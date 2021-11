Alpenschau Mondkraft heute 4. November 2021: Neumond in Skorpion

Die Neumond-Mondkraft heute am 4. November 2021 löst mit dem Neumond in Skorpion tiefgreifende Transformationsprozesse aus. Exzentriker Uranus und Karmaplanet Saturn sorgen für unruhige Zeiten. Loslassen ist das Gebot der Stunde! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: Neumond in Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto – Uranus Opposition Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bleiben wir gelassen, auch wenn es um uns herum hoch hergeht!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond in Skorpion

Der Neumond in Skorpion, der um 22.15 Uhr seine höchste Intensität erreicht, ist ein sehr guter Zeitpunkt, um sich von schädlichen Gewohnheiten zu verabschieden. Damit wir die Befreiung für einen Neuanfang erlangen können, ist es jedoch notwendig, uns von allem Ballast zu befreien, der einer umfassenden Erneuerung im Wege steht. Dies kann ein zu voller Kleiderschrank, ein unguter Lebensstil, können Energie raubende Beziehungen oder Gedanken sein! Nur wenn wir dies alles loslassen, können uns die Transformationsprozesse in eine neue Zeit führen.

Um zu einer tieferen Sinnhaftigkeit zu kommen, ist es auch nötig, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Im Loslassen können wir dann Licht und Frieden in uns finden. Stellen wir uns alten Verletzungen und noch nicht ganz verheilten Wunden. Deren Integration hilft uns, in uns ganz und heil zu werden.

.

.

.Die Neumond-Energien haben die Kraft, uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen obwohl diese uns nicht weiterbringen.

Allerdings wird der Spannungswinkel von Saturn und Uranus weitreichende Veränderungen im persönlichen wie auch im gesellschaftlichen Leben einläuten, die mit großen Unruhen einhergehen. Machen wir uns deshalb auf herausfordernde Zeiten gefasst.

Was wir bei der Neumond Mondkraft heute mit dem Neumond in Skorpion verändern oder loslassen, lässt uns leichtfüßiger weiterwandeln.

Kosmische Energie der Neumond Mondkraft heute mit dem Neumond in Skorpion

Der Neumond in Skorpion führt uns in das innere der Seele und lässt uns auch tief in unsere Schatten eintauchen. Gerade in der heutigen Zeit fällt es uns schwer, bei uns selbst zu bleiben, deshalb ist es auch nicht mehr so einfach, sich für die Tiefen der Seele zu öffnen, erst recht nicht für die Orte in uns, an welchen die Schatten wohnen.

Unsere Schatten sind unsere Ängste, können auch unsere Wut sein oder gar unser Hass, der ständige Machtkämpfe auslöst. Es kann bei unseren Schattenthemen ebenso um Aggressionen gehen oder um unsägliche Eifersucht. Vielleicht nagt irgendwo in uns zudem der Neid, das Misstrauen oder die Missgunst. Wir sollten jedoch allen Mut zusammen nehmen, um uns diesen Schattenthemen zu stellen, da sie ein Teil von uns sind, den wir nicht verleugnen können. Sie gehören ebenso zu unserem Leben wie das Licht.

Was auch immer unsere Schatten sind, wir können ihnen durch die Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in Skorpion ganz offen gegenübertreten, sie klar benennen und ergründen, wo die Ursachen liegen – um sie dann auflösen zu können.

Freuen wir uns über eine innere Erneuerung und schließen wir unsere Vergangenheit ab, um uns unbelastet für einen Neuanfang öffnen zu können!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Unser Alltag ist oft geprägt von Stress und Belastungen, die wir nicht steuern können und die auf Dauer Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Innere Ruhe, eine gewisse Ausgeglichenheit und Gelassenheit helfen dabei, damit Stress und Belastungen nicht Überhand nehmen. .

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – In der Zeit des zunehmenden Mondes beginnt alles zu wachsen und sich aufzubauen. Dadurch lassen sich auch die Selbstheilungskräfte stärken: Alles, was zugeführt wird wirkt nun doppelt so gut.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Viele Gewürze und Heilkräuter haben eine heilende Wirkung, die sich nun besonders gut entfalten kann – hier weiter >>>.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der Skorpion-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

