kontakt zu unser inneren Welt intensivieren und es gelingt uns, nicht gegen unsere Gefühle zu handeln. Wir haben durch Zeichenherrscher Pluto zudem die Fähigkeit, schon lange verdrängte Konflikte an die Oberfläche zu lassen und diese relativ schmerzlos aufzuarbeiten!

Die emotionale Stimmungslage bleibt jedoch sensibel und intensiv und es fällt uns den ganzen Tag schwer, objektiv und gelassen zu bleiben. Es herrschen eine unterschwellige Unruhe und – ausgelöst durch den Neumond – ein starker Drang nach Veränderungen, die wir allerdings ruhig wagen können, da beim Mond in Skorpion alles zu einem guten Ende gebracht werden kann. Wir sind durch den Skorpion-Einfluss äußerst engagiert und besitzen die Fähigkeit, selbst schwerste Aufgaben zu übernehmen und diese mithilfe unserer enormen Zähigkeit zu erfüllen.

.Wir können beim Mond in Skorpion auch schwere seelische Krisen und Prozesse durchleben, die uns eine neue Sichtweise sowie ungeahnte spirituelle Kräfte vermitteln. Allerdings stehen wir uns manchmal mit unserem impulsiven Willen und gepaart mit sturem Stolz oft selbst im Weg.

Wir suchen beim Skorpion-Mond durch die Tiefgründigkeit von Herrscherplanet Pluto zudem nach dem Sinn des Lebens und neigen dazu, in allen Bereichen vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Lassen wir unser altes Karma hinter uns und verstellen wir uns damit nicht länger den Weg in eine von Wärme getragene Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.

Lassen wir uns nicht von negativen Gefühlen leiten, sondern nutzen wir den tiefgründigen Mond in Skorpion zur Selbstreflexion!

Kosmische Energie der Neumond Mondkraft heute mit Venus im Steinbock

Mit dem Zeichenwechsel von Liebesplanet Venus, die um 11.37 Uhr den lebhaften Schützen verlässt und sich bis 6. März 2022 in den ernsthaften Steinbock begibt, werden wir in der Liebe vielen Höhen und Tiefen ausgesetzt. Zum einen verdeckt unser unnahbares, beherrschtes und ernsthaftes Auftreten unsere empfindsame Seite und lässt uns deshalb auch sehr verhalten oder sogar reserviert wirken. Andererseits sind wir durch die Venus in Steinbock kultiviert, strahlen Selbstbewusstsein sowie Sicherheit aus.

Wie immer, wenn der Steinbock seine Hände im Spiel hat, ist das Ansehen und die materielle Sicherheit sehr wichtig. Doch vor allem kehrt durch die Venus im Steinbock in die Liebe eine Ernsthaftigkeit ein, die unsere Beziehungen nicht nur einmal auf den Prüfstand stellen wird.

Mit der Venus im Steinbock zeigen wir nur ungern unsere Gefühle und können einen regelrechten Panzer entwickeln. Außerdem sind wir sehr kritisch und der Wahrheit verpflichtet. Wir haben aber auch enorme sexuelle Energien und viel Ausdauer. Wir fühlen uns allerdings sicher in Konventionen und im „normalen“ Verhalten, wobei uns Selbstkontrolle sehr wichtig ist, was uns aber auch sehr verschlossen wirken lässt.

Nehmen wir die Aufforderung der Venus im Steinbock an, zyklische Transformations- und Erneuerungsprozesse zuzulassen, uns von alten Identifikationen zu lösen und Neues entstehen zu lassen – auch in unseren Beziehungen!

Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion



Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Wir sind ständig von Viren umgeben, die Erkältungen, Influenza und andere Atemwegsinfektionen verursachen. Immer wieder tauchen neuartige Viren wie zum Beispiel das Coronavirus auf und führen zu weltweiten Pandemien. Virostatika und frei verkäufliche Medikamente können weder diese Viren abtöten noch die Infektionen heilen.

Es stehen uns jedoch schon jetzt einfache, trotzdem wissenschaftlich fundierte und risikofreie Methoden zur Verfügung, die wirken und uns weit besser vor Infektionen schützen als jedes Medikament und jeder Impfstoff.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Drehen wir die Jahre zurück. Mit Kollagen bleiben wir fit, jugendlich und vor allem gesund. Ist zu wenig davon vorhanden, lässt nicht nur das Aussehen nach. Die gute Nachricht ist, dass wir die nötige Menge an Kollagen auf einfache Weise im Körper wieder auffüllen und stabil halten können.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Negative Gedanken können uns den ganzen Tag vermiesen. Wenn uns ein Gedanke gar nicht loslassen will, kann dieser Trick helfen: Schreiben wir ihn auf und wenden wir uns dann wieder bewusst anderen Dingen zu.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – In der Zeit des zunehmenden Mondes beginnt alles zu wachsen und sich aufzubauen. Dadurch lassen sich auch die Selbstheilungskräfte stärken: Alles, was zugeführt wird wirkt nun doppelt so gut.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der Skorpion-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

