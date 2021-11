Alpenschau Mondkraft heute 3. November 2021 mit Mondkalender

Die Alpenschau Mondkraft heute am 3. November 2021 beeinflusst mit einem wankelmütigen Waage-Mond die Stimmungslage. Jupiter kann für Glücksmomente sorgen. Wir treten in die Neumondphase zum Neumond in Skorpion ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Neumondphase zum Neumond in Skorpion.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

An Waage-Tagen sind wir oft unentschlossen. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit gewinnen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Neumondphase

Bei der Mondkraft heute mit dem Waage-Mond befinden wir uns bereits in der Neumondphase zum Neumond in Skorpion, der morgen am 4. November um 22.15 Uhr stattfinden wird. Jetzt heißt es durchatmen und Ruhe bewahren, denn es wird sich durch disharmonische Schwingungen nicht die gewünschte ausgeglichene Stimmung einstellen, die der Waage-Mond normalerweise in uns auslöst. Wir müssen immer wieder mit Hindernissen rechnen und brauchen jetzt Standfestigkeit und Mut, um uns den Herausforderungen zu stellen. Lediglich ein Trigon zu Jupiter kann diesem schwierigen Waage-Mond in der Neumondphase eine positive Färbung geben, da uns viele Glücksmomente begegnen, die wir nur annehmen müssen.

Unsere nervliche Belastbarkeit ist durch die Mondkraft heute allerdings sehr gering, was mitunter zu Überreaktionen führen kann, die unsere Stimmung auf den Nullpunkt sinken lässt. Auch unter der Oberfläche glosende Konfliktherde oder neue Konfliktfelder tauchen in dieser Neumondphase wie aus dem Nichts auf. Zudem müssen wir uns auch noch Machtplanet Pluto entgegenstellen, der sich in einem spannungsgeladenen Quadrat zum Waage-Mond befindet.

.Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen werden uns durch den Waage-Mond in der Neumondphase einige Steine in den Weg legen. Aus der entstehenden inneren Unruhe heraus sollten wir dennoch nicht versuchen, die fehlende Ausgeglichenheit und Harmonie, die wir mit dem Mond in der Waage ansonsten immer anstreben, durch übertriebene Selbstdisziplin zu erzwingen.

Irgendwie scheinen wir in dieser Neumondphase wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch rebellische Ausbrüche, mit denen wir uns gegen Bevormundungen zur Wehr setzen, sind nun denkbar. Versuchen wir, unser inneres Gleichgewicht herzustellen, denn sonst werden uns die disharmonischen Einflüsse komplett aus der Bahn werfen.

Gehen wir bei dieser disharmonischen Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Neumondphase bedacht vor und fahren unseren Energiepegel rechtzeitig herunter!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Neumondphase zum Neumond in Skorpion

Wie bereits erwähnt, wird der Waage-Mond in der Neumondphase massiv von Machtplanet Pluto beeinflusst, der zum einen dafür sorgt, dass wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen müssen, andererseits aber durchaus positive Kräfte für uns bereit hält, wenn wir diese zu nutzen wissen. Pluto steht für das Geheimnisvolle und das Verdrängte in unserem Leben weshalb er alles Falsche und Unaufrichtige ans Licht bringt. Pluto zerstört, reinigt, klärt und erneuert – In Pluto steckt die Kraft der tiefsten Wandlung.

Allerdings kann uns das Mond-Pluto-Quadrat auch zu radikalen Veränderungen zwingen, die nicht immer gewünscht und angenehm sein werden. Wir sollten jedoch einsehen, dass in gewissen Lebensbereichen Situationen entstanden sind, die nicht mehr tragbar sind. Wenn das der Fall ist, sollten wir uns davon auch verabschieden, um Platz zu schaffen für neue Möglichkeiten. Wenn wir daran festhalten und uns weigern, etwas zu ändern, werden sich die Verhältnisse immer mehr verschlechtern.

Wenn wir versuchen mehr Macht über unser Unterbewusstsein zu erlangen, können wir einen guten Schritt vorankommen. Bei jeder Reaktion, wo wir versucht sind nach alten Mustern zu reagieren, sind wir ein Gefangener der Vergangenheit. Geben wir der Forderung Plutos nach und stellen wir uns unserer Vergangenheit, um zu erkennen, was keinen Bestand mehr in unserem Leben hat und dringend losgelassen werden muss.

Lösen wir uns mit dem Waage-Mond in der Neumondphase aus alten Verstrickungen, Intrigen und Machtspielen, auf die uns Pluto hinweisen wird!

Mondkraft heute mit dem Mond in Waage



Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Energien der Neumondphase sind vielleicht ein wenig herausfordernd, und doch bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat.

Wir können unsere individuelle Zeitqualität auf einer ganz anderen, umfassenderen Ebene verstehen. Durch das Neumond-Horoskop finden wir häufig die Hintergründe oder den Schlüssel zum Verständnis für bestimmte Lebensthemen oder Lebensphasen.

Neumond-Horoskop >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt uns schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Der Waage-Mond ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten auch bei Zimmerpflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

