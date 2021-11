„Es wird keine Impfpflicht geben!“ – „Es wird keine Zwei-Klassengesellschaft geben!“ – und „Ungeimpfte werden künftig nicht diskriminiert!“

Jeder wird sich noch an diese Worte erinnern, die zu Anfang der Corona-Pandemie durch die Medien schossen. Heute stehen wir jedoch entgegen aller Versprechungen von Seiten der Politik vor einer katastrophalen Wendung.

Der „Impfzwang“ ist durch die Hintertür eingetreten, wobei es an uns alleine liegt, ob er tatsächlich den Platz in unserem Leben einnehmen wird. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob das Impfen überhaupt Sinn ergibt.

.

Die Beweise sind überwältigend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Betrug auffliegen wird. Doch dann wird es für viele bereits zu spät sein! – hier weiter.

.

Macht das Impfen überhaupt Sinn?

Israel ist das beste Beispiel dafür, wie man es nicht macht.

Die Regierung in Israel hatte vermutlich nur das Beste im Sinn, als sie mit der wohl größten Impfkampagne der vergangenen Jahre begann.

Die ganze Welt richtete bereits im März 2021 alle Blicke auf das Land im Nahen Osten. Familien kamen wieder zusammen, neben Restaurants und Bars wurde der Zugang zu vielen Bereichen wieder geöffnet und das normale Leben nahm seinen Lauf.

Bilder, von denen wir Deutschen nach wie vor nur träumen können. Jetzt allerdings zeigt sich die Kehrtwende dieser Impf-Kampagne.

Während das Fachmagazin „The Lancet“ im Mai noch darüber berichtete, wie hoch doch die Wirksamkeit der Impfstoffe des Präparates von Biontech/Pfizer wären, kam hingegen ein Gremium aus führenden israelischen Gesundheitsexperten zu einem vernichtenden Ergebnis bei ihren Untersuchungen.

Der Artikel mit dem Titel „The Israeli People Committee’s April Report on the lethal impact of vaccinations“ zu Deutsch: „Der April-Bericht des israelischen Volkskomitees über die tödlichen Auswirkungen von Impfungen“, erschien Ende April und beschreibt die enormen Nebenwirkungen des Impfstoffes:

„Die Ergebnisse sind auf allen Ebenen katastrophal, es hat noch nie einen Impfstoff gegeben, der so viele Menschen geschädigt hat.“



So lautet ein Fazit des Israeli People’s Committee (IPC). Übersetzt wurde der Bericht aus dem Hebräischen ins Englische vom früheren Jazz-Musiker und heutigen Buchautor Gilad Atzmon.

In dem Bericht heißt es (unter anderem) weiter:

„Wir erhielten 288 Todesmeldungen in zeitlicher Nähe zur Impfung (90 Prozent davon bis zu zehn Tage nach der Impfung), 64 Prozent davon waren Männer. Das israelische Gesundheitsministerium hingegen sprach von nur 45 impfstoffbedingten Todesfällen. Sollten die obigen Zahlen glaubwürdig sein, dann hat Israel, das behauptete, ein Weltexperiment durchzuführen, es versäumt, über die Ergebnisse seines Experiments aufrichtig zu berichten. Wir hören oft über Blutgerinnsel, die durch den AstraZeneca-Impfstoff verursacht werden. Zum Beispiel haben wir von 300 Fällen von Blutgerinnseln in Europa erfahren. Wenn die Ergebnisse des IPC jedoch authentisch sind, dann kann der Impfstoff von Pfizer allein in Israel mit mehr Todesfällen in Verbindung gebracht werden als der von AstraZeneca in ganz Europa.“

Das traurige, ja gar beängstigende hierbei ist, das von diesen Fällen natürlich wieder keiner der Verantwortlichen hören will. Und so fand die Arbeit des IPC in der israelischen Presse kaum Beachtung.

Viel einfacher ist es natürlich, die Arbeit ehrlicher, transparenter und pflichtbewusster Experten in die Schublade der Schwurbler und Aluhutträger zu stecken.

.

Trotz Impfwahn steigen die Zahlen wieder

Manch einer, der die Nachrichten verfolgt, mag sich vielleicht wundern, warum die Zahlen einfach nicht heruntergehen, ja gar wieder steigen, obwohl doch so fleißig geimpft wird.

