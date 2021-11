Alpenschau Mondkraft heute 2. November 2021 mit Mondkalender

Die Allerseelen-Mondkraft heute am 2. November 2021 ermöglicht durch den Mond in Waage, erste Impulse für eine langfristig entscheidende Wende zu setzen. Achten wir auf den Spannungsaspekt zwischen Merkur und Pluto, der uns begrenzen kann! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Allerseelen.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Aufgaben oder Aktivitäten, die unsern Körper und Geist gleichzeitig fordern, können wir die wirkenden Mondenergien am besten kanalisieren und nutzen!

Mondkalender und Allerseelen Mondkraft heute – Mond in Waage

Mit ein bisschen Geduld und Besonnenheit können wir die Mondkraft heute an Allerseelen durch den Mond in der Waage nutzen, um die ersten Schritte für eine erfolgreiche Wende in festgefahren Lebensbereichen zu machen. Die vorwärtsdrängenden Mondenergien werden durch Saturn im Wassermann diszipliniert, so dass eine Kraft entsteht, die uns dabei hilft, uns auf ein Ziel zu fokussieren, dass es zu erreichen gilt. Durch die Saturn-Unterstützung lassen sich zudem Hindernisse leichter überwinden!

Der harmoniesüchtige Mond in Waage steht jedoch heute auch in einem Spannungsfeld von Merkur und Pluto. Dadurch kann die allgemeine Stimmung etwas anstrengend und schwermütig werden, da der Kommunikationsfluss gestört ist. Vor allem was unsere Kontakte und Beziehungen betrifft, müssen wir mit Einschränkungen und eventuellen Konflikten rechnen.

.Ignorieren wir die Kräfte dieses Spannungsaspektes von Pluto und Merkur, wobei diese im Quadrat zueinander stehen, stolpern wir über Steine, die uns durch die Energien der beiden Planeten in den Weg gelegt werden, und blockieren uns dann im eigenen Vorankommen. Quadrate symbolisieren allerdings immer diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können.

Ein Quadrat äussert sich immer als starke, spannungsgeladene und energievolle Verbindung. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen. So treibt uns ein Quadrat zum Handeln an und fordert uns auf, etwas Sinnvolles zu tun.

Stellen wir uns den Herausforderungen, die von der Allerseelen-Mondkraft durch den Spannungsaspekt ausgelöst werden, dann können neue Fähigkeiten und eine höhere Bewusstseinsebene der Boden sein, um Grosses zu leisten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute an Allerseelen

Nehmen wir die wunderbaren Möglichkeiten an, unser Leben wieder zum Positiven zu verändern, denn dann werden wir eine bislang unbekannte Kraft in uns entdecken, die uns mit der inneren Quelle verbindet und uns für neue Erfahrungen öffnet. Unter dem Einfluss der diplomatischen Waage gelingt es uns besser als sonst, auch schwierige Themen zu besprechen und gute Kompromisslösungen zu finden.

Wir besitzen beim Mond in Waage zudem besondere Sensoren für unsere Mitmenschen, dabei spüren wir jede Störung in der Harmonie und sind dann schnell verunsichert, denn für unser Gemütsleben brauchen wir gerade jetzt Ausgewogenheit. Unser großes Talent ist allerdings die Diplomatie, so dass wir immer versuchen können, disharmonische und heikle Situationen zu schlichten.

Sollte dennoch der Spannungsaspekt zwischen Pluto und Merkur die Oberhand gewinnen und sich uns Hindernisse in den Weg stellen, die unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt der ausgleichende Mond in Waage dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen mit Enthusiasmus und Lebensfreude alle Hürden überwinden können, um unser Lebensziel zu erreichen.

Lassen wir uns durch die disharmonischen Schwingungen nicht aus der Ruhe bringen. Wenn wir alle Herausforderungen angenommen haben, können wir uns am Abend zufrieden zurücklehnen!

Mondkraft heute mit dem Mond in Waage



Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die übliche Behandlung von Krebs folgt stur den Gesetzen einer Krebs-Industrie, die Billionenbeträge verschlingt, während die Patienten auf der Strecke bleiben. Die Mehrzahl der häufigeren Krebsarten behandeln wir immer noch mit derselben alten Triade von Entfernen (Operation), Verbrennen (Bestrahlen) oder Vergiften (Chemotherapie).

Dr. Cowan zeigt völlig neue alternative Behandlungsmethoden und eine Wahlfreiheit bei medizinischen Fragen, die über Leben und Tod entscheiden.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Feinstoffliche Energien beeinflussen unser seelisches und körperliches Wohlbefinden in höchstem Maße. Durch Energieheilung gelingt es, blockierende Muster aufzulösen, Stress abzubauen, seelische Verletzungen zu heilen oder das eigene spirituelle Wachstum zu fördern.

Geheimnisse der Energieheilung >>>

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nehmen wir uns viel Zeit für Gespräche, aber auch für Zärtlichkeit. Verwöhnen wir den Partner ruhig mal wieder mit Streicheleinheiten. Wissenschaftler fanden heraus, dass einem die Haut des anderen weicher erscheint als die eigene. Das aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn und man wünscht sich noch mehr von diesem schönen Gefühl. Für die Partnerschaft kann das sehr förderlich sein.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt uns schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

.



Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Der Waage-Mond ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten auch bei Zimmerpflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute an Allerseelen einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

