Alpenschau Mondkraft heute 30. Oktober 2021 mit Mondkalender

Die Alpenschau Mondkraft heute am 30. Oktober 2021 sorgt mit dem Zeichenwechsel von Mars in Skorpion und einer langen Mondpause zum Mond in Jungfrau für einen turbulenten Start ins Wochenende. Schaffen wir Raum für Neues! Was der Alpenschau Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 20.11 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond in Löwe zum Mond in Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne – Mars in Skorpion – Mondpause.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause belastet uns den ganzen Tag, deshalb sollten wir uns heute gar nichts vornehmen. Lassen wir uns einfach treiben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause und Mars in Skorpion

Die Mondkraft heute führt uns durch eine lange Mondpause zum Mond in Jungfrau, die bereits um 9.06 Uhr beginnt und erst um 20.11 Uhr endet. Da der Löwe-Mond somit noch tagesbestimmend ist, müssen wir darauf achten, dass wir durch die Mondpause zur Selbstüberschätzung neigen und Gefahr laufen, dass wir dadurch gravierende Fehlentscheidungen treffen, die fatale Folgen haben können. Auch sollten wir darauf achte, dass wir nicht auf falsche Versprechungen hereinfallen. Es ist während der gesamten Mondpause am besten, dass wir uns in Zurückhaltung üben und anderen den Vortritt lassen. Wir müssen nicht immer im Mittelpunkt stehen und gewinnen. Allerdings sollten wir uns auch nicht wundern, wenn wir uns den ganzen Tag eher kraftlos fühlen, denn es stehen uns bis zum Mondwechsel keine unterstützenden Mondkräfte zur Verfügung, so dass wir trotz der noch vorherrschenden Löwe-Energie nicht so richtig in Schwung kommen werden.

Auch wenn uns der Löwe-Mond zumindest teilweise noch mit kraftvoller Energie versorgt, werden wir uns dennoch in dieser Mondpause zum Jungfrau-Mond immer wieder nach einer Auszeit sehen, denn ohne eine klare Mond-Sternzeichen-Ausrichtung kann bei diesem Leermond einiges aus den Fugen geraten. Suchen wir uns Inseln der Ruhe und lassen uns ohne Druck einfach treiben.

Diese lange Mondpause zum Mond in Jungfrau kann sehr anstrengend werden, denn wir fühlen uns allgemein schwermütig, träge und antriebslos, so dass alles was wir beruflich oder auch privat erledigen müssen, zu einem wahren Kraftakt werden kann.

Erst nach dem Mondwechsel können wir mit dem Mond in Jungfrau wieder die richtigen Prioritäten setzen und unseren Detailfragen die nötige Aufmerksamkeit schenken. Wir sind dann aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen.

Wenn der Mond Pause macht, sollten wir dies auch tun – Ein Rückzug während der Mondpause zum Jungfrau-Mond kann ausgleichend und klärend wirken!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars in Skorpion

Noch während der Mondpause zum Mond in Jungfrau verlässt Energieplanet Mars um 16.11 Uhr die harmonische Waage und wechselt in den tiefgründigen Skorpion, wo er sich bis 13. Dezember aufhalten wird. Mars in Skorpion kann uns mit einer unbändigen Energie versorgen, da er sich ein seinem eigenen Herrscherzeichen befindet. Unsere Vorhaben können wir durch den Skorpion-Mars mit eisernem Willen zur Vollendung bringen. Haben wir uns ein Ziel gesetzt, dann ist unser Durchhaltevermögen auch bei widrigen Umständen enorm, so dass wir selbst hohe Ziele erreichen können.

Wir können diese kraftvollen Energien zudem nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um wieder einmal Raum für Neues zu schaffen. Angetrieben durch Mars in Skorpion können wir ungehindert loslegen und selbst schwierige Herausforderungen werden wir nun leichter bewältigen. Der Skorpion-Mars lässt uns somit tatkräftig handeln, Hindernisse aus dem Weg räumen und durch seine Tiefgründigkeit unsere Anliegen ergründen.

Vorrangiges Ziel der Marskraft wird sein, uns zur Entfaltung zu verhelfen, sowie uns vor Übergriffen anderer zu schützen und zu bewahren. Mars in Skorpion verhilft uns mit seiner unbändigen Kraft, für eine Sache einzutreten und Recht zu bekommen. Mars treibt uns an, Befriedigung durch Unterwerfung der Innen- und Außenwelt zu erleben und das zu bändigen oder gar zu vernichten, was der Erhaltung unseres Lebens entgegensteht.

Nutzen wir die kraftvolle Energie von Mars in Skorpion auf allen Ebenen!

Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe



Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

Lernen wir zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist und worauf wir unseren Fokus richten sollten. Wenn wir unser Leben vereinfachen, finden wir auch unsere innere Balance.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe in der Mondpause besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Löwe-Tage im abnehmenden Mond eignen sich für den Winterschnitt von Obstbäumen und Obststräucher, die man jetzt kräftig zurückschneiden sollte.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Betreten wir die Bühne des Lebens – flirten wir, werden wir kreativ und geben wir uns Vergnügen und Genuss hin! Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühle.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