„Weil zu wenig fleißig geimpft wird“, sagen die einen, „weil die Impfung gar nichts bringt.“, die anderen. Aber wo genau stehen wir tatsächlich?

Besorgniserregend ist die Tatsache, dass Geimpfte völlig ungetestet am gesellschaftlichen Leben teilnehmen sollen, obwohl bereits belegt wurde, dass sie das Virus sowohl in sich tragen als auch weitergeben können während Ungeimpfte sich negativ testen lassen müssen, bevor sie in ein Restaurant, Kino oder ähnliches dürfen.

Kommen wir aber wieder zu der Frage zurück, ob die Impfung überhaupt etwas bringt oder ob sie am Ende nicht vielleicht doch alles nur noch schlimmer macht.

So hat eine Studie, die am 9. August 2021 veröffentlicht wurde, ergeben, dass es nach der Verabreichung der aktuell zugelassenen mRNA und viralen Vektorimpfstoffen gegen Covid-19 durch infektionsverstärkende Antikörper zu einer Verstärkung der Infektion kommen kann, wenn die Infektion durch die momentan dominierende Delta-Variante ausgelöst wurde.

Diese Studie wurde im Journal of Infection veröffentlicht und bereits im Peer-Review-Verfahren begutachtet.

„Unsere Daten deuten darauf hin, dass das Gleichgewicht zwischen neutralisierenden und fördernden Antikörpern bei geimpften Personen für den ursprünglichen Wuhan/D614G-Stamm zugunsten der Neutralisierung ist. Bei der Delta-Variante weisen neutralisierende Antikörper jedoch eine verringerte Affinität zum Spike-Protein auf, während erleichternde Antikörper eine auffallend erhöhte Affinität aufweisen. Daher kann ADE (Die antikörperabhängige Verstärkung) ein Problem für Menschen sein, die Impfstoffe erhalten, die auf der ursprünglichen Wuhan-Stamm-Spike-Sequenz (entweder mRNA oder virale Vektoren) basieren.“ – Zitat aus der Studie von Biologe Clemens Arvay.

Clemens Arvay über die moralische „Impfpflicht“

Es wird immer schwieriger, überhaupt nur Dinge in Frage zu stellen. Es gibt nicht „die Wissenschaft“.

Momentan herrscht ein Kampf zwischen Wissenschaft und Wissenschaft – dabei liegt es doch eigentlich in der Natur der Sache, offen zu bleiben für neue Erkenntnisse, und nichts als unverrückbare Wahrheit festzusetzen.

Lassen wir uns nicht zu etwas zwingen, was wir so nicht wollen!

Quelle: Horizonworld und Clemens Arvay – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Warum mRNA-Impfungen schwere Nebenwirkungen verursachen >>>

Die Lymphozyten laufen Amok >>>

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Der Bestsellerautor Thor Kunkel erklärt anhand von circa 300 teils illustrierten Beispielen, wie Begriffsumdeutungen den gesunden Menschenverstand ausschalten sollen – Das Handbuch der Lügenpresse >>>.

Es gab einmal ein Gedankengebäude, das nannte man Evolutionstheorie. Erdacht von klugen Menschen und bestätigt durch unzählige Wissenschaftler. Dann entdeckten die Menschen das Elektronenmikroskop. Damit ließen sich die Moleküle innerhalb der Zelle sichtbar machen, und plötzlich tauchten Fragen zur Evolution auf, die vorher nicht möglich waren – Alles Evolution – Oder was?

Wenn der Zombie-Journalismus Sie erwischt, sind Sie erledigt: blutleer, hirntot, Teil der Horde. Die Armee der Zombie-Journalisten ist dabei, alles zu töten, was uns lieb und teuer ist: Demokratie, Grundrechte, Meinungsfreiheit. Wer das Wort »Freiheit« auch nur noch flüstert, muss befürchten, medial in Stücke gerissen zu werden. Jeder zweite Bürger wagt es nicht einmal mehr, seine Meinung öffentlich kundzutun – Hier weiterlesen >>>.

Fast die Hälfte der Bevölkerung bezweifelt, dass die Medien über kontroverse Themen objektiv und sachgerecht berichten. Nach ihrer Meinung verschweigen die Medien unangenehme Fakten und unwillkommene Meinungen und skandalisieren Personen, Organisationen und Techniken maßlos. Wie sehen das Journalisten selbst? Hier die Antwort >>>.

