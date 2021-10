Alles freut sich auf die Vierschanzentournee

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen auf dem Thermometer sinken, beginnt die Zeit des Wintersports – das gilt natürlich insbesondere für die Skigebiete in den Alpen.

Während der Alpine Skiweltcup bereits Ende Oktober in seine neue Saison startet, geht es für die Skispringer rund vier Wochen später in Russland los.

Auch wenn die Skisprung-Weltcup im Februar für drei Wochen durch die Olympischen Winterspiele unterbrochen werden, ist die Vierschanzentournee nach wie vor das Highlight des Weltcups.

Wenn die besten Skispringer des Weltcups auf den vier weltberühmten Schanzen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen an den Start gehen, lohnt sich ein Urlaub in den Alpen auf jeden Fall.

Wir stellen die Favoriten für die 70. Vierschanzentournee vor.

Holt sich Granerud den Tourneesieg?

Mit seinem großen Erfolg im Gesamtweltcup 2020/2021 ist Halvor Egner Granerud natürlich auch in diesem Jahr wieder der große Favorit im Feld.

Allerdings galt der Norweger mit fünf Weltcup-Siegen in Folge schon für die vergangene Vierschanzentournee als aussichtsreichster Kandidat auf den Gesamterfolg. In Führung liegend ging das dritte Springen in Innsbruck mit dem 15. Platz allerdings völlig daneben.

Am Ende reichte es „nur“ für den 4. Platz bei der Vierschanzentournee. Der Gesamtsieg im Weltcup dürfte allerdings ein ordentliches Trostpflaster gewesen. Das Granerud zum Jahreswechsel einen neuen Angriff wagen wird, steht außer Frage.

Kann Kamil Stoch seinen Titel verteidigen?

Bei der letzten Ausgabe der Vierschanzentournee hat Kamil Stoch wieder einmal bewiesen, dass er zu den ganz großen Springern seiner Zeit gehört.

Zum dritten Mal sicherte er sich 2020/21 den Gesamterfolg bei den vier Springen. Dabei startete er mit einem zweiten Platz in Oberstdorf und dem vierten Platz in Garmisch-Partenkirchen verhalten. Mit zwei Siegen in Innsbruck und Bischofshofen schob er sich noch auf Platz 1. In der Gesamtwertung des Skisprung Weltcups reichte es letztlich für den 3. Platz.

Dieses Jahr sehen ihn die Buchmacher mit einer Sportwetten Quote von 16,00 allerdings nur als Außenseiter auf den Erfolg im Gesamtweltcup (Stand: 27. 10.). Aber vielleicht greift er ja bei der Vierschanzentournee noch einmal an.

Greift Kobayashi noch einmal an?

In der Saison 2018/19 avancierte Ryoyi Kobayashi zum absoluten Überflieger der Tournee.

Damals sicherte er sich nicht nur den Gesamtweltcup, sondern machte Sven Hannawald das Kunststück nach, bei allen vier Stopps auf der Vierschanzentournee zu triumphieren.

Auch wenn er im letzten Jahr nur hinterhersprang und letztlich auf dem sechsten Platz landete, will der Japaner in diesem Winter erneut angreifen. Auch im Gesamtweltcup darf sich Kobayashi Hoffnungen machen.

Was ist drin für Karl Geiger?

Die deutschen Hoffnungen ruhen in erster Linie auf Karl Geiger. In den letzten beiden Jahren war der Oberstdorfer immer vorne mit dabei.

Klar, dass er als Lokalmatador einer der Alpenhelden in Oberstdorf ist. Für den ganz großen Wurf hat es bei der Vierschanzentournee allerdings noch nicht gereicht. Nachdem er letztes Jahr das Auftaktspringen auf seiner Heimschanze in Oberstdorf gewinnen konnte, fiel Geiger in Garmisch und Innsbruck zurück.

Mit einem eindrucksvollen dritten Platz in Bischofshofen sicherte er sich letztlich den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Nach Platz 3 2019/20 und Platz 2 2020/21 soll nun endlich der große Triumph bei der Vierschanzentournee erfolgen.

Auch Eisenbichler ist in der Verlosung

Aber auch Markus Eisenbichler sollte nicht vergessen werden, wenn es um Skisprung-Hoffnungen der Deutschen geht.

Auch wenn die Vierschanzentournee für den Siegsdorfer im letzten Jahr alles andere als positiv verlief, hat er am Ende den zweiten Platz in der Weltcup-Gesamtwertung erobert.

Auf diesem Erfolg will er in diesem Jahr natürlich aufbauen. Vor allem die prestigeträchtige Tournee zum Jahreswechsel soll mit mehr Erfolg bestritten werden als noch im letzten Jahr.

Immerhin warten die deutschen Adler seit dem großen Erfolg von Sven Hannawald im Jahr 2002 auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee.

Wie steht es um die Österreicher?

Selbstverständlich gehört auch Österreich zu den großen Skisprung-Nationen.

Einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den ÖSB ist Stefan Kraft. 2016/17 und 2019/20 triumphierte er im Gesamtweltcup.

Auch bei der Vierschanzentournee war er 2014/15 als Shootingstar erfolgreich. Nach einer Saison 2020/21 zum Vergessen will Kraft nun wieder angreifen und seine Außenseiterschanzen bei der Vierschanzentournee nutzen.

Die Vierschanzentournee ist eines der wichtigsten Sportevents in den deutschen und österreichischen Alpen.

Wenn die Tournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen gastiert, ist sie DAS Thema bei der Alpenschau und in den Medien.