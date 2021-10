Mondkraft heute 28. Oktober 2021 mit Mondkalender: Mond in Löwe – Mondpause – Halbmond

Die Mondkraft heute lässt durch Mondpause und Halbmond den dynamischen Mond in Löwe nicht zum Zug kommen. Negative Einflüsse von Saturn und Pluto befeuern die schwierigen Mondeinflüsse und sorgen für massive Störungen – Stellen wir uns mutig allen Herausforderungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.08 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond in Löwe – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne – Mondpause – Halbmond.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Je lauter die Welt draußen ist, umso wichtiger ist es, auf die leise Stimme des Herzens zu hören. Schenken wir unserem Herzen mehr Achtsamkeit!

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe

Bevor der Mond das Tierkreiszeichen Krebs verlässt und der Mondwechsel zum Löwen stattfindet, wird uns die Mondpause zum Mond in Löwe von 8.03 Uhr – 11.08 Uhr unterschiedlichen Belastungen aussetzen, denen wir nichts entgegensetzen können, da uns während der gesamten Mondpause ein Gefühl der Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit und fehlenden Motivation beschleicht. Doch auch nach der Mondpause kommt die Dynamik und Antriebskraft des Löwen nicht zum Zug, da der Halbmond für weitere Spannungen sorgen wird. Diese Mondphase kann Familienschwierigkeiten auslösen, aber auch gesundheitliche Störungen und Unannehmlichkeiten mit dem anderen Geschlecht sind an der Tagesordnung. Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond menschliche Enttäuschung und Absagen mit sich und kann sich nachteilig auf das Berufsleben auswirken, aber auch für ungeahnte Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen sorgen.

Wichtig ist bei diesen negativen Mondenergien, in seiner Eigenverantwortung zu bleiben. Vermeiden wir nach Möglichkeit harte Konfrontationen und lassen wir uns nicht zu etwas provozieren, das wir später unweigerlich bereuen würden. Wer über diplomatisches Geschick verfügt, ist dabei klar im Vorteil. Sollte es heute nämlich zu Auseinandersetzungen kommen, dann lieber erst warten, bis die große Wut verraucht ist, damit man einen Bruch im nachhinein nicht bereuen muss.

.

.

Zum allem Überfluss werden wir auch noch von Saturn und Pluto bedrängt, die zusätzlich für Täuschungen und Verwirrungen sorgen werden. Durch die Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und werden vor emotionale Herausforderungen gestellt. Pluto in Opposition zum Mond in Löwe sorgt zusätzlich für intensive Erfahrungen. Achten wir darauf, was um uns herum geschieht!

Da sich die Fronten durch die ungünstigen Konstellationen schnell verhärten, neigen wir zudem in allen Lebensbereichen zu Extremismus. Dadurch besteht auch eine erhöhte Tendenz zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung oftmals etwas überzogen ist.

Versuchen wir unsere innere Ruhe zu bewahren, denn nur dann können wir den auf uns einströmenden negativen Mondenergien entgegen treten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Mond in Löwe

Alle Tätigkeiten gehen uns heute nur schwer von der Hand, alles erscheint zu mühselig und auf nichts haben wir Lust. Üble Laune, schlechte Stimmung und „bad vibrations“, wohin man blickt – dazu noch eine ordentliche Portion Misstrauen, Distanziertheit und mangelnde Kritikfähigkeit sind die Auswirkungen, mit denen wir zu kämpfen haben.

Wichtig ist bei allem was wir heute tun die Ruhe zu bewahren und uns von den negativen Einflüssen nicht gänzlich ausbremsen zu lassen – auch wenn wir dazu verleitet werden, den Kopf in den Sand zu stecken! Die Konfrontationen, denen wir den ganzen Tag ausgesetzt sind, lösen sich zwar nicht ganz auf, jedoch erhalten wir durch die dynamische Energie des Mond in Löwe zwischendurch immer wieder mal die nötige Kraft, uns den Herausforderungen entgegen zu stellen.

Achten wir darauf, dass wir uns von der Lebenskraft und dem Selbstbewusstsein des Mond in Löwe leiten lassen, damit wir die negativen Einflüsse ohne Schaden überwinden können!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe



.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Löwe-Tage im abnehmenden Mond eignen sich für den Winterschnitt von Obstbäumen und Obststräucher, die man jetzt kräftig zurückschneiden sollte.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Betreten wir die Bühne des Lebens – flirten wir, werden wir kreativ und geben wir uns Vergnügen und Genuss hin! Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühle.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch den Halbmond in Löwe einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