Ernst Wolff: Ein Großteil der Menschheit ist hoffnungslos verloren >>>

Ernst Wolff: „Wir sitzen auf einem Pulverfass“ >>>

Ernst Wolff: Die Lage ist so brisant wie vor einem Krieg >>>

Ernst Wolff: Das System der Macht bröckelt >>>

Ernst Wolff: Nutzen wir die historische Chance >>>

. Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

Die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz empfehlen jedem Bürger, einen Lebensmittel-Notvorrat anzulegen. Grundlage dieses Buches ist die sehr exakt ausgearbeitete Lebensmittelliste Deutschlands. Denn was macht man mit den vielen Konserven?

Dieses Buch bietet Ihnen die richtigen Rezepte. So verwerten Sie die Lebensmittel in der sinnvollsten Reihenfolge, essen leckere Gerichte, vermeiden Mangelerscheinungen und bleiben fit – Hier weiter.

Was tun, wenn nach einer Katastrophe der Strom zum Kochen ausfällt, frische Lebensmittel nicht verfügbar, aufgebraucht oder verdorben sind? Vorbereitung ist die beste Vorsorge! – Die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>

Katastrophen kommen und gehen jedes Jahr. Doch bist du wirklich darauf vorbereitet? Mit diesem Prepper Buch erlernst du nicht nur eine selbstständige Einstellung und essenzielle Überlebensstrategien, sondern erhältst konkrete Anleitungen für jedes Krisenszenario. Egal ob Naturkatastrophen, Pandemien, Blackout oder sogar theoretische Zombie-Apokalypsen!

Krisenmanagement, Sicherheit Zuhause, Selbstverteidigung oder Flucht sowie viele weitere Know-hows sind durch praxiserprobte Methoden, welche dich und deine Familie schützen können, ab sofort mehr als nur Buzzwords für dich – hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Der New-York-Times-Bestsellerautor Dr. Joseph Mercola und Ronnie Cummins, Gründer und Leiter der Organic Consumers Association, haben sich zusammengetan, um die Wahrheit über Covid-19 zu enthüllen und den Wahnsinn zu beenden.

Hier finden Sie aktuelle und neu enthüllte Beweise >>>

Die Beweise sind überwältigend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Betrug auffliegen wird. Doch dann wird es für viele bereits zu spät sein. Lesen Sie dieses Buch! – hier weiter.

Die Zeit beschleunigt sich. Die Lebensbedingungen auf der Erde verändern sich. Ein neues Zusammenleben der Menschheit hat begonnen. Die alten Maya wussten bereits von der bewusstseinsmäßigen Wende in unserer Zeit. Sie haben es kalendarisch errechnet – und heute erlebt es die ganze Welt – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Der patentierte Ding-Filter vernichtet als einziger Luftreiniger dauerhaft Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich im Filter ansammeln, sogar multiresistente Keime. Sehr wirksam auch gegen Tonerstaub, Pollen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und Tierhaare – Luftreiniger LR 1 >>>

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je – hier weiter.

Durch diese Schutzhülle wird verhindert, dass Ihr Handy eine Verbindung zum nächsten Empfangsmasten aufbauen kann. Dadurch können Sie dann nicht mehr geortet werden. Auch die GPS-Funktion Ihres Handys wird somit lahmgelegt. Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich. Ein Handy kann von unbefugten Dritten wie ein Abhörgerät verwendet werden, indem die Täter von außen auf das Handy zugreifen und die Kamera oder das Mikrofon aktivieren. Auch dieser Zugriff wird durch die Schutzhülle verhindert – hier mehr Produkte zur Ortungssicherheit…

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

»Wir wissen, dass DMSO ein Jahrhundertmittel ist, doch es hat für uns keinen Wert.« Dachverband der US-Pharmaindustrie.

DMSO-Das-Heilmittel-der-Natur – Hier >>>

DMSO in höchster Qualität – Hier >>>

Achtung: Der Countdown läuft bereits! Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Alessandro de Poloni informiert seine Leser über geheime Aktionen in den Bereichen Politik, Wissenschaft und Medizin – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Blog via E-Mail abonnieren